Skoda Fabia: le indiscrezioni sul restyling di metà carriera

di 8 Agosto 2025

L’anno prossimo, stando alle indiscrezioni, l’attuale Skoda Fabia sarà sottoposta al restyling di metà carriera. L’utilitaria del costruttore ceco, infatti, sarà aggiornata esteticamente anche per l’adeguamento alla normativa antinquinamento Euro 7.

Perciò, la rinnovata Skoda Fabia, adotterà la tecnologia ibrida Mild Hybrid da 48V per il motore a benzina 1.0 eTSI da 100 CV, 115 CV e 130 CV di potenza, nonché per l’altro propulsore a benzina 1.5 eTSI da 160 CV di potenza.

Inoltre, la gamma della nuova Skoda Fabia restyling comprenderà anche le unità a benzina 1.0 MPI aspirata da 80 CV e 1.0 TSI sovralimentata da 95 CV di potenza. Parallelamente, infine, anche le “gemelle” Volkswagen Polo e Seat Ibiza saranno sottoposte al restyling di fine carriera.

Dario Montrone

