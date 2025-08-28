Sorteggi Champions League 2025-26: ecco tutte le avversarie delle italiane

Il sorteggio della Champions League 2025-26 ha definito il cammino delle quattro squadre italiane nella fase campionato: Inter, Juventus, Atalanta e Napoli conoscono ora le loro otto avversarie nel formato del girone unico. La cerimonia di Montecarlo ha riservato percorsi di diversa difficoltà per le nostre rappresentanti, con alcune che potranno sorridere e altre che dovranno sudare per la qualificazione.
Info sorteggio: data, orario e dove è stato trasmesso
Data: Giovedì 28 agosto 2025
Orario: 18:00 (ora italiana)
Sede: Grimaldi Forum, Montecarlo (Monaco)
Diretta TV: Sky Sport 24, TV8 (gratuito), UEFA.com
Streaming: Sky Go, NOW TV, Amazon Prime Video, app UEFA Champions League
Il sorteggio è stato trasmesso gratuitamente su TV8 e sui canali ufficiali UEFA, mentre Sky Sport 24 ha garantito la copertura completa con studio condotto da Mario Giunta, affiancato da Paolo Condò e Alessandro Costacurta.
Le avversarie complete delle squadre italiane
Inter: sorteggio complicato per i finalisti
L’Inter ha pescato otto avversarie di alto livello, confermando la difficoltà del percorso per i finalisti dell’anno scorso:
Avversarie complete Inter:
- Liverpool (casa)
- Borussia Dortmund (trasferta)
- Arsenal (casa)
- Atletico Madrid (trasferta)
- Slavia Praga (casa)
- Ajax (trasferta)
- Kairat Almaty (casa)
- Union Saint-Gilloise (trasferta)
Analisi: Liverpool e Arsenal a San Siro rappresentano i big match casalinghi, mentre le trasferte contro Borussia Dortmund e Atletico Madrid saranno molto insidiose. I nerazzurri affronteranno squadre di primissimo livello ma avranno il vantaggio di giocare in casa contro le due inglesi.
Juventus: percorso gestibile per i bianconeri
Per la Juventus il sorteggio non è complicato, con il Real Madrid come principale ostacolo ma un cammino nel complesso gestibile:
Avversarie complete Juventus:
- Borussia Dortmund (casa)
- Real Madrid (trasferta)
- Benfica (casa)
- Villarreal (trasferta)
- Sporting Lisbona (casa)
- Bodo/Glimt (trasferta)
- Pafos (casa)
- Monaco (trasferta)
Analisi: La trasferta al Bernabeu sarà la sfida più dura, mentre le partite casalinghe contro Dortmund, Benfica e Sporting rappresentano occasioni importanti per fare punti. Il cammino appare abbordabile per la squadra di Igor Tudor.
Atalanta: equilibrio perfetto per la Dea
La Dea ha pescato un mix interessante con alcune big e avversarie più abbordabili:
Avversarie complete Atalanta:
- Chelsea (casa)
- Paris Saint-Germain (trasferta)
- Club Brugge (casa)
- Eintracht Francoforte (trasferta)
- Slavia Praga (casa)
- Marsiglia (trasferta)
- Athletic Bilbao (casa)
- Union Saint-Gilloise (trasferta)
Analisi: PSG al Parc des Princes e Chelsea al Gewiss Stadium saranno i big match. Il Marsiglia di Roberto De Zerbi rappresenta una sfida tecnica particolarmente interessante per i bergamaschi.
Napoli: big match per il ritorno degli azzurri
Gli azzurri tornano in Champions con avversarie di prestigio che garantiranno spettacolo:
Avversarie complete Napoli:
- Chelsea (casa)
- Manchester City (trasferta)
- Eintracht Francoforte (casa)
- Benfica (trasferta)
- Sporting Lisbona (casa)
- PSV Eindhoven (trasferta)
- Qarabag (casa)
- Copenhagen (trasferta)
Focus speciale: Kevin De Bruyne tornerà a Manchester da avversario del City con il Napoli, mentre Chelsea al Maradona rappresenta l’altra grande sfida casalinga per gli uomini di Antonio Conte.
