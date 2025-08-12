Come passare da Android a iPhone e viceversa: guida completa 2025

Cambiare smartphone non significa più dover rinunciare ai propri dati preziosi. Che tu stia passando da Android a iPhone o da iPhone ad Android, esistono oggi strumenti ufficiali e affidabili per trasferire tutti i tuoi contenuti in modo sicuro e completo. In questa guida completa scoprirai tutti i metodi disponibili nel 2025 per effettuare il trasferimento senza perdere foto, contatti, messaggi e app.

Perché trasferire i dati è importante

Nel 2025, gli smartphone sono diventati il deposito principale delle nostre vite digitali. Contengono migliaia di foto, contatti essenziali, messaggi importanti, app configurate e dati che rappresentano anni di utilizzo. La perdita di questi contenuti può essere devastante sia dal punto di vista emotivo che pratico.

Benefici del trasferimento dati:

Continuità : mantieni la tua esperienza utente senza interruzioni

: mantieni la tua esperienza utente senza interruzioni Risparmio di tempo : eviti di dover riconfigurare tutto manualmente

: eviti di dover riconfigurare tutto manualmente Sicurezza : preservi backup importanti e documenti

: preservi backup importanti e documenti Comodità: ritrovi subito le tue app e impostazioni preferite

Passare da Android a iPhone: metodi ufficiali

Metodo 1: App “Passa a iOS” (Raccomandato)

Apple ha sviluppato l’app ufficiale “Passa a iOS” (Move to iOS) per facilitare la migrazione da Android. Questa è la soluzione più completa e affidabile.

Requisiti:

iPhone nuovo o ripristinato alle impostazioni di fabbrica

Dispositivo Android con versione 4.0 o successiva

Entrambi i dispositivi connessi al Wi-Fi

Dispositivi carichi almeno al 50%

Procedura passo passo:

Preparazione iPhone Avvia la configurazione del nuovo iPhone

Arriva alla schermata “App e dati”

Seleziona “Migra i dati da Android” Installazione app Android Scarica “Passa a iOS” dal Google Play Store

Apri l’app e tocca “Continua”

Accetta termini e condizioni

Tocca “Avanti” nella schermata “Trova il codice” Connessione dispositivi Sul iPhone, tocca “Continua” e attendi il codice

Inserisci il codice a 6 o 10 cifre su Android

Connetti Android alla rete Wi-Fi temporanea dell’iPhone Selezione contenuti Scegli i dati da trasferire: Contatti Cronologia messaggi Foto e video della fotocamera Album fotografici File e cartelle Impostazioni di accessibilità Segnalibri web Account email Calendari

Completamento Attendi il completamento (può richiedere ore per grandi quantità di dati)

Completa la configurazione iPhone

Cerca e scarica le app dall’App Store

Cosa viene trasferito automaticamente:

Contatti e cronologia chiamate

Messaggi SMS (non WhatsApp)

Foto e video

Album fotografici

Segnalibri web

Account email e calendari

App gratuite (se disponibili su App Store)

Impostazioni di accessibilità

Cosa NON viene trasferito:

Musica protetta da DRM

Libri e PDF

Messaggi WhatsApp (richiede procedura separata)

App a pagamento

Password salvate

Metodo 2: Trasferimento manuale

Se hai già configurato l’iPhone o preferisci un controllo maggiore, puoi trasferire i dati manualmente.

Email e calendari:

Aggiungi account Google su iPhone Vai in Impostazioni > Password e account Aggiungi account > Google Attiva sincronizzazione per mail, contatti, calendari

Foto e video:

Tramite Google Foto: Installa Google Foto su entrambi i dispositivi

Esegui backup su Android

Accedi con stesso account su iPhone Tramite computer: Collega Android al PC/Mac

Copia foto e video

Trasferisci su iPhone tramite iTunes/Finder

Contatti:

Esporta contatti da Android come file VCF Invia file via email a te stesso Apri email su iPhone e importa contatti

Musica:

Trasferisci file musicali su computer Importa in iTunes/Apple Music Sincronizza con iPhone

Smartphone – Instagram: di Snappy Cactus via canva.com

Passare da iPhone ad Android: metodi ufficiali

Metodo 1: App “Passa ad Android” (Switch to Android)

Google ha sviluppato la sua app ufficiale per facilitare il passaggio inverso.

