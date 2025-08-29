Marco Briano trionfa a Sarabanda: vinti 126mila euro

Nella puntata di ieri, giovedì 28 agosto, grande colpo a “Sarabanda”, il quiz musicale preserale di Canale 5 condotto da Enrico Papi.

Il campione Marco Briano ha conquistato il montepremi di 126.000 euro, indovinando l’ultima canzone in gara: “Believe” di Cher. La vittoria è arrivata al termine di un intenso 7×30 contro lo sfidante Simone Donini. Si tratta della prima vincita assoluta dell’edizione attualmente in onda, prodotta da Banijay Italia.

Chi è Marco Briano

Il nuovo vincitore ha 26 anni e vive a Savona con i genitori, Maria Grazia e Mauro.

È diplomato in ragioneria informatica

Lavora come revisore contabile condominiale

Ha studiato pianoforte e canto , scoprendo di avere il cosiddetto orecchio assoluto

Il suo sogno è acquistare un camper e viaggiare per tutta Europa seguendo le tappe del Tour de France.

Il soprannome “Scacco Matto”

Durante le puntate, Enrico Papi gli ha dato il soprannome di “Scacco Matto”, un chiaro riferimento alla sua passione per gli scacchi e alla sua strategia vincente nel gioco.