Smartphone pieghevoli 2025: confronto tra i migliori modelli sul mercato

Il 2025 si conferma come l’anno della maturità tecnologica per gli smartphone pieghevoli. Con l’arrivo di nuovi modelli sempre più raffinati e l’ingresso di nuovi produttori, il mercato dei foldable offre oggi opzioni concrete per ogni esigenza e budget. In questa guida analizzeremo i migliori smartphone pieghevoli disponibili, confrontando caratteristiche, prezzi e prestazioni.

I protagonisti del mercato pieghevoli 2025

Samsung Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7: la leadership confermata

Samsung ha presentato ufficialmente i suoi smartphone pieghevoli di ultima generazione: il Galaxy Z Fold 7, il Galaxy Z Flip 7 ed il modello FE, consolidando la propria posizione di leader nel settore.

Samsung Galaxy Z Fold 7: il top di gamma definitivo

Il Fold 7 è lo smartphone pieghevole che aspettavamo da anni. Alla settima generazione, Samsung ha finalmente trovato il punto d’equilibrio perfetto tra hardware, design, software e praticità d’uso.

Caratteristiche principali:

Display: Schermo interno da 8″ e esterno da 6,5″

Schermo interno da 8″ e esterno da 6,5″ Processore: Snapdragon 8 Elite

Snapdragon 8 Elite Fotocamera: Principale da 200 MP

Principale da 200 MP Dimensioni: Chiuso 8,9 mm, aperto 4,2 mm

Chiuso 8,9 mm, aperto 4,2 mm Peso: 215 grammi

215 grammi Prezzi: 256GB: 2.199€ 512GB: 2.319€ 1TB: 2.619€



Appena l’ho preso in mano, la prima cosa che ho notato è quanto sia sottile. Chiuso misura solo 8,9 mm, aperto 4,2 mm. Ma quello che sorprende di più è il peso: appena 215 grammi.

Samsung Galaxy Z Flip 7: compattezza e stile

Il compattissimo Galaxy Z Flip 7 non è da meno rispetto al fratello maggiore. Anche in questo caso parliamo di un modello da record: il Flip più sottile (13,7 mm) e resistente di sempre, ed è anche leggerissimo (188 grammi).

Novità del modello 2025:

Display esterno: 4,1″ edge-to-edge con cornici simmetriche

4,1″ edge-to-edge con cornici simmetriche Processore: Exynos 2500

Exynos 2500 Fotocamere: Doppia da 50 MP + ultra-grandangolare da 12 MP

Doppia da 50 MP + ultra-grandangolare da 12 MP Batteria: 4.300 mAh

4.300 mAh Prezzi: 256GB: 1.279€ 512GB: 1.399€



Honor Magic V3: il pieghevole più sottile al mondo

Presentato nel mese di luglio 2025, è uno degli smartphone pieghevoli più sottili al mondo. È dotato di schermo esterno da 6,5 pollici e interno da 8 pollici.

Punti di forza:

Spessore record: Solo 9,9 mm da chiuso

Solo 9,9 mm da chiuso Display: LTPO OLED da 7,9″ interno e 6,4″ esterno

LTPO OLED da 7,9″ interno e 6,4″ esterno Processore: Snapdragon 8 Gen 2

Snapdragon 8 Gen 2 Batteria: 5.000 mAh con ricarica rapida a 67W

5.000 mAh con ricarica rapida a 67W Prezzo: Circa 899€ (in offerta)

Il principale pregio rispetto alla concorrenza è il form-factor, da chiuso è infatti simile a uno smartphone classico ed è spesso solamente 9,9 mm.

Huawei Mate XT Ultimate Design: l’innovazione tri-fold

Di recente, anche Huawei è entrata nel mondo dei pieghevoli con il suo Mate XT Ultimate Design, il primo cellulare richiudibile a tripla piega al mondo disponibile dal 18 febbraio 2025.

Caratteristiche uniche:

Display: Fino a 10,2 pollici quando completamente aperto

Fino a 10,2 pollici quando completamente aperto Sistema tri-fold: Rivoluzionario design a tripla piega

Rivoluzionario design a tripla piega Processore: Kirin 9010

Kirin 9010 Disponibilità: Limitata ai mercati globali

Le due categorie principali di pieghevoli

Gli smartphone pieghevoli si dividono in due categorie: fold, con apertura a libro per un’esperienza simile a un tablet e flip, più compatti con sistema di apertura a conchiglia.

