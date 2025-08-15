Roma vicina a Sancho oltre a Bailey: doppio colpo di mercato per Gasperini

La Roma è pronta a scatenarsi sul mercato con un doppio colpo che potrebbe rivoluzionare l’attacco giallorosso. Dopo i primi contatti per Leon Bailey, la dirigenza capitolina ha accelerato anche per Jadon Sancho, presentando un’offerta ufficiale al Manchester United per l’esterno inglese.

L’offerta ufficiale per Sancho: Roma all’attacco

La Roma ha compiuto il passo decisivo per Jadon Sancho, presentando al Manchester United un’offerta da 23 milioni di euro per l’esterno offensivo inglese. Secondo quanto riportato da ESPN e BBC, i giallorossi hanno proposto un prestito con obbligo di riscatto, formula che di fatto equivale a un trasferimento definitivo.

L’operazione Sancho rappresenta una priorità assoluta per Gian Piero Gasperini, che ha identificato nell’ex Borussia Dortmund il profilo ideale per rinforzare la fascia sinistra. Il tecnico bergamasco apprezza particularmente le caratteristiche del giocatore: forte tecnicamente, di piede destro ma capace di agire sulla fascia sinistra, con la possibilità di svariare anche sull’out opposto.

I dettagli economici dell’operazione Sancho

L’affare Sancho presenta alcune complessità economiche che la Roma sta cercando di superare:

Cartellino : 20-23 milioni di euro richiesti dal Manchester United

: 20-23 milioni di euro richiesti dal Manchester United Ingaggio : circa 6 milioni di euro netti a stagione

: circa 6 milioni di euro netti a stagione Contratto: scadenza giugno 2026 con opzione per un altro anno

Il Manchester United preferirebbe cedere Sancho a titolo definitivo, ma non esclude la formula del prestito con obbligo di riscatto proposta dai giallorossi.

Leon Bailey: trattativa in corso con l’Aston Villa

Bailey (Depositphotos)

Parallelamente all’operazione Sancho, la Roma continua a lavorare intensamente per Leon Bailey dell’Aston Villa. Il giamaicano rappresenta un obiettivo concreto e già confermato dalla dirigenza capitolina.

Le caratteristiche di Bailey

Leon Bailey convince per diverse ragioni tecniche e tattiche:

Versatilità : può agire su entrambe le fasce

: può agire su entrambe le fasce Propensione naturale : parte da sinistra per rientrare sul destro

: parte da sinistra per rientrare sul destro Imprevedibilità : capacità di alzare il tasso di creatività dell’attacco romanista

: capacità di alzare il tasso di creatività dell’attacco romanista Esperienza: conoscenza della Premier League e dei ritmi europei

La formula per Bailey

La Roma sta spingendo per ottenere Bailey con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. I contatti con l’Aston Villa sono costanti, e il ds Massara ha già incontrato il suo omologo Monchi in occasione di un’amichevole recente.

La strategia di Gasperini: due esterni per completare l’attacco

Gian Piero Gasperini ha le idee chiare: vuole due esterni offensivi per completare il reparto avanzato della Roma. Non si tratta di alternative, ma di acquisti complementari che permetterebbero al tecnico di avere maggiori opzioni tattiche.

Il profilo richiesto da Gasperini

Il tecnico bergamasco ha richieste specifiche per i nuovi esterni:

Qualità tecnica elevata

elevata Capacità di agire su più posizioni

Esperienza internazionale

Mentalità vincente

Sia Sancho che Bailey rispondono perfettamente a questi criteri, rappresentando investimenti mirati per il progetto tecnico della Roma.

Il finanziamento delle operazioni: la cessione di Koné

Per finanziare il doppio colpo Sancho-Bailey, la Roma sta valutando la cessione di Manu Koné. Il centrocampista francese è finito nel mirino dell’Inter, e la sua partenza potrebbe garantire le risorse necessarie per completare entrambe le operazioni.

La strategia economica della Roma

La dirigenza giallorossa ha pianificato una strategia precisa:

Cessione di Koné: per ricavare circa 20-25 milioni di euro Investimento su Sancho: priorità assoluta di Gasperini Acquisto di Bailey: per completare il reparto esterni Altre uscite: Kumbulla, Hermoso e altri esuberi

La concorrenza: Juventus beffata per Sancho

La Roma ha sorpreso tutti inserendosi con decisione nella trattativa per Sancho, soffiando di fatto l’obiettivo alla Juventus. I bianconeri erano da mesi in pole position per l’inglese, ma le difficoltà legate alle cessioni (in particolare Nico Gonzalez) hanno permesso ai giallorossi di superarli.

