Sorteggi Champions League 2025-26: ecco tutte le avversarie delle italiane

Il sorteggio della Champions League 2025-26 ha definito il cammino delle quattro squadre italiane nella fase campionato: Inter, Juventus, Atalanta e Napoli conoscono ora le loro otto avversarie nel formato del girone unico. La cerimonia di Montecarlo ha riservato percorsi di diversa difficoltà per le nostre rappresentanti, con alcune che potranno sorridere e altre che dovranno sudare per la qualificazione.

Info sorteggio: data, orario e dove è stato trasmesso

Data: Giovedì 28 agosto 2025

Orario: 18:00 (ora italiana)

Sede: Grimaldi Forum, Montecarlo (Monaco)

Diretta TV: Sky Sport 24, TV8 (gratuito), UEFA.com

Streaming: Sky Go, NOW TV, Amazon Prime Video, app UEFA Champions League

Il sorteggio è stato trasmesso gratuitamente su TV8 e sui canali ufficiali UEFA, mentre Sky Sport 24 ha garantito la copertura completa con studio condotto da Mario Giunta, affiancato da Paolo Condò e Alessandro Costacurta.

Le avversarie complete delle squadre italiane

Inter: sorteggio complicato per i finalisti

L’Inter ha pescato otto avversarie di alto livello, confermando la difficoltà del percorso per i finalisti dell’anno scorso:

Avversarie complete Inter:

Liverpool (casa)

(casa) Borussia Dortmund (trasferta)

(trasferta) Arsenal (casa)

(casa) Atletico Madrid (trasferta)

(trasferta) Slavia Praga (casa)

(casa) Ajax (trasferta)

(trasferta) Kairat Almaty (casa)

(casa) Union Saint-Gilloise (trasferta)

Analisi: Liverpool e Arsenal a San Siro rappresentano i big match casalinghi, mentre le trasferte contro Borussia Dortmund e Atletico Madrid saranno molto insidiose. I nerazzurri affronteranno squadre di primissimo livello ma avranno il vantaggio di giocare in casa contro le due inglesi.

Juventus: percorso gestibile per i bianconeri

Per la Juventus il sorteggio non è complicato, con il Real Madrid come principale ostacolo ma un cammino nel complesso gestibile:

Avversarie complete Juventus:

Borussia Dortmund (casa)

(casa) Real Madrid (trasferta)

(trasferta) Benfica (casa)

(casa) Villarreal (trasferta)

(trasferta) Sporting Lisbona (casa)

(casa) Bodo/Glimt (trasferta)

(trasferta) Pafos (casa)

(casa) Monaco (trasferta)

Analisi: La trasferta al Bernabeu sarà la sfida più dura, mentre le partite casalinghe contro Dortmund, Benfica e Sporting rappresentano occasioni importanti per fare punti. Il cammino appare abbordabile per la squadra di Igor Tudor.

Atalanta: equilibrio perfetto per la Dea

La Dea ha pescato un mix interessante con alcune big e avversarie più abbordabili:

Avversarie complete Atalanta:

Chelsea (casa)

(casa) Paris Saint-Germain (trasferta)

(trasferta) Club Brugge (casa)

(casa) Eintracht Francoforte (trasferta)

(trasferta) Slavia Praga (casa)

(casa) Marsiglia (trasferta)

(trasferta) Athletic Bilbao (casa)

(casa) Union Saint-Gilloise (trasferta)

Analisi: PSG al Parc des Princes e Chelsea al Gewiss Stadium saranno i big match. Il Marsiglia di Roberto De Zerbi rappresenta una sfida tecnica particolarmente interessante per i bergamaschi.

Napoli: big match per il ritorno degli azzurri

Gli azzurri tornano in Champions con avversarie di prestigio che garantiranno spettacolo:

Avversarie complete Napoli:

Chelsea (casa)

(casa) Manchester City (trasferta)

(trasferta) Eintracht Francoforte (casa)

(casa) Benfica (trasferta)

(trasferta) Sporting Lisbona (casa)

(casa) PSV Eindhoven (trasferta)

(trasferta) Qarabag (casa)

(casa) Copenhagen (trasferta)

Focus speciale: Kevin De Bruyne tornerà a Manchester da avversario del City con il Napoli, mentre Chelsea al Maradona rappresenta l’altra grande sfida casalinga per gli uomini di Antonio Conte.

