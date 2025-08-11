Roma, Juventus e Milan al top per sfidare le favorite in Serie A 2025/2026

Il palinsesto delle statistiche bet di Serie A 2025/2026 vede il Napoli campione in carica come favorita assoluta alla vittoria dello scudetto, con l’Inter che parte da seconda, in una sfida Conte contro Chivu ad altissimi livelli, almeno sulla carta.

Già, perché la ressa per il primo posto già si prepara a essere estenuante, complice un mercato estivo di qualità da parte dei club che vogliono dire la loro in campionato. Ecco i club al top pronti a sfidare le favorite in Serie A.

La Roma è l’underdog più pericolosa

Soltanto i nomi dei Giallorossi più Gasperini sulla panchina e Ranieri della dirigenza sono già una garanzia di successo. Il tridente offensivo vede Dovbyk, Solué e Dybala spingere per i gol, mentre Ferguson parte dalla panchina.

Inoltre, anche i difensori contribuiranno a segnare sugli sviluppi delle palle inattive, marchio di fabbrica del Gasp con le sue squadre ultra offensive. La Lupa ha tutte le intenzioni di vincere e sia in campionato che in Europa League resta la più pericolosa per le avversarie.

La Juve di Tudor è al top per statistiche e calciatori

Sul versante Bianconero c’è tutta la voglia di confermare le statistiche positive, che vedono la Juve come terza favorita alla vittoria dello scudetto.

David verrà supportato da Yildiz e Conceicao, per un reparto offensivo da sogno, che dovrà fare anche il lavoro sporco. Il ritorno di Bremer è una sicurezza per la retroguardia e mancano ancora all’appello diversi calciatori che possono fare la differenza: Koopmeiners su tutti.

Allegri ne sa una più del Diavolo: Milan favorito per la lotta scudetto

I Rossoneri sono i quarti favoriti nelle scommesse italia per la vittoria del campionato, in più, Allegri avrà a disposizione sempre la rosa al netto delle “distrazioni” dei tornei UEFA, un piccolo dettaglio che cambia tutto, perché il Diavolo potrebbe davvero tentare il colpaccio scudetto e ha tutte le armi per compiere l’impresa.

Attenzione alla Viola e al Bologna che tramano il colpaccio

Anche la Fiorentina si presenta alla nuova stagione di Serie A con una grande consapevolezza di poter fare un ottimo campionato, il tridente da sogno Kean, Dzeko e Gudmundsson, con Gosens a supporto, promette una valanga di gol, mentre il ritorno di Pioli esalta già i tifosi.

Il mister ha dichiarato di voler portare a Firenze almeno un titolo, quindi la Viola tenterà di vincere la Coppa Italia, lo Scudetto, oppure la Conference League, torneo dove conta già due finali e una semifinale.

Tra le outsider più forti c’è il Bologna, che forte della vittoria di Coppa Italia 2025 proverà a imporsi in Europa League come in campionato, per tentare di tornare ancora in Champions.

Anche in questo caso abbiamo un reparto offensivo pauroso, con Immobile, Dominguez, Karlsson e Dallinga a disposizione di mister Italiano, mentre Castro, Orsolini e Cambiaghi dovrebbero essere i titolari.

Certo, Napoli e Inter restano le favorite, ma Bologna, Fiorentina, Roma, Juve e Milan faranno di tutto per portare a casa lo scudetto o magari vincere qualche altro titolo.