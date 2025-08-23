Udinese-Verona: dove vederla, formazioni e precedenti

Il derby del Triveneto apre il programma del lunedì della prima giornata di Serie A 2025/26: lunedì 25 agosto alle ore 18:30, il Bluenergy Stadium di Udine ospiterà la sfida tra Udinese e Hellas Verona. Due squadre che ripartono con ambizioni diverse ma unite dalla voglia di iniziare al meglio questa nuova avventura nel massimo campionato.

Informazioni pratiche sulla partita

Data e orario: Lunedì 25 agosto 2025, ore 18:30 Stadio: Bluenergy Stadium, Udine Diretta TV: DAZN (esclusiva) Streaming: App DAZN su tutti i dispositivi

La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 18:00. Gli appassionati potranno seguire questo attesissimo derby friulano-veneto attraverso l’applicazione disponibile su smart TV, smartphone, tablet, console PlayStation e Xbox, oltre ai dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

La conferma degli allenatori

Entrambe le squadre ripartono con i tecnici che hanno centrato l’obiettivo salvezza nella scorsa stagione. L’Udinese conferma Kosta Runjaic, l’allenatore tedesco che ha saputo dare identità e solidità ai friulani nella seconda parte del campionato precedente.

Il Verona riparte invece con Paolo Zanetti, che ha salvato gli scaligeri dopo una stagione complicata. L’ex tecnico del Venezia vuole dare continuità al lavoro svolto e costruire una squadra più solida e competitiva.

Probabili formazioni e novità di mercato

Udinese (3-5-2)

Probabile formazione: Sava; Goglichidze, Kristensen, Solet; Ehizibue, Atta, Karlström, Lovric, Kamara; Iker Bravo, Davis

Ballottaggi principali:

Difesa: Goglichidze in vantaggio su Palma, Bertola sfida Kristensen per il centro-sinistra

Goglichidze in vantaggio su Palma, Bertola sfida Kristensen per il centro-sinistra Centrocampo: Atta può agire da mezz’ala o esterno destro, Ekkelenkamp alternativa a Lovric

Atta può agire da mezz’ala o esterno destro, Ekkelenkamp alternativa a Lovric Attacco: Iker Bravo favorito per affiancare Davis, Atta può giocare anche da seconda punta

La rivoluzione estiva dell’Udinese ha portato alla cessione dei big Lucca e Thauvin, con la squadra che si affida ora ai nuovi volti. In difesa spazio ai nuovi arrivi Goglichidze e Bertola, mentre a centrocampo Atta rappresenta l’jolly tattico di Runjaic. In attacco la coppia Davis-Iker Bravo dovrà sopperire alla partenza del bomber inglese.

Hellas Verona (3-4-1-2)

Probabile formazione: Montipò; Unai Nunez, Ebosse, Valentini; Oyegoke, Serdar, Niasse, Frese; Harroui; Giovane, Mosquera

Ballottaggi principali:

Difesa: Luan Patrick insidia Valentini per una maglia da titolare

Luan Patrick insidia Valentini per una maglia da titolare Centrocampo: Bernede e Yellu Santiago alternative a Niasse e Serdar

Bernede e Yellu Santiago alternative a Niasse e Serdar Attacco: Giovane in vantaggio su Sarr per affiancare Mosquera

Zanetti ha rivoluzionato la difesa con gli arrivi di Unai Nunez ed Ebosse, mentre a centrocampo punta sulla fisicità di Serdar e Niasse. In attacco Mosquera sarà il riferimento offensivo, supportato dalla fantasia di Harroui e dalla velocità di Giovane.

Stato di forma e preparazione

L’Udinese arriva a questo appuntamento dopo aver superato il primo turno di Coppa Italia battendo 2-0 la Carrarese. I friulani hanno lavorato intensamente durante la preparazione estiva per assimilare i nuovi innesti e trovare l’equilibrio giusto dopo le cessioni eccellenti.

Il Verona ha conquistato il passaggio del turno in Coppa Italia vincendo ai rigori contro l’Audace Cerignola, dando segnali incoraggianti dal punto di vista caratteriale. Gli scaligeri puntano a una stagione più tranquilla, lontani dalle zone calde della classifica.

Precedenti storici e statistiche

Il bilancio complessivo dei 71 precedenti tra le due squadre vede una perfetta parità: 23 successi dell’Udinese, 23 vittorie del Verona e 25 pareggi. Un equilibrio che testimonia l’incertezza di questo derby regionale.