Il nuovo formato: come funziona la league phase

Le quattro fasce del sorteggio

Le 36 squadre sono state divise in quattro fasce da nove squadre ciascuna, determinate dal coefficiente UEFA:

Prima fascia: PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcellona

Seconda fascia: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Francoforte, Club Brugge

Terza fascia: Tottenham, PSV Eindhoven, Ajax, Napoli, Sporting CP, Olympiacos, Slavia Praga, Bodø/Glimt, Marsiglia

Quarta fascia: Newcastle, Monaco, Galatasaray, Athletic Bilbao, Union Saint-Gilloise, Kairat Almaty, Pafos, Copenhagen, Qarabag

Regole del sorteggio

Nessuna squadra della stessa federazione nazionale può affrontarsi e ogni club può incontrare al massimo due avversarie della stessa nazione. Il sorteggio è stato effettuato attraverso un software automatizzato che ha rispettato tutti i vincoli UEFA.

Calendario e date della fase campionato

Il calendario delle partite con date e orari specifici sarà comunicato entro sabato 30 agosto:

1ª giornata: 16-18 settembre 2025

2ª giornata: 30 settembre-1 ottobre 2025

3ª giornata: 21/22 ottobre 2025

4ª giornata: 4/5 novembre 2025

5ª giornata: 25/26 novembre 2025

6ª giornata: 9/10 dicembre 2025

7ª giornata: 20/21 gennaio 2026

8ª giornata: 28 gennaio 2026 (tutte in contemporanea)

Novità regolamentari: chi gioca in casa nei playoff

Una delle principali novità riguarda chi giocherà il ritorno di quarti e semifinali in casa: le squadre classificate dal 1° al 4° posto giocheranno il ritorno dei quarti in casa, mentre le prime due anche la semifinale di ritorno.

Il percorso verso Budapest

Prime 8 classificate: Qualificazione diretta agli ottavi di finale

Qualificazione diretta agli ottavi di finale Dal 9° al 24° posto: Spareggi per accedere agli ottavi (17-25 febbraio 2026)

Spareggi per accedere agli ottavi (17-25 febbraio 2026) Dal 25° al 36° posto: Eliminate definitivamente

Finale: 30 maggio 2026 alla Puskás Aréna di Budapest alle ore 18:00 (nuovo orario anticipato)

Analisi dei sorteggi: chi sorride e chi deve sudare

Inter: il cammino più duro

I nerazzurri hanno pescato il sorteggio più complicato tra le italiane. Liverpool, Borussia Dortmund, Arsenal e Atletico Madrid sono le squadre più ostiche, con le inglesi che rappresentano un ostacolo importante. Il vantaggio di giocare Liverpool e Arsenal a San Siro potrebbe fare la differenza.

Juventus: sorrisi per Tudor

I bianconeri possono sorridere per un sorteggio favorevole. Real Madrid sembra essere l’avversario più ostico, mentre Borussia Dortmund non spaventa e Benfica, Villarreal, Sporting, Pafos e Monaco sono ostacoli superabili. Igor Tudor avrà buone possibilità di puntare alla qualificazione diretta.

Atalanta: equilibrio perfetto

La Dea può essere soddisfatta del sorteggio. Chelsea e Paris Saint-Germain rappresentano gli ostacoli più importanti, con massima attenzione anche al Marsiglia di De Zerbi. Il mix di avversarie permette di sognare in grande.

Napoli: il ritorno con stile

Gli azzurri tornano in grande stile con big match prestigiosi. Chelsea in casa e Manchester City in trasferta garantiranno spettacolo, mentre Benfica, Sporting e PSV rappresentano avversarie di livello europeo che richiederanno il massimo impegno.

Le ambizioni italiane: obiettivi e prospettive

Obiettivi realistici per le quattro

Inter: Puntare alla top 4 per evitare i playoff nonostante il sorteggio complicato

Puntare alla per evitare i playoff nonostante il sorteggio complicato Juventus: Qualificazione diretta agli ottavi come obiettivo minimo con questo sorteggio favorevole

agli ottavi come obiettivo minimo con questo sorteggio favorevole Atalanta: Confermarsi tra le grandi d’Europa e puntare alle prime 8 posizioni

Confermarsi tra le grandi d’Europa e puntare alle prime 8 posizioni Napoli: Superare la fase campionato e tornare competitivi in Europa dopo un anno di assenza

Il fattore esperienza

L’Inter riparte dalla finale persa l’anno scorso con il PSG, mentre il Napoli torna in Champions dopo un anno di assenza. Juventus e Atalanta vogliono confermare la loro presenza costante ai massimi livelli europei.