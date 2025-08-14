Supercoppa Europea 2025: PSG rimonta il Tottenham e trionfa ai rigori

La Supercoppa Europea 2025 ha regalato uno spettacolo incredibile allo Stadio Friuli di Udine. Il Paris Saint-Germain ha conquistato il primo trofeo internazionale della stagione superando il Tottenham ai calci di rigore dopo una rimonta straordinaria dal 2-0 al 2-2 nei minuti finali. Una finale ricca di emozioni che ha visto i francesi alzare al cielo la loro prima Supercoppa Europea.

La partita: cronaca di una rimonta impossibile

Primo tempo: Tottenham in vantaggio con Van de Ven

La finale si è aperta con il Tottenham più incisivo e determinato. Gli Spurs hanno mostrato una condizione fisica migliore rispetto ai parigini, che giocavano la loro prima partita dalla finale del Mondiale per Club del 13 luglio. Il match si sblocca al 39′ con la rete di Van de Ven, che è stato bravo a sfruttare una respinta di Chevalier su un tiro di Palhinha, trovandosi solo davanti alla porta per l’1-0.

Il nuovo portiere del PSG, schierato al posto dell’escluso Donnarumma, ha mostrato subito i suoi riflessi parando una conclusione pericolosa di Richarlison, ma non ha potuto nulla sul tap-in del difensore olandese.

Secondo tempo: il raddoppio di Romero

La ripresa si è aperta con il raddoppio del Tottenham. Al 48′ con il colpo di testa di Romero, complice anche una papera del nuovo portiere parigino Chevalier. Il capitano argentino ha sfruttato un cross di Pedro Porro, trovando la rete con un colpo di testa che ha beffato il portiere francese in uscita.

Il PSG sembrava completamente fuori dalla partita, con Luis Enrique che ha dovuto correre ai ripari inserendo giocatori freschi per dare nuova linfa alla manovra offensiva.

Il miracolo parigino: da 0-2 a 2-2 in nove minuti

Quando tutto sembrava perduto, il PSG ha trovato la forza per una rimonta storica. All’85’ Lee Kang-In accorcia su azione insistita con un mancino preciso dal limite dell’area che non ha lasciato scampo a Vicario.

Il gol della speranza ha galvanizzato i parigini che hanno continuato ad attaccare senza sosta. Nei sei minuti di recupero, quando il trofeo sembrava indirizzato a Londra, Gonçalo Ramos si libera in area e di testa, su cross perfetto di Dembélé, firma il clamoroso 2-2 al 94° minuto.

I calci di rigore: il PSG perfetto nella lotteria

Come previsto dal regolamento UEFA, non si è andati ai tempi supplementari ma direttamente ai calci di rigore. La sequenza ha visto diversi errori da entrambe le parti:

La sequenza completa dei rigori

Sequenza rigori: Solanke (T) gol; Vitinha (P) sbagliato; Bentancur (T) gol; Gonçalo Ramos (P) gol; Van de Ven (T) sbagliato; Dembele (P) gol; Tel (T) sbagliato; Kang-in Lee (P) gol; Pedro Porro (T) gol; Nuno Mendes (P) gol.

Il PSG ha vinto 4-3 la serie dei rigori, per un risultato complessivo di 6-5. Decisivi gli errori di Van de Ven e Tel per il Tottenham, mentre Chevalier si è riscattato dalla prestazione opaca parando il rigore dell’olandese.

Le chiavi tattiche della finale

Il caso Donnarumma e l’esordio di Chevalier

Una delle storie principali della serata è stata l’esclusione di Gianluigi Donnarumma dalla lista dei convocati. In porta esordisce Chevalier che ha preso il posto dell’italiano. Il giovane portiere francese ha vissuto una serata di alti e bassi, commettendo l’errore sul secondo gol ma riscattandosi ai rigori.

Le formazioni e le scelte tattiche

PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, Doué; Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia.

Tottenham (3-5-2): Vicario; Danso, Romero, Van de Ven; Porro, Palhinha, Bentancur, Sarr, Spence; Kudus, Richarlison.

Luis Enrique ha schierato il PSG con il tridente Kvaratskhelia-Dembélé-Barcola, mentre Thomas Frank ha optato per una difesa a tre con gli esterni molto offensivi.

I protagonisti della serata

I marcatori e le prestazioni

Micky van de Ven è stato protagonista in positivo e negativo: autore del gol del vantaggio ma decisivo errore dal dischetto. Cristian Romero ha guidato la difesa del Tottenham con autorità, segnando il gol del momentaneo 2-0.

