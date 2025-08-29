Festival di Venezia 29 agosto 2025: le anticipazioni della terza giornata

La terza giornata dell’82esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, venerdì 29 agosto 2025, si preannuncia come una delle più ricche e attese dell’intera manifestazione. Due film di prestigio in concorso e l’attesissimo debutto veneziano di Julia Roberts promettono di accendere i riflettori sul Lido con grande intensità.

I film in concorso: capolavori internazionali a confronto

“No Other Choice” di Park Chan-wook – Il grande ritorno del maestro coreano

Il momento più atteso della giornata sarà sicuramente la prima mondiale di “No Other Choice” (Eojjeol suga eopda) del leggendario regista sudcoreano Park Chan-wook. Dopo esattamente 20 anni dall’ultima volta (Lady Vendetta nel 2005), il maestro del cinema coreano torna al Lido con quello che lui stesso ha definito “il progetto di una vita”.

Il film, della durata di 139 minuti, è l’adattamento del romanzo “The Ax” di Donald Westlake e vede protagonista Lee Byung-hun nel ruolo di You Man-su, uno specialista nella produzione di carta con 25 anni di esperienza che viene improvvisamente licenziato. Umiliato e incapace di trovare un nuovo impiego, l’uomo prende una decisione estrema: eliminare fisicamente la concorrenza per “farsi spazio” nel mercato del lavoro.

Il cast stellare include Son Ye-jin, Park Hee-soon, Lee Sung-min, Yeom Hye-ran e Cha Seung-won. Park Chan-wook ha lavorato alla sceneggiatura per oltre diciassette anni, considerandola per lungo tempo il suo progetto più personale e urgente.

Orario proiezione: 21:45 – Sala Grande

“À pied d’oeuvre” di Valérie Donzelli – L’arte francese della commedia drammatica

Il secondo film in concorso della giornata è “À pied d’oeuvre” della regista francese Valérie Donzelli, alla sua prima volta in competizione per il Leone d’Oro. Questo dramma francese di 92 minuti racconta la storia di un fotografo di successo che abbandona tutto per diventare scrittore, scoprendo la povertà e inventandosi modi creativi per sopravvivere.

Il protagonista Bastien Bouillon è affiancato da un cast di qualità che include Virginie Ledoyen, André Marcon e Marie Rivière. Il film, adattato dal romanzo omonimo di Franck Courtès, esplora temi di grande attualità come la precarietà lavorativa e la ricerca di realizzazione personale.

Data di uscita in Francia: 21 gennaio 2026

Il grande evento fuori concorso: Julia Roberts al suo debutto veneziano

“After the Hunt” di Luca Guadagnino – Un thriller psicologico provocatorio

L’evento più glamour della giornata sarà la prima assoluta di “After the Hunt – Dopo la caccia” di Luca Guadagnino, che segna il debutto al Festival di Venezia della leleggendaria Julia Roberts. Il film, presentato fuori concorso, è un intenso dramma psicologico di 139 minuti che affronta temi scottanti come il consenso, il movimento #MeToo e le dinamiche di potere nell’ambiente accademico.

Julia Roberts interpreta Alma Olsson, una stimata professoressa universitaria della Ivy League che si trova a un bivio personale e professionale quando una brillante studentessa (Ayo Edebiri) accusa un suo collega (Andrew Garfield) di comportamenti inappropriati. Nel frattempo, un segreto del passato della protagonista minaccia di emergere.

Il cast stellare include anche Michael Stuhlbarg e Chloë Sevigny. Guadagnino ha definito questa interpretazione di Julia Roberts come “la migliore della sua carriera”, mentre l’attrice ha reso omaggio al regista indossando già al suo arrivo a Venezia un cardigan con il volto di Guadagnino.

Distribuzione italiana: Eagle Pictures – 16 ottobre 2025

Il cardigan virale di Julia Roberts

L’arrivo di Julia Roberts a Venezia ha già fatto il giro del mondo per il suo look casual ma iconico: la star di Hollywood ha stupito tutti indossando un cardigan bianco e nero con il volto di Luca Guadagnino, un omaggio affettuoso al regista che ricorda il gesto simile fatto nel 2022 con George Clooney ai Kennedy Center Honors.

Gli altri eventi e proiezioni della giornata

Sezione Orizzonti e iniziative speciali

La programmazione del 29 agosto include anche diverse altre proiezioni e eventi collaterali:

Proiezioni pubbliche nei cinema di Venezia e Mestre (Rossini e IMG) in collaborazione con il Comune di Venezia

nei cinema di Venezia e Mestre (Rossini e IMG) in collaborazione con il Comune di Venezia Eventi della Settimana della Critica con “Agon” di Giulio Bertelli

con “Agon” di Giulio Bertelli Proiezioni fuori concorso di “Cover-Up” di Laura Poitras

di “Cover-Up” di Laura Poitras Continuazione delle Giornate degli Autori con vari titoli internazionali

L’atmosfera sul Lido

Il red carpet del 29 agosto si preannuncia particolarmente scintillante con l’arrivo di Julia Roberts, accompagnata dal cast di “After the Hunt”. L’attesa per vedere l’icona di Hollywood calcare per la prima volta il tappeto rosso veneziano è alle stelle, mentre i fan e la stampa internazionale si preparano a immortalare questo momento storico.

Le aspettative della critica

“No Other Choice”: il ritorno di un maestro

Gli esperti di cinema attendono con trepidazione il nuovo lavoro di Park Chan-wook, considerato uno dei registi più influenti del cinema contemporaneo. Dopo i successi di “Oldboy”, “The Handmaiden” e “Decision to Leave” (premiato a Cannes per la regia), le aspettative per questo adattamento sono altissime.

Il regista ha dichiarato che il film “racconta la disperazione e la scelta estrema di chi si trova con le spalle al muro”, promettendo la sua caratteristica miscela di bellezza visiva, violenza stilizzata e critica sociale.

“After the Hunt”: cinema d’autore e temi contemporanei

Il thriller di Guadagnino viene descritto come “molto provocatorio” dallo stesso regista, che affronta questioni delicate come il consenso e la cultura del privilegio nell’ambiente accademico americano. La pellicola si inserisce perfettamente nel filone del cinema contemporaneo che esplora le conseguenze del movimento #MeToo.

Programma dettagliato del 29 agosto

Mattina e pomeriggio:

Conferenze stampa dei film in concorso

Proiezioni per la stampa accreditata

Photocall con i protagonisti

Sera:

19:00 – Prima di “À pied d’oeuvre”

– Prima di “À pied d’oeuvre” 20:30 – Red carpet per “After the Hunt”

– Red carpet per “After the Hunt” 21:00 – Prima mondiale di “After the Hunt”

– Prima mondiale di “After the Hunt” 21:45 – Prima mondiale di “No Other Choice”

L’importanza della giornata per il festival

Il 29 agosto rappresenta un momento cruciale per Venezia 82, con due maestri del cinema internazionale che presentano opere molto attese e il debutto di una delle più grandi star di Hollywood. La combinazione di cinema d’autore coreano, raffinatezza francese e glamour hollywoodiano rende questa giornata un perfetto esempio della capacità del Festival di Venezia di coniugare prestigio artistico e richiamo mediatico.

La terza giornata del festival si conclude così con la promessa di grandi emozioni cinematografiche e momenti indimenticabili, ponendo le basi per quello che si preannuncia come uno dei Festival di Venezia più memorabili degli ultimi anni.