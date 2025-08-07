Roma calciomercato: Echeverri e Ziolkowski nel mirino

Il calciomercato della Roma continua a essere protagonista con due obiettivi concreti per completare la rosa di Gian Piero Gasperini. Claudio Echeverri del Manchester City e Jan Ziolkowski del Legia Varsavia sono i nomi caldi per rinforzare rispettivamente attacco e difesa. Sul fronte commerciale, arrivano importanti novità con Google e Red Bull in lizza per diventare il nuovo main sponsor dei giallorossi per la stagione 2025/26.
Echeverri: il talento argentino nel mirino
La situazione con il Manchester City
Claudio Echeverri, trequartista argentino classe 2006 soprannominato “El Diablito”, rappresenta il profilo individuato da Massara per arricchire la batteria di trequartisti a disposizione di Gasperini. La Roma ha già avviato i colloqui con il giocatore, disponibile al trasferimento, e con i Citizens.
Le cifre della trattativa:
- Ultima offerta Roma: prestito con diritto di riscatto fissato a 33 milioni e controriscatto da 40 milioni a favore del City
- Richiesta Manchester City: prestito secco senza diritto di riscatto
- Valutazione del giocatore: 18,5 milioni di euro (cifra pagata dal City al River Plate)
- Slot extracomunitari: la Roma sarebbe pronta a occupare il secondo slot
Le difficoltà dell’operazione
La trattativa si presenta complicata. Il Manchester City intende concedere il giocatore solo in prestito secco, mentre la Roma vuole inserire il diritto di riscatto per l’ex River Plate. Il profilo del classe 2006 piace molto, tanto che i giallorossi sarebbero stati pronti a occupare il secondo slot per gli extracomunitari.
Il contesto tecnico:
- Presenze con il City: solo 3 apparizioni, l’ultima al Mondiale per Club
- Caratteristiche: trequartista naturale che può essere schierato anche come ala
- Esperienza: cresciuto nel River Plate, prelevato dal City a gennaio 2024
- Concorrenza: il Girona era interessato, ma la Roma avrebbe sorpassato gli spagnoli
Ziolkowski: il giovane difensore polacco
L’affondo della Roma
Jan Ziolkowski, difensore centrale classe 2005 del Legia Varsavia, è l’obiettivo per completare il reparto difensivo. La Roma ha presentato un’offerta formale da 6 milioni di euro più bonus, con l’obiettivo di chiudere quanto prima la trattativa.
I dettagli dell’operazione:
- Offerta Roma: 6 milioni di euro più bonus
- Richiesta Legia: 6 milioni di euro
- Contratto proposto: accordo fino al 2030
- Età: 20 anni (classe 2005)
- Altezza: 194 cm
Il profilo del giocatore
Ziolkowski è descritto come un difensore moderno, dotato di senso della posizione, buoni fondamentali tecnici e grande margine di crescita. Il giocatore ha già detto sì al progetto romanista, confermando la volontà di sbarcare in Serie A.
Le caratteristiche:
- Fisico: difensore alto e strutturato (194 cm)
- Esperienza: 35 presenze con il Legia Varsavia
- Nazionale: presente nelle selezioni giovanili polacche fino all’Under 20
- Contratto: legato al Legia fino al 2028
La concorrenza internazionale
Non manca la concorrenza per il giovane polacco. Udinese, Borussia Mönchengladbach e alcuni club spagnoli hanno mostrato interesse, ma Ziolkowski punta solo al trasferimento nella Capitale, respingendo gli altri approcci.
Lo stato della trattativa:
- Agente del giocatore: presente nella Capitale per la fase finale
- Volontà del giocatore: ha scelto solo la Roma
- Tempistiche: si attende la risposta definitiva del Legia Varsavia
Il nuovo main sponsor: Google vs Red Bull
La battaglia tra i giganti
Dopo aver terminato il rapporto con Riyadh Season, la Roma è alla ricerca del nuovo main sponsor per la stagione 2025/2026. Secondo il Corriere dello Sport, il club sarebbe in trattativa con due colossi internazionali: Google e Red Bull.
