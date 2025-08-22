Serie B 2025/2026: griglia di partenza, favoriti per la promozione e calendario completo

La Serie B 2025/2026 è pronta a iniziare il 22 agosto 2025 con 20 squadre che si contenderanno la promozione in Serie A. Scopri tutti i favoriti Serie B, le date del calendario e le previsioni per il campionato cadetto che terminerà il 10 maggio 2026.
Le 20 squadre partecipanti alla Serie B 2025/2026
Retrocesse dalla Serie A: il trio della rivincita
Le tre retrocesse dalla Serie A che puntano al ritorno immediato in massima serie:
Empoli – I toscani retrocedono dopo quattro stagioni consecutive in Serie A. Con una società consolidata, rappresentano una delle principali candidate alla promozione diretta.
Venezia – I lagunari tornano in Serie B dopo una sola stagione in massima serie. La rosa è stata rinnovata con innesti di qualità come Filip Stanković (prestito Inter) e Bartol Franjic (Wolfsburg).
Monza – I brianzoli scendono in cadetteria dopo tre anni in Serie A. L’obiettivo dichiarato è il ritorno immediato nella massima serie.
Promosse dalla Serie C: le nuove protagoniste
Quattro squadre salgono dalla Serie C sostituendo Salernitana, Brescia, Cittadella e Cosenza:
- Padova: Ritorna in Serie B dopo sei stagioni d’assenza
- Virtus Entella: Ritorna dopo quattro stagioni d’assenza
- Avellino: Ritorna in cadetteria dopo sette stagioni d’assenza
- Pescara: Vincitore dei playoff, ritorna dopo quattro stagioni d’assenza
Squadre confermate: chi punta ai playoff
Le squadre che rimangono in categoria e puntano a obiettivi ambiziosi:
- Palermo – Con Filippo Inzaghi in panchina, considerata tra le favorite
- Sampdoria – Salvata ai playout contro la Salernitana
- Spezia – Continuità tecnica per puntare ai playoff
- Bari – Ambizioni di alta classifica
- Catanzaro – Conferma calabrese tra le protagoniste
- Carrarese, Cesena, Frosinone, Juve Stabia, Mantova, Modena, Reggiana, Südtirol
Calendario Serie B 2025/2026: date e turni
Date principali del campionato
- Inizio: Venerdì 22 agosto 2025
- Fine regular season: Weekend del 10 maggio 2026
- Sosta invernale: Dal 28 dicembre 2025 al 9 gennaio 2026
Turni infrasettimanali e soste
Cinque turni infrasettimanali: 30 settembre 2025, 28 ottobre 2025, 10 febbraio 2026, 3 marzo 2026 e 17 marzo 2026.
Quattro soste per le nazionali: 6-7 settembre 2025, 11-12 ottobre 2025, 15-16 novembre 2025 e 28-29 marzo 2026.
Prima giornata Serie B 2025/2026: le partite
Il calendario della Serie B 2025/2026 è stato sorteggiato il 30 luglio a Palazzo Te di Mantova. Ecco le partite della prima giornata:
- Palermo-Reggiana – Il Palermo di Pippo Inzaghi ospita la Reggiana
- Venezia-Bari – Subito big match tra due candidate ai playoff
- Monza-Mantova – Derby lombardo
- Empoli-Padova – Retrocessa contro neopromo
- Frosinone-Avellino – I ciociari ospitano gli irpini
- Spezia-Carrarese – Derby ligure
- Sampdoria-Modena – La Samp ospita il Modena
Distribuzione geografica delle squadre
Rappresentanza regionale confermata
Le regioni più rappresentate sono l’Emilia-Romagna e la Liguria, entrambe con tre squadre:
- Emilia-Romagna: Cesena, Modena, Reggiana
- Liguria: Sampdoria, Spezia e Virtus Entella (tre squadre dopo 59 anni)
- Lombardia: Mantova e Monza (solo due squadre per la prima volta dal 2022-2023)
- Veneto: Venezia e Padova (due squadre per la prima volta dal 2023-2024)
- Campania: Avellino e Juve Stabia
- Toscana: Carrarese ed Empoli
Curiosità statistiche
- L’Abruzzo torna in cadetteria dopo quattro anni con il Pescara
- Il Catanzaro è unico rappresentante della Calabria per la prima volta dal 2015-2016
- La Sicilia è rappresentata solo dal Palermo
- Il Trentino-Alto Adige ha il Südtirol
- Il Lazio ha il Frosinone
- La Puglia ha il Bari
Sistema playoff e retrocessioni Serie B
Come funzionano i playoff
I playoff coinvolgono le squadre dal 3° all’8° posto, salvo promozione diretta della terza classificata se ha almeno 15 punti di vantaggio sulla quarta.
Retrocessioni e playout
- Retrocessione diretta: ultime tre classificate (18ª, 19ª, 20ª)
- Playout: tra 16ª e 17ª classificata se il distacco è di 5 punti o inferiore
Favorite e candidature per la stagione 2025/2026
Candidate alla promozione diretta
Empoli – L’esperienza in Serie A e la struttura consolidata li rendono favoriti per il ritorno immediato in massima serie.
Venezia – Gli innesti di qualità e l’esperienza della Serie A fanno dei lagunari una delle squadre da battere.
Monza – La struttura societaria e l’esperienza di tre anni in Serie A sono un patrimonio importante.
Squadre da playoff
Palermo – Con Inzaghi in panchina e una rosa rinnovata, i rosanero puntano in alto.
Sampdoria – Dopo la salvezza ai playout, l’obiettivo è rilanciarsi verso posizioni più consone alla storia del club.
Spezia – La continuità tecnica e l’organizzazione consolidata li rendono candidati naturali ai playoff.
Bari – Il sostegno del pubblico e una rosa competitiva per puntare alla zona playoff.
Lotta per la salvezza
Neopromosse – Padova, Virtus Entella, Avellino e Pescara dovranno adattarsi rapidamente al nuovo livello.
Squadre a rischio – Carrarese, Mantova e Südtirol cercano di consolidarsi in categoria.
Conclusioni: un campionato da seguire
La Serie B 2025/2026 si preannuncia equilibrata e combattuta, con tre retrocesse dalla Serie A che puntano al ritorno immediato e quattro neopromosse pronte a stupire. Il campionato inizierà il 22 agosto 2025 e terminerà il 9 maggio 2026, seguito dalla post-season con playoff e playout.
La formula consolidata con promozioni dirette e playoff garantisce interesse fino all’ultima giornata, confermando la Serie B come uno dei campionati più avvincenti del panorama calcistico italiano.