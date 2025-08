La telenovela Lookman-Atalanta: il caso del nigeriano che non si presenta

Il calciomercato estivo 2025 ha regalato una delle telenovele più avvincenti degli ultimi anni con il caso Ademola Lookman e il suo controverso rapporto con l’Atalanta. La vicenda dell’attaccante nigeriano, desideroso di trasferirsi all’Inter ma bloccato dalle richieste economiche dei bergamaschi, è degenerata in una rottura totale caratterizzata da assenze agli allenamenti, dichiarazioni sui social e un braccio di ferro senza precedenti.

L’inizio della telenovela: le promesse tradite

La storia ha inizio nella scorsa estate, quando Ademola Lookman aveva manifestato all’Atalanta il desiderio di essere ceduto di fronte a un’offerta del Paris Saint-Germain da 20 milioni di euro. In quella circostanza, come rivelato dall’amministratore delegato Luca Percassi, il giocatore aveva strappato alla società una promessa precisa: sarebbe stato ceduto solo a un top club europeo e mai a una squadra italiana.

L’accordo prevedeva due condizioni fondamentali:

Cessione esclusivamente all’estero presso un club di primissimo piano

presso un club di primissimo piano Mai in Italia con una maglia diversa da quella dell’Atalanta

con una maglia diversa da quella dell’Atalanta Valutazione congrua per giustificare l’addio del talento nigeriano

Questa promessa, secondo la versione dell’Atalanta, era stata rispettata fino a quando non è arrivata l’offerta dell’Inter, modificando completamente lo scenario del calciomercato bergamasco.

L’interesse dell’Inter e le prime schermaglie

L’Inter di Cristian Chivu ha individuato in Lookman il rinforzo ideale per l’attacco, un giocatore versatile capace di giocare da trequartista nel 3-4-1-2 o da esterno offensivo in altre formazioni tattiche. Il nigeriano, con i suoi 52 gol in 3 stagioni all’Atalanta, rappresenta esattamente il profilo cercato dalla dirigenza nerazzurra.

Le prime mosse dell’Inter hanno seguito un copione ormai consolidato:

Prima offerta: 40 milioni di euro

La proposta iniziale di 40 milioni è stata immediatamente respinta dall’Atalanta, considerata non congrua per un giocatore del valore di Lookman.

Seconda offerta: 42+3 milioni

Il rilancio nerazzurro a 42 milioni più 3 di bonus ha ricevuto la stessa sorte, con l’Atalanta che ha ribadito la propria posizione: 50 milioni per i club italiani, 40 milioni per l’estero.

Il muro dell’Atalanta

Luca Percassi è stato chiarissimo nella propria posizione: “I tempi e i valori di uscita dell’Atalanta li decide solo l’Atalanta”. Una dichiarazione che ha segnato l’inasprimento della trattativa.

La rottura sui social: il post della discordia

Il punto di non ritorno è arrivato quando Lookman ha deciso di rendere pubblica la propria posizione attraverso i social media. Il 3 agosto 2025, l’attaccante nigeriano ha pubblicato un messaggio inequivocabile sui propri profili:

“È giunto il momento di vivere nuove avventure”

Contestualmente, il giocatore ha:

Cancellato tutte le foto che lo ritraevano con la maglia dell’Atalanta

che lo ritraevano con la maglia dell’Atalanta Smesso di seguire il club bergamasco sui social

il club bergamasco sui social Oscurato ogni riferimento alla sua esperienza a Bergamo

Secondo Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, il messaggio era “pieno di miele ma anche di veleno”, un chiaro segnale di rottura pur nel rispetto formale della società che lo ha lanciato nel calcio europeo.

Le assenze a Zingonia: il gesto estremo

La situazione è precipitata quando Lookman ha deciso di non presentarsi agli allenamenti presso il centro sportivo di Zingonia. Il comportamento del nigeriano si è articolato in più giornate consecutive:

Lunedì 4 agosto 2025

Prima assenza dall’allenamento personalizzato. Lookman avrebbe dovuto svolgere lavoro individuale per recuperare dal problema al polpaccio, ma non si è visto al centro d’allenamento.

Martedì 5 agosto 2025

Seconda assenza consecutiva, con il giocatore che ha continuato a disertare Zingonia nonostante le sessioni personalizzate programmate per il suo recupero fisico.