I dettagli commerciali:
- Obiettivo economico: circa 25 milioni di euro a stagione
- Durata: partnership per le nuove maglie ufficiali
- Precedente: Riyadh Season valeva 25 milioni in due anni (12,5 a stagione)
- Impatto: crescita internazionale del brand Roma
L’importanza strategica
L’ingresso di un marchio globale come Google o Red Bull rappresenterebbe un ulteriore passo in avanti per la Roma, confermandone la crescente attrattività anche oltre i confini sportivi. Una simile operazione rafforzerebbe l’immagine del club su scala mondiale.
I vantaggi per la Roma:
- Visibilità globale: associazione con brand internazionali
- Crescita commerciale: importante iniezione economica
- Prestigio: conferma dell’appeal del club giallorosso
- Sviluppo futuro: base per ulteriori partnership strategiche
Le altre operazioni in corso
Gli obiettivi alternativi
Nel caso in cui non dovessero andare a buon fine le trattative principali, la Roma ha individuato diverse alternative:
Per l’attacco:
- Fabio Silva (Wolverhampton): il club inglese vuole solo cessione definitiva
- Marc Guiu (Chelsea): attaccante spagnolo classe 2006 in prestito
- Javi Puado (Espanyol): capitano del club catalano
Per la difesa:
- Daniele Ghilardi (Verona): già ufficializzato
- Valutazioni future: in base alle cessioni di Hermoso e Kumbulla
Le operazioni in uscita
Il mercato romano è caratterizzato anche da diverse cessioni necessarie per fare spazio ai nuovi arrivi:
In partenza:
- Marash Kumbulla: fuori dai piani di Gasperini
- Mario Hermoso: interesse dell’Atalanta
- Tammy Abraham: possibile ritorno dal Besiktas
- Celik: corteggiato dal Besiktas
Il test contro l’Aston Villa
L’amichevole di prestigio
La Roma di Gasperini ha affrontato l’Aston Villa il 6 agosto 2025 al Pouland Bescot Stadium di Walsall, nella penultima amichevole prima dell’inizio del campionato. Il test rappresentava un importante banco di prova contro una squadra che ha disputato i quarti di finale di Champions League.
Il contesto della partita:
- Data: 6 agosto 2025, ore 20:30
- Stadio: Pouland Bescot Stadium di Walsall
- Avversario: Aston Villa (quarterfonalista Champions 2024/25)
- Prossima amichevole: Everton il 9 agosto (derby Friedkin)
La preparazione di Gasperini
Dopo la convincente vittoria per 2-0 contro il Lens, la squadra di Gasperini ha affrontato un altro test di livello internazionale prima dell’inizio ufficiale della Serie A 2025/26, previsto per il weekend del 24 agosto.
Le strategie di Massara
Il piano del direttore sportivo
Frederic Massara sta lavorando per completare una rosa competitiva su tutti i fronti. La strategia prevede investimenti mirati su giovani di prospettiva e giocatori già pronti per il salto di qualità.
Gli obiettivi di mercato:
- Completare l’attacco: Echeverri come trequartista/ala
- Rinforzare la difesa: Ziolkowski come centrale di prospettiva
- Valutare le uscite: cessioni necessarie per l’equilibrio della rosa
- Definire le alternative: piani B per ogni reparto
Il budget a disposizione
Le operazioni in entrata sono strettamente legate alle cessioni, con la Roma che deve rispettare i parametri del Fair Play Finanziario UEFA. Il nuovo sponsor da 25 milioni aiuterebbe a sostenere gli investimenti programmati.
Le prospettive future
Gli obiettivi stagionali
La Roma di Gasperini punta a una stagione di rilancio dopo le difficoltà dell’anno precedente. L’obiettivo è tornare in Champions League attraverso il campionato e fare strada in Europa League.
I traguardi della stagione:
- Serie A: qualificazione Champions League
- Europa League: percorso ambizioso
- Coppa Italia: competizione da non sottovalutare
- Sviluppo giovani: valorizzazione dei talenti
La Roma si prepara a un agosto di fuoco con l’obiettivo di completare una rosa competitiva, trovare il nuovo main sponsor e iniziare la stagione con le migliori prospettive possibili. La strategia di Massara appare chiara: investire su giovani di qualità e cogliere le opportunità del mercato internazionale.