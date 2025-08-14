Roma su Bailey: troppo caro Fabio Silva, virata sull’Aston Villa

Il calciomercato della Roma vive un momento di svolta con la dirigenza giallorossa che ha deciso di non partecipare ad aste eccessive per Fabio Silva e si concentra su alternative concrete. Leon Bailey dell’Aston Villa è emerso come il nuovo obiettivo principale per rinforzare l’attacco di Gian Piero Gasperini, in una strategia che potrebbe rivoluzionare il reparto offensivo capitolino.

Il caso Fabio Silva: quando il costo diventa proibitivo

La richiesta del Wolverhampton

Fabio Silva (Depositphotos)

Fabio Silva resta il sogno della Roma, ma le richieste economiche del Wolverhampton hanno reso l’operazione sempre più complicata. Il club inglese ha fissato il prezzo del giovane attaccante portoghese: servono 25-30 milioni di euro per strapparlo alla concorrenza e portarlo in Italia.

Una cifra considerata eccessiva dalla dirigenza giallorossa, che aveva inizialmente pensato a una soluzione in prestito con diritto di riscatto per un massimo di 15 milioni. Il problema principale rimane la scadenza del contratto nel 2026, che dà al Wolverhampton una posizione di forza nelle trattative.

La concorrenza del Borussia Dortmund

La situazione si è ulteriormente complicata con l’inserimento del Borussia Dortmund, che ha presentato un’offerta di 16-20 milioni di euro per il cartellino del portoghese. Il club tedesco ha già un accordo con il giocatore per un contratto quinquennale fino al 2030, mettendo pressione sulla Roma.

Fabio Silva ha mostrato gradimento per il progetto romanista e ha parlato più volte con Gasperini, ma l’incapacità della Roma di presentare un’offerta concreta ha permesso al Dortmund di prendere un vantaggio significativo.

Il Lipsia nella corsa

Anche il RB Lipsia si è inserito nella trattativa per Fabio Silva, cercando un sostituto per Benjamin Sesko passato al Manchester United. I tedeschi hanno raggiunto un accordo con il giocatore, ma come la Roma, sono frenati dalle richieste economiche del Wolverhampton.

Leon Bailey: la nuova priorità della Roma

Il profilo dell’esterno giamaicano

Leon Bailey, classe 1997, rappresenta la nuova priorità della Roma per rinforzare il reparto offensivo. L’esterno giamaicano dell’Aston Villa è un’ala mancina capace di giocare su entrambe le fasce, dotato di velocità esplosiva, dribbling e buon controllo di palla.

Il giocatore ha collezionato 22 gol e 23 assist in 144 presenze con l’Aston Villa dal suo arrivo dal Bayer Leverkusen nel 2021 per 25 milioni di euro. La sua migliore stagione è stata la 2023-24, con 10 gol e 9 assist in Premier League.

Una stagione difficile e l’apertura alla cessione

La stagione 2024-25 non è stata memorabile per Bailey: solo 2 gol e 4 assist in 24 partite di Premier League, di cui appena 14 da titolare. I nuovi arrivi all’Aston Villa lo hanno spinto verso la panchina, rendendo il giocatore disponibile per una cessione.

Unai Emery non considera Bailey fondamentale per il suo progetto, e l’Aston Villa è aperto a trattare la cessione del 28enne, soprattutto per rispettare i parametri del Fair Play Finanziario.

I contatti tra Roma e Aston Villa

Frederic Massara ha già allacciato i primi contatti con l’entourage del giocatore e con Ramon Monchi, direttore sportivo dell’Aston Villa. Secondo David Ornstein di The Athletic, i due club sono già in contatto per trovare la quadra dell’operazione.

Domani è previsto l’arrivo a Roma degli agenti di Bailey per incontrare la dirigenza giallorossa e discutere i dettagli dell’operazione. La Roma è considerata il “club più fortemente interessato” al giocatore.

I dettagli economici dell’operazione Bailey

La valutazione dell’Aston Villa

In virtù dell’ultima stagione non memorabile, l’Aston Villa non può chiedere più di 23-25 milioni di euro per Bailey. Una cifra considerevolmente inferiore rispetto ai 30 milioni richiesti per Fabio Silva, rendendo l’operazione più sostenibile per la Roma.

La Roma cercherebbe un ulteriore sconto e chiaramente offrirebbe un prestito con diritto/obbligo di riscatto. L’operazione potrebbe essere strutturata come un prestito iniziale con l’Aston Villa che chiede alla Roma di coprire interamente l’ingaggio del calciatore.

L’aspetto contrattuale

L’ingaggio di Bailey rappresenta un aspetto da valutare attentamente: circa 3,5-4 milioni di euro a stagione. L’affare non sarebbe a costi bassi e la valutazione è ancora in corso da parte della dirigenza giallorossa.