Le conseguenze disciplinari

L’Atalanta ha valutato provvedimenti disciplinari per le assenze ingiustificate, con l’ipotesi di multe molto concrete per il comportamento del giocatore.

La posizione dell’Atalanta: fermezza totale

L’Atalanta ha mantenuto una posizione irremovibile durante tutta la vicenda, dimostrando una fermezza che ricorda il caso Koopmeiners con la Juventus nella scorsa stagione.

La richiesta economica

50 milioni di euro per i club italiani

per i club italiani 40 milioni di euro per le squadre estere

per le squadre estere Nessuna formula dilazionata o prestiti con obbligo

La motivazione della differenza di prezzo

La diversa valutazione tra club italiani ed esteri è giustificata da:

Competizione diretta in Serie A

in Serie A Maggior valore per squadre rivali

per squadre rivali Principio di non rafforzamento dei competitors

Il precedente Koopmeiners

L’estate scorsa l’Atalanta ha dimostrato di saper resistere alle pressioni quando Teun Koopmeiners tentò di forzare il trasferimento alla Juventus con certificati medici e assenze strategiche. Solo quando i bianconeri raggiunsero la cifra richiesta, l’affare si concluse.

L’Inter e la strategia dell’attesa

L’Inter si trova in una posizione delicata, divisa tra il desiderio di chiudere l’operazione e la necessità di non superare i propri limiti economici.

La strategia nerazzurra

Accordo con il giocatore già raggiunto: 4,5 milioni netti fino al 2030

già raggiunto: 4,5 milioni netti fino al 2030 Sfruttamento del Decreto Crescita per ottimizzare l’ingaggio

per ottimizzare l’ingaggio Attesa di segnali dall’Atalanta per il rilancio definitivo

I tempi dell’Inter

Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno fissato una deadline informale: non oltre l’inizio della Serie A per chiudere l’operazione. La dirigenza nerazzurra non intende trascinare la trattativa per tutta l’estate.

L’alternativa Nkunku

In caso di fallimento della trattativa Lookman, l’Inter ha individuato in Christopher Nkunku del Chelsea l’alternativa principale, nonostante l’ingaggio più elevato (6,5 milioni annui).

Il valore di mercato: la disputa sui 50 milioni

La valutazione economica di Lookman è al centro della telenovela, con posizioni apparentemente inconciliabili tra le parti.

La posizione dell’Atalanta

Transfermarkt valuta Lookman 60,4 milioni di euro

valuta Lookman La richiesta di 50 milioni è quindi inferiore al valore di mercato

è quindi al valore di mercato L’investimento iniziale di 9,3 milioni nel 2022 giustifica una plusvalenza importante

La clausola del Lipsia

Un elemento che complica la trattativa è la percentuale del 15% che spetta al Lipsia, ex club di Lookman, su qualsiasi futura cessione. Questo significa che dei 50 milioni richiesti, 7,5 finirebbero in Germania.

Il confronto con altri giocatori

Alcuni esempi del mercato attuale:

Yann Bisseck (Inter): valutato 40 milioni dal Crystal Palace

(Inter): valutato 40 milioni dal Crystal Palace Mateo Retegui : ceduto per 68 milioni all’Al-Quadsiah

: ceduto per 68 milioni all’Al-Quadsiah Nicolò Fagioli (Juventus): richiesti 40 milioni

Le reazioni del mondo del calcio

La telenovela Lookman ha diviso opinionisti ed esperti, con posizioni contrastanti sulla gestione della vicenda.

I sostenitori dell’Atalanta

Fulvio Collovati: “Sto dalla parte di Percassi. L’Atalanta è una società modello che non merita un simile atteggiamento”

Pierpaolo Marino: “Lookman ingrato, credo alla parola dei Percassi”

I critici della gestione

Alcuni osservatori ritengono che la richiesta di 50 milioni sia eccessiva per un giocatore di 27 anni con limitata rivendibilità futura.

La stampa specializzata

Ivan Zazzaroni (Corriere dello Sport) ha rivelato che Lookman avrebbe “fisicamente lasciato Bergamo” e “nessuno sa dove sia”, aggiungendo drammaticità alla vicenda.

