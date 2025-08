Veneto oltre Venezia: tour tra ville palladiane, colline del Prosecco e città murate

Il Veneto nasconde tesori straordinari che vanno ben oltre la magnificenza di Venezia. Oltre 100 tra le più belle ville venete, tra cui molte Ville Palladiane, oggi si svelano al visitatore attraverso visite guidate, eventi, soggiorni, ristorazione e altri servizi di eccellenza. Visitare le Ville Venete è un’esperienza unica, un viaggio senza fine tra splendide campagne, fiumi e colline. Un territorio ricco di storia, arte e tradizioni enogastronomiche che merita di essere scoperto con calma, lontano dalle folle turistiche della Serenissima.

Le ville palladiane: capolavori dell’architettura rinascimentale

Il genio di Andrea Palladio

Spettacoli architettonici che sono valsi alla città l’iscrizione nella lista dei patrimoni UNESCO italiani, inizialmente limitata al centro storico e a tre ville suburbane, successivamente ampliata fino a comprendere anche 21 ville disseminate su tutto il territorio della Regione Veneto. Andrea Palladio ha lasciato un’eredità architettonica senza pari, trasformando il paesaggio veneto in un museo a cielo aperto.

Villa La Rotonda: il simbolo dell’architettura palladiana

Villa Almerico Capra, detta La Rotonda, si trova proprio a Vicenza e ha una somiglianza impressionante con la Casa Bianca. In realtà, furono gli architetti americani a prenderla a modello. Tra le ville palladiane è senza dubbio la più famosa, complici la pianta centrale e le quattro facciate identiche, da qualsiasi punto si guardino.

La villa sorge su una collina e rappresenta l’apice dell’arte palladiana. Questo capolavoro di Palladio sorge in cima ad un colle da cui inizia la Riviera Berica. Ogni facciata è arricchita da un pronao classico che sembra spingersi con forza centrifuga verso il paesaggio circostante. Per la sua bellezza questa villa, nota come La Rotonda, è l’edificio palladiano più conosciuto nel mondo.

Itinerario delle ville più significative

Per un tour completo delle ville palladiane, consigliamo di visitare:

Villa Godi Malinverni a Lonedo di Lugo: Si tratta della prima residenza costruita su progetto di Palladio realizzata nel 1542, si trova a Lonedo Lugo di Vicenza, e compare anche nel film Senso di Luchino Visconti.

Villa Valmarana ai Nani: Nel 1757 Giambattista Tiepolo ed il figlio Giandomenico decorarono la villa e la foresteria con un ciclo di affreschi considerato tra i più belli del Veneto. Nella villa sono rappresentati alcuni episodi classici tratti dall’Eneide, l’Odissea, la Gerusalemme Liberata e l’Orlando Furioso.

Villa Contarini a Piazzola sul Brenta: Questa stupenda villa veneta si trova a Piazzola sul Brenta, a pochi chilometri da Padova. Villa Contarini è una delle più grandi ville venete mai realizzate, paragonabile ad una vera reggia.

Informazioni pratiche per la visita

I biglietti dovranno essere acquistati in autonomia per ogni singola villa. Si consiglia di affidarsi ad una guida per l’organizzazione dell’itinerario. Oggi la villa è aperta tutto l’anno al pubblico e con il biglietto d’ingresso avrete inclusa la vostra visita guidata. Noi ti consigliamo di concedervi una mezza giornata, per avere il tempo di visitare tutta la villa e il suo giardino storico.

Le colline del Prosecco: patrimonio UNESCO dal 2019

Un paesaggio culturale unico al mondo

Il sito “Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene”, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, si trova in Veneto, in una piccola area collinare della provincia di Treviso, dove l’interazione positiva tra uomo e ambiente ha creato un paesaggio culturale unico. Le colline del Prosecco tra Conegliano e Valdobbiadene, in provincia di Treviso, sono divenute nel 2019 Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

Caratteristiche del territorio

Quest’area è caratterizzata da una particolare conformazione geomorfologica, denominata hogback, costituita da una serie di rilievi irti e scoscesi allungati in direzione est-ovest e intervallati da piccole valli parallele tra loro. In questo ambiente difficile, l’uomo ha saputo adattarsi nei secoli, modellando le ripide pendenze e perfezionando la propria tecnica agricola.

