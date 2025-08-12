Vip e celebrities italiani e internazionali nati il 12 agosto

Il 12 agosto rappresenta una data particolarmente ricca di compleanni illustri nel panorama nazionale e internazionale. Dalle star del cinema ai talenti musicali, passando per icone della moda e dello sport, questo giorno è ricco di nomi importanti che hanno lasciato il segno nei rispettivi settori. Scopriamo insieme quali personalità famose hanno scelto questa data estiva per venire al mondo.

Le stelle italiane nate il 12 agosto

Teo Mammucari: il conduttore romano che ha fatto sorridere l’Italia

Teo Mammuccari

Compie gli anni il 12 agosto anche il conduttore televisivo Teo Mammucari, famoso per la sua pungente comicità. Nato a Roma nel 1961, Teodoro Mammuccari ha costruito la sua carriera partendo da Scherzi a parte per poi approdare a Le Iene nel 1999. Nel 2002 ha condotto Veline, mentre dal 2016 è diventato il quarto giudice di Tú sí que vales. Nel 2022 torna a condurre Le Iene.

Alessandra Amoroso: la regina del pop italiano

Alessandra Amoroso – foto di Ilaria Ieie

Altra famosa cantante italiana che il 12 agosto festeggerà i 30 anni è Alessandra Amoroso, nata a Galatina e anch’essa divenuta famosa grazie alla vittoria di un talent show. Alessandra Amoroso nasce a Galatina, in provincia di Lecce, il giorno 12 agosto dell’anno 1986. La sua ascesa al successo è iniziata nel 2009 quando ha vinto l’ottava edizione di “Amici di Maria De Filippi”. Ad oggi è una delle cantanti più prolifiche e amate del panorama musicale italiano.

Mario Balotelli: il talento esplosivo del calcio

Mario Balotelli (Depositphotos)

Tra questi va sicuramente menzionato il calciatore Mario Balotelli, nato a Palermo nel 1990. L’attaccante ha vissuto una carriera ricca di successi e colpi di scena. Con l’Inter ha vinto 3 scudetti, 1 Coppa Italia, 1 Supercoppa italiana e 1 Champions League. Trasferitosi al Manchester City vince 1 Premier League, 1 FA Cup e 1 Community Shield. Ha rappresentato l’Italia in numerose competizioni internazionali ed è considerato uno dei calciatori italiani più talentuosi della sua generazione.

Altri talenti italiani del 12 agosto

Tra le personalità italiane che festeggiano il compleanno in questa data troviamo anche:

Chiara Galiazzo : Compie gli anni anche la cantante Chiara Galiazzo, conosciuta semplicemente come Chiara. È salita alla ribalta nel 2012 vincendo la sesta edizione del talent show “X-Factor”.

: Compie gli anni anche la cantante Chiara Galiazzo, conosciuta semplicemente come Chiara. È salita alla ribalta nel 2012 vincendo la sesta edizione del talent show “X-Factor”. Amedeo Minghi : il celebre cantautore romano

: il celebre cantautore romano Maria Elisabetta Alberti Casellati: Maria Elisabetta Alberti Casellati (Casellati è il cognome acquisito dal coniuge, l’avvocato Gianbattista Casellati) nasce il 12 agosto del 1946 a Rovigo e ha ricoperto il ruolo di Presidente del Senato

Le star internazionali del 12 agosto

Cara Delevingne: dalla passerella al grande schermo

Cara Jocelyn Delevingne (AFI: [ˈkɑːrə ˌdɛləˈviːn]; Londra, 12 agosto 1992) è una modella e attrice britannica. La supermodella inglese ha conquistato il mondo della moda prima di trasferirsi con successo al cinema. Celebre supermodella, ha sfilato tra gli altri per Burberry, Chanel, Moschino, Oscar de la Renta e Stella McCartney, aggiundicandosi un British Fashion Award come modella dell’anno nel 2012 e nuovamente nel 2017.

