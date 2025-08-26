Derby del Triveneto senza vincitori: Udinese-Verona finisce 1-1

Pareggio giusto al Bluenergy Stadium di Udine nell’esordio stagionale di entrambe le squadre. Udinese e Hellas Verona si dividono la posta in palio dopo un match equilibrato che si è acceso soltanto nella ripresa. I bianconeri di Kosta Runjaic passano in vantaggio ma si fanno raggiungere dal Verona di Paolo Zanetti, che conquista un punto prezioso in trasferta.

Cronaca della partita

Il primo tempo si è rivelato avaro di emozioni, con entrambe le squadre che hanno studiato l’avversario senza osare particolarmente. L’Udinese ha tenuto maggiormente il possesso palla (67% contro 33%), ma senza creare vere occasioni da gol. Il Verona ha agito principalmente in contropiede, senza però impensierire Sava.

La gara si è accesa nella ripresa. Al 53′ minuto l’Udinese è passata in vantaggio: Thomas Kristensen ha sfruttato un calcio d’angolo di Sandi Lovric, sovrastando la difesa scaligera con un colpo di testa preciso e potente che non ha lasciato scampo a Montipò.

Il vantaggio ha dato fiducia ai friulani, che hanno sfiorato il raddoppio prima con Zarraga – il cui tiro si è schiantato sulla traversa – e poi con Kamara, anche lui sfortunato nell’impatto con il legno.

Il Verona non si è arreso e ha trovato il meritato pareggio al 73′ minuto: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Giovane ha spizzato di testa per Suat Serdar, bravo ad anticipare Ehizibue e a insaccare da posizione ravvicinata.

Marcatori e Gol

53′ – Thomas Kristensen (1-0)

Il difensore danese si fa trovare pronto nell’area piccola su calcio d’angolo di Lovric, staccando imperiosamente di testa e battendo Montipò con una traiettoria angolata.

73′ – Suat Serdar (1-1)

Il centrocampista tedesco finalizza perfettamente l’assist di testa di Giovane, anticipando Ehizibue e ribadendo in rete da posizione favorevole per il pareggio scaligero.

Pagelle: Top e Flop del match

TOP – Udinese

Thomas Kristensen (7): Prestazione da leader del reparto difensivo, coronata dal gol che aveva illuso i tifosi bianconeri. Solido in marcatura e prezioso nelle palle aeree.

Sandi Lovric (6,5): Ottimo il calcio d’angolo che ha portato al vantaggio dell’Udinese. Ha gestito bene i ritmi di gioco e si è reso pericoloso anche con alcune conclusioni dalla distanza.

Jordan Zemura (6,5): Uno dei più vivaci tra i friulani, sempre propositivo sulla fascia sinistra con diverse iniziative interessanti. Ha creato diverse occasioni per i compagni.

Oier Zarraga (6,5): Entrato bene dalla panchina, ha subito messo in mostra la sua qualità con un bolide che si è stampato sulla traversa. Buon impatto sulla gara.

TOP – Verona

Suat Serdar (7): Protagonista del pareggio scaligero con un gol da opportunista. Ha saputo farsi trovare pronto al momento giusto, dimostrando grande senso della posizione.

Giovane (6,5): Buon esordio per il neo-acquisto brasiliano. Ha colpito una traversa nel primo tempo e ha fornito l’assist decisivo per il gol di Serdar.

Lorenzo Montipò (6,5): Attento nelle uscite e pronto sui pochi tiri subiti. Sul gol di Kristensen non poteva fare nulla, ma ha trasmesso sicurezza al reparto.

Daniel Nelsson (6,5): Tra i più sicuri della linea difensiva, sempre concentrato e preciso nelle chiusure. Ha guidato bene il reparto nelle fasi più difficili.

FLOP

Iker Bravo (5,5): L’attaccante spagnolo non è riuscito a incidere come sperato. Pochi palloni giocati e scarsa pericolosità nell’area di rigore avversaria.

Keinan Davis (5,5): Prestazione opaca dell’attaccante inglese, che non è mai riuscito a rendersi pericoloso nonostante alcuni buoni spunti dei compagni.

Fallou Cham (5,5): In difficoltà sulla corsia destra, spesso in affanno contro le incursioni offensive dell’Udinese. Sostituito nella ripresa.

Statistiche di gioco

Possesso palla : Udinese 67% – Verona 33%

: Udinese 67% – Verona 33% Tiri totali : Udinese 11 – Verona 8

: Udinese 11 – Verona 8 Tiri in porta : Udinese 5 – Verona 3

: Udinese 5 – Verona 3 Calci d’angolo : Udinese 6 – Verona 4

: Udinese 6 – Verona 4 Falli commessi : Udinese 11 – Verona 14

: Udinese 11 – Verona 14 Cartellini gialli : Udinese 2 – Verona 1

: Udinese 2 – Verona 1 Pali e traverse : Udinese 2 – Verona 1

: Udinese 2 – Verona 1 Passaggi riusciti: Udinese 498 (89%) – Verona 247 (81%)

L’Udinese ha dominato il possesso palla e ha creato più occasioni, ma il Verona si è dimostrato cinico nel sfruttare le proprie chance, conquistando un punto prezioso.

Prossimi impegni

L’Udinese affronterà l’Inter in trasferta nel prossimo turno di campionato, mentre l’Hellas Verona giocherà in casa della Lazio all’Olimpico.

Un pareggio che lascia qualche rimpianto ai padroni di casa, bravi a passare in vantaggio ma incapaci di chiudere la partita nonostante le occasioni create. Il Verona può essere soddisfatto per aver conquistato un punto in una trasferta storicamente complicata, dimostrando carattere e capacità di reazione.

Entrambe le squadre dovranno ancora completare la propria rosa sul mercato per affrontare al meglio una stagione che si preannuncia impegnativa, ma i primi segnali sono incoraggianti per progetti che puntano a una salvezza tranquilla.