Roma calciomercato: Echeverri e Ziolkowski nel mirino

Il calciomercato della Roma continua a essere protagonista con due obiettivi concreti per completare la rosa di Gian Piero Gasperini. Claudio Echeverri del Manchester City e Jan Ziolkowski del Legia Varsavia sono i nomi caldi per rinforzare rispettivamente attacco e difesa. Sul fronte commerciale, arrivano importanti novità con Google e Red Bull in lizza per diventare il nuovo main sponsor dei giallorossi per la stagione 2025/26.

Echeverri: il talento argentino nel mirino

La situazione con il Manchester City

Claudio Echeverri, trequartista argentino classe 2006 soprannominato “El Diablito”, rappresenta il profilo individuato da Massara per arricchire la batteria di trequartisti a disposizione di Gasperini. La Roma ha già avviato i colloqui con il giocatore, disponibile al trasferimento, e con i Citizens.

Le cifre della trattativa:

Ultima offerta Roma : prestito con diritto di riscatto fissato a 33 milioni e controriscatto da 40 milioni a favore del City

: prestito con diritto di riscatto fissato a 33 milioni e controriscatto da 40 milioni a favore del City Richiesta Manchester City : prestito secco senza diritto di riscatto

: prestito secco senza diritto di riscatto Valutazione del giocatore : 18,5 milioni di euro (cifra pagata dal City al River Plate)

: 18,5 milioni di euro (cifra pagata dal City al River Plate) Slot extracomunitari: la Roma sarebbe pronta a occupare il secondo slot

Le difficoltà dell’operazione

La trattativa si presenta complicata. Il Manchester City intende concedere il giocatore solo in prestito secco, mentre la Roma vuole inserire il diritto di riscatto per l’ex River Plate. Il profilo del classe 2006 piace molto, tanto che i giallorossi sarebbero stati pronti a occupare il secondo slot per gli extracomunitari.

Il contesto tecnico:

Presenze con il City : solo 3 apparizioni, l’ultima al Mondiale per Club

: solo 3 apparizioni, l’ultima al Mondiale per Club Caratteristiche : trequartista naturale che può essere schierato anche come ala

: trequartista naturale che può essere schierato anche come ala Esperienza : cresciuto nel River Plate, prelevato dal City a gennaio 2024

: cresciuto nel River Plate, prelevato dal City a gennaio 2024 Concorrenza: il Girona era interessato, ma la Roma avrebbe sorpassato gli spagnoli

Ziolkowski: il giovane difensore polacco

L’affondo della Roma

Jan Ziolkowski, difensore centrale classe 2005 del Legia Varsavia, è l’obiettivo per completare il reparto difensivo. La Roma ha presentato un’offerta formale da 6 milioni di euro più bonus, con l’obiettivo di chiudere quanto prima la trattativa.

I dettagli dell’operazione:

Offerta Roma : 6 milioni di euro più bonus

: 6 milioni di euro più bonus Richiesta Legia : 6 milioni di euro

: 6 milioni di euro Contratto proposto : accordo fino al 2030

: accordo fino al 2030 Età : 20 anni (classe 2005)

: 20 anni (classe 2005) Altezza: 194 cm

Il profilo del giocatore

Ziolkowski è descritto come un difensore moderno, dotato di senso della posizione, buoni fondamentali tecnici e grande margine di crescita. Il giocatore ha già detto sì al progetto romanista, confermando la volontà di sbarcare in Serie A.

Le caratteristiche:

Fisico : difensore alto e strutturato (194 cm)

: difensore alto e strutturato (194 cm) Esperienza : 35 presenze con il Legia Varsavia

: 35 presenze con il Legia Varsavia Nazionale : presente nelle selezioni giovanili polacche fino all’Under 20

: presente nelle selezioni giovanili polacche fino all’Under 20 Contratto: legato al Legia fino al 2028

La concorrenza internazionale

Non manca la concorrenza per il giovane polacco. Udinese, Borussia Mönchengladbach e alcuni club spagnoli hanno mostrato interesse, ma Ziolkowski punta solo al trasferimento nella Capitale, respingendo gli altri approcci.

Lo stato della trattativa:

Agente del giocatore : presente nella Capitale per la fase finale

: presente nella Capitale per la fase finale Volontà del giocatore : ha scelto solo la Roma

: ha scelto solo la Roma Tempistiche: si attende la risposta definitiva del Legia Varsavia

Il nuovo main sponsor: Google vs Red Bull

La battaglia tra i giganti

Dopo aver terminato il rapporto con Riyadh Season, la Roma è alla ricerca del nuovo main sponsor per la stagione 2025/2026. Secondo il Corriere dello Sport, il club sarebbe in trattativa con due colossi internazionali: Google e Red Bull.

