Serie A 2025/2026: griglia di partenza delle partecipanti con favoriti al titolo, Europa e salvezza

La Serie A 2025/2026 è pronta a regalare emozioni con una stagione che si preannuncia equilibrata e combattuta. Dal 23 agosto 2025 al 24 maggio 2026, le 20 squadre si contenderanno lo scudetto, i posti Champions, Europa League e Conference League, oltre a lottare per evitare la retrocessione. Analizziamo la griglia di partenza con tutti i favoriti e gli outsider della nuova stagione.
Le 20 squadre partecipanti alla Serie A 2025/2026
Campioni in carica e big del calcio italiano
Il Napoli arriva da campione d’Italia in carica, forte del quarto scudetto della sua storia conquistato nella stagione 2024/2025. Gli azzurri di Antonio Conte hanno mantenuto l’ossatura principale della rosa, aggiungendo rinforzi di qualità come Kevin De Bruyne e Lorenzo Lucca dall’Udinese.
L’Inter di Cristian Chivu punta al riscatto dopo aver perso il titolo per un solo punto. I nerazzurri hanno una rosa competitiva e consolidata, rappresentando la principale minaccia per il Napoli secondo i pronostici.
La Juventus affronta una fase di transizione con il nuovo allenatore Igor Tudor, mentre il Milan ha sorpreso tutti richiamando Massimiliano Allegri in panchina.
Le squadre che puntano all’Europa
- Roma: Con Gian Piero Gasperini come nuovo allenatore dopo nove anni all’Atalanta
- Atalanta: Ora guidata da Ivan Juric dopo l’addio di Gasperini
- Lazio: Conferma la propria ambizione europea
- Bologna: Campione della Coppa Italia 2024/2025, qualificato in Europa League
- Fiorentina: Vuole confermarsi protagonista
- Torino: Outsider interessante per un posto europeo
Le neopromosse dalla Serie B
Le tre squadre che sostituiscono Empoli, Venezia e Monza (retrocesse) sono:
- Sassuolo: Vincitore della Serie B 2024/2025, torna dopo un solo anno
- Pisa: Secondo classificato in Serie B, ritorna dopo 34 anni d’assenza
- Cremonese: Vincitrice dei playoff, torna dopo due anni
Squadre a caccia della salvezza
- Lecce: Salvezza conquistata per il rotto della cuffia nella scorsa stagione
- Cagliari: Sempre in lotta per mantenere la categoria
- Verona: Squadra esperta ma con budget limitato
- Udinese: Deve evitare sorprese negative
- Genoa: Con Alberto Gilardino punta a una stagione tranquilla
- Como: Dopo l’ottima salvezza, vuole confermarsi
- Parma: Punta sui giovani per il terzo anno consecutivo in A
Favoriti per lo scudetto 2025/2026
Le quote dei bookmaker
Secondo i principali operatori, la griglia dei favoriti per il titolo è:
1. Napoli (2,50-2,75): Campione in carica e favorita assoluta secondo i bookmaker. Antonio Conte ha mantenuto l’ossatura vincente aggiungendo rinforzi mirati.
2. Inter (3,00-3,75): Secondo Opta Predictor ha il 36,09% di possibilità di vincere lo scudetto, nonostante il cambio in panchina.
3. Juventus (5,00-6,50): Quota che riflette la fiducia nella qualità del team, ma tengono i bianconeri al di sotto del podio.
4. Milan (5,50-6,50): Il ritorno di Allegri desta curiosità e speranze di rilancio.
5. Roma (10,00-12,00): Le quote riflettono una fiducia moderata nel nuovo corso targato Gasperini.
Analisi delle favorite
Napoli: La squadra di Conte parte con tutti i favori del pronostico. L’arrivo di Kevin De Bruyne rappresenta un colpo di mercato straordinario che eleva ulteriormente la qualità della rosa. La mentalità vincente dell’allenatore salentino è garanzia di competitività.
Inter: Dalle simulazioni è emersa una media di 76 punti a fine campionato secondo Opta. Il cambio di guida tecnica da Inzaghi a Chivu rappresenta un’incognita, ma la qualità della rosa resta elevata.
Juventus: Igor Tudor deve ricostruire un progetto ambizioso. I bianconeri non partono con i favori del pronostico, ma la storia insegna a non sottovalutare mai la Vecchia Signora.
Lotta per i posti Champions League
I quattro posti disponibili
Oltre allo scudetto, quattro squadre accederanno direttamente alla Champions League 2026/2027. La lotta si preannuncia serrata tra:
- Napoli, Inter, Juventus, Milan: Le quattro big storiche
- Roma: Con Gasperini vuole tornare tra le prime quattro
- Atalanta: Nonostante i cambiamenti, resta competitiva per l’Europa
- Lazio: Squadra solida e ambiziosa
Outsider per la Champions
Stando alle probabilità di un piazzamento in Europa, Como e Torino rappresentano per Opta le possibili sorprese. Anche Bologna e Fiorentina possono dire la loro nella corsa europea.
