Come passare da Android a iPhone e viceversa: guida completa 2025

Cambiare smartphone non significa più dover rinunciare ai propri dati preziosi. Che tu stia passando da Android a iPhone o da iPhone ad Android, esistono oggi strumenti ufficiali e affidabili per trasferire tutti i tuoi contenuti in modo sicuro e completo. In questa guida completa scoprirai tutti i metodi disponibili nel 2025 per effettuare il trasferimento senza perdere foto, contatti, messaggi e app.
Perché trasferire i dati è importante
Nel 2025, gli smartphone sono diventati il deposito principale delle nostre vite digitali. Contengono migliaia di foto, contatti essenziali, messaggi importanti, app configurate e dati che rappresentano anni di utilizzo. La perdita di questi contenuti può essere devastante sia dal punto di vista emotivo che pratico.
Benefici del trasferimento dati:
- Continuità: mantieni la tua esperienza utente senza interruzioni
- Risparmio di tempo: eviti di dover riconfigurare tutto manualmente
- Sicurezza: preservi backup importanti e documenti
- Comodità: ritrovi subito le tue app e impostazioni preferite
Passare da Android a iPhone: metodi ufficiali
Metodo 1: App “Passa a iOS” (Raccomandato)
Apple ha sviluppato l’app ufficiale “Passa a iOS” (Move to iOS) per facilitare la migrazione da Android. Questa è la soluzione più completa e affidabile.
Requisiti:
- iPhone nuovo o ripristinato alle impostazioni di fabbrica
- Dispositivo Android con versione 4.0 o successiva
- Entrambi i dispositivi connessi al Wi-Fi
- Dispositivi carichi almeno al 50%
Procedura passo passo:
- Preparazione iPhone
- Avvia la configurazione del nuovo iPhone
- Arriva alla schermata “App e dati”
- Seleziona “Migra i dati da Android”
- Installazione app Android
- Scarica “Passa a iOS” dal Google Play Store
- Apri l’app e tocca “Continua”
- Accetta termini e condizioni
- Tocca “Avanti” nella schermata “Trova il codice”
- Connessione dispositivi
- Sul iPhone, tocca “Continua” e attendi il codice
- Inserisci il codice a 6 o 10 cifre su Android
- Connetti Android alla rete Wi-Fi temporanea dell’iPhone
- Selezione contenuti
- Scegli i dati da trasferire:
- Contatti
- Cronologia messaggi
- Foto e video della fotocamera
- Album fotografici
- File e cartelle
- Impostazioni di accessibilità
- Segnalibri web
- Account email
- Calendari
- Scegli i dati da trasferire:
- Completamento
- Attendi il completamento (può richiedere ore per grandi quantità di dati)
- Completa la configurazione iPhone
- Cerca e scarica le app dall’App Store
Cosa viene trasferito automaticamente:
- Contatti e cronologia chiamate
- Messaggi SMS (non WhatsApp)
- Foto e video
- Album fotografici
- Segnalibri web
- Account email e calendari
- App gratuite (se disponibili su App Store)
- Impostazioni di accessibilità
Cosa NON viene trasferito:
- Musica protetta da DRM
- Libri e PDF
- Messaggi WhatsApp (richiede procedura separata)
- App a pagamento
- Password salvate
Metodo 2: Trasferimento manuale
Se hai già configurato l’iPhone o preferisci un controllo maggiore, puoi trasferire i dati manualmente.
Email e calendari:
- Aggiungi account Google su iPhone
- Vai in Impostazioni > Password e account
- Aggiungi account > Google
- Attiva sincronizzazione per mail, contatti, calendari
Foto e video:
- Tramite Google Foto:
- Installa Google Foto su entrambi i dispositivi
- Esegui backup su Android
- Accedi con stesso account su iPhone
- Tramite computer:
- Collega Android al PC/Mac
- Copia foto e video
- Trasferisci su iPhone tramite iTunes/Finder
Contatti:
- Esporta contatti da Android come file VCF
- Invia file via email a te stesso
- Apri email su iPhone e importa contatti
Musica:
- Trasferisci file musicali su computer
- Importa in iTunes/Apple Music
- Sincronizza con iPhone
Passare da iPhone ad Android: metodi ufficiali
Metodo 1: App “Passa ad Android” (Switch to Android)
Google ha sviluppato la sua app ufficiale per facilitare il passaggio inverso.
