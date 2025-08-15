Serie TV da recuperare prima del ritorno alla routine: le migliori del 2025

Con l’estate che volge al termine e il rientro alla normalità alle porte, è il momento perfetto per recuperare le serie TV che hanno caratterizzato il 2025. Quest’anno ha regalato una programmazione ricchissima, dai grandi ritorni alle sorprendenti novità, passando per produzioni internazionali che hanno conquistato il pubblico mondiale. Ecco una guida completa alle serie imperdibili da maratonare prima di riprendere la routine quotidiana.

I grandi ritorni dell’anno: serie che hanno fatto la storia

Squid Game 2: il fenomeno coreano che ha conquistato il mondo

La seconda stagione della serie televisiva Squid Game, composta da sette episodi, è stata interamente pubblicata sulla piattaforma di streaming Netflix il 26 dicembre 2024, chiudendo il 2024 con il botto e dominando le conversazioni di inizio 2025. La terza e ultima stagione del survival drama sudcoreano, girata insieme alla seconda, è prevista per il 2025.

Il ritorno di Seong Gi-hun (giocatore 456) ha mantenuto tutte le promesse, portando nuovi giochi mortali e colpi di scena inaspettati. La serie ha saputo evolversi rispetto alla prima stagione, esplorando maggiormente le dinamiche dietro le quinte del gioco e introducendo nuovi personaggi che hanno arricchito la narrazione.

Stranger Things 5: l’addio a Hawkins

Grande attesa per la quinta ed ultima stagione nell’autunno 2025, che sarà composta da 8 episodi. La conclusione della saga dei fratelli Duffer promette di chiudere in modo epico le avventure di Eleven e del gruppo di Hawkins. Dopo anni di battaglie contro il Sottosopra, i fan si preparano a dire addio a una delle serie più iconiche del decennio.

Mercoledì stagione 2: il ritorno gotico di Tim Burton

La seconda stagione arriva in due parti il 6 Agosto e il 3 Settembre 2025. Jenna Ortega torna nei panni dell’iconica Mercoledì Addams, continuando le sue avventure alla Nevermore Academy. La serie ha battuto il record di visione su Netflix precedentemente detenuto da Stranger Things, confermando il successo del personaggio gotico più amato della televisione.

Le rivelazioni dell’anno: nuove serie che hanno sorpreso

Adolescence: il drama britannico che ha colpito nel segno

È Adolescence, finora, la serie più bella di Netflix del 2025. Un racconto intenso, coraggioso e commovente su quanto sia difficile essere genitori al giorno d’oggi. Si tratta di una miniserie di quattro episodi, ideata, scritta e interpretata da uno straordinario Stephen Graham.

La serie si distingue per la sua narrazione innovativa girata interamente in piano sequenza, affrontando temi complessi come la genitorialità moderna e le sfide dell’adolescenza digitale.

Black Mirror stagione 7: il ritorno vincente di Charlie Brooker

A tre anni dal debutto della stagione precedente che aveva deluso tutti, Black Mirror è tornata su Netflix e lo ha fatto nel migliore dei modi. La settima stagione della serie antologica ideata nel 2011 da Charlie Brooker, infatti, ci ha regalato molte emozioni con episodi davvero ben realizzati.

La settima stagione ha riportato Black Mirror alla qualità delle prime stagioni, raccontando non più un futuro lontano ma un presente dominato dalla tecnologia.

American Primeval: il western che ha conquistato la critica

Con American Primeval Netflix ci ha regalato un nuovo gioiellino del mondo del western. Questa serie, diretta magistralmente da Pete Berg (Battleship, The Kingdom) si è rivelata fin dai primi minuti un prodotto di altissima qualità.

Ambientata nell’America del 1857, la serie esamina il violento scontro tra culture, religioni e comunità, diventando una delle migliori serie western degli ultimi anni.

Le produzioni italiane di eccellenza

M – Il figlio del secolo: il Mussolini di Luca Marinelli

Adattamento del romanzo Premio Strega di Antonio Scurati, M – Il figlio del secolo è molto più dell’origin story del fascismo. Starring Luca Marinelli as Mussolini, con una presenza magnetica e brutale che taglia la quarta parete.

La serie Sky ha ricevuto riconoscimenti internazionali per la qualità della regia e per la performance straordinaria di Luca Marinelli.

ACAB: la serialità italiana che fa discutere

Il 2025 per la serialità italiana è iniziato alla grande con l’uscita di ACAB, la serie ispirata al film di Stefano Sollima. La serie ha affrontato tematiche controverse con coraggio, stimolando dibattiti importanti sulla società contemporanea.

I thriller e i crime che hanno tenuto incollati allo schermo

The Handmaid’s Tale: finale di serie memorabile

The Handmaid’s Tale non esplode in un ultimo atto apocalittico, ma si chiude con un clic: quello del registratore di June (Elisabeth Moss) che riprende la narrazione, trasformandosi da vittima a voce della resistenza.

La serie distopica ha concluso il suo percorso con un finale coerente e incendiario, lasciando un’impronta indelebile nel panorama televisivo.