Il nuovo formato: come funziona la league phase
Le quattro fasce del sorteggio
Le 36 squadre sono state divise in quattro fasce da nove squadre ciascuna, determinate dal coefficiente UEFA:
Prima fascia: PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcellona
Seconda fascia: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Francoforte, Club Brugge
Terza fascia: Tottenham, PSV Eindhoven, Ajax, Napoli, Sporting CP, Olympiacos, Slavia Praga, Bodø/Glimt, Marsiglia
Quarta fascia: Newcastle, Monaco, Galatasaray, Athletic Bilbao, Union Saint-Gilloise, Kairat Almaty, Pafos, Copenhagen, Qarabag
Regole del sorteggio
Nessuna squadra della stessa federazione nazionale può affrontarsi e ogni club può incontrare al massimo due avversarie della stessa nazione. Il sorteggio è stato effettuato attraverso un software automatizzato che ha rispettato tutti i vincoli UEFA.
Calendario e date della fase campionato
Il calendario delle partite con date e orari specifici sarà comunicato entro sabato 30 agosto:
1ª giornata: 16-18 settembre 2025
2ª giornata: 30 settembre-1 ottobre 2025
3ª giornata: 21/22 ottobre 2025
4ª giornata: 4/5 novembre 2025
5ª giornata: 25/26 novembre 2025
6ª giornata: 9/10 dicembre 2025
7ª giornata: 20/21 gennaio 2026
8ª giornata: 28 gennaio 2026 (tutte in contemporanea)
Novità regolamentari: chi gioca in casa nei playoff
Una delle principali novità riguarda chi giocherà il ritorno di quarti e semifinali in casa: le squadre classificate dal 1° al 4° posto giocheranno il ritorno dei quarti in casa, mentre le prime due anche la semifinale di ritorno.
Il percorso verso Budapest
- Prime 8 classificate: Qualificazione diretta agli ottavi di finale
- Dal 9° al 24° posto: Spareggi per accedere agli ottavi (17-25 febbraio 2026)
- Dal 25° al 36° posto: Eliminate definitivamente
Finale: 30 maggio 2026 alla Puskás Aréna di Budapest alle ore 18:00 (nuovo orario anticipato)
Analisi dei sorteggi: chi sorride e chi deve sudare
Inter: il cammino più duro
I nerazzurri hanno pescato il sorteggio più complicato tra le italiane. Liverpool, Borussia Dortmund, Arsenal e Atletico Madrid sono le squadre più ostiche, con le inglesi che rappresentano un ostacolo importante. Il vantaggio di giocare Liverpool e Arsenal a San Siro potrebbe fare la differenza.
Juventus: sorrisi per Tudor
I bianconeri possono sorridere per un sorteggio favorevole. Real Madrid sembra essere l’avversario più ostico, mentre Borussia Dortmund non spaventa e Benfica, Villarreal, Sporting, Pafos e Monaco sono ostacoli superabili. Igor Tudor avrà buone possibilità di puntare alla qualificazione diretta.
Atalanta: equilibrio perfetto
La Dea può essere soddisfatta del sorteggio. Chelsea e Paris Saint-Germain rappresentano gli ostacoli più importanti, con massima attenzione anche al Marsiglia di De Zerbi. Il mix di avversarie permette di sognare in grande.
Napoli: il ritorno con stile
Gli azzurri tornano in grande stile con big match prestigiosi. Chelsea in casa e Manchester City in trasferta garantiranno spettacolo, mentre Benfica, Sporting e PSV rappresentano avversarie di livello europeo che richiederanno il massimo impegno.
Le ambizioni italiane: obiettivi e prospettive
Obiettivi realistici per le quattro
- Inter: Puntare alla top 4 per evitare i playoff nonostante il sorteggio complicato
- Juventus: Qualificazione diretta agli ottavi come obiettivo minimo con questo sorteggio favorevole
- Atalanta: Confermarsi tra le grandi d’Europa e puntare alle prime 8 posizioni
- Napoli: Superare la fase campionato e tornare competitivi in Europa dopo un anno di assenza
Il fattore esperienza
L’Inter riparte dalla finale persa l’anno scorso con il PSG, mentre il Napoli torna in Champions dopo un anno di assenza. Juventus e Atalanta vogliono confermare la loro presenza costante ai massimi livelli europei.