Requisiti:

Dispositivo Android 12 o successivo (nuovo o ripristinato)

iPhone con iOS 14 o successivo

Entrambi i dispositivi connessi al Wi-Fi

Cavo Lightning-USB-C (raccomandato) o connessione wireless

Procedura con cavo (Raccomandato):

Preparazione Carica entrambi i dispositivi

Disattiva iMessage su iPhone (Impostazioni > Messaggi)

Disattiva FaceTime se attivo Configurazione Android Accendi nuovo dispositivo Android

Segui configurazione iniziale

Quando richiesto, seleziona “Copia dati da altro dispositivo” Connessione Collega iPhone e Android con cavo

Su iPhone, tocca “Autorizza” quando richiesto

Segui istruzioni su schermo Android Accesso Google Accedi al tuo account Google su Android

Seleziona tipi di dati da trasferire Trasferimento Scegli contenuti specifici: Contatti Calendari Foto e video Messaggi SMS

Tocca “Copia” e attendi completamento

Procedura wireless:

Su iPhone Scarica “Passa ad Android” dall’App Store

Apri app e tocca “Inizia”

Scansiona codice QR mostrato su Android Su Android Durante configurazione, scegli trasferimento wireless

Mostra codice QR a iPhone

Seleziona dati da trasferire

Cosa viene trasferito:

Contatti e calendari

Foto e video (non di iCloud)

Messaggi SMS

Alcune impostazioni

App gratuite disponibili su Google Play

Metodo 2: Samsung Smart Switch (solo dispositivi Samsung)

Se stai passando a un dispositivo Samsung, puoi usare Smart Switch.

Caratteristiche:

Supporta trasferimento via cavo, wireless o PC

Compatibile con dispositivi iOS e Android

Trasferisce più tipi di dati rispetto ad altre soluzioni

Procedura:

Scarica Smart Switch su dispositivo Samsung Collega iPhone con cavo o connetti via wireless Seleziona contenuti da trasferire Avvia processo di migrazione

Metodo 3: Trasferimento tramite servizi cloud

Google Drive e iCloud:

Preparazione iPhone: Backup completo su iCloud

Sincronizza foto con Google Foto

Esporta contatti su Google Configurazione Android: Accedi con account Google

Installa Google Foto

Importa contatti da Google Trasferimento manuale: Scarica contenuti da iCloud

Carica su Google Drive

Sincronizza su nuovo Android

Whatsapp – di Javier Calvete da Getty Images via canva.com

Trasferire WhatsApp tra piattaforme

Il trasferimento delle chat WhatsApp tra iOS e Android richiede procedure specifiche.

Da Android a iPhone

Requisiti:

Stesso numero di telefono

iPhone con iOS 15.5 o successivo

Android 5 o successivo

App “Passa a iOS”

WhatsApp versione più recente

Procedura:

Collega dispositivi con cavo Avvia trasferimento con “Passa a iOS” Su Android, scansiona codice QR WhatsApp Segui istruzioni per trasferimento chat Configura WhatsApp su iPhone con stesso numero

Da iPhone ad Android

Requisiti:

Android 12 o successivo

Cavo Lightning-USB-C

WhatsApp installato su entrambi

Procedura:

Collega iPhone e Android con cavo Durante configurazione Android, scegli trasferimento dati Scansiona codice QR WhatsApp con iPhone Segui istruzioni su schermo Configura WhatsApp su Android

Software di terze parti per trasferimento dati

Soluzioni professionali

1. Dr.Fone – Phone Transfer

Trasferimento diretto tra dispositivi

Supporta oltre 18 tipi di dati

Compatibile con iOS e Android

Interfaccia user-friendly

2. 3uTools (per iOS)