Negli ultimi cinque confronti in campionato, il Verona ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta, dimostrando di saper tenere testa ai friulani. L’ultimo precedente risale alla scorsa stagione con una vittoria esterna degli scaligeri.

Particolarmente interessante è il dato relativo agli incontri casalinghi: nelle 18 sfide in Serie A tra Udinese e Verona in terra friulana, il bilancio è favorevole ai padroni di casa con 9 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte.

Curiosità e record storici

Questa sarà la prima volta nella storia della Serie A a girone unico che Udinese e Hellas Verona si affronteranno essendo entrambe al debutto stagionale nel torneo. Nel 2020 si sfidarono all’esordio dei friulani, ma per i veneti era la seconda gara di campionato.

L’Udinese potrebbe pareggiare due match di fila al debutto stagionale in Serie A per la prima volta dal periodo 2001/02-2002/03, dopo l’1-1 contro il Bologna dello scorso campionato.

Il Verona ha chiuso la scorsa stagione registrando appena tre sconfitte nelle ultime 10 giornate, mostrando una crescita importante nel finale di campionato.

Le chiavi tattiche del match

La partita si deciderà su diversi aspetti fondamentali:

Solidità difensiva dell’Udinese: I friulani dovranno sfruttare l’organizzazione tattica di Runjaic per limitare le ripartenze veronesi, con particolare attenzione ai movimenti di Mosquera.

Aggressività del Verona: Gli scaligeri punterà sul pressing alto e sull’intensità fisica per mettere in difficoltà la manovra friulana, soprattutto nella zona nevralgica del campo.

Duelli individuali: Fondamentale sarà la sfida tra Davis e la difesa veronese, così come la capacità di Harroui di creare superiorità numerica tra le linee.

Gestione delle fasce: Entrambe le squadre giocano con esterni offensivi, quindi il duello Ehizibue-Frese e Kamara-Oyegoke potrebbe risultare decisivo.

Situazione infortunati e mercato

Udinese: La rosa è quasi al completo, con Runjaic che deve solo valutare le condizioni dei nuovi acquisti per l’inserimento tattico.

Verona: Zanetti non ha particolari emergenze, ma dovrà gestire l’inserimento dei numerosi volti nuovi arrivati in questa sessione di mercato.

Entrambe le squadre potrebbero ancora intervenire sul mercato prima della chiusura del 1° settembre, con l’Udinese che cerca un sostituto di Lucca e il Verona alla ricerca di ulteriori rinforzi offensivi.

Obiettivi stagionali e ambizioni

L’Udinese punta a una stagione di consolidamento, con l’obiettivo di raggiungere una salvezza tranquilla e magari provare a inserirsi nella lotta per le posizioni di centro-classifica. Il progetto tecnico di Runjaic dovrà essere supportato da continuità di risultati.

Il Verona vuole vivere un campionato più sereno rispetto alla scorsa stagione, quando la salvezza è arrivata solo nelle ultime giornate. Zanetti punta su un gruppo rinnovato per trovare quella solidità che è mancata nella prima parte del campionato precedente.

Pronostico e indicazioni

Il match si preannuncia equilibrato, con l’Udinese leggermente favorita per il fattore campo e per la maggiore continuità nel progetto tecnico. Tuttavia, il Verona ha dimostrato di saper fare risultato in trasferta e potrebbe approfittare dell’inevitabile periodo di assestamento dei friulani.

La gara potrebbe essere decisa dai dettagli e dagli episodi, con entrambe le squadre che proveranno a non sbagliare l’approccio a questa nuova stagione.

Il verdetto atteso

Udinese-Verona rappresenta il classico derby regionale che può riservare sorprese e colpi di scena. Da una parte i friulani vogliono dimostrare che il progetto tecnico può funzionare anche senza i big ceduti, dall’altra gli scaligeri sono determinati a iniziare con il piede giusto per costruire una stagione più tranquilla.

L’appuntamento è fissato per lunedì 25 agosto alle 18:30 al Bluenergy Stadium, dove l’atmosfera del derby del Triveneto promette di regalare spettacolo e intensità. Una partita che dirà molto sulle ambizioni e le possibilità di entrambe le squadre in questo nuovo campionato, con la prima giornata che rappresenta sempre un banco di prova importante per testare la preparazione estiva e le nuove gerarchie tattiche.