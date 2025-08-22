Serie A 2025/2026: griglia di partenza delle partecipanti con favoriti al titolo, Europa e salvezza

La Serie A 2025/2026 è pronta a regalare emozioni con una stagione che si preannuncia equilibrata e combattuta. Dal 23 agosto 2025 al 24 maggio 2026, le 20 squadre si contenderanno lo scudetto, i posti Champions, Europa League e Conference League, oltre a lottare per evitare la retrocessione. Analizziamo la griglia di partenza con tutti i favoriti e gli outsider della nuova stagione.

Le 20 squadre partecipanti alla Serie A 2025/2026

Campioni in carica e big del calcio italiano

Il Napoli arriva da campione d’Italia in carica, forte del quarto scudetto della sua storia conquistato nella stagione 2024/2025. Gli azzurri di Antonio Conte hanno mantenuto l’ossatura principale della rosa, aggiungendo rinforzi di qualità come Kevin De Bruyne e Lorenzo Lucca dall’Udinese.

L’Inter di Cristian Chivu punta al riscatto dopo aver perso il titolo per un solo punto. I nerazzurri hanno una rosa competitiva e consolidata, rappresentando la principale minaccia per il Napoli secondo i pronostici.

La Juventus affronta una fase di transizione con il nuovo allenatore Igor Tudor, mentre il Milan ha sorpreso tutti richiamando Massimiliano Allegri in panchina.

Le squadre che puntano all’Europa

Roma : Con Gian Piero Gasperini come nuovo allenatore dopo nove anni all’Atalanta

: Con come nuovo allenatore dopo nove anni all’Atalanta Atalanta : Ora guidata da Ivan Juric dopo l’addio di Gasperini

: Ora guidata da dopo l’addio di Gasperini Lazio : Conferma la propria ambizione europea

: Conferma la propria ambizione europea Bologna : Campione della Coppa Italia 2024/2025, qualificato in Europa League

: Campione della Coppa Italia 2024/2025, qualificato in Europa League Fiorentina : Vuole confermarsi protagonista

: Vuole confermarsi protagonista Torino: Outsider interessante per un posto europeo

Le neopromosse dalla Serie B

Le tre squadre che sostituiscono Empoli, Venezia e Monza (retrocesse) sono:

Sassuolo: Vincitore della Serie B 2024/2025, torna dopo un solo anno Pisa: Secondo classificato in Serie B, ritorna dopo 34 anni d’assenza Cremonese: Vincitrice dei playoff, torna dopo due anni

Squadre a caccia della salvezza

Lecce : Salvezza conquistata per il rotto della cuffia nella scorsa stagione

: Salvezza conquistata per il rotto della cuffia nella scorsa stagione Cagliari : Sempre in lotta per mantenere la categoria

: Sempre in lotta per mantenere la categoria Verona : Squadra esperta ma con budget limitato

: Squadra esperta ma con budget limitato Udinese : Deve evitare sorprese negative

: Deve evitare sorprese negative Genoa : Con Alberto Gilardino punta a una stagione tranquilla

: Con punta a una stagione tranquilla Como : Dopo l’ottima salvezza, vuole confermarsi

: Dopo l’ottima salvezza, vuole confermarsi Parma: Punta sui giovani per il terzo anno consecutivo in A

Favoriti per lo scudetto 2025/2026

Le quote dei bookmaker

Secondo i principali operatori, la griglia dei favoriti per il titolo è:

1. Napoli (2,50-2,75): Campione in carica e favorita assoluta secondo i bookmaker. Antonio Conte ha mantenuto l’ossatura vincente aggiungendo rinforzi mirati.

2. Inter (3,00-3,75): Secondo Opta Predictor ha il 36,09% di possibilità di vincere lo scudetto, nonostante il cambio in panchina.

3. Juventus (5,00-6,50): Quota che riflette la fiducia nella qualità del team, ma tengono i bianconeri al di sotto del podio.

4. Milan (5,50-6,50): Il ritorno di Allegri desta curiosità e speranze di rilancio.

5. Roma (10,00-12,00): Le quote riflettono una fiducia moderata nel nuovo corso targato Gasperini.

Analisi delle favorite

Napoli: La squadra di Conte parte con tutti i favori del pronostico. L’arrivo di Kevin De Bruyne rappresenta un colpo di mercato straordinario che eleva ulteriormente la qualità della rosa. La mentalità vincente dell’allenatore salentino è garanzia di competitività.

Inter: Dalle simulazioni è emersa una media di 76 punti a fine campionato secondo Opta. Il cambio di guida tecnica da Inzaghi a Chivu rappresenta un’incognita, ma la qualità della rosa resta elevata.

Juventus: Igor Tudor deve ricostruire un progetto ambizioso. I bianconeri non partono con i favori del pronostico, ma la storia insegna a non sottovalutare mai la Vecchia Signora.

Lotta per i posti Champions League

I quattro posti disponibili

Oltre allo scudetto, quattro squadre accederanno direttamente alla Champions League 2026/2027. La lotta si preannuncia serrata tra:

Napoli, Inter, Juventus, Milan : Le quattro big storiche

: Le quattro big storiche Roma : Con Gasperini vuole tornare tra le prime quattro

: Con Gasperini vuole tornare tra le prime quattro Atalanta : Nonostante i cambiamenti, resta competitiva per l’Europa

: Nonostante i cambiamenti, resta competitiva per l’Europa Lazio: Squadra solida e ambiziosa

Outsider per la Champions

Stando alle probabilità di un piazzamento in Europa, Como e Torino rappresentano per Opta le possibili sorprese. Anche Bologna e Fiorentina possono dire la loro nella corsa europea.

