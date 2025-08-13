Vip e celebrities italiani e internazionali nati il 13 agosto

Il 13 agosto rappresenta una data straordinariamente ricca di talenti nel panorama mondiale dello spettacolo, dell’arte e della cultura. Dalle leggende del cinema ai grandi stilisti della moda, passando per attrici di fama internazionale e figure politiche di rilievo, questo giorno ha dato i natali a personalità che hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia contemporanea. Scopriamo insieme chi sono i VIP e le celebrities che festeggiano il compleanno in questa calda giornata estiva.

Le stelle del cinema mondiale nate il 13 agosto

Alfred Hitchcock: il maestro della suspense

Sir Alfred Joseph Hitchcock (Londra, 13 agosto 1899 – Los Angeles, 29 aprile 1980) è stato un regista e produttore cinematografico britannico naturalizzato statunitense. Conosciuto anche come “Master of Suspense” (Il Maestro della Suspense) in virtù dei suoi capolavori thriller, è considerato uno dei maggiori registi della storia del cinema.

Alfred Hitchcock nasce a Londra il 13 agosto del 1899. La sua carriera cinematografica inizia nel 1922 con Number 13 e prosegue per più di mezzo secolo, per terminare nel 1976, con Complotto di famiglia. Lo spartiacque nella sua carriera è rappresentato dal trasferimento da Londra a Hollywood nel 1940, data in base alla quale gli studiosi distinguono la sua produzione in due fasi: il “periodo britannico” e il “periodo statunitense”, in cui è autore di trenta film tra i quali si ricordano i suoi più noti al grande pubblico, come La finestra sul cortile (1954), La donna che visse due volte (1958), Psyco (1960) e Gli uccelli (1963).

Sebastian Stan: dalla Romania a Hollywood

Sebastian Stan in 1982 (age 42) è un attore rumeno-americano famoso per aver interpretato Bucky Barnes/Soldato d’Inverno nell’Universo Cinematografico Marvel. L’attore spagnolo Alvaro Rico (1996) celebre Polo di Elite; l’attore rumeno Sebastian Stan (1982), celebre Bucky Barnes in Captain America: The First Avenger. Sebastian Stan ha conquistato il pubblico mondiale grazie ai suoi ruoli nei film Marvel, diventando uno dei volti più riconoscibili del cinema d’azione contemporaneo.

I talenti italiani del 13 agosto

Kasia Smutniak: dalla Polonia all’Italia con amore

Katarzyna Anna Smutniak detta Kasia (pron. polacca: [ˈkaɕa ˈsmutɲak]; Piła, 13 agosto 1979) è un’attrice e modella polacca naturalizzata italiana. Figlia di Zenon Smutniak, comandante e futuro generale dell’aeronautica militare polacca, cresce a contatto con il mondo dell’aviazione, ereditando così dal padre la passione per il volo, tanto che a 16 anni consegue il brevetto di pilota.

A soli 17 anni partecipa in Polonia a un concorso di bellezza, nel quale arriva seconda. Inizia a lavorare come modella, ricevendo ingaggi da parte degli stilisti più prestigiosi in varie parti del mondo: Giappone, Stati Uniti, Regno Unito, Italia, dove vive dal 1998. Nel 2000 Kasia Smutniak esordisce come attrice nel film di Giorgio Panariello Al momento giusto. Nel 2003 recita in Radio West, dove conosce Pietro Taricone, con cui ha una figlia, Sophie nata nel 2004.

Tra i suoi successi cinematografici più importanti troviamo Nelle tue mani (per cui vince il Globo d’oro alla miglior attrice rivelazione), Allacciate le cinture (che le vale il Nastro d’argento), Perfetti sconosciuti e From Paris with Love. Nel 2012 è stata la madrina della 69ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Domenico Dolce: l’icona della moda italiana

Domenico Dolce (il cui nome completo è Domenico Maria Assunta Dolce) nasce il 13 agosto del 1958 a Polizzi Generosa (Palermo). Tra questi troviamo lo stilista Domenico Dolce, nato a Polizzi Genersona nel 1958 e fondatore della famosa casa di moda Dolce & Gabbana insieme a Stefano Gabbana, il quale è stato anche suo compagno di vita per oltre vent’anni.