I precedenti illustri nel calcio italiano

La telenovela Lookman non è un caso isolato nel panorama calcistico italiano, richiamando altri celebri bracci di ferro:

Fabrizio Miccoli al Palermo (2007)

L’attaccante si rifiutò di allenarsi per forzare il trasferimento alla Juventus, ma rimase in Sicilia.

Mauro Icardi all’Inter (2019)

Il capitano nerazzurro perse la fascia e disertò gli allenamenti per il rinnovo contrattuale.

Dusan Vlahovic alla Fiorentina (2022)

Il serbo rifiutò il rinnovo e forzò il trasferimento alla Juventus a gennaio.

Le conseguenze economiche e sportive

La vicenda Lookman sta avendo ripercussioni significative su più fronti:

Per l’Atalanta

Perdita di un titolare fondamentale negli schemi di Juric

fondamentale negli schemi di Juric Necessità di trovare un sostituto all’altezza

all’altezza Possibili tensioni nello spogliatoio

Per l’Inter

Blocco del mercato in attesa della risoluzione

in attesa della risoluzione Rischio di perdere alternative credibili

credibili Pressione mediatica crescente

Per Lookman

Isolamento dai compagni di squadra

dai compagni di squadra Possibili sanzioni disciplinari e multe

e multe Rischio di compromettere la preparazione stagionale

I possibili scenari futuri

La telenovela Lookman può evolversi in diversi modi nelle prossime settimane:

Scenario 1: Accordo sui 50 milioni

L’Inter accetta di pagare la cifra richiesta, magari con una struttura di bonus favorevole.

Scenario 2: Compromesso economico

Accordo su una cifra intermedia (47-48 milioni) con l’inserimento di contropartite tecniche.

Scenario 3: Rottura definitiva

L’Inter abbandona la trattativa e punta su alternative, Lookman rimane all’Atalanta.

Scenario 4: Intervento di club esteri

Una squadra europea soddisfa la richiesta di 40 milioni, risolvendo la situazione.

L’impatto sui tifosi e sui social media

La vicenda ha polarizzato l’opinione pubblica calcistica:

Tifosi dell’Atalanta

Delusi dal comportamento di un giocatore che consideravano bandiera, accusano Lookman di ingratitudine dopo tre stagioni di crescita costante.

Tifosi dell’Inter

Divisi tra chi appoggia la fermezza societaria sui costi e chi spinge per l’investimento su un talento riconosciuto.

Hashtag e trend

La vicenda ha generato trend sui social con hashtag come #LookmanSaga e #Lookaos, quest’ultimo coniato dal Corriere dello Sport.

Le lezioni della telenovela Lookman

Questa complessa vicenda di mercato offre diversi spunti di riflessione sul calcio moderno:

Il potere contrattuale dei club

L’Atalanta dimostra che anche le società medio-piccole possono dettare condizioni quando hanno in mano giocatori di valore.

La gestione dei casi difficili

L’esperienza del caso Koopmeiners ha insegnato all’Atalanta a non cedere alle pressioni mediatiche o comportamentali.

L’evoluzione del calciomercato

I social media amplificano ogni tensione, trasformando le trattative in spettacoli pubblici seguiti da milioni di tifosi.

Conclusioni: una telenovela ancora aperta

La telenovela Lookman rappresenta uno degli episodi più interessanti del calciomercato 2025, mettendo in luce le dinamiche complesse che regolano i trasferimenti nel calcio moderno. La fermezza dell’Atalanta, la determinazione dell’Inter e la volontà del giocatore creano un triangolo di forze che rendono imprevedibile l’esito finale.

Qualunque sia l’epilogo di questa vicenda, il caso Lookman rimarrà un esempio di come le promesse del passato, le ambizioni del presente e gli interessi economici possano intrecciarsi creando situazioni di difficile risoluzione.

Il calcio moderno ci ha abituati a queste telenovele estive, ma raramente si assiste a una rottura così netta tra un giocatore e la sua società. L’assenza dagli allenamenti, i social oscurati e la sparizione fisica da Bergamo hanno trasformato una normale trattativa di mercato in un caso mediatico di portata nazionale.

Resta da vedere se Luca Percassi manterrà la sua posizione di fermezza o se Beppe Marotta riuscirà a trovare la chiave per sbloccare una situazione che, al momento, sembra destinata a protrarsi ancora per settimane.