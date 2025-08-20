Smartphone pieghevoli 2025: confronto tra i migliori modelli sul mercato

Il 2025 si conferma come l’anno della maturità tecnologica per gli smartphone pieghevoli. Con l’arrivo di nuovi modelli sempre più raffinati e l’ingresso di nuovi produttori, il mercato dei foldable offre oggi opzioni concrete per ogni esigenza e budget. In questa guida analizzeremo i migliori smartphone pieghevoli disponibili, confrontando caratteristiche, prezzi e prestazioni.
I protagonisti del mercato pieghevoli 2025
Samsung Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7: la leadership confermata
Samsung ha presentato ufficialmente i suoi smartphone pieghevoli di ultima generazione: il Galaxy Z Fold 7, il Galaxy Z Flip 7 ed il modello FE, consolidando la propria posizione di leader nel settore.
Samsung Galaxy Z Fold 7: il top di gamma definitivo
Il Fold 7 è lo smartphone pieghevole che aspettavamo da anni. Alla settima generazione, Samsung ha finalmente trovato il punto d’equilibrio perfetto tra hardware, design, software e praticità d’uso.
Caratteristiche principali:
- Display: Schermo interno da 8″ e esterno da 6,5″
- Processore: Snapdragon 8 Elite
- Fotocamera: Principale da 200 MP
- Dimensioni: Chiuso 8,9 mm, aperto 4,2 mm
- Peso: 215 grammi
- Prezzi:
- 256GB: 2.199€
- 512GB: 2.319€
- 1TB: 2.619€
Appena l’ho preso in mano, la prima cosa che ho notato è quanto sia sottile. Chiuso misura solo 8,9 mm, aperto 4,2 mm. Ma quello che sorprende di più è il peso: appena 215 grammi.
Samsung Galaxy Z Flip 7: compattezza e stile
Il compattissimo Galaxy Z Flip 7 non è da meno rispetto al fratello maggiore. Anche in questo caso parliamo di un modello da record: il Flip più sottile (13,7 mm) e resistente di sempre, ed è anche leggerissimo (188 grammi).
Novità del modello 2025:
- Display esterno: 4,1″ edge-to-edge con cornici simmetriche
- Processore: Exynos 2500
- Fotocamere: Doppia da 50 MP + ultra-grandangolare da 12 MP
- Batteria: 4.300 mAh
- Prezzi:
- 256GB: 1.279€
- 512GB: 1.399€
Honor Magic V3: il pieghevole più sottile al mondo
Presentato nel mese di luglio 2025, è uno degli smartphone pieghevoli più sottili al mondo. È dotato di schermo esterno da 6,5 pollici e interno da 8 pollici.
Punti di forza:
- Spessore record: Solo 9,9 mm da chiuso
- Display: LTPO OLED da 7,9″ interno e 6,4″ esterno
- Processore: Snapdragon 8 Gen 2
- Batteria: 5.000 mAh con ricarica rapida a 67W
- Prezzo: Circa 899€ (in offerta)
Il principale pregio rispetto alla concorrenza è il form-factor, da chiuso è infatti simile a uno smartphone classico ed è spesso solamente 9,9 mm.
Huawei Mate XT Ultimate Design: l’innovazione tri-fold
Di recente, anche Huawei è entrata nel mondo dei pieghevoli con il suo Mate XT Ultimate Design, il primo cellulare richiudibile a tripla piega al mondo disponibile dal 18 febbraio 2025.
Caratteristiche uniche:
- Display: Fino a 10,2 pollici quando completamente aperto
- Sistema tri-fold: Rivoluzionario design a tripla piega
- Processore: Kirin 9010
- Disponibilità: Limitata ai mercati globali
Le due categorie principali di pieghevoli
Gli smartphone pieghevoli si dividono in due categorie: fold, con apertura a libro per un’esperienza simile a un tablet e flip, più compatti con sistema di apertura a conchiglia.