Paradise: il thriller che ha diviso la critica

Paradise – Disney+ – Voto 8, ma datele il tempo di crescere, non abbiate fretta. La serie di Dan Fogelman con Sterling K. Brown ha proposto una narrazione complessa che richiede attenzione e pazienza da parte dello spettatore.

Le comedy che hanno fatto sorridere

The Bear stagione 4: l’eccellenza continua

Il 26 giugno, su Disney +, torna lo chef di Chicago, Carmy, interpretato dal premiato attore Jeremy Allen White. La serie rivelazione degli ultimi anni torna con la sua quarta stagione.

La serie continua a mantenere altissimi standard qualitativi, confermandosi come una delle migliori dramedy in circolazione.

The Studio: la satira hollywoodiana di Seth Rogen

The Studio s.1 – Apple Tv+ – voto 8, geniale e divertente affresco del mondo del cinema. La serie offre uno sguardo ironico e intelligente dietro le quinte dell’industria cinematografica.

Le serie internazionali da non perdere

Andor stagione 2: l’apice di Star Wars

Il doloroso, teso e portentoso canto del cigno di uno Star Wars cresciuto davvero. Con questa seconda stagione, la saga si trasforma in un tabellone politico di oppressione, resistenza e costi umani.

La serie Disney+ ha elevato l’universo di Star Wars a livelli narrativi mai raggiunti prima.

Dying for Sex: il coraggio di Michelle Williams

Michelle Williams mette anima, corpo e orgasmi in scena in questa miniserie che capovolge un bel po’ di dogmi sul sesso e la malattia. La serie affronta temi tabù con sincerità e coraggio.

Le serie da recuperare assolutamente ad agosto e settembre

Alice in Borderland stagione 3: il finale atteso

La terza ed ultima stagione arriverà il 25 settembre 2025. Il thriller survival giapponese si prepara a concludere la sua storia con un finale che promette di non deludere le aspettative.

Le nuove uscite di fine estate

Agosto 2025 si preannuncia ricco di novità:

Alien: Earth su Disney+ promette di riportare in grande stile l’iconica saga

su Disney+ promette di riportare in grande stile l’iconica saga The Terminal List: Dark Wolf su Prime Video per gli amanti dell’action

su Prime Video per gli amanti dell’action Hostage su Netflix per chi cerca thriller intensi

Settembre 2025 chiuderà l’estate con:

Il finale di Mercoledì stagione 2

Nobody Wants This stagione 2 su Netflix

su Netflix The Morning Show stagione 4 su Apple TV+

Come organizzare il perfetto binge-watching di fine estate

Strategie per il recupero intelligente

Per massimizzare il tempo a disposizione prima del rientro, è consigliabile:

Prioritizzare le miniserie : titoli come Adolescence (4 episodi) o Dying for Sex si possono completare in una serata

: titoli come Adolescence (4 episodi) o Dying for Sex si possono completare in una serata Alternare generi : bilanciare thriller intensi con comedy leggere per evitare sovraccarico emotivo

: bilanciare thriller intensi con comedy leggere per evitare sovraccarico emotivo Pianificare i grandi ritorni: dedicare weekend interi a serie come Stranger Things 5 o Squid Game 3

Le serie perfette per ogni mood

Per chi cerca adrenalina: Squid Game, Alice in Borderland, Paradise Per chi vuole riflettere: Black Mirror, M – Il figlio del secolo, Adolescence

Per chi cerca leggerezza: The Bear, The Studio, Mercoledì Per gli amanti del thriller: The Handmaid’s Tale, Dept. Q, Hostage

Il futuro delle serie TV: cosa aspettarsi

Il 2025 ha dimostrato come l’industria televisiva continui a evolversi, con:

Maggiore attenzione alla qualità : meno episodi ma più curati

: meno episodi ma più curati Diversificazione dei contenuti : dalla fantascienza ai drammi storici

: dalla fantascienza ai drammi storici Collaborazioni internazionali : produzioni che attraversano i confini culturali

: produzioni che attraversano i confini culturali Sperimentazione narrativa: nuovi format e linguaggi visivi

Conclusioni: un anno da ricordare

Il 2025 rimarrà negli annali come un anno straordinario per le serie TV. Dai grandi finali alle rivelazioni inaspettate, dalla qualità delle produzioni italiane al successo globale dei contenuti coreani, questa stagione televisiva ha offerto un ventaglio di scelte senza precedenti.

Prima di riprendere la routine quotidiana, concedersi una maratona delle migliori serie dell’anno non è solo un piacere, ma quasi un dovere per ogni appassionato di serialità. Che si tratti di recuperare l’ultimo episodio di Stranger Things o di scoprire gemme nascoste come Adolescence, l’importante è non lasciarsi sfuggire le storie che hanno definito questo 2025 televisivo.

Il consiglio finale? Non abbiate fretta: alcune di queste serie meritano di essere assaporate lentamente, episodio dopo episodio, per coglierne tutte le sfumature e i dettagli che le rendono così speciali. Buon recupero!