Requisiti:
- Dispositivo Android 12 o successivo (nuovo o ripristinato)
- iPhone con iOS 14 o successivo
- Entrambi i dispositivi connessi al Wi-Fi
- Cavo Lightning-USB-C (raccomandato) o connessione wireless
Procedura con cavo (Raccomandato):
- Preparazione
- Carica entrambi i dispositivi
- Disattiva iMessage su iPhone (Impostazioni > Messaggi)
- Disattiva FaceTime se attivo
- Configurazione Android
- Accendi nuovo dispositivo Android
- Segui configurazione iniziale
- Quando richiesto, seleziona “Copia dati da altro dispositivo”
- Connessione
- Collega iPhone e Android con cavo
- Su iPhone, tocca “Autorizza” quando richiesto
- Segui istruzioni su schermo Android
- Accesso Google
- Accedi al tuo account Google su Android
- Seleziona tipi di dati da trasferire
- Trasferimento
- Scegli contenuti specifici:
- Contatti
- Calendari
- Foto e video
- Messaggi SMS
- Tocca “Copia” e attendi completamento
- Scegli contenuti specifici:
Procedura wireless:
- Su iPhone
- Scarica “Passa ad Android” dall’App Store
- Apri app e tocca “Inizia”
- Scansiona codice QR mostrato su Android
- Su Android
- Durante configurazione, scegli trasferimento wireless
- Mostra codice QR a iPhone
- Seleziona dati da trasferire
Cosa viene trasferito:
- Contatti e calendari
- Foto e video (non di iCloud)
- Messaggi SMS
- Alcune impostazioni
- App gratuite disponibili su Google Play
Metodo 2: Samsung Smart Switch (solo dispositivi Samsung)
Se stai passando a un dispositivo Samsung, puoi usare Smart Switch.
Caratteristiche:
- Supporta trasferimento via cavo, wireless o PC
- Compatibile con dispositivi iOS e Android
- Trasferisce più tipi di dati rispetto ad altre soluzioni
Procedura:
- Scarica Smart Switch su dispositivo Samsung
- Collega iPhone con cavo o connetti via wireless
- Seleziona contenuti da trasferire
- Avvia processo di migrazione
Metodo 3: Trasferimento tramite servizi cloud
Google Drive e iCloud:
- Preparazione iPhone:
- Backup completo su iCloud
- Sincronizza foto con Google Foto
- Esporta contatti su Google
- Configurazione Android:
- Accedi con account Google
- Installa Google Foto
- Importa contatti da Google
- Trasferimento manuale:
- Scarica contenuti da iCloud
- Carica su Google Drive
- Sincronizza su nuovo Android
Trasferire WhatsApp tra piattaforme
Il trasferimento delle chat WhatsApp tra iOS e Android richiede procedure specifiche.
Da Android a iPhone
Requisiti:
- Stesso numero di telefono
- iPhone con iOS 15.5 o successivo
- Android 5 o successivo
- App “Passa a iOS”
- WhatsApp versione più recente
Procedura:
- Collega dispositivi con cavo
- Avvia trasferimento con “Passa a iOS”
- Su Android, scansiona codice QR WhatsApp
- Segui istruzioni per trasferimento chat
- Configura WhatsApp su iPhone con stesso numero
Da iPhone ad Android
Requisiti:
- Android 12 o successivo
- Cavo Lightning-USB-C
- WhatsApp installato su entrambi
Procedura:
- Collega iPhone e Android con cavo
- Durante configurazione Android, scegli trasferimento dati
- Scansiona codice QR WhatsApp con iPhone
- Segui istruzioni su schermo
- Configura WhatsApp su Android
Software di terze parti per trasferimento dati
Soluzioni professionali
1. Dr.Fone – Phone Transfer
- Trasferimento diretto tra dispositivi
- Supporta oltre 18 tipi di dati
- Compatibile con iOS e Android
- Interfaccia user-friendly
2. 3uTools (per iOS)
- Gestione completa dispositivi Apple
- Backup e ripristino avanzato
- Trasferimento file specifici
- Strumenti di riparazione
3. MobileTrans
- Trasferimento one-click
- Backup completo
- Ripristino selettivo
- Supporto multi-piattaforma
App gratuite
1. Google Drive
- 15GB spazio gratuito
- Sincronizzazione automatica
- Accesso da qualsiasi dispositivo
