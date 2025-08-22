Filippo Inzaghi (depositphotos)
Serie B 2025/2026: griglia di partenza, favoriti per la promozione e calendario completo

di 22 Agosto 2025

La Serie B 2025/2026 è pronta a iniziare il 22 agosto 2025 con 20 squadre che si contenderanno la promozione in Serie A. Scopri tutti i favoriti Serie B, le date del calendario e le previsioni per il campionato cadetto che terminerà il 10 maggio 2026.

Le 20 squadre partecipanti alla Serie B 2025/2026

Retrocesse dalla Serie A: il trio della rivincita

Le tre retrocesse dalla Serie A che puntano al ritorno immediato in massima serie:

Empoli – I toscani retrocedono dopo quattro stagioni consecutive in Serie A. Con una società consolidata, rappresentano una delle principali candidate alla promozione diretta.

Venezia – I lagunari tornano in Serie B dopo una sola stagione in massima serie. La rosa è stata rinnovata con innesti di qualità come Filip Stanković (prestito Inter) e Bartol Franjic (Wolfsburg).

Monza – I brianzoli scendono in cadetteria dopo tre anni in Serie A. L’obiettivo dichiarato è il ritorno immediato nella massima serie.

Promosse dalla Serie C: le nuove protagoniste

Quattro squadre salgono dalla Serie C sostituendo Salernitana, Brescia, Cittadella e Cosenza:

  • Padova: Ritorna in Serie B dopo sei stagioni d’assenza
  • Virtus Entella: Ritorna dopo quattro stagioni d’assenza
  • Avellino: Ritorna in cadetteria dopo sette stagioni d’assenza
  • Pescara: Vincitore dei playoff, ritorna dopo quattro stagioni d’assenza

Squadre confermate: chi punta ai playoff

Le squadre che rimangono in categoria e puntano a obiettivi ambiziosi:

  • Palermo – Con Filippo Inzaghi in panchina, considerata tra le favorite
  • Sampdoria – Salvata ai playout contro la Salernitana
  • Spezia – Continuità tecnica per puntare ai playoff
  • Bari – Ambizioni di alta classifica
  • Catanzaro – Conferma calabrese tra le protagoniste
  • Carrarese, Cesena, Frosinone, Juve Stabia, Mantova, Modena, Reggiana, Südtirol

Calendario Serie B 2025/2026: date e turni

Date principali del campionato

  • Inizio: Venerdì 22 agosto 2025
  • Fine regular season: Weekend del 10 maggio 2026
  • Sosta invernale: Dal 28 dicembre 2025 al 9 gennaio 2026

Turni infrasettimanali e soste

Cinque turni infrasettimanali: 30 settembre 2025, 28 ottobre 2025, 10 febbraio 2026, 3 marzo 2026 e 17 marzo 2026.

Quattro soste per le nazionali: 6-7 settembre 2025, 11-12 ottobre 2025, 15-16 novembre 2025 e 28-29 marzo 2026.

Prima giornata Serie B 2025/2026: le partite

Il calendario della Serie B 2025/2026 è stato sorteggiato il 30 luglio a Palazzo Te di Mantova. Ecco le partite della prima giornata:

  • Palermo-Reggiana – Il Palermo di Pippo Inzaghi ospita la Reggiana
  • Venezia-Bari – Subito big match tra due candidate ai playoff
  • Monza-Mantova – Derby lombardo
  • Empoli-Padova – Retrocessa contro neopromo
  • Frosinone-Avellino – I ciociari ospitano gli irpini
  • Spezia-Carrarese – Derby ligure
  • Sampdoria-Modena – La Samp ospita il Modena

Distribuzione geografica delle squadre

Rappresentanza regionale confermata

Le regioni più rappresentate sono l’Emilia-Romagna e la Liguria, entrambe con tre squadre:

  • Emilia-Romagna: Cesena, Modena, Reggiana
  • Liguria: Sampdoria, Spezia e Virtus Entella (tre squadre dopo 59 anni)
  • Lombardia: Mantova e Monza (solo due squadre per la prima volta dal 2022-2023)
  • Veneto: Venezia e Padova (due squadre per la prima volta dal 2023-2024)
  • Campania: Avellino e Juve Stabia
  • Toscana: Carrarese ed Empoli

Curiosità statistiche

  • L’Abruzzo torna in cadetteria dopo quattro anni con il Pescara
  • Il Catanzaro è unico rappresentante della Calabria per la prima volta dal 2015-2016
  • La Sicilia è rappresentata solo dal Palermo
  • Il Trentino-Alto Adige ha il Südtirol
  • Il Lazio ha il Frosinone
  • La Puglia ha il Bari

Sistema playoff e retrocessioni Serie B

Come funzionano i playoff

I playoff coinvolgono le squadre dal 3° all’8° posto, salvo promozione diretta della terza classificata se ha almeno 15 punti di vantaggio sulla quarta.

Retrocessioni e playout

  • Retrocessione diretta: ultime tre classificate (18ª, 19ª, 20ª)
  • Playout: tra 16ª e 17ª classificata se il distacco è di 5 punti o inferiore

Favorite e candidature per la stagione 2025/2026

Candidate alla promozione diretta

Empoli – L’esperienza in Serie A e la struttura consolidata li rendono favoriti per il ritorno immediato in massima serie.

Venezia – Gli innesti di qualità e l’esperienza della Serie A fanno dei lagunari una delle squadre da battere.

Monza – La struttura societaria e l’esperienza di tre anni in Serie A sono un patrimonio importante.

Squadre da playoff

Palermo – Con Inzaghi in panchina e una rosa rinnovata, i rosanero puntano in alto.

Sampdoria – Dopo la salvezza ai playout, l’obiettivo è rilanciarsi verso posizioni più consone alla storia del club.

Spezia – La continuità tecnica e l’organizzazione consolidata li rendono candidati naturali ai playoff.

Bari – Il sostegno del pubblico e una rosa competitiva per puntare alla zona playoff.

Lotta per la salvezza

Neopromosse – Padova, Virtus Entella, Avellino e Pescara dovranno adattarsi rapidamente al nuovo livello.

Squadre a rischio – Carrarese, Mantova e Südtirol cercano di consolidarsi in categoria.

Conclusioni: un campionato da seguire

La Serie B 2025/2026 si preannuncia equilibrata e combattuta, con tre retrocesse dalla Serie A che puntano al ritorno immediato e quattro neopromosse pronte a stupire. Il campionato inizierà il 22 agosto 2025 e terminerà il 9 maggio 2026, seguito dalla post-season con playoff e playout.

La formula consolidata con promozioni dirette e playoff garantisce interesse fino all’ultima giornata, confermando la Serie B come uno dei campionati più avvincenti del panorama calcistico italiano.