Sin dal 17° secolo l’uso dei ciglioni ha creato un particolare paesaggio a scacchiera formato da filari di viti parallele e verticali rispetto alla pendenza. Nel 19° secolo la tecnica di coltivazione della vite denominata “bellussera” ha contribuito a comporre le caratteristiche estetiche del paesaggio.

Il Cammino delle Colline del Prosecco

Il Cammino delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene si estende tra Vidor e Vittorio Veneto per 51 km con un dislivello positivo di 2.265 m. Dato il considerevole impegno fisico, si consiglia di percorrerlo nelle 4 tappe sottoindicate.

Le quattro tappe del cammino offrono:

Prima tappa : da Vidor a Col San Martino

: da Vidor a Col San Martino Seconda tappa : da Col San Martino a Follina

: da Col San Martino a Follina Terza tappa : da Follina a Tarzo

: da Follina a Tarzo Quarta tappa: da Tarzo a Vittorio Veneto

Borghi, castelli, abbazie, chiese e tradizioni popolari: il cammino ha anche una forte valenza storico-culturale. Molti siti, ad esempio, riportano con la memoria alla Grande Guerra, grazie a numerose trincee, gallerie e postazioni militari visibili sulle colline.

Degustazioni e cantine

Cosa assaporare in zona se non il rinomato Prosecco apprezzato a livello internazionale? Consigliamo di provarne due in particolare: l’Asolo Prosecco Superiore DOCG, prodotto con una pratica chiamata viticoltura eroica, e il Conegliano Valdobbiadene – Prosecco DOCG.

Nel 1966 è stata istituita la Strada del Prosecco, la prima strada del vino riconosciuta in Italia, un percorso enogastronomico che collega cantine storiche e produttori di eccellenza.

Le città murate: fortezze medievali perfettamente conservate

Cittadella: l’ellisse perfetta

Situata in provincia di Padova, il centro storico di Cittadella è racchiuso tra le mura di forma ellittica. Cittadella, fortificata nel 1220, è l’unica città murata in tutta Europa ad avere un camminamento di ronda medievale, di forma ellittica e completamente percorribile.

L’ho visitata a inizio primavera e mi ha colpito moltissimo la cinta muraria percorribile in tutta la sua lunghezza. Infatti il camminamento di ronda è pressoché intatto e al costo di 5 euro a persona potete farvi una bellissima passeggiata a 14 metri di altezza.

Montagnana: la roccaforte perfetta

Il centro storico è racchiuso entro una cinta muraria perfettamente conservata, lunga ben 2 km e rafforzata da 24 torri merlate di forma esagonale; lungo le mura si aprono quattro porte. Senza dubbio una delle più belle città murate d’Italia, conserva quasi intatti i suoi due chilometri di cinta che deve la sua costruzione all’esigenza dei Carraresi di difendere il loro confine occidentale dalla minaccia degli Scaligeri di Verona.

Entrati in centro potrete ammirare il Castello di San Zeno e splendidi palazzi di epoca rinascimentale, ma la vera attrazione top di Montagnana dopo le mura è il prosciutto crudo dolce, una prelibatezza locale da non farsi mancare.

Castelfranco Veneto: la città di Giorgione

È Castelfranco Veneto, una elegante e dinamica località situata in un punto strategico per i collegamenti tra Treviso, Padova e Vicenza. L’impianto urbanistico del centro di Castelfranco è chiaramente medievale: il cuore storico della città, racchiuso entro una cinta muraria risalente al XII secolo, ha una forma a quadrilatero ed è attraversato da due arterie perpendicolari.

Il borgo ha un impianto urbanistico di stile medievale: il fossato e le mura proteggevano la città da eventuali invasori. Per visitare Castelfranco bisogna attraversare il fossato e varcare una delle porte della sulle mura.

Tesori artistici: Il luogo d’interesse principale si trova dentro il Duomo di Castelfranco, ed è la pala del Giorgione. E’ una Madonna con Bambino opera del noto pittore, che fu trafugata in passato ma poi ritrovata.

