Sinner a Cincinnati: tutto sui quarti di finale e il percorso del campione

Jannik Sinner torna protagonista al Masters 1000 di Cincinnati 2025, uno dei tornei più prestigiosi del circuito ATP che precede gli US Open. Il numero 1 del mondo difende il titolo conquistato nel 2024 e si prepara ad affrontare una sfida cruciale nei quarti di finale contro Felix Auger-Aliassime.

Il percorso di Sinner a Cincinnati 2025

Un cammino dominante fin qui

Sinner non ha ancora perso un set nel torneo di Cincinnati 2025, dimostrando una forma fisica e mentale eccezionale. Il campione altoatesino ha iniziato il suo percorso con una vittoria schiacciante contro Daniel Elahi Galan, chiudendo il match in appena 59 minuti con un perentorio 6-1, 6-1.

Successivamente ha superato Gabriel Diallo nel terzo turno e negli ottavi di finale ha battuto Adrian Mannarino con il punteggio di 6-4 7-6(4) in un’ora e cinquantuno minuti, in un match condizionato da un’interruzione per pioggia di quasi tre ore.

La striscia vincente continua

Battendo Mannarino, Sinner ha allungato a 10 la striscia di vittorie consecutive impreziosita dallo storico successo di Wimbledon. Sul cemento, invece, sale a quota 24 vittorie consecutive. Questi numeri testimoniano la straordinaria forma del tennista italiano, che si conferma come il giocatore più in forma del circuito.

Il quarto di finale contro Auger-Aliassime

L’avversario più ostico

La sfida con Felix Auger-Aliassime rappresenta un banco di prova particolare per Sinner, che non ha mai vinto in carriera contro il canadese. I precedenti parlano chiaro: sono tre gli incontri disputati, con due sconfitte e un ritiro dell’italiano prima dell’inizio del match a Madrid nel 2024.

I due scontri diretti risalgono entrambi al 2022:

Madrid 2022 : vittoria di Auger-Aliassime per 6-1, 6-2 su terra battuta

: vittoria di Auger-Aliassime per 6-1, 6-2 su terra battuta Cincinnati 2022: successo del canadese per 2-6, 7-6(1), 6-1 in due ore e mezzo di partita

Dettagli della partita

La sfida tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime è in programma giovedì 14 agosto, non prima delle ore 21:00 italiane. Il match si disputerà sul Campo Centrale del Lindner Family Tennis Center di Mason e sarà il terzo incontro della sessione serale.

L’importanza del torneo per Sinner

Difendere il titolo del 2024

Nel 2024 Sinner ha trionfato a Cincinnati battendo in finale Frances Tiafoe con il punteggio di 7-6(4), 6-2, conquistando il suo quindicesimo titolo in carriera e il quinto in stagione. La vittoria dell’anno scorso è stata particolarmente significativa perché ha fatto di Sinner il primo italiano a centrare la finale a Cincinnati.

Preparazione per gli US Open

Il Masters 1000 di Cincinnati rappresenta l’ultimo grande appuntamento prima degli US Open, dove Sinner si presenterà nuovamente da campione in carica. Il numero 1 del ranking ATP ha superato il problema al gomito accusato a Wimbledon e si è presentato negli USA con il manicotto a protezione del braccio destro.

Le prospettive tattiche

I punti di forza di Sinner

Sinner ha vinto l’80% dei punti (16/20) sul secondo servizio di Auger-Aliassime nell’ultimo confronto, dimostrando un’eccellente capacità di risposta. Questa statistica rappresenta un elemento chiave per comprendere come l’italiano possa ribaltare i precedenti sfavorevoli.

Le caratteristiche dell’avversario

Auger-Aliassime è un avversario molto difficile perché serve bene, si muove bene, è in incredibile forma fisica e colpisce molto bene di diritto. Il canadese, attualmente numero 28 del ranking ATP, si è qualificato per i quarti battendo Benjamin Bonzi 6-4, 6-3 in un’ora e quindici minuti.

Il contesto del ranking

La battaglia per il numero 1

Sinner ha già qualificato per le ATP Finals di novembre insieme ad Alcaraz, e i due si sfideranno per il titolo di numero 1 di fine anno. Attualmente, Alcaraz detiene un vantaggio di 1.440 punti su Sinner nella Race to Turin.

Gli obiettivi stagionali

Sinner ha un record di 30-3 in questa stagione e si trova a sole sette vittorie dal raggiungere le 300 vittorie in carriera. Questi numeri sottolineano l’eccezionale annata del tennista altoatesino.

Dove seguire la partita

Copertura televisiva

La sfida tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV. Le partite del torneo ATP Masters 1000 maschile sono trasmesse in streaming anche su Tennis TV.

Programma della giornata

Prima del match di Sinner, il programma del Campo Centrale prevede altre due importanti sfide del torneo femminile con protagoniste le italiane:

Lucia Bronzetti vs Coco Gauff

Jasmine Paolini vs Barbora Krejcikova

Le aspettative per i quarti

Il favore del pronostico

Nonostante i precedenti sfavorevoli, i bookmaker vedono Sinner favorito con una quota di 1,12, mentre Auger-Aliassime è offerto a 7. La forma attuale del numero 1 del mondo e la sua crescita tecnica rispetto agli scontri del 2022 giustificano questo favore del pronostico.

L’importanza della mentalità

Per Sinner sarà fondamentale approcciarsi al match con la giusta mentalità, consapevole di essere cresciuto molto rispetto ai precedenti incontri con il canadese. La sua esperienza da numero 1 del mondo e la fiducia derivante dalla striscia vincente potrebbero fare la differenza in un match che si preannuncia equilibrato e combattuto.

La sfida di Cincinnati rappresenta per Sinner un test importante nel suo percorso di difesa del titolo e di preparazione verso gli US Open, dove avrà l’opportunità di consolidare ulteriormente la sua posizione al vertice del tennis mondiale.