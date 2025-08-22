Il campionato di Serie A 2025-26 alza il sipario sabato 23 agosto con un match di alta quota: Roma-Bologna allo Stadio Olimpico. La sfida è in programma alle ore 20:45 e rappresenta già un primo banco di prova per due squadre che puntano a giocarsi un posto in Europa.

Dove vedere la partita in tv e streaming

La partita sarà trasmessa su Sky Sport Calcio e sarà disponibile in streaming su Sky Go. Per gli abbonati DAZN, il match sarà visibile anche sulla piattaforma di streaming. La diretta streaming sarà accessibile tramite NOW e sull’app DAZN per dispositivi mobili.

L’appuntamento è fissato per sabato 23 agosto alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma.

Il debutto di Gasperini sulla panchina giallorossa

Per Gian Piero Gasperini si tratta dell’esordio assoluto sulla panchina della Roma. Il tecnico di Grugliasco, arrivato dopo l’esperienza all’Atalanta, dovrà subito confrontarsi con una prova di carattere contro un avversario di qualità.

L’ex allenatore dell’Atalanta disegna il suo consueto 3-4-2-1 e punterà sulla qualità tecnica dei suoi interpreti. Nella Capitale c’è un’attesa smaniosa di vedere la prima ufficiale del nuovo mister sulla panchina dei lupi.

La Roma arriva alla prima giornata con diverse incognite di formazione ma con la voglia di iniziare al meglio la nuova stagione sotto la guida del nuovo tecnico.

Bologna, la squadra rivelazione vuole confermarsi

Il Bologna di Vincenzo Italiano invece vuole dare continuità al lavoro svolto nelle precedenti stagioni. Il dolcissimo ritorno all’Olimpico per il Bologna dopo la storica nottata del 14 maggio rappresenta un appuntamento carico di emozioni per i rossoblù.

I felsinei hanno dimostrato di essere una realtà consolidata del nostro campionato e puntano a confermare il loro status di squadra europea anche nella nuova stagione. Per entrambe le formazioni si tratta della prima partita ufficiale della stagione.

Probabili formazioni aggiornate

Roma (3-4-2-1) – Gasperini

Probabile formazione: Svilar; Ghilardi, Mancini, N’Dicka; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Dybala; Dovbyk

Indisponibili: Pellegrini (3ª giornata), Bailey (infortunato subito) Squalificati: Celik

Ballottaggi principali: Dovbyk-Ferguson per il ruolo di centravanti (60%-30%), Cristante-El Aynaoui a centrocampo (60%-40%)

Bologna (4-2-3-1) – Italiano

Probabile formazione: Skorupski; De Silvestri, Vitik, Lucumí, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Immobile

Indisponibili: Holm (3ª giornata) Squalificati: Miranda

Ballottaggi: Ferguson-Pobega (55%-45%), Cambiaghi-Dominguez (55%-45%)

Focus sui protagonisti principali

Il ritorno di Immobile all’Olimpico

L’attenzione sarà tutta puntata su Ciro Immobile, che fa il suo debutto con la maglia del Bologna proprio all’Olimpico, stadio che lo ha visto protagonista con la maglia della Lazio. Sarà il nuovo debutto in Serie A di Ciro Immobile che torna in Italia dopo l’esperienza in Turchia al Besiktas.

I gioielli della Roma

Per la Roma, i riflettori saranno su Paulo Dybala e Matias Soulé, chiamati a supportare il centravanti in un tridente offensivo di qualità. Artem Dovbyk parte favorito per una maglia da titolare nel ruolo di prima punta, ma Evan Ferguson è in ballottaggio.

Precedenti storici tra le due squadre

Negli scontri diretti tra le due squadre, la Roma ha un bilancio nettamente favorevole con 27 vittorie contro le 12 del Bologna, con 17 pareggi. I giallorossi hanno segnato complessivamente 97 gol contro i 62 dei rossoblù negli incontri disputati nel corso della storia.

L’ultimo confronto risale alla scorsa stagione, quando le due squadre si sono affrontate in un match ricco di emozioni e spettacolo all’Olimpico.

Curiosità e statistiche interessanti

Questa è la prima volta che Gasperini siede sulla panchina della Roma in una partita ufficiale

che siede sulla panchina della in una partita ufficiale Il Bologna torna all’ Olimpico dopo il successo in Coppa Italia di maggio

torna all’ dopo il successo in di maggio Quello dell’ Olimpico fra Roma e Bologna è a tutti gli effetti il primo match clou della Serie A 2025-26

fra e è a tutti gli effetti il della Immobile ritrova l’ Olimpico da avversario dopo le stagioni in maglia Lazio

ritrova l’ da avversario dopo le stagioni in maglia Entrambe le squadre puntano a un piazzamento europeo per la prossima stagione

per la prossima stagione Il match tra Roma e Bologna si prospetta altamente divertente per lo stile di gioco offensivo dei due allenatori

Pronostico e aspettative per la sfida

La sfida si preannuncia equilibrata e spettacolare, con due allenatori che prediligono un calcio offensivo e propositivo. La Roma parte con i favori del pronostico grazie al fattore campo e alla qualità della rosa, ma il Bologna ha dimostrato di saper fare risultato anche sui campi più difficili.

L’emozione del debutto per Gasperini e il ritorno di Immobile all’Olimpico rendono questo match ancora più affascinante e imprevedibile. Si tratta di una sfida già dal sapore d’Europa tra due tecnici ambiziosi.