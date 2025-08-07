Il ritmo frenetico della vita moderna rende le giornate un susseguirsi continuo di impegni: lavoro, famiglia, responsabilità. Di conseguenza, molte donne arrivano alla sera esauste e svuotate, perdendo il senso di gioia e il contatto con sé stesse.

Il metodo ShaktiRise – Human Transformation 2.0, sviluppato dall’Associazione ShaktiRise con il contributo di Guru Kama Ray – maestro indiano formatosi a Rishikesh e in Kerala, capitale dell’Ayurveda – è stato creato come un percorso dolce e sicuro per ritrovare l’equilibrio e riscoprire la propria autenticità.

Cosa rende unico questo metodo

ShaktiRise si basa sul rispetto del ritmo naturale di ogni donna. A differenza dei programmi intensivi o rigidi, questa metodologia propone una trasformazione graduale, che integra:

strumenti attuali di crescita personale;

pratiche orientali adattate alla vita moderna;

tecniche di respirazione e meditazione;

esercizi dolci per il rilassamento e il recupero energetico.







ShaktiRise – Trasformazione Umana 2.0: Armonia Interiore ed Equilibrio per le Donne

Contenuti del programma

Il percorso comprende:

esercizi di respirazione per ridurre lo stress e calmare la mente;

meditazioni semplici per liberarsi dalla pressione esterna e ascoltare il proprio cuore;

supporto e consigli per ristabilire l’equilibrio interiore, riscoprendo le proprie risorse e la fiducia in sé;

pratiche di armonizzazione interiore e consapevolezza;

metodi che guidano dolcemente verso una nuova connessione con sé stesse e maggiore sicurezza interiore.







La storia di Maria – un nuovo inizio

Maria Rizzo, guida ufficiale di ShaktiRise in Italia, racconta:

«Per anni ho vissuto per gli altri – famiglia, lavoro – e avevo completamente perso il contatto con me stessa. ShaktiRise mi ha aiutata a fermarmi, ad ascoltare di nuovo il mio corpo e a ritrovare la gioia di vivere. Questo percorso è accessibile a ogni donna che desidera ritrovare, con dolcezza, la propria forza interiore.»

Risultati reali del programma

Le donne che hanno seguito ShaktiRise riportano:

un ritorno di energia e miglioramento del sonno;

una riduzione dell’ansia e dello stress accumulato;

maggiore fiducia in sé e libertà nelle scelte;

una stabilità interiore e una calma che non dipendono dagli eventi esterni.



🌱 «Tutto ciò di cui hai bisogno è già dentro di te – ShaktiRise ti aiuta solo a riscoprirlo con dolcezza.» Scopri di più su shakti-rise.com