Lo stilista di moda italiano e co-fondatore del marchio di lusso Dolce & Gabbana, conosciuto in tutto il mondo per abbigliamento e accessori di alta gamma, ha iniziato a disegnare i primi vestiti all’età di sei anni. La collaborazione con Stefano Gabbana ha dato vita a uno dei brand più influenti della moda mondiale, caratterizzato da uno stile inconfondibile che celebra la cultura mediterranea e siciliana.

Altri talenti italiani del 13 agosto

Tra le personalità italiane che festeggiano il compleanno in questa data troviamo anche:

Ron (Rosalino Cellamare) : Rosalino Cellamare nasce il 13 agosto 1953 a Dorno, in provincia di Pavia, figlio di un commerciante di olio d’oliva di origini pugliesi. Il celebre cantautore italiano noto per successi come ‘Pa’ Diglielo a Ma” e collaborazioni con artisti come Lucio Dalla

: Rosalino Cellamare nasce il 13 agosto 1953 a Dorno, in provincia di Pavia, figlio di un commerciante di olio d’oliva di origini pugliesi. Il celebre cantautore italiano noto per successi come ‘Pa’ Diglielo a Ma” e collaborazioni con artisti come Lucio Dalla Antonio Salandra : Alle soglie della guerra Antonio Salandra nasce a Troia, nel foggiano, il 13 agosto 1853 da un’agiata famiglia di proprietari terrieri. Politico e statista italiano

: Alle soglie della guerra Antonio Salandra nasce a Troia, nel foggiano, il 13 agosto 1853 da un’agiata famiglia di proprietari terrieri. Politico e statista italiano Sara Serraiocco: l’attrice di Pescara Sara Serraiocco (1990), nota per le sue interpretazioni nel cinema italiano e internazionale

Le leggende internazionali del 13 agosto

Fidel Castro: il leader rivoluzionario

Fidel Castro (1926-2016): Rivoluzionario e politico cubano, nato a Birán, Cuba. Nato a Birán, Cuba, il 13 agosto 1926 e figlio di un immigrato spagnolo divenuto proprietario terriero, Fidel Castro è diventato uno dei simboli della rivoluzione comunista e ha guidato Cuba dal 1959 al 2008, trasformando il panorama politico e sociale del paese attraverso l’ideologia comunista.

Herb Ritts: l’occhio che catturava le stelle

Herb Ritts è stato uno tra i fotografi più famosi del Novecento, uno tra gli artisti per immagini più amati e richiesti. Il fotografo Herb Ritts ha saputo trasformare le stelle in icone immortali. Fotografo e regista statunitense famoso per i suoi iconici ritratti in bianco e nero di celebrità e moda, che hanno influenzato significativamente la cultura visiva degli anni ’80 e ’90.

Altri personaggi internazionali di spicco

La lista delle celebrità internazionali nate il 13 agosto include anche:

Ben Hogan : Leggendario golfista professionista americano considerato uno dei più grandi giocatori nella storia del golf

: Leggendario golfista professionista americano considerato uno dei più grandi giocatori nella storia del golf Alan Shearer : Riceverà tanti auguri di compleanno l’ex calciatore inglese Alan Shearer, bandiera del Newcastle United e considerato uno dei centravanti più forti della storia del calcio inglese

: Riceverà tanti auguri di compleanno l’ex calciatore inglese Alan Shearer, bandiera del Newcastle United e considerato uno dei centravanti più forti della storia del calcio inglese DeMarcus Cousins : NBA star DeMarcus Cousins in 1990 (age 34), uno dei giocatori più talentuosi del basket americano

: NBA star DeMarcus Cousins in 1990 (age 34), uno dei giocatori più talentuosi del basket americano Janet Yellen: Economista e politica statunitense di spicco, già Segretario del Tesoro e Presidente della Federal Reserve

Curiosità sui nati del 13 agosto

Il segno zodiacale del Leone

Chi è nato il 13 agosto appartiene al segno del Leone, caratterizzato da carisma naturale, creatività esplosiva, leadership e passione. Questi tratti si riflettono chiaramente nelle carriere di successo delle celebrità nate in questa data, che hanno saputo conquistare il pubblico mondiale con la loro personalità magnetica.

