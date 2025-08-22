Subaru Levorg: allo studio il ritorno sul mercato europeo?

Nel corso dell’autunno del 2026, stando alle indiscrezioni, dovrebbe essere svelata la prossima Subaru Levorg. La nuova station wagon in stile shooting brake della Casa delle Pleiadi potrebbe essere commercializzata anche sul mercato europeo, grazie alla propulsione ibrida Full Hybrid.
Infatti, la gamma della futura Subaru Levorg comprenderà anche la configurazione S:HEV da 200 CV di potenza, grazie all’abbinamento tra il motore a benzina 2.5 Boxer aspirato a ciclo Atkinson e il propulsore elettrico dedicato. Per quanto riguarda le dimensioni, misurerà 478 cm in lunghezza, 182 cm in larghezza, 148 cm in altezza e 267 cm nel passo.
Per il resto, per la nuova Subaru Levorg saranno previste le motorizzazioni a benzina 1.8 Turbo e 2.4 Turbo, quest’ultima in abbinamento all’allestimento sportivo STi, ma entrambe dotate della tecnologia e-Boxer a propulsione ibrida Mild Hybrid da 48V.