Il contratto del giocatore scade il 30 giugno 2027, dando all’Aston Villa una posizione negoziale discreta ma non eccessivamente forte.

La strategia di Gasperini: Bailey nel 3-4-3

L’adattabilità tattica

Gian Piero Gasperini apprezza la versatilità di Bailey, che può giocare sia a destra che a sinistra nel suo 3-4-3. A Trigoria sono convinti che il giamaicano possa essere un calciatore importante anche giocando sulla fascia sinistra, nonostante sia naturalmente mancino.

I numeri danno ragione a questa valutazione: Bailey ha segnato più gol giocando come esterno sinistro che come ala destra, dimostrando la sua capacità di adattamento tattico.

Le caratteristiche tecniche

Bailey possiede le qualità che Gasperini ricerca nei suoi esterni:

Velocità esplosiva per saltare l’uomo

per saltare l’uomo Dribbling per creare superiorità numerica

per creare superiorità numerica Discreta potenza di tiro dalla distanza

dalla distanza Buona visione di gioco per assist precisi

per assist precisi Esperienza internazionale in Premier League e Champions League

La concorrenza per Bailey

Interesse dalla Turchia e Arabia Saudita

Bailey non è seguito solo dalla Roma. Il Besiktas ha mostrato interesse concreto per il giamaicano, così come diversi club dell’Arabia Saudita che potrebbero offrire ingaggi superiori.

Tuttavia, il giocatore ha espresso la volontà di proseguire la carriera in Europa, rendendo la Roma la destinazione più gradita tra quelle interessate.

Il vantaggio della Serie A

La prospettiva di giocare in Serie A rappresenta un fattore attrattivo per Bailey, che vedrebbe nel campionato italiano un’opportunità di rilancio dopo le difficoltà in Premier League.

Le alternative della Roma

La lista di Massara

Nel caso in cui nemmeno Bailey dovesse arrivare, la Roma ha diverse alternative nella lista di Massara:

Jadon Sancho del Manchester United (obiettivo difficile per i costi)

del Manchester United (obiettivo difficile per i costi) Eguinaldo (da valutare l’entità dell’infortunio)

(da valutare l’entità dell’infortunio) Sima del Brighton

del Brighton Philogene dell’Ipswich Town

dell’Ipswich Town Abde Ezzalzouli del Betis (richiesta di 25 milioni)

La strategia di mercato

La Roma ha chiarito di non voler partecipare ad aste eccessive, preferendo operazioni sostenibili economicamente. Questo approccio ha portato la dirigenza a virare su Bailey quando le richieste per Fabio Silva sono diventate proibitive.

L’effetto domino sul mercato Roma

Le uscite necessarie

Per finanziare l’arrivo di Bailey, la Roma deve prima sistemare alcune uscite. Artem Dovbyk non è nei piani di Gasperini e la società vuole evitare minusvalenze, valutando offerte superiori ai 30 milioni.

Anche Lorenzo Pellegrini non è più considerato incedibile, con il West Ham che ha mostrato interesse per il capitano giallorosso.

Il completamento della rosa

L’arrivo di Bailey completarebbe il reparto offensivo a disposizione di Gasperini, che ha già a disposizione Paulo Dybala, Matias Soulé ed Evan Ferguson come alternative di qualità.

I tempi dell’operazione

L’urgenza del mercato

Con la finestra di mercato che si chiude il 30 agosto, la Roma ha fretta di chiudere le operazioni in entrata. L’incontro di domani con gli agenti di Bailey potrebbe essere decisivo per definire i dettagli dell’operazione.

L’Aston Villa è aperto alla cessione e vuole concludere rapidamente per reinvestire su altri obiettivi, rendendo la trattativa potenzialmente veloce.

La decisione di Gasperini

Il tecnico giallorosso ha già dato il suo gradimento per Bailey, apprezzandone la versatilità e l’esperienza internazionale. La decisione finale spetterà alla dirigenza, che deve valutare l’aspetto economico dell’operazione.

Conclusioni: pragmatismo e sostenibilità

La virata della Roma su Leon Bailey dopo l’impasse su Fabio Silva dimostra il pragmatismo della nuova gestione tecnica. Piuttosto che inseguire obiettivi troppo costosi, la dirigenza giallorossa preferisce puntare su alternative concrete e sostenibili.

Bailey rappresenta un profilo interessante per qualità tecniche ed esperienza, capace di dare a Gasperini le soluzioni tattiche che cerca per il suo 3-4-3. L’operazione, se dovesse andare in porto, confermerebbe la strategia della Roma di costruire una rosa competitiva senza eccessi economici.

Le prossime ore saranno decisive per capire se il giamaicano diventerà il nuovo rinforzo offensivo dei giallorossi, in una trattativa che potrebbe sbloccarsi rapidamente grazie alla volontà di tutte le parti coinvolte.

Situazione attuale: