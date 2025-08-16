La Roma non vende Koné all’Inter: la decisione dei Friedkin e il ruolo di Gasperini

La Roma ha chiuso definitivamente la porta all’Inter per Manu Koné. Il 15 agosto 2025, nel giorno di Ferragosto, è arrivata la fumata nera per una trattativa lampo che aveva fatto sognare i tifosi nerazzurri per poche ore. La famiglia Friedkin e l’allenatore Gian Piero Gasperini hanno detto no in modo categorico alla cessione del centrocampista francese.
La trattativa lampo e il no definitivo
L’Inter aveva mostrato interesse concreto per Manu Koné, arrivando a presentare un’offerta importante alla Roma. Secondo le indiscrezioni di mercato, i nerazzurri erano disposti a investire 40-42 milioni di euro più bonus, con la possibilità di spingersi fino a 45 milioni per assicurarsi le prestazioni del centrocampista classe 2001.
I dettagli dell’offerta rifiutata
La proposta dell’Inter prevedeva:
- Base fissa: 40-42 milioni di euro
- Bonus aggiuntivi: variabili legate a obiettivi
- Tetto massimo: 45 milioni di euro
- Accordo con il giocatore: già raggiunti i dialoghi positivi con l’entourage
Tuttavia, la Roma ha respinto l’offerta con una comunicazione formale club-to-club, chiudendo definitivamente ogni possibilità di trattativa.
Il ruolo decisivo di Gasperini
La figura centrale in questa vicenda è stata quella di Gian Piero Gasperini. L’allenatore della Roma ha fatto sapere in modo inequivocabile alla proprietà che Koné è un giocatore fondamentale per il suo progetto tattico.
Koné nel progetto tecnico di Gasperini
Secondo quanto emerso, il tecnico di Grugliasco considera il francese un elemento chiave per il suo sistema di gioco:
- Ruolo tattico: Centrale nel centrocampo a due del 3-4-2-1 gasperiniano
- Caratteristiche ideali: Dinamismo, qualità, aggressività e intelligenza tattica
- Crescita: Margini di miglioramento che si sposano con la filosofia dell’allenatore
- Continuità: Uno degli “otto di Gasp” già identificati come pilastri del progetto
Gasperini ha comunicato direttamente ai Friedkin che Koné rappresenta un asset non cedibile per costruire la Roma del futuro, creando un muro invalicabile per qualsiasi offerta esterna.
La posizione dei Friedkin
La famiglia Friedkin ha preso una posizione netta sulla questione, influenzata da diversi fattori:
Le motivazioni del rifiuto
- Progetto tecnico: Rispetto delle indicazioni di Gasperini
- Valore del giocatore: Koné considerato centrale per il futuro
- Fastidio mediatico: Infastiditi dall’accostamento della cessione agli investimenti per gli esterni offensivi
- Reazione dei tifosi: I social media hanno fatto la differenza nella decisione
Come rivelato da Alfredo Pedullà, ai Friedkin ha dato particolare fastidio il fatto che l’eventuale cessione di Koné sia stata collegata mediaticamente agli investimenti per Sancho e Bailey.
Il profilo di Manu Koné
Caratteristiche tecniche
Kouadio Emmanuel Boris Koné, meglio conosciuto come Manu Koné, è un centrocampista francese di origini ivoriane nato il 17 maggio 2001 a Colombes. Le sue caratteristiche principali includono:
- Altezza: 1,85 metri
- Piede: Destro
- Ruoli: Centrocampista centrale, mediano, occasionalmente trequartista
- Punti di forza: Forza fisica, recupero palla, tiro dalla distanza
Il percorso alla Roma
Koné è arrivato alla Roma il 30 agosto 2024 in prestito con obbligo di riscatto dal Borussia Mönchengladbach per circa 15 milioni di euro. La sua prima stagione in giallorosso è stata caratterizzata da:
- 34 presenze in Serie A
- 2 gol realizzati (primo contro la Fiorentina il 27 ottobre)
- 1 assist fornito
- 2580 minuti giocati complessivi
- Contratto fino al 30 giugno 2029
Le conseguenze per l’Inter
Il no della Roma costringe l’Inter a rivedere i propri piani di mercato. I nerazzurri, che avevano identificato in Koné un rinforzo ideale per il centrocampo, devono ora virare su altri obiettivi:
Alternative per l’Inter
Con Koné sfumato, l’Inter dovrà valutare:
- Tempi non stringenti: Nessuna urgenza particolare nel rinforzare il centrocampo
- Altre piste: Sondaggi per profili alternativi
- Opportunità: Attendere eventuali occasioni dell’ultimo momento
Il mercato Roma continua
La mancata cessione di Koné non influenza le altre trattative della Roma. I giallorossi continuano a lavorare per:
Obiettivi di mercato
- Jadon Sancho: Trattativa per l’esterno offensivo del Manchester United
- Leon Bailey: Interesse per l’ala dell’Aston Villa
- Altri rinforzi: Gasperini ha chiesto 3-4 acquisti per completare la rosa
Il direttore sportivo Frederic Massara prosegue il lavoro per accontentare le richieste dell’allenatore, che ha manifestato l’esigenza di ulteriori rinforzi per competere ai massimi livelli.
La strategia tecnica di Gasperini
L’allenatore ha le idee chiare sul futuro della Roma e su come utilizzare Koné:
Il sistema di gioco
Nel 3-4-2-1 di Gasperini, Koné occuperà una posizione centrale:
- Centrocampo a due con Cristante o altri centrocampisti
- Compiti: Recupero palla, impostazione, inserimenti offensivi
- Pressing: Elemento chiave nel pressing alto gasperiniano
- Transizioni: Fondamentale nelle ripartenze offensive
Gli “otto di Gasp”
Koné rientra negli otto giocatori che Gasperini considera centrali per il progetto:
- Mile Svilar (portiere)
- Gianluca Mancini (difesa)
- Evan N’Dicka (difesa)
- Manu Koné (centrocampo)
- Nicolò Pisilli (centrocampo)
- Angeliño (fascia)
- Paulo Dybala (trequarti)
- Matías Soulé (attacco)
Le reazioni del mondo del calcio
La decisione della Roma ha suscitato diverse reazioni:
Esperti di mercato
Fabrizio Romano ha confermato la versione ufficiale: “I proprietari della Roma vogliono tenere Manu Koné dopo l’approccio ufficiale dell’Inter. Gasperini ha detto al club che considera Koné un giocatore chiave per il suo progetto”.
Gianluca Di Marzio ha aggiunto: “La Roma ha deciso di tenere Koné: non ci sono le condizioni per proseguire la trattativa con l’Inter”.
Conclusioni
La vicenda Koné rappresenta un chiaro segnale della nuova Roma targata Gasperini-Friedkin. La decisione di respingere un’offerta da 45 milioni di euro dimostra:
I messaggi chiave
- Progetto ambizioso: La Roma vuole costruire una squadra competitiva
- Fiducia in Gasperini: Le indicazioni tecniche dell’allenatore sono prioritarie
- Valorizzazione giovani: Koné rappresenta il futuro del club
- Stabilità: Non si vendono i pilastri del progetto
Manu Koné resta quindi a Trigoria, pronto a diventare uno dei protagonisti della nuova era giallorossa sotto la guida di Gasperini. L’Inter dovrà cercare altrove il rinforzo per il centrocampo, mentre la Roma può continuare a costruire il proprio futuro attorno ai giovani talenti identificati dal nuovo tecnico.
La stagione 2025-2026 dirà se questa scelta si rivelerà vincente per tutte le parti in causa.