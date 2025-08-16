La Roma non vende Koné all’Inter: la decisione dei Friedkin e il ruolo di Gasperini

La Roma ha chiuso definitivamente la porta all’Inter per Manu Koné. Il 15 agosto 2025, nel giorno di Ferragosto, è arrivata la fumata nera per una trattativa lampo che aveva fatto sognare i tifosi nerazzurri per poche ore. La famiglia Friedkin e l’allenatore Gian Piero Gasperini hanno detto no in modo categorico alla cessione del centrocampista francese.

La trattativa lampo e il no definitivo

L’Inter aveva mostrato interesse concreto per Manu Koné, arrivando a presentare un’offerta importante alla Roma. Secondo le indiscrezioni di mercato, i nerazzurri erano disposti a investire 40-42 milioni di euro più bonus, con la possibilità di spingersi fino a 45 milioni per assicurarsi le prestazioni del centrocampista classe 2001.

I dettagli dell’offerta rifiutata

La proposta dell’Inter prevedeva:

Base fissa : 40-42 milioni di euro

: 40-42 milioni di euro Bonus aggiuntivi : variabili legate a obiettivi

: variabili legate a obiettivi Tetto massimo : 45 milioni di euro

: 45 milioni di euro Accordo con il giocatore: già raggiunti i dialoghi positivi con l’entourage

Tuttavia, la Roma ha respinto l’offerta con una comunicazione formale club-to-club, chiudendo definitivamente ogni possibilità di trattativa.

Il ruolo decisivo di Gasperini

La figura centrale in questa vicenda è stata quella di Gian Piero Gasperini. L’allenatore della Roma ha fatto sapere in modo inequivocabile alla proprietà che Koné è un giocatore fondamentale per il suo progetto tattico.

Koné nel progetto tecnico di Gasperini

Secondo quanto emerso, il tecnico di Grugliasco considera il francese un elemento chiave per il suo sistema di gioco:

Ruolo tattico : Centrale nel centrocampo a due del 3-4-2-1 gasperiniano

: Centrale nel centrocampo a due del 3-4-2-1 gasperiniano Caratteristiche ideali : Dinamismo, qualità, aggressività e intelligenza tattica

: Dinamismo, qualità, aggressività e intelligenza tattica Crescita : Margini di miglioramento che si sposano con la filosofia dell’allenatore

: Margini di miglioramento che si sposano con la filosofia dell’allenatore Continuità: Uno degli “otto di Gasp” già identificati come pilastri del progetto

Gasperini ha comunicato direttamente ai Friedkin che Koné rappresenta un asset non cedibile per costruire la Roma del futuro, creando un muro invalicabile per qualsiasi offerta esterna.

La posizione dei Friedkin

La famiglia Friedkin ha preso una posizione netta sulla questione, influenzata da diversi fattori:

Le motivazioni del rifiuto

Progetto tecnico: Rispetto delle indicazioni di Gasperini Valore del giocatore: Koné considerato centrale per il futuro Fastidio mediatico: Infastiditi dall’accostamento della cessione agli investimenti per gli esterni offensivi Reazione dei tifosi: I social media hanno fatto la differenza nella decisione

Come rivelato da Alfredo Pedullà, ai Friedkin ha dato particolare fastidio il fatto che l’eventuale cessione di Koné sia stata collegata mediaticamente agli investimenti per Sancho e Bailey.

Il profilo di Manu Koné

Caratteristiche tecniche

Kouadio Emmanuel Boris Koné, meglio conosciuto come Manu Koné, è un centrocampista francese di origini ivoriane nato il 17 maggio 2001 a Colombes. Le sue caratteristiche principali includono:

Altezza : 1,85 metri

: 1,85 metri Piede : Destro

: Destro Ruoli : Centrocampista centrale, mediano, occasionalmente trequartista

: Centrocampista centrale, mediano, occasionalmente trequartista Punti di forza: Forza fisica, recupero palla, tiro dalla distanza

Il percorso alla Roma

Koné è arrivato alla Roma il 30 agosto 2024 in prestito con obbligo di riscatto dal Borussia Mönchengladbach per circa 15 milioni di euro. La sua prima stagione in giallorosso è stata caratterizzata da:

34 presenze in Serie A

in Serie A 2 gol realizzati (primo contro la Fiorentina il 27 ottobre)

realizzati (primo contro la Fiorentina il 27 ottobre) 1 assist fornito

fornito 2580 minuti giocati complessivi

giocati complessivi Contratto fino al 30 giugno 2029

Le conseguenze per l’Inter

Il no della Roma costringe l’Inter a rivedere i propri piani di mercato. I nerazzurri, che avevano identificato in Koné un rinforzo ideale per il centrocampo, devono ora virare su altri obiettivi:

Alternative per l’Inter

Con Koné sfumato, l’Inter dovrà valutare:

Tempi non stringenti : Nessuna urgenza particolare nel rinforzare il centrocampo

: Nessuna urgenza particolare nel rinforzare il centrocampo Altre piste : Sondaggi per profili alternativi

: Sondaggi per profili alternativi Opportunità: Attendere eventuali occasioni dell’ultimo momento

Il mercato Roma continua

La mancata cessione di Koné non influenza le altre trattative della Roma. I giallorossi continuano a lavorare per:

Obiettivi di mercato

Jadon Sancho : Trattativa per l’esterno offensivo del Manchester United

: Trattativa per l’esterno offensivo del Manchester United Leon Bailey : Interesse per l’ala dell’Aston Villa

: Interesse per l’ala dell’Aston Villa Altri rinforzi: Gasperini ha chiesto 3-4 acquisti per completare la rosa

Il direttore sportivo Frederic Massara prosegue il lavoro per accontentare le richieste dell’allenatore, che ha manifestato l’esigenza di ulteriori rinforzi per competere ai massimi livelli.

La strategia tecnica di Gasperini

L’allenatore ha le idee chiare sul futuro della Roma e su come utilizzare Koné:

Il sistema di gioco

Nel 3-4-2-1 di Gasperini, Koné occuperà una posizione centrale:

Centrocampo a due con Cristante o altri centrocampisti

con o altri centrocampisti Compiti : Recupero palla, impostazione, inserimenti offensivi

: Recupero palla, impostazione, inserimenti offensivi Pressing : Elemento chiave nel pressing alto gasperiniano

: Elemento chiave nel pressing alto gasperiniano Transizioni: Fondamentale nelle ripartenze offensive

Gli “otto di Gasp”

Koné rientra negli otto giocatori che Gasperini considera centrali per il progetto:

Mile Svilar (portiere) Gianluca Mancini (difesa) Evan N’Dicka (difesa) Manu Koné (centrocampo) Nicolò Pisilli (centrocampo) Angeliño (fascia) Paulo Dybala (trequarti) Matías Soulé (attacco)

Le reazioni del mondo del calcio

La decisione della Roma ha suscitato diverse reazioni:

Esperti di mercato

Fabrizio Romano ha confermato la versione ufficiale: “I proprietari della Roma vogliono tenere Manu Koné dopo l’approccio ufficiale dell’Inter. Gasperini ha detto al club che considera Koné un giocatore chiave per il suo progetto”.

Gianluca Di Marzio ha aggiunto: “La Roma ha deciso di tenere Koné: non ci sono le condizioni per proseguire la trattativa con l’Inter”.

Conclusioni

La vicenda Koné rappresenta un chiaro segnale della nuova Roma targata Gasperini-Friedkin. La decisione di respingere un’offerta da 45 milioni di euro dimostra:

I messaggi chiave

Progetto ambizioso: La Roma vuole costruire una squadra competitiva Fiducia in Gasperini: Le indicazioni tecniche dell’allenatore sono prioritarie Valorizzazione giovani: Koné rappresenta il futuro del club Stabilità: Non si vendono i pilastri del progetto

Manu Koné resta quindi a Trigoria, pronto a diventare uno dei protagonisti della nuova era giallorossa sotto la guida di Gasperini. L’Inter dovrà cercare altrove il rinforzo per il centrocampo, mentre la Roma può continuare a costruire il proprio futuro attorno ai giovani talenti identificati dal nuovo tecnico.

La stagione 2025-2026 dirà se questa scelta si rivelerà vincente per tutte le parti in causa.