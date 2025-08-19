Trump-Zelensky 18 agosto 2025: svolta storica alla Casa Bianca con garanzie USA per l’Ucraina

Il 18 agosto 2025 rimarrà una data storica nelle relazioni internazionali: l’incontro alla Casa Bianca tra il presidente americano Donald Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, insieme ai principali leader europei, ha segnato una possibile svolta nella ricerca della pace per l’Ucraina. Dopo mesi di tensioni e il fallimentare incontro di febbraio, i due leader hanno trovato un’intesa che potrebbe aprire la strada a un cessate il fuoco e a un futuro trilaterale con Putin.

L’incontro che ha cambiato tutto

Il dialogo bilaterale: dalle tensioni alla riconciliazione

L’incontro tra Trump e Zelensky è iniziato alle 19:15 italiane con un faccia a faccia nello Studio Ovale, lo stesso luogo dove a febbraio era andato in scena uno scontro verbale che aveva portato alla sospensione degli aiuti militari americani all’Ucraina.

L’atmosfera questa volta è stata completamente diversa:

Accoglienza calorosa: Trump ha accolto personalmente Zelensky all’ingresso della Casa Bianca, un gesto che non ha riservato ad altri leader

Trump ha accolto personalmente Zelensky all’ingresso della Casa Bianca, un gesto che non ha riservato ad altri leader Scherzi e battute: I due hanno scherzato davanti ai giornalisti, con Trump che ha commentato positivamente l’abbigliamento del presidente ucraino: “Con questo vestito stai benissimo”

I due hanno scherzato davanti ai giornalisti, con Trump che ha commentato positivamente l’abbigliamento del presidente ucraino: “Con questo vestito stai benissimo” Toni distesi: Zelensky ha mantenuto un atteggiamento molto più pacato rispetto all’ultimo incontro, indossando un completo scuro invece della consueta tuta militare

Le dichiarazioni storiche di Trump

Durante la conferenza stampa, Trump ha fatto alcune dichiarazioni che segnano un cambio di rotta significativo:

“Gli Stati Uniti saranno coinvolti nel fornire garanzie di sicurezza all’Ucraina. Ci sarà molto aiuto quando si tratta di sicurezza. Sarà una cosa buona. Gli europei sono la prima linea di difesa perché sono lì, ma anche noi li aiuteremo.”

Sui negoziati di pace: “La guerra finirà. Questo signore (Zelensky) vuole che finisca, Vladimir Putin vuole che finisca, credo che tutto il mondo sia stanco, e la faremo finire.”

L’incontro multilaterale: l’Europa unita per la pace

I leader presenti alla Casa Bianca

Alle 21:00 italiane si è tenuto l’incontro multilaterale con la partecipazione di:

Emmanuel Macron (Presidente francese)

(Presidente francese) Giorgia Meloni (Presidente del Consiglio italiano)

(Presidente del Consiglio italiano) Friedrich Merz (Cancelliere tedesco)

(Cancelliere tedesco) Keir Starmer (Primo ministro britannico)

(Primo ministro britannico) Alexander Stubb (Presidente finlandese)

(Presidente finlandese) Mark Rutte (Segretario generale NATO)

(Segretario generale NATO) Ursula von der Leyen (Presidente Commissione europea)

Le posizioni emerse dal vertice

Trump ha rivelato dettagli importanti sui progressi nei negoziati:

“Putin ha accettato le garanzie di sicurezza per Kiev” – una dichiarazione che segna un potenziale punto di svolta nel conflitto.

Sui territori e la NATO: “Non può avere la Crimea e l’ingresso nella NATO” – Trump ha delineato i limiti delle concessioni che l’Ucraina dovrà accettare.

“Dovremo discutere dello scambio di territori” – un riferimento alle possibili concessioni territoriali richieste dalla Russia.

Le reazioni dei leader europei

Giorgia Meloni: “Inizia una nuova fase”

La Presidente del Consiglio italiana ha espresso ottimismo per i risultati dell’incontro:

“Inizia una nuova fase dopo tre anni, grazie a Trump. Credo che sia un giorno importante, una nuova fase.”

Meloni ha puntato sul suo rapporto personale con Trump, favorito dalle affinità politiche, per porsi come ponte tra Europa e Stati Uniti.

Mark Rutte (NATO): “Un grande passo”

Il Segretario generale della NATO ha definito “un grande passo” la disponibilità degli Stati Uniti sulle garanzie di sicurezza per l’Ucraina.

Friedrich Merz: “Serve cessate il fuoco prima del trilaterale”

Il Cancelliere tedesco ha sottolineato l’importanza di ottenere una tregua preliminare:

“Prima del trilaterale tra Ucraina e Russia serve un cessate il fuoco. I prossimi passi sono i più difficili. Non posso immaginare che possa avere luogo senza una tregua.”

Zelensky: dalla resistenza alla trattativa

Il cambio di strategia del presidente ucraino

Zelensky ha mostrato una maggiore apertura ai negoziati, pur mantenendo ferme alcune posizioni di principio:

“L’Ucraina è pronta per una vera tregua e per la creazione di una nuova architettura di sicurezza. Abbiamo bisogno di pace.”

Sulle elezioni in Ucraina: “Ok alle elezioni quando saremo in pace” – una disponibilità che segna un’importante concessione politica.

Le condizioni di Kiev per la pace

Zelensky ha delineato le condizioni minime per avviare i negoziati:

Garanzie di sicurezza credibili da parte degli Stati Uniti Cessate il fuoco con controllo internazionale Architettura di sicurezza europea rafforzata Pressione congiunta su Putin da parte di USA ed Europa

Il precedente di Anchorage: Trump-Putin preparano il terreno

Il summit in Alaska del 15 agosto

L’incontro di Washington è stato preceduto dal vertice tra Trump e Putin del 15 agosto ad Anchorage, Alaska, che ha preparato il terreno per i negoziati.

Putin aveva definito l’incontro “opportuno e molto utile”, parlando di “incontro da 10 su 10” e dichiarandosi “sinceramente interessato a porre fine al conflitto ucraino”.

Le concessioni russe emerse

Secondo fonti americane, dalla Russia sarebbero arrivati alcuni segnali di apertura:

Accettazione delle garanzie di sicurezza per l’Ucraina (confermate da Trump)

per l’Ucraina (confermate da Trump) Disponibilità al trilaterale entro venerdì 22 agosto

entro venerdì 22 agosto Negoziati in atmosfera costruttiva come riferito dal Cremlino

La proposta economica: 100 miliardi di armi USA

L’accordo commerciale per la sicurezza

Una delle novità più significative emerse è la proposta economica ucraina:

100 miliardi di dollari di acquisti di armi americane

di acquisti di armi americane Finanziamento europeo dell’operazione

dell’operazione Produzione congiunta di droni tra aziende ucraine e americane

tra aziende ucraine e americane Accordo sui minerali critici dell’Ucraina

Questa proposta rappresenta un modo per garantire il sostegno americano attraverso interessi economici concreti, in linea con l’approccio transazionale di Trump.

I nodi irrisolti e le sfide future

Le questioni territoriali

Rimangono aperti diversi nodi che dovranno essere affrontati nel trilaterale:

Il destino della Crimea: Russia e Ucraina hanno posizioni inconciliabili Le regioni del Donbass: Status da definire nei negoziati Le garanzie di sicurezza: Modalità concrete di implementazione La NATO: Alternative all’adesione ucraina

Le tempistiche strette

Trump ha indicato tempistiche ambiziose:

“Tra una-due settimane sapremo se possiamo risolvere la guerra”

Il trilaterale con Putin potrebbe tenersi già venerdì 22 agosto, anche se Merz ha espresso dubbi sulla fattibilità.

L’impatto internazionale

Le reazioni di Mosca

Il Cremlino ha reagito con cauto ottimismo:

Dmitry Peskov ha giudicato “positivamente” la disponibilità di Zelensky ai negoziati

ha giudicato “positivamente” la disponibilità di Zelensky ai negoziati Maria Zakharova ha ribadito il “categorico rifiuto” di truppe NATO in Ucraina

ha ribadito il “categorico rifiuto” di truppe NATO in Ucraina Putin resta disponibile al trilaterale secondo fonti russe

La posizione dell’ONU

Il Segretario generale Antonio Guterres ha fatto sapere di seguire “molto da vicino” le discussioni, rimanendo “pronti a sostenere qualsiasi sforzo significativo” per la pace.

L’aspetto simbolico: l’abbigliamento di Zelensky

Il linguaggio non verbale della diplomazia

Un dettaglio apparentemente minore ma simbolicamente importante è stato l’abbigliamento di Zelensky:

Completo scuro invece della consueta tuta militare

invece della consueta tuta militare Segnale di disponibilità al dialogo civile

al dialogo civile Apprezzamento di Trump: “Con questo vestito stai benissimo”

Questo cambiamento riflette la volontà ucraina di passare da una logica di guerra a una di negoziato.