Altri gioielli murati da scoprire

Marostica: La scenografica scacchiera dove si gioca questa seguitissima partita (messa in scena grazie a più di 600 figuranti in costume) è al centro della magnifica Piazza Castello. La piazza è chiusa su tre lati da palazzi porticati e sul quarto lato dal Castello Inferiore, mentre alle sue spalle si erge una verde collina dominata dal Castello Superiore.

Soave: Il borgo di Soave è stato dichiarato Borghi dei Borghi 2022 ed è una delle città murate del Veneto più belle in assoluto. Situata in provincia di Verona, il castello di Soave si adagia sul monte Tenda, che si trova a poca distanza dal meraviglioso panorama della Valpolicella.

Itinerario consigliato di 5 giorni

Giorno 1: Vicenza e le ville palladiane

Mattina: centro storico di Vicenza e Teatro Olimpico

Pomeriggio: Villa La Rotonda e Villa Valmarana ai Nani

Sera: cena in agriturismo sui Colli Berici

Giorno 2: Tour delle ville della Riviera del Brenta

Mattina: Villa Foscari “La Malcontenta”

Pomeriggio: Villa Contarini a Piazzola sul Brenta

Sera: pernottamento a Cittadella

Giorno 3: Le città murate del Padovano

Mattina: camminamento di ronda di Cittadella

Pomeriggio: Montagnana e degustazione del prosciutto DOP

Sera: Este e il suo castello

Giorno 4: Colline del Prosecco

Mattina: Conegliano e il suo castello

Pomeriggio: tour delle cantine di Valdobbiadene

Sera: pernottamento a Asolo

Giorno 5: Da Asolo a Castelfranco

Mattina: Asolo “città dai cento orizzonti”

Pomeriggio: Castelfranco Veneto e la Pala del Giorgione

Sera: ultima degustazione di Prosecco DOCG

Consigli pratici per il viaggio

Periodo migliore per la visita

La primavera (aprile-maggio) e l’autunno (settembre-ottobre) offrono il clima migliore e i colori più spettacolari, soprattutto nelle colline del Prosecco durante la vendemmia.

Trasporti e spostamenti

Il territorio è ben collegato da treni regionali e autobus. Per massimizzare la libertà di movimento, consigliamo l’auto o, per i più sportivi, la bicicletta lungo le numerose piste ciclabili.

Dove dormire

Ville storiche : molte ville offrono pernottamenti di lusso

: molte ville offrono pernottamenti di lusso Agriturismi : per un’esperienza autentica tra i vigneti

: per un’esperienza autentica tra i vigneti Borghi storici: bed & breakfast nel cuore delle città murate

Specialità gastronomiche da non perdere

Prosciutto DOP di Montagnana : dolce e delicato

: dolce e delicato Prosecco DOCG : nelle versioni Brut e Extra Dry

: nelle versioni Brut e Extra Dry Asparagi di Bassano : in primavera

: in primavera Radicchio di Treviso : in autunno e inverno

: in autunno e inverno Baccalà alla vicentina: piatto tradizionale

Un Veneto autentico da scoprire

Visitare le Ville Venete è un’esperienza unica, un viaggio senza fine tra splendide campagne, fiumi e colline. Villevenetetour propone affascinanti itinerari turistici tra le Ville, una nuova meta di turismo culturale chiamata “Venezia in Terraferma”.

Questo tour vi permetterà di scoprire un Veneto autentico, fatto di storia millenaria, tradizioni preservate e paesaggi che hanno ispirato artisti di ogni epoca. Un viaggio che combina arte, cultura, enogastronomia e natura, lontano dalle folle ma ricco di emozioni autentiche.

La bellezza del Veneto oltre Venezia sta proprio in questa varietà di esperienze: dalle eleganti ville palladiane alle colline UNESCO del Prosecco, dalle imponenti mura medievali ai borghi dove il tempo sembra essersi fermato. Un patrimonio straordinario che attende solo di essere scoperto con la lentezza e l’attenzione che merita.