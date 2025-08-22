Veronica Cece torna con “Baci”: afro pop e libertà senza filtri

Il nuovo singolo disponibile dal 22 agosto

Dopo essersi affermata nella scena emergente con uno stile versatile e autentico, la cantante comasca Veronica Cece torna a sorprendere il pubblico con il nuovo singolo “Baci”, disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Il brano è un viaggio sonoro tra ritmi amapiano, atmosfere calde da tramonto estivo e sonorità afro pop. “Baci” celebra l’amore in ogni sua forma, con un inno alla spensieratezza, alla libertà emotiva e alla passione vissuta senza filtri.

Una carriera in crescita

Veronica scopre la sua vocazione per il canto da bambina, a soli 9 anni. Nel 2018 inizia un percorso artistico personale che prende slancio nel 2020 con l’uscita del primo brano inedito. L’anno successivo partecipa a un talent show, occasione che le consente di farsi conoscere e consolidare la sua presenza nella scena musicale emergente.

Uno stile eclettico

L’identità musicale di Veronica Cece è il risultato di contaminazioni tra pop, R&B, urban, rap e afrobeat, fuse in un linguaggio sonoro originale e riconoscibile. Con “Baci” aggiunge un nuovo tassello alla sua evoluzione artistica, portando avanti una ricerca che mette al centro emozioni, libertà e amore in tutte le sue sfumature.

Un brano che profuma d’estate

“Baci” è un singolo fresco e coinvolgente, capace di trasportare l’ascoltatore in un’estate senza confini. Tra ritmi danzanti e melodie luminose, Veronica Cece regala un brano che unisce leggerezza e intensità, con la forza universale di un gesto semplice e potente: il bacio.