L’eredità di Hitchcock

Alfred Hitchcock ha rivoluzionato il cinema thriller introducendo tecniche innovative come i celebri cameo che il regista fece in 39 dei suoi film. I suoi cameo diventarono così amati che alla fine si scelse di posizionarli all’inizio del film per evitare di distrarre il pubblico. Uno dei cameo più memorabili è quello del film “Scialuppa di salvataggio” (1944), dove il corpulento Hitchcock può essere visto nelle foto “prima” e “dopo” di un annuncio di giornale per un prodotto di perdita di peso.

La moda italiana nel mondo

Domenico Dolce ha contribuito a portare lo stile italiano sui palcoscenici internazionali più prestigiosi. Il marchio Dolce & Gabbana, nato dalla collaborazione con Stefano Gabbana, è diventato sinonimo di eleganza mediterranea e ha vestito le più grandi star del cinema e della musica mondiale.

Connessioni artistiche

È interessante notare come molti dei VIP nati il 13 agosto abbiano dedicato la loro vita all’arte in diverse forme: dalla settima arte di Hitchcock alla fotografia di Herb Ritts, dalla recitazione di Kasia Smutniak e Sebastian Stan alla moda di Domenico Dolce. Questa data sembra essere particolarmente prolifica per talenti creativi e visionari.

L’impatto culturale dei nati del 13 agosto

Nel cinema

Da Alfred Hitchcock che ha definito i canoni del thriller moderno, a Sebastian Stan che ha conquistato le nuove generazioni con i suoi ruoli nel Marvel Cinematic Universe, passando per Kasia Smutniak che rappresenta l’eccellenza del cinema italiano contemporaneo, il 13 agosto ha regalato al mondo del cinema personalità che continuano a influenzare l’industria cinematografica.

Nella moda e nell’arte

Domenico Dolce ha ridefinito i concetti di lusso e eleganza italiana, mentre Herb Ritts ha immortalato le icone del nostro tempo attraverso i suoi obiettivi. Questi artisti hanno saputo creare linguaggi visivi che trascendono le mode e i tempi.

Nella società e nella politica

Figure come Fidel Castro hanno segnato la storia del XX secolo, dimostrando come i nati del 13 agosto possano lasciare impronte indelebili anche negli ambiti più diversi da quello artistico.

Conclusioni

Il 13 agosto si conferma una data magica nel calendario delle celebrità mondiali. Dalle innovazioni cinematografiche di Alfred Hitchcock alle creazioni haute couture di Domenico Dolce, dalla versatilità artistica di Kasia Smutniak alla potenza interpretativa di Sebastian Stan, i nati in questo giorno hanno saputo distinguersi per talento, carisma e capacità di innovazione.

Questi personaggi dimostrano come il 13 agosto sia davvero una data benedetta dalle stelle dello spettacolo e dell’arte. Che si tratti di rivoluzionare il cinema, di portare la moda italiana nel mondo, di conquistare Hollywood o di lasciare il segno nella storia, i VIP del 13 agosto hanno sempre saputo trasformare i loro sogni in realtà, ispirando generazioni di artisti e appassionati in tutto il mondo.

La varietà di talenti e la portata internazionale dei successi ottenuti dalle celebrità nate il 13 agosto testimoniano quanto questa data sia speciale nel panorama culturale mondiale, confermando che ogni compleanno estivo porta con sé una dose extra di genialità e creatività.