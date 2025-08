Quando facciamo la spesa, spesso notiamo sui cartoni delle uova la scritta “allevamento a terra”. Ma cosa significa esattamente questa dicitura che troviamo sempre più frequentemente sulle confezioni? È importante comprendere le reali condizioni di vita delle galline e le caratteristiche di questo tipo di allevamento per fare scelte consapevoli.

Cosa significa “allevamento a terra”

L’allevamento a terra indica semplicemente che le galline non sono tenute in gabbia, ma poggiano su un pavimento all’interno di grandi capannoni industriali. Contrariamente a quello che molti consumatori immaginano, questa dicitura non significa che le galline vivano all’aperto o che abbiano accesso a pascoli esterni.

Le caratteristiche principali dell’allevamento a terra

Ambiente confinato:

Le galline trascorrono tutta la loro vita all’interno di capannoni chiusi

Non hanno mai accesso all’esterno durante l’intero ciclo di vita

Illuminazione e ventilazione sono completamente artificiali

Densità elevata:

Massimo 9 galline per metro quadrato secondo la normativa europea

secondo la normativa europea Spazi limitati nonostante l’assenza di gabbie

Possibilità di muoversi più liberamente rispetto alle gabbie

Condizioni strutturali:

Pavimenti sparsi per almeno un terzo con granaglie per permettere il razzolamento

Nidi comuni per la deposizione delle uova

Posatoi e lettiere a disposizione degli animali

Il codice identificativo: come riconoscere le uova a terra

Ogni uovo porta stampato sul guscio un codice alfanumerico obbligatorio che fornisce informazioni precise sulla sua provenienza. Il primo numero di questo codice è fondamentale:

I quattro tipi di allevamento

0 – Allevamento biologico

Galline con accesso all’aperto (4 mq per capo)

Alimentazione con mangimi biologici

Massimo 6 galline per metro quadrato al coperto

1 – Allevamento all’aperto

Accesso a pascoli esterni per alcune ore al giorno

Spazi all’aperto più ridotti rispetto al biologico

Alimentazione convenzionale

2 – Allevamento a terra ⬅️ Questo è quello che ci interessa

Galline libere di muoversi solo all’interno di capannoni

Nessun accesso all’esterno

Densità fino a 9 galline per metro quadrato

3 – Allevamento in gabbia

Galline in gabbie sovrapposte

Spazio minimo di 750 cm² per capo (poco più di un foglio A4)

Sistema più intensivo

Come leggere il codice completo

Un esempio di codice: 2 IT 015 MI 001

2 : Allevamento a terra

: Allevamento a terra IT : Italia (paese di produzione)

: Italia (paese di produzione) 015 : Codice ISTAT del comune

: Codice ISTAT del comune MI : Provincia di Milano

: Provincia di Milano 001: Codice specifico dell’allevamento

Allevamento a terra vs altre tipologie: le differenze reali

Rispetto all’allevamento in gabbia

Vantaggi:

Maggiore libertà di movimento

Possibilità di spiegare le ali

Comportamenti naturali come becchettare e razzolare

Deposizione in nidi anziché su nastri trasportatori

Limiti comuni:

Entrambi utilizzano illuminazione artificiale

Ventilazione forzata

Alimentazione industriale

Ciclo di vita accelerato

Rispetto all’allevamento all’aperto

Differenze sostanziali:

A terra : mai accesso all’esterno, solo capannoni chiusi

: mai accesso all’esterno, solo capannoni chiusi All’aperto : alcune ore giornaliere di pascolo esterno

: alcune ore giornaliere di pascolo esterno A terra : densità maggiore (9 vs 4 galline per mq)

: densità maggiore (9 vs 4 galline per mq) All’aperto: alimentazione spesso più varia

Impatto nutrizionale e qualitativo delle uova

Le condizioni di allevamento influenzano significativamente la qualità nutrizionale delle uova prodotte.

Caratteristiche delle uova a terra

Aspetti nutrizionali:

Contenuto di acido arachidonico più elevato (molecola pro-infiammatoria)

più elevato (molecola pro-infiammatoria) Minore presenza di omega-3 rispetto alle uova da allevamento all’aperto

rispetto alle uova da allevamento all’aperto Livelli vitaminici generalmente inferiori rispetto alle uova biologiche

Causa dello stress: Le condizioni di vita nei capannoni chiusi, con alta densità e ambiente artificiale, generano stress nelle galline che si riflette nella composizione chimica dell’uovo.