I dettagli commerciali:

Obiettivo economico : circa 25 milioni di euro a stagione

: circa 25 milioni di euro a stagione Durata : partnership per le nuove maglie ufficiali

: partnership per le nuove maglie ufficiali Precedente : Riyadh Season valeva 25 milioni in due anni (12,5 a stagione)

: Riyadh Season valeva 25 milioni in due anni (12,5 a stagione) Impatto: crescita internazionale del brand Roma

L’importanza strategica

L’ingresso di un marchio globale come Google o Red Bull rappresenterebbe un ulteriore passo in avanti per la Roma, confermandone la crescente attrattività anche oltre i confini sportivi. Una simile operazione rafforzerebbe l’immagine del club su scala mondiale.

I vantaggi per la Roma:

Visibilità globale : associazione con brand internazionali

: associazione con brand internazionali Crescita commerciale : importante iniezione economica

: importante iniezione economica Prestigio : conferma dell’appeal del club giallorosso

: conferma dell’appeal del club giallorosso Sviluppo futuro: base per ulteriori partnership strategiche

Le altre operazioni in corso

Gli obiettivi alternativi

Nel caso in cui non dovessero andare a buon fine le trattative principali, la Roma ha individuato diverse alternative:

Per l’attacco:

Fabio Silva (Wolverhampton): il club inglese vuole solo cessione definitiva

(Wolverhampton): il club inglese vuole solo cessione definitiva Marc Guiu (Chelsea): attaccante spagnolo classe 2006 in prestito

(Chelsea): attaccante spagnolo classe 2006 in prestito Javi Puado (Espanyol): capitano del club catalano

Per la difesa:

Daniele Ghilardi (Verona): già ufficializzato

(Verona): già ufficializzato Valutazioni future: in base alle cessioni di Hermoso e Kumbulla

Le operazioni in uscita

Il mercato romano è caratterizzato anche da diverse cessioni necessarie per fare spazio ai nuovi arrivi:

In partenza:

Marash Kumbulla : fuori dai piani di Gasperini

: fuori dai piani di Gasperini Mario Hermoso : interesse dell’Atalanta

: interesse dell’Atalanta Tammy Abraham : possibile ritorno dal Besiktas

: possibile ritorno dal Besiktas Celik: corteggiato dal Besiktas

Il test contro l’Aston Villa

L’amichevole di prestigio

La Roma di Gasperini ha affrontato l’Aston Villa il 6 agosto 2025 al Pouland Bescot Stadium di Walsall, nella penultima amichevole prima dell’inizio del campionato. Il test rappresentava un importante banco di prova contro una squadra che ha disputato i quarti di finale di Champions League.

Il contesto della partita:

Data : 6 agosto 2025, ore 20:30

: 6 agosto 2025, ore 20:30 Stadio : Pouland Bescot Stadium di Walsall

: Pouland Bescot Stadium di Walsall Avversario : Aston Villa (quarterfonalista Champions 2024/25)

: Aston Villa (quarterfonalista Champions 2024/25) Prossima amichevole: Everton il 9 agosto (derby Friedkin)

La preparazione di Gasperini

Dopo la convincente vittoria per 2-0 contro il Lens, la squadra di Gasperini ha affrontato un altro test di livello internazionale prima dell’inizio ufficiale della Serie A 2025/26, previsto per il weekend del 24 agosto.

Le strategie di Massara

Il piano del direttore sportivo

Frederic Massara sta lavorando per completare una rosa competitiva su tutti i fronti. La strategia prevede investimenti mirati su giovani di prospettiva e giocatori già pronti per il salto di qualità.

Gli obiettivi di mercato:

Completare l’attacco: Echeverri come trequartista/ala Rinforzare la difesa: Ziolkowski come centrale di prospettiva Valutare le uscite: cessioni necessarie per l’equilibrio della rosa Definire le alternative: piani B per ogni reparto

Il budget a disposizione

Le operazioni in entrata sono strettamente legate alle cessioni, con la Roma che deve rispettare i parametri del Fair Play Finanziario UEFA. Il nuovo sponsor da 25 milioni aiuterebbe a sostenere gli investimenti programmati.

Le prospettive future

Gli obiettivi stagionali

La Roma di Gasperini punta a una stagione di rilancio dopo le difficoltà dell’anno precedente. L’obiettivo è tornare in Champions League attraverso il campionato e fare strada in Europa League.

I traguardi della stagione:

Serie A : qualificazione Champions League

: qualificazione Champions League Europa League : percorso ambizioso

: percorso ambizioso Coppa Italia : competizione da non sottovalutare

: competizione da non sottovalutare Sviluppo giovani: valorizzazione dei talenti

La Roma si prepara a un agosto di fuoco con l’obiettivo di completare una rosa competitiva, trovare il nuovo main sponsor e iniziare la stagione con le migliori prospettive possibili. La strategia di Massara appare chiara: investire su giovani di qualità e cogliere le opportunità del mercato internazionale.