Gestione completa dispositivi Apple

Backup e ripristino avanzato

Trasferimento file specifici

Strumenti di riparazione

3. MobileTrans

Trasferimento one-click

Backup completo

Ripristino selettivo

Supporto multi-piattaforma

App gratuite

1. Google Drive

15GB spazio gratuito

Sincronizzazione automatica

Accesso da qualsiasi dispositivo

Backup foto illimitato (qualità ridotta)

2. SHAREit

Trasferimento wireless locale

Velocità elevate

Supporto file di grandi dimensioni

Nessun consumo dati internet

3. Xender

Trasferimento peer-to-peer

Interfaccia intuitiva

Condivisione gruppo

Cross-platform

Problemi comuni e soluzioni

Trasferimento interrotto o lento

Cause comuni:

Connessione Wi-Fi instabile

Batteria scarica

Spazio insufficiente

Versioni software incompatibili

Soluzioni:

Problemi di connessione: Riavvia router Wi-Fi

Avvicina dispositivi

Disattiva altre connessioni Spazio insufficiente: Libera memoria su dispositivo destinazione

Trasferisci meno contenuti alla volta

Usa backup cloud per foto Batteria scarica: Mantieni dispositivi in carica

Usa caricatori originali

Non usare dispositivi durante trasferimento

App non trasferite

Problema: Alcune app non compaiono su nuovo dispositivo

Soluzioni:

Verifica disponibilità su store di destinazione Cerca versioni alternative Contatta sviluppatore app Usa app web se disponibile

Dati parziali trasferiti

Problema: Solo alcuni contatti/foto trasferiti

Soluzioni:

Ripeti processo di trasferimento Verifica account sincronizzazione Controlla filtri importazione Trasferisci manualmente dati mancanti

Messaggi non visualizzati

Problema: SMS non appaiono su nuovo dispositivo

Soluzioni:

Attendi 24-48 ore per sincronizzazione Disattiva/riattiva iMessage Verifica impostazioni operatore Ripristina impostazioni rete

Preparazione prima del trasferimento

Backup di sicurezza

Per Android:

Google Backup: Impostazioni > Google > Backup

Attiva backup automatico

Verifica ultimo backup Backup locale: Collega a PC/Mac

Copia file importanti

Esporta contatti come VCF

Per iPhone:

iCloud Backup: Impostazioni > [Nome] > iCloud > Backup

Esegui backup ora

Verifica completamento iTunes/Finder: Collega a computer

Crea backup completo

Attiva backup crittografato per password

Preparazione account

Account da configurare:

Google/Apple ID

Account email principali

Social media

Servizi bancari

App di produttività

App da scaricare in anticipo:

WhatsApp

Telegram

Banking apps

App lavoro essenziali

Servizi cloud alternativi

Liberare spazio

Su dispositivo origine:

Elimina file temporanei

Rimuovi app inutilizzate

Svuota cache

Trasferisci foto su cloud

Su dispositivo destinazione:

Verifica spazio disponibile

Rimuovi app preinstallate non necessarie

Configura storage ottimizzato

Dopo il trasferimento: checklist di verifica

Controlli immediati

Dati essenziali:

[ ] Contatti importanti presenti

[ ] Foto recenti trasferite

[ ] Email configurate correttamente

[ ] Calendari sincronizzati

[ ] App principali installate

Funzionalità:

[ ] Chiamate e SMS funzionanti

[ ] Connessione dati attiva

[ ] Wi-Fi connesso

[ ] Bluetooth funzionante

[ ] Fotocamera operativa

Configurazioni aggiuntive

Sicurezza:

Configura blocco schermo

Attiva autenticazione a due fattori

Verifica autorizzazioni app

Configura Trova il mio dispositivo

Personalizzazione:

Imposta suonerie

Organizza home screen

Configura widget

Personalizza impostazioni

App specifiche:

Accedi a app bancarie

Configura app di pagamento

Trasferisci autenticatori 2FA

Verifica backup chat

Consigli per un trasferimento perfetto

Best practices

Prima del trasferimento:

Aggiorna tutto: sistema operativo, app, e firmware Pulisci dispositivi: rimuovi file inutili e cache Documenta: annota password e configurazioni speciali Testa connessioni: verifica Wi-Fi e cavi funzionanti