- Backup foto illimitato (qualità ridotta)
2. SHAREit
- Trasferimento wireless locale
- Velocità elevate
- Supporto file di grandi dimensioni
- Nessun consumo dati internet
3. Xender
- Trasferimento peer-to-peer
- Interfaccia intuitiva
- Condivisione gruppo
- Cross-platform
Problemi comuni e soluzioni
Trasferimento interrotto o lento
Cause comuni:
- Connessione Wi-Fi instabile
- Batteria scarica
- Spazio insufficiente
- Versioni software incompatibili
Soluzioni:
- Problemi di connessione:
- Riavvia router Wi-Fi
- Avvicina dispositivi
- Disattiva altre connessioni
- Spazio insufficiente:
- Libera memoria su dispositivo destinazione
- Trasferisci meno contenuti alla volta
- Usa backup cloud per foto
- Batteria scarica:
- Mantieni dispositivi in carica
- Usa caricatori originali
- Non usare dispositivi durante trasferimento
App non trasferite
Problema: Alcune app non compaiono su nuovo dispositivo
Soluzioni:
- Verifica disponibilità su store di destinazione
- Cerca versioni alternative
- Contatta sviluppatore app
- Usa app web se disponibile
Dati parziali trasferiti
Problema: Solo alcuni contatti/foto trasferiti
Soluzioni:
- Ripeti processo di trasferimento
- Verifica account sincronizzazione
- Controlla filtri importazione
- Trasferisci manualmente dati mancanti
Messaggi non visualizzati
Problema: SMS non appaiono su nuovo dispositivo
Soluzioni:
- Attendi 24-48 ore per sincronizzazione
- Disattiva/riattiva iMessage
- Verifica impostazioni operatore
- Ripristina impostazioni rete
Preparazione prima del trasferimento
Backup di sicurezza
Per Android:
- Google Backup:
- Impostazioni > Google > Backup
- Attiva backup automatico
- Verifica ultimo backup
- Backup locale:
- Collega a PC/Mac
- Copia file importanti
- Esporta contatti come VCF
Per iPhone:
- iCloud Backup:
- Impostazioni > [Nome] > iCloud > Backup
- Esegui backup ora
- Verifica completamento
- iTunes/Finder:
- Collega a computer
- Crea backup completo
- Attiva backup crittografato per password
Preparazione account
Account da configurare:
- Google/Apple ID
- Account email principali
- Social media
- Servizi bancari
- App di produttività
App da scaricare in anticipo:
- Telegram
- Banking apps
- App lavoro essenziali
- Servizi cloud alternativi
Liberare spazio
Su dispositivo origine:
- Elimina file temporanei
- Rimuovi app inutilizzate
- Svuota cache
- Trasferisci foto su cloud
Su dispositivo destinazione:
- Verifica spazio disponibile
- Rimuovi app preinstallate non necessarie
- Configura storage ottimizzato
Dopo il trasferimento: checklist di verifica
Controlli immediati
Dati essenziali:
- [ ] Contatti importanti presenti
- [ ] Foto recenti trasferite
- [ ] Email configurate correttamente
- [ ] Calendari sincronizzati
- [ ] App principali installate
Funzionalità:
- [ ] Chiamate e SMS funzionanti
- [ ] Connessione dati attiva
- [ ] Wi-Fi connesso
- [ ] Bluetooth funzionante
- [ ] Fotocamera operativa
Configurazioni aggiuntive
Sicurezza:
- Configura blocco schermo
- Attiva autenticazione a due fattori
- Verifica autorizzazioni app
- Configura Trova il mio dispositivo
Personalizzazione:
- Imposta suonerie
- Organizza home screen
- Configura widget
- Personalizza impostazioni
App specifiche:
- Accedi a app bancarie
- Configura app di pagamento
- Trasferisci autenticatori 2FA
- Verifica backup chat
Consigli per un trasferimento perfetto
Best practices
Prima del trasferimento:
- Aggiorna tutto: sistema operativo, app, e firmware
- Pulisci dispositivi: rimuovi file inutili e cache
- Documenta: annota password e configurazioni speciali
- Testa connessioni: verifica Wi-Fi e cavi funzionanti
Durante il trasferimento:
- Non interrompere: evita di usare dispositivi durante il processo