Europa League e Conference League

I posti disponibili

Europa League : 2 posti (5° e 6° posto in campionato)

: 2 posti (5° e 6° posto in campionato) Conference League: 1 posto (7° posto in campionato)

Squadre candidate

Per l’Europa League:

Roma, Atalanta, Lazio (se non in Champions)

Bologna (già qualificato come vincitore Coppa Italia)

Fiorentina, Torino, Como

Per la Conference League:

Le squadre che non centrano Europa League

Genoa, Udinese, Verona (in caso di stagioni positive)

La zona salvezza: chi rischia la Serie B

Le quote retrocessione

Le quote sulla retrocessione dalla Serie A alla B nel 2025-2026 sono basse per Lecce, Verona, Parma e Cagliari, ma anche per le nuove arrivate Cremonese Pisa e Sassuolo.

Analisi delle candidate alla retrocessione

Cremonese: A godere apparentemente di meno chance di rimanere nel massimo campionato è la Cremonese. I grigiorossi con Davide Nicola devono superare il divario tecnico.

Pisa: Dopo 34 anni d’assenza, il cambio di guida tecnica unito al salto di categoria potrebbe provocare una rivoluzione della rosa.

Sassuolo: Il Sassuolo ha sicuramente tutte le potenzialità per conquistare la salvezza nella prossima stagione. La squadra di Carnevali ha esperienza e qualità.

Altre squadre a rischio

Lecce : Reduce da una salvezza sofferta

: Reduce da una salvezza sofferta Cagliari : Il candidato all’ultima piazza è il Cagliari (49,2% di finire 20°) secondo le previsioni

: Il candidato all’ultima piazza è il Cagliari (49,2% di finire 20°) secondo le previsioni Verona : Squadra esperta ma con budget limitato

: Squadra esperta ma con budget limitato Parma: Al terzo anno consecutivo in A, deve confermarsi

La distribuzione geografica

La regione più rappresentata è la Lombardia, con ben cinque squadre (Atalanta, Como, Cremonese, Inter e Milan). Segue l’Emilia-Romagna, con tre squadre (Bologna, Parma e Sassuolo).

Rappresentanza regionale completa

Lombardia : 5 squadre (Atalanta, Como, Cremonese, Inter, Milan)

: 5 squadre (Atalanta, Como, Cremonese, Inter, Milan) Emilia-Romagna : 3 squadre (Bologna, Parma, Sassuolo)

: 3 squadre (Bologna, Parma, Sassuolo) Lazio : 2 squadre (Lazio, Roma)

: 2 squadre (Lazio, Roma) Piemonte : 2 squadre (Juventus, Torino)

: 2 squadre (Juventus, Torino) Toscana : 2 squadre (Fiorentina, Pisa)

: 2 squadre (Fiorentina, Pisa) Una squadra: Campania (Napoli), Friuli (Udinese), Liguria (Genoa), Puglia (Lecce), Sardegna (Cagliari), Veneto (Verona)

Date e calendario della stagione

Inizio e fine campionato

Il campionato avrà inizio sabato 23 agosto 2025 con i primi quattro anticipi della 1ª giornata, a cui seguono le restanti gare del turno domenica 24 e lunedì 25 agosto. Il campionato si concluderà domenica 24 maggio 2026.

Soste e turni infrasettimanali

Sono previsti due turni infrasettimanali, in programma il 29 ottobre 2025 e il 6 gennaio 2026, mentre le soste per gli impegni delle nazionali saranno quattro, in programma per il 7 settembre, 12 ottobre, 16 novembre 2025 e il 29 marzo 2026.

Mercato e novità tecniche

I principali cambi in panchina

Juventus : Igor Tudor (nuovo)

: Igor Tudor (nuovo) Milan : Massimiliano Allegri (ritorno)

: Massimiliano Allegri (ritorno) Inter : Cristian Chivu (nuovo)

: Cristian Chivu (nuovo) Roma : Gian Piero Gasperini (da Atalanta)

: Gian Piero Gasperini (da Atalanta) Atalanta: Ivan Juric (nuovo)

Colpi di mercato più significativi

Napoli : Kevin De Bruyne (colpo dell’estate)

: Kevin De Bruyne (colpo dell’estate) Atalanta : Immobile e Bernardeschi a parametro zero

: Immobile e Bernardeschi a parametro zero Bologna: Rinforzi mirati per l’Europa League

I nostri pronostici

Per lo scudetto: Il Napoli ha tutti i favori, ma l’Inter potrebbe essere la grande rivale. La Juventus può inserirsi nella lotta.

Per l’Europa: Roma, Atalanta, Lazio, Bologna e Fiorentina si contenderanno Europa League e Conference.

Per la salvezza: Cremonese e Pisa partiranno sfavorite, mentre il Sassuolo ha più chances. Attenzione a Lecce e Cagliari.

Conclusioni

La Serie A 2025/2026 si preannuncia come una delle stagioni più equilibrate degli ultimi anni. Il Napoli campione ha i favori del pronostico, ma l’Inter e le altre big non staranno a guardare. Le neopromosse dovranno lottare per la salvezza, mentre la zona Europa sarà più combattuta che mai.

Con i nuovi allenatori e i colpi di mercato, ogni squadra ha le proprie ambizioni: dai sogni di gloria delle favorite alle speranze di salvezza delle outsider. Il campionato che inizierà il 23 agosto promette emozioni fino all’ultima giornata del 24 maggio 2026.