Serie B 2025/2026: griglia di partenza, favoriti per la promozione e calendario completo

La Serie B 2025/2026 è pronta a iniziare il 22 agosto 2025 con 20 squadre che si contenderanno la promozione in Serie A. Scopri tutti i favoriti Serie B, le date del calendario e le previsioni per il campionato cadetto che terminerà il 10 maggio 2026.

Le 20 squadre partecipanti alla Serie B 2025/2026

Retrocesse dalla Serie A: il trio della rivincita

Le tre retrocesse dalla Serie A che puntano al ritorno immediato in massima serie:

Empoli – I toscani retrocedono dopo quattro stagioni consecutive in Serie A. Con una società consolidata, rappresentano una delle principali candidate alla promozione diretta.

Venezia – I lagunari tornano in Serie B dopo una sola stagione in massima serie. La rosa è stata rinnovata con innesti di qualità come Filip Stanković (prestito Inter) e Bartol Franjic (Wolfsburg).

Monza – I brianzoli scendono in cadetteria dopo tre anni in Serie A. L’obiettivo dichiarato è il ritorno immediato nella massima serie.

Promosse dalla Serie C: le nuove protagoniste

Quattro squadre salgono dalla Serie C sostituendo Salernitana, Brescia, Cittadella e Cosenza:

Padova : Ritorna in Serie B dopo sei stagioni d’assenza

: Ritorna in Serie B dopo sei stagioni d’assenza Virtus Entella : Ritorna dopo quattro stagioni d’assenza

: Ritorna dopo quattro stagioni d’assenza Avellino : Ritorna in cadetteria dopo sette stagioni d’assenza

: Ritorna in cadetteria dopo sette stagioni d’assenza Pescara: Vincitore dei playoff, ritorna dopo quattro stagioni d’assenza

Squadre confermate: chi punta ai playoff

Le squadre che rimangono in categoria e puntano a obiettivi ambiziosi:

Palermo – Con Filippo Inzaghi in panchina, considerata tra le favorite

– Con Filippo Inzaghi in panchina, considerata tra le favorite Sampdoria – Salvata ai playout contro la Salernitana

– Salvata ai playout contro la Salernitana Spezia – Continuità tecnica per puntare ai playoff

– Continuità tecnica per puntare ai playoff Bari – Ambizioni di alta classifica

– Ambizioni di alta classifica Catanzaro – Conferma calabrese tra le protagoniste

– Conferma calabrese tra le protagoniste Carrarese, Cesena, Frosinone, Juve Stabia, Mantova, Modena, Reggiana, Südtirol

Calendario Serie B 2025/2026: date e turni

Date principali del campionato

Inizio : Venerdì 22 agosto 2025

: Venerdì 22 agosto 2025 Fine regular season : Weekend del 10 maggio 2026

: Weekend del 10 maggio 2026 Sosta invernale: Dal 28 dicembre 2025 al 9 gennaio 2026

Turni infrasettimanali e soste

Cinque turni infrasettimanali: 30 settembre 2025, 28 ottobre 2025, 10 febbraio 2026, 3 marzo 2026 e 17 marzo 2026.

Quattro soste per le nazionali: 6-7 settembre 2025, 11-12 ottobre 2025, 15-16 novembre 2025 e 28-29 marzo 2026.

Prima giornata Serie B 2025/2026: le partite

Il calendario della Serie B 2025/2026 è stato sorteggiato il 30 luglio a Palazzo Te di Mantova. Ecco le partite della prima giornata:

Palermo-Reggiana – Il Palermo di Pippo Inzaghi ospita la Reggiana

– Il Palermo di Pippo Inzaghi ospita la Reggiana Venezia-Bari – Subito big match tra due candidate ai playoff

– Subito big match tra due candidate ai playoff Monza-Mantova – Derby lombardo

– Derby lombardo Empoli-Padova – Retrocessa contro neopromo

– Retrocessa contro neopromo Frosinone-Avellino – I ciociari ospitano gli irpini

– I ciociari ospitano gli irpini Spezia-Carrarese – Derby ligure

– Derby ligure Sampdoria-Modena – La Samp ospita il Modena

Distribuzione geografica delle squadre

Rappresentanza regionale confermata

Le regioni più rappresentate sono l’Emilia-Romagna e la Liguria, entrambe con tre squadre:

Emilia-Romagna : Cesena, Modena, Reggiana

: Cesena, Modena, Reggiana Liguria : Sampdoria, Spezia e Virtus Entella (tre squadre dopo 59 anni)

: Sampdoria, Spezia e Virtus Entella (tre squadre dopo 59 anni) Lombardia : Mantova e Monza (solo due squadre per la prima volta dal 2022-2023)

: Mantova e Monza (solo due squadre per la prima volta dal 2022-2023) Veneto : Venezia e Padova (due squadre per la prima volta dal 2023-2024)

: Venezia e Padova (due squadre per la prima volta dal 2023-2024) Campania : Avellino e Juve Stabia

: Avellino e Juve Stabia Toscana: Carrarese ed Empoli

Curiosità statistiche

L’Abruzzo torna in cadetteria dopo quattro anni con il Pescara

Il Catanzaro è unico rappresentante della Calabria per la prima volta dal 2015-2016

La Sicilia è rappresentata solo dal Palermo

Il Trentino-Alto Adige ha il Südtirol

Il Lazio ha il Frosinone

La Puglia ha il Bari

Sistema playoff e retrocessioni Serie B

Come funzionano i playoff

I playoff coinvolgono le squadre dal 3° all’8° posto, salvo promozione diretta della terza classificata se ha almeno 15 punti di vantaggio sulla quarta.

Retrocessioni e playout

Retrocessione diretta : ultime tre classificate (18ª, 19ª, 20ª)

: ultime tre classificate (18ª, 19ª, 20ª) Playout: tra 16ª e 17ª classificata se il distacco è di 5 punti o inferiore

Favorite e candidature per la stagione 2025/2026

Candidate alla promozione diretta

Empoli – L’esperienza in Serie A e la struttura consolidata li rendono favoriti per il ritorno immediato in massima serie.

Venezia – Gli innesti di qualità e l’esperienza della Serie A fanno dei lagunari una delle squadre da battere.

Monza – La struttura societaria e l’esperienza di tre anni in Serie A sono un patrimonio importante.

Squadre da playoff

Palermo – Con Inzaghi in panchina e una rosa rinnovata, i rosanero puntano in alto.

Sampdoria – Dopo la salvezza ai playout, l’obiettivo è rilanciarsi verso posizioni più consone alla storia del club.

Spezia – La continuità tecnica e l’organizzazione consolidata li rendono candidati naturali ai playoff.

Bari – Il sostegno del pubblico e una rosa competitiva per puntare alla zona playoff.

Lotta per la salvezza

Neopromosse – Padova, Virtus Entella, Avellino e Pescara dovranno adattarsi rapidamente al nuovo livello.

Squadre a rischio – Carrarese, Mantova e Südtirol cercano di consolidarsi in categoria.

Conclusioni: un campionato da seguire

La Serie B 2025/2026 si preannuncia equilibrata e combattuta, con tre retrocesse dalla Serie A che puntano al ritorno immediato e quattro neopromosse pronte a stupire. Il campionato inizierà il 22 agosto 2025 e terminerà il 9 maggio 2026, seguito dalla post-season con playoff e playout.

La formula consolidata con promozioni dirette e playoff garantisce interesse fino all’ultima giornata, confermando la Serie B come uno dei campionati più avvincenti del panorama calcistico italiano.