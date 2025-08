Sedute in salotto: le tendenze dell’anno

Il modo di vivere gli spazi domestici è cambiato drasticamente negli ultimi anni. Se c’è uno spazio che, più degli altri, è stato al centro di un mutamento profondo, questo è il living. Già biglietto da visita della casa, è diventato oggi vero e proprio cuore della stessa, un luogo dove ci si riposa, si studia, si passano momenti di convivialità. Ecco perché ha senso, periodicamente, valutare la sostituzione delle sedute, in modo da adeguarsi ai trend che cambiano.

Quali sono quelli che stanno dominando lo scenario quest’anno? Vediamone alcuni nelle prossime righe!

La poltrona è elegante

Soprattutto grazie alle suggestioni che, nel corso dell’ultima edizione del Salone del Mobile milanese, sono state messe in primo piano da brand che, partendo dalla moda, nel corso degli anni hanno arricchito la loro proposta anche con linee di arredamento, è emerso un trend che, a ragione, si può definire rivoluzionario: la poltrona, complemento che, per lungo tempo, ha avuto finalità prettamente funzionale, è diventata un dettaglio elegante.

Per rendersene conto, basta dare un’occhiata alla presenza, tra i modelli più venduti, di soluzioni caratterizzate dalla presenza di strutture in metallo satinato e da imbottiture realizzate con tessuti di grande pregio, seta in primis.

Divani azzurri? Sì, grazie!

Parliamo ora di colori e di lui, il re dell’arredamento del living: il divano. Fra le cromie che, in questo periodo, stanno andando più di moda, un cenno doveroso va dedicato all’azzurro in tutti i suoi toni. Quello polvere in particolare si presta bene ad abbinamenti vincenti sia con parquet dalle essenze di tono deciso, sia con pavimentazioni di colori neutri, tra cui il grigio (se ti interessa approfondire le caratteristiche di alcuni modelli di alta qualità, vai sul sito di Divanoso per avere più dettagli)

Divano componibile e avvolgente

Quest’anno vediamo, per quanto riguarda le sedute da salotto, proseguire la popolarità del divano componibile, che ha il grande vantaggio della flessibilità e della possibilità di adattamento ai numerosi cambiamenti che possono caratterizzare la vita moderna. Un dettaglio in più rispetto ai modelli del passato è la sempre più assidua presenza, nei cataloghi dei brand di design, di strutture componibili con moduli curvi.

Il divano, o per meglio dire l’area relax, diventa avvolgente come un abbraccio, un luogo che racchiude con dolcezza quei momenti in cui si ha voglia, anche se per pochi minuti, di staccare la mente dai pensieri e dai tanti impegni che si rincorrono sull’agenda.

Il coraggio dell’asimmetria

Il divano ha smesso da tempo di essere un elemento d’arredo rigoroso e ieratico e i trend di quest’anno lo dimostrano chiaramente: tra i modelli che stanno dominando lo scenario delle scelte ci sono divani caratterizzati da dettagli coraggiosi, visti da molti come irriverenti. Un esempio? Gli schienali asimmetrici. Le forme sono quasi sempre sinuose, all’insegna di quella leggerezza che, nell’arredamento moderno, ha sempre il suo perché.

Ispirazioni dai ritmi della natura

Da sempre il mondo dell’arredamento, in un modo o nell’altro, ha preso ispirazione dalla natura. Questo approccio continua a mantenere una forte centralità e il mondo delle sedute da living ce lo ricorda, attraverso pezzi di design a dir poco sorprendenti come le chaise longue caratterizzate da forme che ricordano quelle della pietra levigata dall’acqua. Più che dalla natura in generale, l’ispirazione arriva dai suoi ritmi, lenti e cadenzati, quasi un miraggio in una società che ci vede sempre soggetti a istanze di performance spesso irraggiungibili.

Se, una volta aperta la porta di casa, ci si trova davanti a dettagli di arredamento che richiamano l’opposto di tutto ciò, il benessere mentale non può che migliorare.

Colori vibranti

Concludiamo con un altro cenno ai colori ricordando che, nell’ambito dei trend riguardanti le sedute da salotto in questo periodo, spicca il focus su cromie vibranti, dal giallo al rosso acceso, proposte insieme e senza badare ad armonie negli abbinamenti, proprio come in un’opera di pop art.