Confronto nutrizionale

Uova da allevamento a terra:

Più acido arachidonico (pro-infiammatorio)

Meno vitamine A ed E

Colore del tuorlo meno intenso

Uova da allevamento biologico/all’aperto:

Più omega-3 (anti-infiammatorio)

Maggiore contenuto vitaminico

Tuorlo più colorato per i carotenoidi dell’erba

Perché scegliere o evitare le uova a terra

Aspetti positivi

Rispetto alle gabbie:

Migliore benessere animale

Comportamenti più naturali

Movimento più libero

Economici:

Prezzo più accessibile rispetto al biologico

Ampia disponibilità sul mercato

Aspetti critici

Benessere animale limitato:

Nessun accesso all’aria aperta

Ambiente completamente artificiale

Densità ancora elevata

Qualità nutrizionale:

Profilo nutrizionale meno favorevole

Maggiore contenuto di sostanze pro-infiammatorie

Possibile uso di antibiotici per gestire le condizioni intensive

Marketing vs realtà: attenzione alle etichette ingannevoli

Diciture fuorvianti

Molte confezioni utilizzano terminologie che possono ingannare il consumatore:

Frasi da interpretare:

“Galline allevate a terra” ≠ “all’aperto”

“Allevamento tradizionale” (spesso riferito al tipo 2)

“Galline libere” (libere solo dal confinamento in gabbia)

Immagini e colori

Le confezioni spesso mostrano:

Galline in prati verdi (che non vedranno mai)

Colori naturali e font “rurali”

Riferimenti alla “natura” non corrispondenti alla realtà

Normativa e controlli

Regolamentazione europea

L’allevamento a terra è disciplinato da normative specifiche:

Requisiti minimi obbligatori:

Superficie minima per capo

Caratteristiche degli edifici

Sistemi di ventilazione e illuminazione

Controlli sanitari regolari

Etichettatura obbligatoria: Dal 2004 ogni uovo deve riportare il codice identificativo che permette la piena tracciabilità del prodotto.

Controlli e certificazioni

Organismi di controllo:

ASL territoriali per la registrazione degli allevamenti

Controlli periodici sulle condizioni di allevamento

Verifiche sull’etichettatura corretta

Alternative e scelte consapevoli

Se si opta per uova a terra

Cosa verificare:

Controllo del codice sul guscio (deve iniziare con 2)

Preferenza per allevamenti italiani (sigla IT)

Attenzione alla data di scadenza

Alternative migliori

Per il benessere animale:

Uova biologiche (codice 0): la scelta ottimale Uova da allevamento all’aperto (codice 1): buon compromesso

Per la qualità nutrizionale:

Preferire sempre codici 0 o 1

Controllare la provenienza geografica

Consumare entro tempi ragionevoli

I numeri del mercato italiano

Distribuzione degli allevamenti

In Italia esistono circa 2.856 allevamenti con oltre 50 milioni di galline:

Per tipologia:

Allevamento a terra : la maggioranza della produzione

: la maggioranza della produzione Biologico : 386 allevamenti con 2,3 milioni di galline

: 386 allevamenti con 2,3 milioni di galline All’aperto: 747 allevamenti con 1,6 milioni di galline

Tendenze di consumo

I dati ISMEA mostrano che:

+28% vendite uova da allevamento a terra nel 2018

vendite uova da allevamento a terra nel 2018 +12% crescita uova biologiche

crescita uova biologiche Calo costante delle uova da gabbia

Conclusioni e raccomandazioni

La scritta “allevamento a terra” sulle confezioni delle uova indica che le galline non vivono in gabbia, ma questo non significa che abbiano una vita naturale all’aperto. È importante comprendere che:

Punti chiave da ricordare

“A terra” non significa “all’aperto”: le galline vivono sempre in capannoni chiusi Il codice sul guscio è fondamentale: il numero 2 identifica chiaramente questo tipo di allevamento Esistono alternative migliori: per benessere animale e qualità nutrizionale, i codici 0 e 1 sono preferibili Il prezzo riflette le condizioni: le uova a terra costano meno perché le condizioni sono più intensive

Consigli per il consumatore

Per una scelta consapevole:

Leggere sempre il codice sul guscio, non solo la confezione

Se il benessere animale è importante, preferire codici 0 o 1

Considerare l’impatto nutrizionale nella propria dieta

Non lasciarsi ingannare dal marketing delle confezioni

L’informazione corretta permette scelte alimentari più consapevoli, rispettose degli animali e della propria salute. La dicitura “allevamento a terra” rappresenta un miglioramento rispetto alle gabbie, ma è importante conoscerne i limiti per decidere secondo i propri valori e priorità.