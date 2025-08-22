Serie A 2025/2026: griglia di partenza delle partecipanti con favoriti al titolo, Europa e salvezza

Serie A 2025-2026 al via

La Serie A 2025/2026 è pronta a regalare emozioni con una stagione che si preannuncia equilibrata e combattuta. Dal 23 agosto 2025 al 24 maggio 2026, le 20 squadre si contenderanno lo scudetto, i posti Champions, Europa League e Conference League, oltre a lottare per evitare la retrocessione. Analizziamo la griglia di partenza con tutti i favoriti e gli outsider della nuova stagione.

Le 20 squadre partecipanti alla Serie A 2025/2026

Campioni in carica e big del calcio italiano

Il Napoli arriva da campione d’Italia in carica, forte del quarto scudetto della sua storia conquistato nella stagione 2024/2025. Gli azzurri di Antonio Conte hanno mantenuto l’ossatura principale della rosa, aggiungendo rinforzi di qualità come Kevin De Bruyne e Lorenzo Lucca dall’Udinese.

L’Inter di Cristian Chivu punta al riscatto dopo aver perso il titolo per un solo punto. I nerazzurri hanno una rosa competitiva e consolidata, rappresentando la principale minaccia per il Napoli secondo i pronostici.

La Juventus affronta una fase di transizione con il nuovo allenatore Igor Tudor, mentre il Milan ha sorpreso tutti richiamando Massimiliano Allegri in panchina.

Le squadre che puntano all’Europa

  • Roma: Con Gian Piero Gasperini come nuovo allenatore dopo nove anni all’Atalanta
  • Atalanta: Ora guidata da Ivan Juric dopo l’addio di Gasperini
  • Lazio: Conferma la propria ambizione europea
  • Bologna: Campione della Coppa Italia 2024/2025, qualificato in Europa League
  • Fiorentina: Vuole confermarsi protagonista
  • Torino: Outsider interessante per un posto europeo

Le neopromosse dalla Serie B

Le tre squadre che sostituiscono Empoli, Venezia e Monza (retrocesse) sono:

  1. Sassuolo: Vincitore della Serie B 2024/2025, torna dopo un solo anno
  2. Pisa: Secondo classificato in Serie B, ritorna dopo 34 anni d’assenza
  3. Cremonese: Vincitrice dei playoff, torna dopo due anni

Squadre a caccia della salvezza

  • Lecce: Salvezza conquistata per il rotto della cuffia nella scorsa stagione
  • Cagliari: Sempre in lotta per mantenere la categoria
  • Verona: Squadra esperta ma con budget limitato
  • Udinese: Deve evitare sorprese negative
  • Genoa: Con Alberto Gilardino punta a una stagione tranquilla
  • Como: Dopo l’ottima salvezza, vuole confermarsi
  • Parma: Punta sui giovani per il terzo anno consecutivo in A

Favoriti per lo scudetto 2025/2026

Le quote dei bookmaker

Secondo i principali operatori, la griglia dei favoriti per il titolo è:

1. Napoli (2,50-2,75): Campione in carica e favorita assoluta secondo i bookmaker. Antonio Conte ha mantenuto l’ossatura vincente aggiungendo rinforzi mirati.

2. Inter (3,00-3,75): Secondo Opta Predictor ha il 36,09% di possibilità di vincere lo scudetto, nonostante il cambio in panchina.

3. Juventus (5,00-6,50): Quota che riflette la fiducia nella qualità del team, ma tengono i bianconeri al di sotto del podio.

4. Milan (5,50-6,50): Il ritorno di Allegri desta curiosità e speranze di rilancio.

5. Roma (10,00-12,00): Le quote riflettono una fiducia moderata nel nuovo corso targato Gasperini.

Analisi delle favorite

Napoli: La squadra di Conte parte con tutti i favori del pronostico. L’arrivo di Kevin De Bruyne rappresenta un colpo di mercato straordinario che eleva ulteriormente la qualità della rosa. La mentalità vincente dell’allenatore salentino è garanzia di competitività.

Inter: Dalle simulazioni è emersa una media di 76 punti a fine campionato secondo Opta. Il cambio di guida tecnica da Inzaghi a Chivu rappresenta un’incognita, ma la qualità della rosa resta elevata.

Juventus: Igor Tudor deve ricostruire un progetto ambizioso. I bianconeri non partono con i favori del pronostico, ma la storia insegna a non sottovalutare mai la Vecchia Signora.

Lotta per i posti Champions League

I quattro posti disponibili

Oltre allo scudetto, quattro squadre accederanno direttamente alla Champions League 2026/2027. La lotta si preannuncia serrata tra:

  • Napoli, Inter, Juventus, Milan: Le quattro big storiche
  • Roma: Con Gasperini vuole tornare tra le prime quattro
  • Atalanta: Nonostante i cambiamenti, resta competitiva per l’Europa
  • Lazio: Squadra solida e ambiziosa

Outsider per la Champions

Stando alle probabilità di un piazzamento in Europa, Como e Torino rappresentano per Opta le possibili sorprese. Anche Bologna e Fiorentina possono dire la loro nella corsa europea.

