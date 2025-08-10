VIP e celebrities italiani e internazionali nati il 10 agosto

Il 10 agosto si conferma una data particolarmente ricca di personalità di spicco nel panorama italiano e internazionale. Da icone del cinema a stelle dello sport, da figure politiche storiche a volti amati della televisione, questa giornata ha dato i natali a numerosi talenti che hanno lasciato un segno indelebile nei rispettivi campi.

Stelle italiane del cinema e TV

Lorella Cuccarini – La più amata dagli italiani

Lorella Cuccarini

Nata: 10 agosto 1965 a Roma Professione: Conduttrice televisiva, ballerina, cantante

Lorella Cuccarini, che compie oggi 60 anni, è stata scoperta da Pippo Baudo nel 1985 durante una convention dei gelati Algida all’Hilton di Roma. Diventata un’icona della televisione italiana con “Fantastico 6”, ha attraversato decenni di successi tra Rai e Mediaset. Famosa per la sua rivalità storica con Heather Parisi, che rifiutò di lavorare con lei dicendo “Mai con una ballerina di fila. O io o lei”, Baudo scelse la Cuccarini che divenne rapidamente “la più amata dagli italiani”.

Curiosità: Playboy le offrì 80 milioni di lire per posare senza veli, proposta che rifiutò.

Nicoletta Braschi – La musa di Benigni

Nata: 19 aprile 1960 a Cesena (errore nelle fonti iniziali) Professione: Attrice e produttrice cinematografica

Nicoletta Braschi, moglie e musa di Roberto Benigni, ha raggiunto l’apice del successo con “La vita è bella” (1997), film che le è valso riconoscimenti internazionali. Nata a Cesena, ha incontrato Benigni nel 1983 sul set di “Tu mi turbi” e si sono sposati nel 1991. La coppia non ha mai avuto figli per scelta.

Riconoscimenti: David di Donatello, Screen Actors Guild Award, Globo d’oro alla carriera. Nel 1999 è stato catalogato un asteroide con il suo nome: 31605 Braschi.

Marina Berlusconi – L’imprenditrice

Nata: 10 agosto 1966 a Milano Professione: Imprenditrice

Marina Berlusconi, figlia di Silvio Berlusconi, è presidente di Fininvest e del gruppo Arnoldo Mondadori Editore. Considerata una delle donne più influenti e ricche al mondo, è sposata dal 2008 con Maurizio Vanadia, primo ballerino del Teatro alla Scala.

Leggende dello sport

Javier Zanetti – El Tractor

Javier Zanetti (Depositphotos)

Nato: 10 agosto 1973 a Buenos Aires Professione: Ex calciatore, dirigente sportivo

Javier Zanetti, soprannominato “Pupi” o “El Tractor”, è considerato uno dei più grandi giocatori argentini della storia. Arrivato all’Inter nel 1995 con le scarpe in un sacchetto di plastica, è diventato capitano dal 2001 al 2014, collezionando 858 partite e 16 trofei, incluso il Triplete del 2010.

Record: Recordman di presenze con la maglia dell’Inter, attualmente vicepresidente del club nerazzurro.

Icone internazionali

Antonio Banderas – Il sex symbol spagnolo

Antonio Banderas (Depositphotos)

Nato: 10 agosto 1960 a Málaga Professione: Attore, regista, produttore

Antonio Banderas è diventato un’icona internazionale grazie ai film di Pedro Almodóvar e successivamente a Hollywood con “Desperado”, “La maschera di Zorro” e la saga di “Shrek” dove doppia il Gatto con gli Stivali. Ex marito di Melanie Griffith, ha una figlia, Stella, nata nel 1996.

Curiosità: È diventato il volto pubblicitario del Mulino Bianco in Italia, conquistando il pubblico con il suo carisma mediterraneo.

Rosanna Arquette – L’attrice americana

Nata: 10 agosto 1959 a New York Professione: Attrice

Rosanna Arquette è famosa per i suoi ruoli in “Pulp Fiction” di Quentin Tarantino, “Desperately Seeking Susan” con Madonna e “Crash” di David Cronenberg. Appartenente alla celebre famiglia di attori Arquette.