Pieghevoli Fold (a libro)
Ideali per:
- Produttività e multitasking
- Intrattenimento multimediale
- Utilizzo professionale
I migliori modelli:
- Samsung Galaxy Z Fold 7
- Honor Magic V3
- OnePlus Open
Pieghevoli Flip (a conchiglia)
Perfetti per:
- Portabilità massima
- Stile e design
- Uso quotidiano semplificato
Modelli consigliati:
- Samsung Galaxy Z Flip 7
- Motorola Razr 60 Ultra
- Samsung Galaxy Z Flip 7 FE
Motorola: l’alternativa interessante
Motorola sembra stare guadagnando terreno nel mondo dei cosiddetti “flip-phone” con la sua serie Razr.
Motorola Razr 60 Ultra
Questo dispositivo è dotato di uno schermo interno pieghevole AMOLED da 7 pollici e uno schermo esterno da 4 pollici che ingloba anche la fotocamera.
Specifiche:
- Processore: Snapdragon 8 Elite
- RAM: 12GB
- Storage: 512GB
- Fotocamere: 50MP principale + 50MP ultra-grandangolare
- Batteria: 4.700 mAh con ricarica da 68W
- Prezzo: 1.349€
Confronto Smartphone Pieghevoli 2025
I migliori modelli a confronto: caratteristiche, prezzi e specifiche tecniche
|Caratteristiche
|Samsung Galaxy Z Fold 7
|Samsung Galaxy Z Flip 7
|Honor Magic V3
|Huawei Mate XT
|Motorola Razr 60 Ultra
|Informazioni Generali
|Tipologia
|Fold (a libro)
|Flip (conchiglia)
|Fold (a libro)
|Tri-fold UNICO
|Flip (conchiglia)
|Prezzo di lancio
|Da 2.199€
|Da 1.279€
|Da 899€
|~2.400€
|1.349€
|Disponibilità
|Globale
|Globale
|Europa/Asia
|Limitata LIMITATA
|Globale
|Display
|Schermo Interno
|8″ AMOLED 120Hz
|6,7″ AMOLED 120Hz
|7,9″ LTPO OLED
|10,2″ Tri-fold RECORD
|7″ AMOLED 120Hz
|Schermo Esterno
|6,5″ AMOLED
|4,1″ Super AMOLED GRANDE
|6,4″ LTPO OLED
|6,4″ OLED
|4″ AMOLED
|Design e Costruzione
|Spessore (chiuso)
|8,9 mm
|13,7 mm
|9,9 mm SOTTILE
|12,8 mm
|15,3 mm
|Peso
|215g LEGGERO
|188g
|226g
|298g
|195g
|Resistenza
|IP48
|IPX8
|IPX8
|IPX8
|IP52
|Prestazioni
|Processore
|Snapdragon 8 Elite TOP
|Exynos 2500
|Snapdragon 8 Gen 2
|Kirin 9010
|Snapdragon 8 Elite
|RAM
|12-16GB
|12GB
|12GB
|16GB
|12GB
|Storage
|256GB-1TB
|256-512GB
|256-512GB
|256GB-1TB
|512GB
|Comparto Fotografico
|Fotocamera Principale
|200MP BEST
|50MP
|50MP
|50MP
|50MP
|Altre Fotocamere
|12MP ultra + 10MP tele
|12MP ultra
|20MP tele + 40MP ultra
|12MP ultra + 12MP tele
|50MP ultra
|Autonomia e Ricarica
|Batteria
|4.400 mAh
|4.300 mAh
|5.000 mAh BEST
|5.600 mAh
|4.700 mAh
|Ricarica Rapida
|25W
|25W
|67W VELOCE
|66W
|68W
|Software e Supporto
|Sistema Operativo
|Android 16 + One UI 8
|Android 16 + One UI 8
|Android 14 + Magic OS
|HarmonyOS 4.3
|Android 15
|Aggiornamenti
|7 anni BEST
|7 anni
|4 anni
|3 anni
|3 anni
|Servizi Google
|✅ Completi
|✅ Completi
|✅ Completi
|❌ Non disponibili LIMITE
|✅ Completi
|Valutazione Complessiva
|Ideale per
|Produttività
Business
|Compattezza
Stile
|Rapporto Q/P
Autonomia
|Innovazione
Schermo ampio
|Prestazioni
Flip premium
|Valutazione
|★★★★★
9.5/10
|★★★★☆
8.5/10
|★★★★★
9.0/10
|★★★★☆
8.0/10
|★★★★☆
8.5/10
Note: I prezzi sono indicativi e possono variare. Le specifiche si basano sui modelli base dove non diversamente specificato. Le valutazioni considerano rapporto qualità-prezzo, innovazione, affidabilità e supporto software.