Europa League e Conference League

I posti disponibili

  • Europa League: 2 posti (5° e 6° posto in campionato)
  • Conference League: 1 posto (7° posto in campionato)

Squadre candidate

Per l’Europa League:

  • Roma, Atalanta, Lazio (se non in Champions)
  • Bologna (già qualificato come vincitore Coppa Italia)
  • Fiorentina, Torino, Como

Per la Conference League:

  • Le squadre che non centrano Europa League
  • Genoa, Udinese, Verona (in caso di stagioni positive)

La zona salvezza: chi rischia la Serie B

Le quote retrocessione

Le quote sulla retrocessione dalla Serie A alla B nel 2025-2026 sono basse per Lecce, Verona, Parma e Cagliari, ma anche per le nuove arrivate Cremonese Pisa e Sassuolo.

Analisi delle candidate alla retrocessione

Cremonese: A godere apparentemente di meno chance di rimanere nel massimo campionato è la Cremonese. I grigiorossi con Davide Nicola devono superare il divario tecnico.

Pisa: Dopo 34 anni d’assenza, il cambio di guida tecnica unito al salto di categoria potrebbe provocare una rivoluzione della rosa.

Sassuolo: Il Sassuolo ha sicuramente tutte le potenzialità per conquistare la salvezza nella prossima stagione. La squadra di Carnevali ha esperienza e qualità.

Altre squadre a rischio

  • Lecce: Reduce da una salvezza sofferta
  • Cagliari: Il candidato all’ultima piazza è il Cagliari (49,2% di finire 20°) secondo le previsioni
  • Verona: Squadra esperta ma con budget limitato
  • Parma: Al terzo anno consecutivo in A, deve confermarsi

La distribuzione geografica

La regione più rappresentata è la Lombardia, con ben cinque squadre (Atalanta, Como, Cremonese, Inter e Milan). Segue l’Emilia-Romagna, con tre squadre (Bologna, Parma e Sassuolo).

Rappresentanza regionale completa

  • Lombardia: 5 squadre (Atalanta, Como, Cremonese, Inter, Milan)
  • Emilia-Romagna: 3 squadre (Bologna, Parma, Sassuolo)
  • Lazio: 2 squadre (Lazio, Roma)
  • Piemonte: 2 squadre (Juventus, Torino)
  • Toscana: 2 squadre (Fiorentina, Pisa)
  • Una squadra: Campania (Napoli), Friuli (Udinese), Liguria (Genoa), Puglia (Lecce), Sardegna (Cagliari), Veneto (Verona)

Date e calendario della stagione

Inizio e fine campionato

Il campionato avrà inizio sabato 23 agosto 2025 con i primi quattro anticipi della 1ª giornata, a cui seguono le restanti gare del turno domenica 24 e lunedì 25 agosto. Il campionato si concluderà domenica 24 maggio 2026.

Soste e turni infrasettimanali

Sono previsti due turni infrasettimanali, in programma il 29 ottobre 2025 e il 6 gennaio 2026, mentre le soste per gli impegni delle nazionali saranno quattro, in programma per il 7 settembre, 12 ottobre, 16 novembre 2025 e il 29 marzo 2026.

Mercato e novità tecniche

I principali cambi in panchina

  • Juventus: Igor Tudor (nuovo)
  • Milan: Massimiliano Allegri (ritorno)
  • Inter: Cristian Chivu (nuovo)
  • Roma: Gian Piero Gasperini (da Atalanta)
  • Atalanta: Ivan Juric (nuovo)

Colpi di mercato più significativi

  • Napoli: Kevin De Bruyne (colpo dell’estate)
  • Atalanta: Immobile e Bernardeschi a parametro zero
  • Bologna: Rinforzi mirati per l’Europa League

I nostri pronostici

Per lo scudetto: Il Napoli ha tutti i favori, ma l’Inter potrebbe essere la grande rivale. La Juventus può inserirsi nella lotta.

Per l’Europa: Roma, Atalanta, Lazio, Bologna e Fiorentina si contenderanno Europa League e Conference.

Per la salvezza: Cremonese e Pisa partiranno sfavorite, mentre il Sassuolo ha più chances. Attenzione a Lecce e Cagliari.

Conclusioni

La Serie A 2025/2026 si preannuncia come una delle stagioni più equilibrate degli ultimi anni. Il Napoli campione ha i favori del pronostico, ma l’Inter e le altre big non staranno a guardare. Le neopromosse dovranno lottare per la salvezza, mentre la zona Europa sarà più combattuta che mai.

Con i nuovi allenatori e i colpi di mercato, ogni squadra ha le proprie ambizioni: dai sogni di gloria delle favorite alle speranze di salvezza delle outsider. Il campionato che inizierà il 23 agosto promette emozioni fino all’ultima giornata del 24 maggio 2026.

Bruno Bellini

Bruno Bellini