Personalità storiche e culturali

Camillo Benso Conte di Cavour

Nato: 10 agosto 1810 a Torino Professione: Statista e politico

Il Conte di Cavour è stata una delle figure chiave del Risorgimento italiano. Come primo ministro del Regno di Sardegna, ha giocato un ruolo fondamentale nell’unificazione d’Italia attraverso la diplomazia e le alleanze strategiche.

Herbert Hoover

Nato: 10 agosto 1874 a West Branch, Iowa Professione: 31° Presidente degli Stati Uniti

Herbert Hoover è stato presidente degli USA dal 1929 al 1933, durante i primi anni della Grande Depressione. Prima della politica era un ingegnere minerario di successo e un filantropo.

Altri talenti italiani

Drupi – Il cantautore genovese

Nato: 10 agosto 1947 a Genova Professione: Cantante

Drupi, pseudonimo di Giampiero Anelli, è famoso per successi come “Vado via”, “Sereno è” e “Piccola e fragile”. È uno dei cantautori più popolari degli anni ’70 e ’80 in Italia.

Francesco Colonnese – L’ex calciatore

Nato: 10 agosto 1971 Professione: Ex calciatore

Francesco Colonnese è stato un difensore che ha militato in Serie A con Atalanta, Inter, Napoli e altre squadre. Noto per la sua eleganza in campo e la leadership.

Irene Bignardi – La critica cinematografica

Nata: 10 agosto 1939 Professione: Critica cinematografica, giornalista

Irene Bignardi è una delle più autorevoli critiche cinematografiche italiane, ha diretto la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia dal 1998 al 2002.

Personaggi del mondo dello spettacolo

Patti Austin – La cantante jazz

Nata: 10 agosto 1950 a New York Professione: Cantante jazz e R&B

Patti Austin è una leggenda del jazz e dell’R&B, famosa per duetti con James Ingram come “Baby, Come to Me” e “How Do You Keep the Music Playing?”.

Vittorio Gregotti – L’architetto visionario

Nato: 10 agosto 1927 Professione: Architetto, urbanista, teorico dell’architettura

Vittorio Gregotti è stato uno dei più importanti architetti italiani del XX secolo, progettista dello Stadio Luigi Ferraris di Genova e di numerose opere di architettura contemporanea.

Il segno del Leone

I nati il 10 agosto appartengono al segno del Leone, caratterizzato da leadership naturale, creatività e carisma. Queste caratteristiche si riflettono chiaramente nelle personalità che hanno visto la luce in questa data, dalla determinazione di Zanetti al carisma di Banderas, dalla creatività di Braschi alla leadership di Marina Berlusconi.

Tragedie e sfide

Non tutto è stato rose e fiori per i nati del 10 agosto. Nicoletta Braschi ha vissuto un grave incidente d’auto nel 2012 che poteva costarle la vita, mentre Lorella Cuccarini ha dovuto affrontare polemiche e rivalità nel mondo dello spettacolo.

Curiosità e aneddoti

L’eredità dei nati del 10 agosto

I personaggi famosi nati il 10 agosto hanno contribuito significativamente alla cultura mondiale:

Nel cinema

Da Braschi che ha emozionato il mondo con “La vita è bella” a Banderas che ha conquistato Hollywood

Nello sport

Zanetti ha ridefinito il ruolo del capitano e del terzino moderno

Nella televisione

Cuccarini ha definito l’intrattenimento televisivo italiano per decenni

Nell’imprenditoria

Marina Berlusconi rappresenta la nuova generazione di imprenditrici italiane

Una giornata di eccellenze

Il 10 agosto si conferma una data benedetta dalle stelle, avendo dato i natali a personalità che hanno eccelluto in campi diversissimi. Dal rigore metodico di Cavour alla creatività artistica di Braschi, dalla determinazione atletica di Zanetti al carisma mediatico di Cuccarini, questa giornata rappresenta un vero concentrato di talento e successo.