- Mantieni vicini: tieni dispositivi a breve distanza
- Controlla progresso: monitora senza intervenire
- Pazienza: i trasferimenti richiedono tempo
Dopo il trasferimento:
- Verifica tutto: controlla accuratamente tutti i dati
- Testa funzioni: prova chiamate, internet, app principali
- Backup immediato: crea nuovo backup del nuovo dispositivo
- Aggiorna: scarica aggiornamenti disponibili
Errori da evitare
❌ Errori comuni:
- Iniziare trasferimento con batteria bassa
- Interrompere processo per usare dispositivo
- Non verificare compatibilità versioni
- Dimenticare di disattivare iMessage
- Non fare backup di sicurezza
- Fidarsi solo di un metodo di trasferimento
✅ Soluzioni consigliate:
- Caricare dispositivi completamente
- Pazientare fino a completamento
- Verificare requisiti minimi
- Seguire procedure ufficiali
- Creare backup multipli
- Usare metodi combinati quando necessario
Strumenti gratuiti vs a pagamento
Soluzioni gratuite
Vantaggi:
- Nessun costo
- Sufficienti per trasferimenti base
- Supportate ufficialmente
- Aggiornamenti regolari
Limitazioni:
- Funzionalità ridotte
- Supporto limitato per file specifici
- Velocità di trasferimento minori
- Meno opzioni di personalizzazione
Soluzioni a pagamento
Vantaggi:
- Trasferimento completo
- Supporto tecnico dedicato
- Velocità superiori
- Funzionalità avanzate (backup selettivo, preview)
Costi:
- Software desktop: €30-80 una tantum
- Servizi cloud premium: €2-10/mese
- App mobile premium: €5-20 una tantum
Sicurezza e privacy durante il trasferimento
Protezione dati personali
Durante il trasferimento:
- Usa solo reti Wi-Fi sicure
- Evita Wi-Fi pubblici per trasferimenti
- Verifica crittografia end-to-end
- Non condividere codici con terzi
Dopo il trasferimento:
- Cancella dati dal vecchio dispositivo
- Disattiva account su dispositivo precedente
- Cambia password se necessario
- Verifica accessi non autorizzati
Gestione account e password
App di autenticazione:
- Trasferisci Google Authenticator/Microsoft Authenticator
- Annota codici di backup
- Riconfigura 2FA su nuovo dispositivo
- Verifica accesso a tutti gli account
Password manager:
- Sincronizza password salvate
- Verifica login automatici
- Aggiorna dati biometrici
- Controlla keychain/password manager
Conclusioni e raccomandazioni finali
Trasferire dati tra Android e iPhone nel 2025 è più semplice e sicuro che mai grazie agli strumenti ufficiali sviluppati da Apple e Google. Le app “Passa a iOS” e “Passa ad Android” rappresentano le soluzioni più affidabili e complete per la maggior parte degli utenti.
Raccomandazioni finali:
- Usa sempre metodi ufficiali come prima opzione
- Fai backup multipli prima di iniziare qualsiasi trasferimento
- Verifica compatibilità delle versioni software
- Pianifica tempo sufficiente per il processo completo
- Testa tutto dopo il trasferimento
- Mantieni dispositivi carichi durante l’operazione
Per trasferimenti specifici:
- Android → iPhone: App “Passa a iOS” + trasferimento manuale per contenuti specifici
- iPhone → Android: App “Passa ad Android” con cavo per risultati ottimali
- WhatsApp: Segui procedure specifiche per piattaforma
- Dati aziendali: Considera soluzioni professionali a pagamento
Ricorda che ogni trasferimento è unico e potrebbe richiedere una combinazione di metodi per ottenere risultati completi. L’importante è procedere con pazienza, verificare ogni passaggio e non esitare a ricominciare se qualcosa non funziona correttamente.
Con questa guida hai tutti gli strumenti necessari per effettuare un cambio di smartphone senza stress e senza perdite di dati. Il passaggio tra diversi ecosistemi mobili non è mai stato così accessibile!