La Serie A 2025/26 riparte dal Mapei Stadium con una delle due gare inaugurali che promettono spettacolo. Sabato 23 agosto alle ore 18:30, il neo-promosso Sassuolo di Fabio Grosso ospiterà i campioni d’Italia del Napoli di Antonio Conte, in quella che si preannuncia come una sfida ricca di emozioni e significati.

Data, orario e diretta TV

Data: Sabato 23 agosto 2025

Orario: 18:30

Stadio: Mapei Stadium – Città del Tricolore, Reggio Emilia

Diretta TV: DAZN (esclusiva)

Streaming: App DAZN, Zona DAZN (canale 214 Sky)

Telecronaca: Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Andrea Stramaccioni

La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN e non sarà disponibile in co-esclusiva su Sky. Gli abbonati potranno seguire il match sull’app DAZN o sul canale Zona DAZN al 214 per chi ha attivato l’opzione specifica.

Forma e risultati delle squadre

Sassuolo: il ritorno tra i grandi

I neroverdi tornano in Serie A dopo una sola stagione in Serie B, dove hanno dominato il campionato cadetto con una promozione diretta conquistata da protagonisti. La squadra di Fabio Grosso ha iniziato la stagione nel migliore dei modi, superando il Catanzaro 1-0 nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia, mostrando subito di essere pronta per il grande salto.

Il precampionato ha visto il Sassuolo impegnato in doppie sedute di allenamento al Mapei Football Center, con Grosso che ha lavorato intensamente sui meccanismi di gioco e sull’integrazione dei nuovi arrivi. La squadra può contare su un mix interessante tra giovani talenti e giocatori esperti come Domenico Berardi e Andrea Pinamonti.

Napoli: i campioni alla ripartenza

Il Napoli campione d’Italia si presenta a questa stagione con grandi ambizioni e una rosa significativamente rinnovata. Gli azzurri hanno vissuto un precampionato intenso e di alto livello, con risultati incoraggianti nelle amichevoli internazionali.

Tra i risultati più significativi del precampionato spicca la vittoria per 3-2 contro il Girona, con una doppietta del nuovo acquisto Kevin De Bruyne, e il netto 4-0 rifilato al Sorrento. L’ultimo test contro l’Olympiacos ha completato la preparazione prima dell’esordio ufficiale.

Antonio Conte dovrà però fare i conti con l’assenza pesante di Romelu Lukaku, fuori per una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra che lo terrà lontano dai campi per diversi mesi.

Probabili formazioni

Sassuolo (4-3-3)

Turati; Walukiewicz, Idzes, Candé, Doig; I. Koné, Boloca, Ghion; Berardi, Pinamonti, Laurienté.

All. Fabio Grosso

Ballottaggi principali:

Idzes-Muharemovic 55%-45%

Ghion-Lipani 55%-45%

Laurienté-Fadera 60%-40%

Indisponibili: Thorstvedt (problema al piede), Skjellerup

Napoli (4-1-4-1)

Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca.

All. Antonio Conte

Ballottaggi principali:

Meret-Milinkovic 60%-40%

Juan Jesus-Beukema 70%-30%

Anguissa-Neres 60%-40%

Indisponibili: Lukaku (lesione muscolare), Gutierrez (problema alla caviglia)

Conte sembra orientato verso il 4-1-4-1 per sopperire all’assenza di Lukaku, con Lorenzo Lucca giunto in estate dall’Udinese pronto al debutto da titolare. Il tecnico azzurro punterà sui “Fab Four” già visti in precampionato, con De Bruyne e McTominay a supporto dell’unica punta.

Precedenti storici e statistiche

I numeri parlano chiaro: Napoli dominante nei confronti diretti. Su 22 precedenti in Serie A tra le due formazioni, il bilancio recita 13 vittorie azzurre, 7 pareggi e appena 2 successi neroverdi.

L’ultima vittoria del Sassuolo risale al 23 agosto 2015, curiosamente proprio alla prima giornata (2-1), quella che inaugurò il triennio di Maurizio Sarri sulla panchina partenopea. Da allora, il Napoli ha conquistato 5 vittorie consecutive contro i neroverdi, incluso il tennistico 6-1 dell’annata 2023/24.

Il Napoli è rimasto imbattuto in 20 degli ultimi 22 incroci con il Sassuolo in Serie A e non perde contro i neroverdi dal novembre 2020. Gli azzurri hanno inoltre vinto 7 esordi stagionali casalinghi consecutivi in Serie A, un record nella loro storia moderna.

Curiosità e statistiche chiave

Curiosità tattiche:

Il Sassuolo è stato la squadra con più punti in casa nella scorsa Serie B: 44 punti

Il Napoli ha perso 3-0 la prima partita stagionale del 2024/25, interrompendo una striscia di 7 vittorie nei turni di apertura

Kevin De Bruyne ha già segnato 2 gol nelle amichevoli estive, mostrando un inserimento perfetto negli schemi di Conte

Numeri interessanti:

Il Sassuolo è la squadra contro cui Kvaratskhelia (ora al PSG) ha partecipato a più gol in Serie A (4: 2 gol e 2 assist)

(ora al PSG) ha partecipato a più gol in Serie A (4: 2 gol e 2 assist) Lorenzo Lucca è stato il miglior marcatore del Napoli in precampionato con 4 gol in 7 amichevoli

è stato il miglior marcatore del Napoli in precampionato con 4 gol in 7 amichevoli Il Napoli è tra le squadre con più conclusioni da fuori area: 209 nella scorsa stagione

Record da inseguire:

Il Sassuolo cerca la prima vittoria casalinga contro il Napoli dal 2015

Il Napoli punta a evitare un bis della sconfitta d’esordio della scorsa stagione (3-0 a Verona)

Pronostico e chiavi della partita

Il Napoli parte nettamente favorito secondo i pronostici, ma affrontare una neopromossa galvanizzata dal ritorno in Serie A rappresenta sempre un’insidia. La chiave della partita sarà l’approccio mentale degli azzurri, che dovranno evitare di sottovalutare un Sassuolo determinato a stupire.

Antonio Conte dovrà gestire al meglio l’assenza di Lukaku, puntando sulla qualità di De Bruyne e sulla fisicità di Lucca. Il centrocampo a quattro potrebbe essere l’arma in più per dominare la mediana contro i neroverdi.

Per il Sassuolo, la partita rappresenta un’occasione storica per iniziare il campionato con il botto davanti al proprio pubblico. Berardi e Pinamonti saranno chiamati a trascinare l’attacco neroverde contro una difesa azzurra che ha mostrato solidità in precampionato.

La gara si preannuncia equilibrata nel primo tempo, con il Napoli che dovrebbe emergere nella ripresa grazie alla maggiore qualità tecnica e alla profondità della rosa.