Il vantaggio della Roma sulla Juventus

Diversi fattori hanno favorito l’inserimento della Roma:

Maggiore concretezza nell’offerta presentata

nell’offerta presentata Liquidità disponibile grazie alle possibili cessioni

grazie alle possibili cessioni Progetto tecnico convincente di Gasperini

convincente di Gasperini Tempestività nel presentare l’offerta ufficiale

La situazione contrattuale di Sancho al Manchester United

Jadon Sancho è completamente fuori dai piani del Manchester United. L’esterno inglese:

Non ha un numero di maglia assegnato

di maglia assegnato Si allena separatamente dal gruppo di Ruben Amorim

dal gruppo di È stato escluso dal tour estivo negli Stati Uniti

dal tour estivo negli Stati Uniti Cerca una nuova sistemazione prima della chiusura del mercato

Il fallimento al Manchester United

Dal suo arrivo nel 2021 per 73 milioni di sterline, Sancho ha deluso le aspettative:

83 presenze in totale con i Red Devils

in totale con i Red Devils 12 gol segnati in quattro stagioni

segnati in quattro stagioni Prestiti al Borussia Dortmund e Chelsea

al Borussia Dortmund e Chelsea Rapporto difficile con i vari allenatori

Bailey in uscita dall’Aston Villa

Anche Leon Bailey non rientra nei piani del tecnico Unai Emery per la prossima stagione. Il giamaicano è reduce da un’annata opaca e l’Aston Villa è disposto a cederlo con la formula giusta.

I numeri di Bailey nella scorsa stagione

Le statistiche di Bailey nell’ultima stagione non sono state brillanti:

Minutaggio ridotto sotto Emery

sotto Emery Prestazioni discontinue in Premier League

in Premier League Necessità di rilancio in un nuovo ambiente

in un nuovo ambiente Motivazione per una nuova avventura

I tempi dell’operazione: due settimane decisive

La Roma ha a disposizione poco più di due settimane per chiudere entrambe le operazioni. La dirigenza giallorossa sta lavorando intensamente per consegnare a Gasperini i rinforzi richiesti prima dell’inizio del campionato.

Il calendario serrato

Gli appuntamenti chiave per la Roma:

16 agosto : amichevole contro il Neom

: amichevole contro il Neom 23 agosto : esordio in Serie A contro il Bologna

: esordio in Serie A contro il Bologna 30 agosto: chiusura del calciomercato estivo

L’impatto tattico: come cambierebbe la Roma

L’arrivo di Sancho e Bailey rivoluzionerebbero il sistema di gioco di Gasperini:

Le opzioni tattiche con i nuovi esterni

Maggiore profondità sulle fasce

sulle fasce Qualità negli ultimi 30 metri

Possibilità di cambi durante la partita

durante la partita Soluzioni alternative in caso di infortuni

Il 4-3-3 di Gasperini

Nel modulo preferito dal tecnico, i due esterni avrebbero ruoli specifici:

Ampiezza per allungare le difese avversarie

per allungare le difese avversarie Rientri verso l’interno per creare superiorità numerica

verso l’interno per creare superiorità numerica Supporto alla fase difensiva

alla fase difensiva Finalizzazione negli ultimi metri

Le dichiarazioni dell’ambiente Roma

L’ambiente giallorosso è in fermento per i possibili arrivi. Secondo fonti vicine al club, Gasperini ha dato il proprio benestare per entrambe le operazioni, ritenendo i due giocatori perfetti per il suo progetto tecnico.

L’ottimismo della dirigenza

La dirigenza romanista appare ottimista per la conclusione positiva di entrambe le trattative, forte della disponibilità economica garantita dalle cessioni in programma.

I precedenti di Gasperini con giocatori in difficoltà

Gasperini ha dimostrato nel corso della sua carriera di saper recuperare e valorizzare giocatori che attraversavano momenti difficili:

Goran Pandev all’Inter

all’Inter Josip Ilicic all’Atalanta

all’Atalanta Luis Muriel all’Atalanta

all’Atalanta Charles De Ketelaere all’Atalanta

Questa capacità rappresenta un fattore importante nella valutazione di Sancho, che cerca il rilancio dopo le difficoltà al Manchester United.

La filosofia di recupero di Gasperini

Il tecnico bergamasco basa il recupero dei giocatori su:

Fiducia nelle qualità individuali

nelle qualità individuali Lavoro tattico mirato

mirato Intensità negli allenamenti

negli allenamenti Mentalità vincente del gruppo

Conclusioni: Roma pronta al salto di qualità

Il possibile doppio colpo Sancho-Bailey rappresenterebbe un investimento importante per le ambizioni della Roma. Con questi due rinforzi, Gasperini avrebbe a disposizione un attacco di livello internazionale, capace di competere su tutti i fronti.

La dirigenza giallorossa ha dimostrato ambizione e concretezza, riuscendo a inserirsi con decisione in trattative complesse. Se le operazioni dovessero andare in porto, la Roma si candiderebbero come una delle protagoniste assolute della prossima stagione di Serie A.

L’attesa ora è per le decisioni finali di Manchester United e Aston Villa, con la Roma che spera di poter annunciare presto i due colpi che potrebbero cambiare il volto della squadra capitolina.