Confronto prezzi e rapporto qualità-prezzo
Fascia Premium (oltre 2.000€)
- Samsung Galaxy Z Fold 7: Da 2.199€
- Huawei Mate XT Ultimate: Circa 2.400€
Fascia Media-Alta (1.000-2.000€)
- Samsung Galaxy Z Flip 7: Da 1.279€
- Motorola Razr 60 Ultra: 1.349€
- Honor Magic V3: 899€ (in offerta)
Fascia Accessibile (sotto 1.000€)
- Samsung Galaxy Z Flip 7 FE: Prezzo da definire
- Motorola Razr 60: Versione più economica
- Nubia Flip 5G: Opzione budget
Considerazioni per l’acquisto
Vantaggi degli smartphone pieghevoli
Gli smartphone pieghevoli offrono un perfetto equilibrio tra portabilità e funzionalità avanzate per multitasking e multimedialità.
Benefici principali:
- Versatilità d’uso: Smartphone quando chiuso, tablet quando aperto
- Produttività aumentata: Multitasking con più app simultanee
- Esperienza multimediale migliorata: Schermo ampio per contenuti video
- Innovazione tecnologica: Accesso alle ultime tecnologie display
Aspetti da considerare
Autonomia: la durata della batteria degli smartphone foldable è condizionata dalla presenza di display di grandi dimensioni che consumano parecchio.
Punti di attenzione:
- Durabilità: Cerniere e schermi pieghevoli richiedono maggiore cura
- Prezzo: Costi significativamente superiori agli smartphone tradizionali
- Spessore: Generalmente più spessi quando chiusi
- Supporto software: Ottimizzazione per il formato pieghevole ancora in evoluzione
Cosa aspettarsi nel resto del 2025
Il settore dei pieghevoli è in fermento e anche il 2025 si preannuncia come un anno ricco di novità entusiasmanti. Sappiamo con certezza che Samsung ha in programma il lancio di ben quattro nuovi modelli.
Novità in arrivo:
- Oppo Find N5: Uno dei modelli più attesi del 2025
- Xiaomi MIX Fold 4: Aggiornamento della serie pieghevole Xiaomi
- Google Pixel Fold 2: Possibile debutto globale
- OnePlus V Fold 2: Evoluzione del primo pieghevole OnePlus
Conclusioni: quale scegliere?
La scelta del miglior smartphone pieghevole 2025 dipende dalle specifiche esigenze:
Per la produttività: Il Samsung Galaxy Z Fold 7 rimane il riferimento assoluto, offrendo il software più maturo e il supporto più completo.
Per il design sottile: L’Honor Magic V3 eccelle con il suo spessore record e l’ottima autonomia.
Per la compattezza: Il Samsung Galaxy Z Flip 7 rappresenta l’evoluzione perfetta del formato a conchiglia.
Per l’innovazione: Il Huawei Mate XT Ultimate offre un’esperienza unica con il suo design tri-fold.
Tutti serviranno facilmente alcuni anni se trattati con cura; se il vostro orizzonte è di 5+ anni, Samsung è la scommessa più sicura grazie alla sua promessa di aggiornamenti e al più facile accesso alle riparazioni.
Il mercato degli smartphone pieghevoli nel 2025 offre finalmente opzioni mature e affidabili, rendendo questa tecnologia accessibile a un pubblico sempre più ampio. La scelta dipenderà dalle vostre priorità: produttività, design, innovazione o rapporto qualità-prezzo.