Lee Kang-In e Gonçalo Ramos sono stati gli eroi della rimonta parigina. Il sudcoreano ha realizzato il gol che ha riaperto la partita, mentre il portoghese ha firmato il pareggio nei minuti di recupero.

Le prestazioni degli allenatori

Luis Enrique ha dimostrato grande carattere nel gestire una situazione difficile, con i cambi che si sono rivelati decisivi per la rimonta. Thomas Frank, al suo esordio sulla panchina del Tottenham in una finale europea, ha visto sfumare un trofeo che sembrava in pugno.

Statistiche e record della finale

Dati significativi della partita

Era dall’agosto 2016 che due diversi difensori, Micky van de Ven e Cristian Romero stasera, non segnavano in una finale di Supercoppa Europea. L’ultima volta fu con Sergio Ramos e Dani Carvajal del Real Madrid contro il Siviglia.

Micky van de Ven è il primo difensore a segnare in una finale di Supercoppa Europea da David Alaba nell’agosto 2022 con il Real Madrid contro l’Eintracht Frankfurt.

L’importanza del trofeo per le due squadre

Per il PSG si tratta della prima Supercoppa Europea della loro storia. Il PSG diventa la prima squadra francese a vincere la Supercoppa europea. I parigini avevano già partecipato a questa competizione nel 1996, perdendo contro la Juventus.

Il Tottenham, alla sua prima partecipazione alla Supercoppa Europea, ha sfiorato un trofeo che avrebbe rappresentato il secondo successo in tre mesi dopo l’Europa League.

L’atmosfera di Udine e l’organizzazione

Lo Stadio Friuli protagonista

Giornata storica per Udine che ospita la finale della Supercoppa Europea. Il Bluenergy Stadium ha fatto da cornice perfetta a una finale memorabile, con un’atmosfera calda e coinvolgente che ha esaltato il grande calcio europeo.

La scelta di Udine come sede ha premiato la politica UEFA di portare gli eventi nelle città più piccole, regalando una serata indimenticabile al pubblico friulano.

Il format della competizione

La Supercoppa Europea mantiene il suo format tradizionale: una partita secca tra i vincitori di Champions League ed Europa League, con i calci di rigore in caso di parità dopo i 90 minuti regolamentari, senza tempi supplementari.

Le conseguenze per il futuro

PSG: primo trofeo della stagione

La vittoria rappresenta un segnale importante per il PSG di Luis Enrique, che dopo la sconfitta nella finale del Mondiale per Club contro il Chelsea, rialza subito la testa conquistando il primo trofeo ufficiale della stagione. La rimonta dimostra il carattere della squadra e la bontà del lavoro dell’allenatore spagnolo.

Tottenham: una sconfitta che insegna

Per il Tottenham di Thomas Frank, la sconfitta ai rigori rappresenta un’esperienza importante in vista della nuova stagione. La prestazione per 85 minuti è stata di alto livello, dimostrando che la squadra può competere con le migliori d’Europa.

Analisi tattica della rimonta

I cambi decisivi di Luis Enrique

L’ingresso di Fabian Ruiz, Lee Kang-In e Gonçalo Ramos ha cambiato completamente l’inerzia della partita. Il PSG ha alzato il baricentro e aumentato l’intensità, approfittando del calo fisico degli avversari.

Il crollo del Tottenham

Crollo fisico degli Spurs dopo poco più di un’ora di gioco: con il calo dell’intensità, gli avversari hanno ripreso fiducia e spinto sull’accelerato anche grazie ai cambi. La squadra di Frank ha pagato l’alta intensità mantenuta per gran parte della gara.

Verso la nuova stagione

La Supercoppa Europea 2025 si chiude con un PSG che conferma le sue ambizioni europee e un Tottenham che ha dimostrato di poter dire la sua a livello continentale. Una finale che rimarrà negli annali per la straordinaria rimonta parigina e per l’emozione regalata agli spettatori di tutto il mondo.

Il calcio europeo riparte da Udine con uno spettacolo di altissimo livello, promettendo una stagione ricca di emozioni e colpi di scena. Il PSG alza il primo trofeo della stagione 2025/26, mentre il Tottenham può guardare al futuro con ottimismo dopo una prestazione convincente.

Risultato finale: PSG-Tottenham 2-2 (6-5 dopo i calci di rigore)

Marcatori: 39′ Van de Ven (T), 48′ Romero (T), 85′ Lee (P), 94′ Ramos (P)