Europa League e Conference League
I posti disponibili
- Europa League: 2 posti (5° e 6° posto in campionato)
- Conference League: 1 posto (7° posto in campionato)
Squadre candidate
Per l’Europa League:
- Roma, Atalanta, Lazio (se non in Champions)
- Bologna (già qualificato come vincitore Coppa Italia)
- Fiorentina, Torino, Como
Per la Conference League:
- Le squadre che non centrano Europa League
- Genoa, Udinese, Verona (in caso di stagioni positive)
La zona salvezza: chi rischia la Serie B
Le quote retrocessione
Le quote sulla retrocessione dalla Serie A alla B nel 2025-2026 sono basse per Lecce, Verona, Parma e Cagliari, ma anche per le nuove arrivate Cremonese Pisa e Sassuolo.
Analisi delle candidate alla retrocessione
Cremonese: A godere apparentemente di meno chance di rimanere nel massimo campionato è la Cremonese. I grigiorossi con Davide Nicola devono superare il divario tecnico.
Pisa: Dopo 34 anni d’assenza, il cambio di guida tecnica unito al salto di categoria potrebbe provocare una rivoluzione della rosa.
Sassuolo: Il Sassuolo ha sicuramente tutte le potenzialità per conquistare la salvezza nella prossima stagione. La squadra di Carnevali ha esperienza e qualità.
Altre squadre a rischio
- Lecce: Reduce da una salvezza sofferta
- Cagliari: Il candidato all’ultima piazza è il Cagliari (49,2% di finire 20°) secondo le previsioni
- Verona: Squadra esperta ma con budget limitato
- Parma: Al terzo anno consecutivo in A, deve confermarsi
La distribuzione geografica
La regione più rappresentata è la Lombardia, con ben cinque squadre (Atalanta, Como, Cremonese, Inter e Milan). Segue l’Emilia-Romagna, con tre squadre (Bologna, Parma e Sassuolo).
Rappresentanza regionale completa
- Lombardia: 5 squadre (Atalanta, Como, Cremonese, Inter, Milan)
- Emilia-Romagna: 3 squadre (Bologna, Parma, Sassuolo)
- Lazio: 2 squadre (Lazio, Roma)
- Piemonte: 2 squadre (Juventus, Torino)
- Toscana: 2 squadre (Fiorentina, Pisa)
- Una squadra: Campania (Napoli), Friuli (Udinese), Liguria (Genoa), Puglia (Lecce), Sardegna (Cagliari), Veneto (Verona)
Date e calendario della stagione
Inizio e fine campionato
Il campionato avrà inizio sabato 23 agosto 2025 con i primi quattro anticipi della 1ª giornata, a cui seguono le restanti gare del turno domenica 24 e lunedì 25 agosto. Il campionato si concluderà domenica 24 maggio 2026.
Soste e turni infrasettimanali
Sono previsti due turni infrasettimanali, in programma il 29 ottobre 2025 e il 6 gennaio 2026, mentre le soste per gli impegni delle nazionali saranno quattro, in programma per il 7 settembre, 12 ottobre, 16 novembre 2025 e il 29 marzo 2026.
Mercato e novità tecniche
I principali cambi in panchina
- Juventus: Igor Tudor (nuovo)
- Milan: Massimiliano Allegri (ritorno)
- Inter: Cristian Chivu (nuovo)
- Roma: Gian Piero Gasperini (da Atalanta)
- Atalanta: Ivan Juric (nuovo)
Colpi di mercato più significativi
- Napoli: Kevin De Bruyne (colpo dell’estate)
- Atalanta: Immobile e Bernardeschi a parametro zero
- Bologna: Rinforzi mirati per l’Europa League
I nostri pronostici
Per lo scudetto: Il Napoli ha tutti i favori, ma l’Inter potrebbe essere la grande rivale. La Juventus può inserirsi nella lotta.
Per l’Europa: Roma, Atalanta, Lazio, Bologna e Fiorentina si contenderanno Europa League e Conference.
Per la salvezza: Cremonese e Pisa partiranno sfavorite, mentre il Sassuolo ha più chances. Attenzione a Lecce e Cagliari.
Conclusioni
La Serie A 2025/2026 si preannuncia come una delle stagioni più equilibrate degli ultimi anni. Il Napoli campione ha i favori del pronostico, ma l’Inter e le altre big non staranno a guardare. Le neopromosse dovranno lottare per la salvezza, mentre la zona Europa sarà più combattuta che mai.
Con i nuovi allenatori e i colpi di mercato, ogni squadra ha le proprie ambizioni: dai sogni di gloria delle favorite alle speranze di salvezza delle outsider. Il campionato che inizierà il 23 agosto promette emozioni fino all’ultima giornata del 24 maggio 2026.