Pieghevoli Fold (a libro)

Ideali per:

Produttività e multitasking

Intrattenimento multimediale

Utilizzo professionale

I migliori modelli:

Samsung Galaxy Z Fold 7

Honor Magic V3

OnePlus Open

Pieghevoli Flip (a conchiglia)

Perfetti per:

Portabilità massima

Stile e design

Uso quotidiano semplificato

Modelli consigliati:

Samsung Galaxy Z Flip 7

Motorola Razr 60 Ultra

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Motorola: l’alternativa interessante

Motorola sembra stare guadagnando terreno nel mondo dei cosiddetti “flip-phone” con la sua serie Razr.

Motorola Razr 60 Ultra

Questo dispositivo è dotato di uno schermo interno pieghevole AMOLED da 7 pollici e uno schermo esterno da 4 pollici che ingloba anche la fotocamera.

Specifiche:

Processore: Snapdragon 8 Elite

Snapdragon 8 Elite RAM: 12GB

12GB Storage: 512GB

512GB Fotocamere: 50MP principale + 50MP ultra-grandangolare

50MP principale + 50MP ultra-grandangolare Batteria: 4.700 mAh con ricarica da 68W

4.700 mAh con ricarica da 68W Prezzo: 1.349€

Tabella Comparativa Smartphone Pieghevoli 2025

Confronto Smartphone Pieghevoli 2025 I migliori modelli a confronto: caratteristiche, prezzi e specifiche tecniche Caratteristiche Samsung Galaxy Z Fold 7 Samsung Galaxy Z Flip 7 Honor Magic V3 Huawei Mate XT Motorola Razr 60 Ultra Informazioni Generali Tipologia Fold (a libro) Flip (conchiglia) Fold (a libro) Tri-fold UNICO Flip (conchiglia) Prezzo di lancio Da 2.199€ Da 1.279€ Da 899€ ~2.400€ 1.349€ Disponibilità Globale Globale Europa/Asia Limitata LIMITATA Globale Display Schermo Interno 8″ AMOLED 120Hz 6,7″ AMOLED 120Hz 7,9″ LTPO OLED 10,2″ Tri-fold RECORD 7″ AMOLED 120Hz Schermo Esterno 6,5″ AMOLED 4,1″ Super AMOLED GRANDE 6,4″ LTPO OLED 6,4″ OLED 4″ AMOLED Design e Costruzione Spessore (chiuso) 8,9 mm 13,7 mm 9,9 mm SOTTILE 12,8 mm 15,3 mm Peso 215g LEGGERO 188g 226g 298g 195g Resistenza IP48 IPX8 IPX8 IPX8 IP52 Prestazioni Processore Snapdragon 8 Elite TOP Exynos 2500 Snapdragon 8 Gen 2 Kirin 9010 Snapdragon 8 Elite RAM 12-16GB 12GB 12GB 16GB 12GB Storage 256GB-1TB 256-512GB 256-512GB 256GB-1TB 512GB Comparto Fotografico Fotocamera Principale 200MP BEST 50MP 50MP 50MP 50MP Altre Fotocamere 12MP ultra + 10MP tele 12MP ultra 20MP tele + 40MP ultra 12MP ultra + 12MP tele 50MP ultra Autonomia e Ricarica Batteria 4.400 mAh 4.300 mAh 5.000 mAh BEST 5.600 mAh 4.700 mAh Ricarica Rapida 25W 25W 67W VELOCE 66W 68W Software e Supporto Sistema Operativo Android 16 + One UI 8 Android 16 + One UI 8 Android 14 + Magic OS HarmonyOS 4.3 Android 15 Aggiornamenti 7 anni BEST 7 anni 4 anni 3 anni 3 anni Servizi Google ✅ Completi ✅ Completi ✅ Completi ❌ Non disponibili LIMITE ✅ Completi Valutazione Complessiva Ideale per Produttività

Business Compattezza

Stile Rapporto Q/P

Autonomia Innovazione

Schermo ampio Prestazioni

Flip premium Valutazione ★★★★★

9.5/10 ★★★★☆

8.5/10 ★★★★★

9.0/10 ★★★★☆

8.0/10 ★★★★☆

8.5/10 Note: I prezzi sono indicativi e possono variare. Le specifiche si basano sui modelli base dove non diversamente specificato. Le valutazioni considerano rapporto qualità-prezzo, innovazione, affidabilità e supporto software.