Le prospettive per il trilaterale

Gli scenari possibili

Il possibile incontro a tre tra Trump, Zelensky e Putin presenta diversi scenari:

Scenario ottimistico:

Cessate il fuoco immediato

Accordo preliminare sui territori

Garanzie di sicurezza internazionali

Ricostruzione con fondi occidentali

Scenario realistico:

Cessate il fuoco parziale

Congelamento del conflitto

Negoziati prolungati sui dettagli

Compromessi territoriali limitati

Scenario pessimistico:

Fallimento del trilaterale

Ripresa delle ostilità

Escalation internazionale

Divisione permanente dell’Ucraina

Il ruolo dell’Europa

La “coalizione dei volenterosi”

I leader europei hanno coordinato le loro posizioni attraverso la “coalizione dei volenterosi” guidata da Starmer e Macron, che mira a:

Elaborare un piano di pace europeo

Garantire il rispetto degli accordi

Mantenere la pressione su Putin

Sostenere la ricostruzione ucraina

Il piano di riarmo europeo

Ursula von der Leyen ha annunciato un piano di riarmo da 800 miliardi di euro, parte del quale sarà destinato alla resistenza ucraina, segnalando la volontà europea di non dipendere completamente dagli Stati Uniti.

Le implicazioni geopolitiche globali

Un nuovo ordine mondiale?

L’incontro di Washington potrebbe segnare l’inizio di un nuovo equilibrio geopolitico:

Ritorno della diplomazia bilaterale USA-Russia

USA-Russia Ruolo centrale dell’Europa nei negoziati

nei negoziati Marginalizzazione della Cina nel dossier ucraino

nel dossier ucraino Nuovo protagonismo della NATO

L’effetto domino

Un eventuale successo nei negoziati ucraini potrebbe avere effetti su altri conflitti:

Medio Oriente

Taiwan

Balcani

Africa

Le sfide interne americane

Il sostegno del Congresso

Trump dovrà convincere il Congresso americano della bontà dell’accordo, soprattutto per quanto riguarda:

Garanzie di sicurezza a lungo termine

a lungo termine Impegni finanziari per la ricostruzione

per la ricostruzione Presenza militare in Europa

in Europa Accordi commerciali con l’Ucraina

L’opinione pubblica

I sondaggi americani mostrano un calo del sostegno all’Ucraina, rendendo importante per Trump presentare l’accordo come una vittoria americana che riduce i costi e i rischi per gli USA.

Conclusioni: una finestra di opportunità

L’incontro del 18 agosto 2025 alla Casa Bianca rappresenta la più importante finestra di opportunità per la pace in Ucraina dall’inizio del conflitto. Il cambio di atteggiamento di Trump verso Zelensky, combinato con la disponibilità russa emersa dal summit di Anchorage, crea le condizioni per un possibile breakthrough diplomatico.

I fattori di successo

Elementi positivi:

Riconciliazione Trump-Zelensky dopo mesi di tensioni

dopo mesi di tensioni Unità europea nel sostegno ai negoziati

nel sostegno ai negoziati Pressione militare sul terreno che spinge verso la tregua

sul terreno che spinge verso la tregua Interessi economici concreti per tutti gli attori

I rischi da monitorare

Elementi di criticità:

Opposizione interna in Russia e Ucraina

in Russia e Ucraina Complessità territoriale delle questioni da risolvere

delle questioni da risolvere Tempistiche strette per il trilaterale

per il trilaterale Fragilità degli accordi senza garanzie concrete

Il verdetto delle prossime settimane

Come ha affermato lo stesso Trump, “tra una-due settimane sapremo se possiamo risolvere la guerra”. Il trilaterale del 22 agosto, se confermato, sarà il banco di prova definitivo per verificare se la diplomazia può prevalere sulla forza e se il mondo può assistere alla fine di uno dei conflitti più devastanti del XXI secolo.

La storia ci insegna che i momenti di svolta nelle guerre arrivano spesso quando tutti gli attori coinvolti sono stanchi del conflitto e pronti a compromessi che prima sembravano impensabili. Il 18 agosto 2025 potrebbe essere ricordato come uno di questi momenti cruciali, quando la diplomazia americana, la determinazione ucraina e la pragmatica russa si sono incontrate per scrivere una nuova pagina della storia europea.

Il mondo osserva con speranza, consapevole che dal successo o dal fallimento di questi negoziati dipenderà non solo il futuro dell’Ucraina, ma l’intero equilibrio geopolitico del XXI secolo.