Nel cinema, Cara ha ottenuto ruoli di primo piano in film come “Paper Towns” (2015), “Suicide Squad” (2016) e “Valerian e la città dei mille pianeti” (2017). By 2015, she was a leading lady in the 20th Century Fox adventure-comedy film Paper Towns (2015) which won her two Teen Choice Awards as a Breakout Star and Choice Summer Movie Star, as well as a Rising Star from CinemaCon.

François Hollande: l’ex presidente francese

Compleanno illustre quello del politico François Hollande, che è stato Presidente della Repubblica francese. François Hollande nasce a Rouen, in Francia, il giorno 12 agosto 1954. Ha guidato la Francia dal 2012 al 2017, distinguendosi per le sue politiche economiche e sociali durante un periodo particolarmente delicato per l’Europa.

Pete Sampras: la leggenda del tennis

Pete Sampras (il suo vero nome è Peter) nasce il 12 agosto del 1971 a Washington, terzo di quattro figli di papà Sam e mamma Georgia. Il tennista americano è considerato uno dei più grandi di tutti i tempi. Soprannominato Pistols, ha vinto 14 titoli del Grande Slam (7 Wimbledon su 7 finali, 5 US Open, 2 Australian Open) ed è stato numero uno al mondo per 286 settimane (terzo dietro Dokovic e Federer).

Altri personaggi internazionali di spicco

La lista delle celebrità internazionali nate il 12 agosto include anche:

Casey Affleck : Il nome completo dell’attore Casey Affleck è Caleb Casey McGuire Affleck-Boldt. Nasce il 12 agosto del 1975 a Falmouth, negli Stati Uniti

: Il nome completo dell’attore Casey Affleck è Caleb Casey McGuire Affleck-Boldt. Nasce il 12 agosto del 1975 a Falmouth, negli Stati Uniti George Soros : George Soros nasce a Budapest il 12 agosto del 1930, proveniente da una famiglia di ebrei ungheresi, il famoso investitore e filantropo

: George Soros nasce a Budapest il 12 agosto del 1930, proveniente da una famiglia di ebrei ungheresi, il famoso investitore e filantropo Mark Knopfler: il leggendario chitarrista dei Dire Straits

Curiosità sui nati del 12 agosto

Il segno zodiacale del Leone

Chi è nato il 9 agosto appartiene al segno del Leone. Le persone nate in questo giorno sono autoritarie, altruiste, influenti, riflessive e perspicaci. I nati del 12 agosto condividono molte di queste caratteristiche leonine, mostrando spesso una forte personalità e capacità di leadership nei loro rispettivi campi.

L’estate dei talenti

Il 12 agosto cade nel pieno dell’estate, una stagione che sembra particolarmente prolifica per la nascita di talenti creativi e sportivi. Molti dei personaggi famosi nati in questa data hanno dimostrato una particolare predisposizione per le arti performative, lo sport e la comunicazione.

Connessioni e coincidenze

È interessante notare come molti dei VIP nati il 12 agosto abbiano costruito la loro carriera nel mondo dello spettacolo, della moda o dello sport. Questo potrebbe essere una semplice coincidenza, ma dimostra come questa data abbia dato i natali a personalità particolarmente carismatiche e determinate.

L’eredità dei nati del 12 agosto

I personaggi famosi nati il 12 agosto hanno lasciato un segno indelebile nei loro rispettivi campi. Da Alessandra Amoroso che continua a dominare le classifiche musicali italiane, a Cara Delevingne che ha ridefinito il concetto di supermodella moderna, fino a Pete Sampras che ha scritto pagine memorabili nella storia del tennis.

Questi talenti dimostrano come il 12 agosto sia davvero una data speciale nel calendario delle celebrità mondiali. Che si tratti di conquistare i palcoscenici musicali, i red carpet di Hollywood, i campi da tennis o le passerelle della moda, i nati in questo giorno hanno sempre saputo distinguersi per la loro determinazione e il loro carisma unico.

La varietà di talenti e professioni rappresentate dai VIP del 12 agosto testimonia la ricchezza culturale e artistica che questa data ha regalato al mondo, confermando che ogni compleanno di agosto porta con sé una dose extra di stellare magia estiva.