Confronto prezzi e rapporto qualità-prezzo

Fascia Premium (oltre 2.000€)

Samsung Galaxy Z Fold 7: Da 2.199€

Da 2.199€ Huawei Mate XT Ultimate: Circa 2.400€

Fascia Media-Alta (1.000-2.000€)

Samsung Galaxy Z Flip 7: Da 1.279€

Da 1.279€ Motorola Razr 60 Ultra: 1.349€

1.349€ Honor Magic V3: 899€ (in offerta)

Fascia Accessibile (sotto 1.000€)

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE: Prezzo da definire

Prezzo da definire Motorola Razr 60: Versione più economica

Versione più economica Nubia Flip 5G: Opzione budget

Considerazioni per l’acquisto

Vantaggi degli smartphone pieghevoli

Gli smartphone pieghevoli offrono un perfetto equilibrio tra portabilità e funzionalità avanzate per multitasking e multimedialità.

Benefici principali:

Versatilità d’uso: Smartphone quando chiuso, tablet quando aperto

Smartphone quando chiuso, tablet quando aperto Produttività aumentata: Multitasking con più app simultanee

Multitasking con più app simultanee Esperienza multimediale migliorata: Schermo ampio per contenuti video

Schermo ampio per contenuti video Innovazione tecnologica: Accesso alle ultime tecnologie display

Aspetti da considerare

Autonomia: la durata della batteria degli smartphone foldable è condizionata dalla presenza di display di grandi dimensioni che consumano parecchio.

Punti di attenzione:

Durabilità: Cerniere e schermi pieghevoli richiedono maggiore cura

Cerniere e schermi pieghevoli richiedono maggiore cura Prezzo: Costi significativamente superiori agli smartphone tradizionali

Costi significativamente superiori agli smartphone tradizionali Spessore: Generalmente più spessi quando chiusi

Generalmente più spessi quando chiusi Supporto software: Ottimizzazione per il formato pieghevole ancora in evoluzione

Cosa aspettarsi nel resto del 2025

Il settore dei pieghevoli è in fermento e anche il 2025 si preannuncia come un anno ricco di novità entusiasmanti. Sappiamo con certezza che Samsung ha in programma il lancio di ben quattro nuovi modelli.

Novità in arrivo:

Oppo Find N5: Uno dei modelli più attesi del 2025

Uno dei modelli più attesi del 2025 Xiaomi MIX Fold 4: Aggiornamento della serie pieghevole Xiaomi

Aggiornamento della serie pieghevole Xiaomi Google Pixel Fold 2: Possibile debutto globale

Possibile debutto globale OnePlus V Fold 2: Evoluzione del primo pieghevole OnePlus

Conclusioni: quale scegliere?

La scelta del miglior smartphone pieghevole 2025 dipende dalle specifiche esigenze:

Per la produttività: Il Samsung Galaxy Z Fold 7 rimane il riferimento assoluto, offrendo il software più maturo e il supporto più completo.

Per il design sottile: L’Honor Magic V3 eccelle con il suo spessore record e l’ottima autonomia.

Per la compattezza: Il Samsung Galaxy Z Flip 7 rappresenta l’evoluzione perfetta del formato a conchiglia.

Per l’innovazione: Il Huawei Mate XT Ultimate offre un’esperienza unica con il suo design tri-fold.

Tutti serviranno facilmente alcuni anni se trattati con cura; se il vostro orizzonte è di 5+ anni, Samsung è la scommessa più sicura grazie alla sua promessa di aggiornamenti e al più facile accesso alle riparazioni.

Il mercato degli smartphone pieghevoli nel 2025 offre finalmente opzioni mature e affidabili, rendendo questa tecnologia accessibile a un pubblico sempre più ampio. La scelta dipenderà dalle vostre priorità: produttività, design, innovazione o rapporto qualità-prezzo.