Durante il trasferimento:

Non interrompere: evita di usare dispositivi durante il processo Mantieni vicini: tieni dispositivi a breve distanza Controlla progresso: monitora senza intervenire Pazienza: i trasferimenti richiedono tempo

Dopo il trasferimento:

Verifica tutto: controlla accuratamente tutti i dati Testa funzioni: prova chiamate, internet, app principali Backup immediato: crea nuovo backup del nuovo dispositivo Aggiorna: scarica aggiornamenti disponibili

Errori da evitare

❌ Errori comuni:

Iniziare trasferimento con batteria bassa

Interrompere processo per usare dispositivo

Non verificare compatibilità versioni

Dimenticare di disattivare iMessage

Non fare backup di sicurezza

Fidarsi solo di un metodo di trasferimento

✅ Soluzioni consigliate:

Caricare dispositivi completamente

Pazientare fino a completamento

Verificare requisiti minimi

Seguire procedure ufficiali

Creare backup multipli

Usare metodi combinati quando necessario

Strumenti gratuiti vs a pagamento

Soluzioni gratuite

Vantaggi:

Nessun costo

Sufficienti per trasferimenti base

Supportate ufficialmente

Aggiornamenti regolari

Limitazioni:

Funzionalità ridotte

Supporto limitato per file specifici

Velocità di trasferimento minori

Meno opzioni di personalizzazione

Soluzioni a pagamento

Vantaggi:

Trasferimento completo

Supporto tecnico dedicato

Velocità superiori

Funzionalità avanzate (backup selettivo, preview)

Costi:

Software desktop: €30-80 una tantum

Servizi cloud premium: €2-10/mese

App mobile premium: €5-20 una tantum

Sicurezza e privacy durante il trasferimento

Protezione dati personali

Durante il trasferimento:

Usa solo reti Wi-Fi sicure

Evita Wi-Fi pubblici per trasferimenti

Verifica crittografia end-to-end

Non condividere codici con terzi

Dopo il trasferimento:

Cancella dati dal vecchio dispositivo

Disattiva account su dispositivo precedente

Cambia password se necessario

Verifica accessi non autorizzati

Gestione account e password

App di autenticazione:

Trasferisci Google Authenticator/Microsoft Authenticator

Annota codici di backup

Riconfigura 2FA su nuovo dispositivo

Verifica accesso a tutti gli account

Password manager:

Sincronizza password salvate

Verifica login automatici

Aggiorna dati biometrici

Controlla keychain/password manager

Conclusioni e raccomandazioni finali

Trasferire dati tra Android e iPhone nel 2025 è più semplice e sicuro che mai grazie agli strumenti ufficiali sviluppati da Apple e Google. Le app “Passa a iOS” e “Passa ad Android” rappresentano le soluzioni più affidabili e complete per la maggior parte degli utenti.

Raccomandazioni finali:

Usa sempre metodi ufficiali come prima opzione Fai backup multipli prima di iniziare qualsiasi trasferimento Verifica compatibilità delle versioni software Pianifica tempo sufficiente per il processo completo Testa tutto dopo il trasferimento Mantieni dispositivi carichi durante l’operazione

Per trasferimenti specifici:

Android → iPhone : App “Passa a iOS” + trasferimento manuale per contenuti specifici

: App “Passa a iOS” + trasferimento manuale per contenuti specifici iPhone → Android : App “Passa ad Android” con cavo per risultati ottimali

: App “Passa ad Android” con cavo per risultati ottimali WhatsApp : Segui procedure specifiche per piattaforma

: Segui procedure specifiche per piattaforma Dati aziendali: Considera soluzioni professionali a pagamento

Ricorda che ogni trasferimento è unico e potrebbe richiedere una combinazione di metodi per ottenere risultati completi. L’importante è procedere con pazienza, verificare ogni passaggio e non esitare a ricominciare se qualcosa non funziona correttamente.

Con questa guida hai tutti gli strumenti necessari per effettuare un cambio di smartphone senza stress e senza perdite di dati. Il passaggio tra diversi ecosistemi mobili non è mai stato così accessibile!