La prima giornata di Serie A 2025/26 ha riservato emozioni all’Olimpico, dove la Roma di Gian Piero Gasperini ha battuto il Bologna 1-0 grazie al gol di Wesley al 53°. Un esordio perfetto per il nuovo tecnico giallorosso, che conquista i primi tre punti stagionali davanti ai 63.681 spettatori che hanno riempito lo stadio capitolino. Una serata che segna l’inizio di una nuova era per i romanisti, con il brasiliano Wesley protagonista assoluto alla sua prima apparizione ufficiale in maglia giallorossa.

Il primo tempo: equilibrio e occasioni sprecate

La partita si è aperta con una Roma determinata a imporre il proprio gioco fin dai primi minuti. Gasperini ha scelto Ferguson ed El Shaarawy, lasciando in panchina Dovbyk e Soulé, e la scelta si è rivelata azzeccata. L’irlandese Ferguson si è subito messo in mostra con tre occasioni nel primo quarto d’ora, costringendo Skorupski a interventi importanti.

L’episodio del gol annullato

Al 16°, il Bologna ha pensato di passare in vantaggio con Orsolini, ma il gol è stato annullato per fuorigioco di Immobile in partenza. Un episodio che avrebbe potuto cambiare le sorti della partita, ma che ha confermato l’attenzione dell’arbitraggio VAR.

Al 22°, la Roma è andata vicinissima al vantaggio con Cristante che ha centrato il palo sugli sviluppi di una punizione battuta da Angeliño. Il colpo di testa del centrocampista giallorosso si è stampato sulla traversa, negando ai padroni di casa il meritato vantaggio.

L’infortunio di Immobile

Il primo tempo è stato segnato anche dall’infortunio di Ciro Immobile, costretto ad abbandonare il campo al 30° per un problema muscolare al quadricipite della coscia destra. Al suo posto è entrato Santiago Castro, che si sarebbe poi reso protagonista nella ripresa.

La ripresa: Wesley decide il match

Il secondo tempo si è aperto con il Bologna più pericoloso. Al 49°, Castro ha colpito la traversa con un tiro che sembrava più un cross, facendo tremare l’Olimpico. Sembrava il preludio al gol rossoblù, invece al 53° è arrivata la doccia fredda per gli ospiti.

Il gol decisivo di Wesley

Al 53° si è verificato il pasticcio di Lucumì che, dopo un recupero palla in area, invece di servire un compagno, ha regalato il pallone a Wesley. Il brasiliano non se l’è fatto ripetere due volte: controllo e diagonale ravvicinato alle spalle di Skorupski per l’1-0 che ha fatto esplodere l’Olimpico.

Wesley, al suo esordio assoluto in Serie A, è diventato il quarto giocatore più giovane della Roma (21 anni, 351 giorni) a segnare all’esordio in giallorosso nell’era dei tre punti a vittoria, entrando in una lista che comprende Nico Lopez, Erik Lamela e Adem Ljajić.

Le occasioni sprecate e i rimpianti

Dopo il vantaggio, la Roma ha avuto diverse occasioni per chiudere definitivamente la partita. Al 63°, Koné ha fallito clamorosamente la chance del raddoppio, sprecando un assist perfetto di Ferguson e calciando a lato da posizione favorevolissima.

Anche Paulo Dybala, entrato nel finale, ha sfiorato il raddoppio con un tiro a giro che ha chiamato Skorupski a una risposta importante. Il portiere del Bologna si è confermato tra i migliori in campo con diverse parate decisive.

I numeri di una serata storica

La vittoria della Roma presenta diversi dati interessanti:

12 clean sheet per la Roma da inizio 2025, record nei cinque maggiori campionati europei

per la Roma da inizio 2025, record nei cinque maggiori campionati europei 12 vittorie per 1-0 dall’inizio dello scorso torneo, primato europeo

dall’inizio dello scorso torneo, primato europeo 600 panchine in Serie A per Gasperini, quinto allenatore nella storia

in Serie A per Gasperini, quinto allenatore nella storia Prima vittoria per la Roma all’esordio stagionale dopo due pareggi consecutivi

Le formazioni e i protagonisti

Roma (3-4-2-1)

Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Angeliño; Soulé, El Shaarawy; Ferguson. Allenatore: Gasperini.

Bologna (4-2-3-1)

Skorupski; De Silvestri, Casale, Lucumì, Lykogiannis; Pobega, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Immobile. Allenatore: Italiano.

Arbitro: Zufferli di Udine

Verso il futuro: i prossimi impegni

La Roma tornerà in campo sabato 30 agosto in trasferta contro il Pisa di Gilardino, mentre il Bologna ospiterà il Como al Dall’Ara nello stesso giorno alle 18:30.

Per Gasperini, questo esordio rappresenta l’inizio di un percorso ambizioso, con l’obiettivo dichiarato di riportare la Roma in Champions League. Il tecnico aveva espresso preoccupazione alla vigilia per una rosa ancora incompleta, ma la prestazione contro il Bologna ha dimostrato che i giallorossi possono già contare su basi solide.

Considerazioni tattiche

Il 3-4-2-1 di Gasperini ha funzionato alla perfezione, con Wesley che ha saputo interpretare al meglio il ruolo di esterno destro, contribuendo sia in fase offensiva che difensiva. La scelta di puntare su Ferguson come unica punta si è rivelata azzeccata, con l’irlandese che ha creato costantemente pericoli alla difesa rossoblù.

Dall’altra parte, il Bologna di Italiano ha pagato le assenze forzate di Immobile e Casale, entrambi usciti per infortunio. La formazione emiliana ha mostrato buone trame di gioco ma è mancata la precisione negli ultimi metri.

La serata dell’Olimpico ha consegnato alla Roma i primi tre punti della stagione e a Wesley una notte indimenticabile, quella del suo primo gol in Serie A. Per Gasperini, l’avventura giallorossa non poteva iniziare meglio: ora l’obiettivo è dare continuità a questo esordio vincente.