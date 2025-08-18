Roma, Bailey in dirittura d’arrivo: niente più Sancho, l’inglese dice no ai giallorossi

Il calciomercato della Roma entra nella fase più calda con sviluppi importanti su due fronti. Leon Bailey è ormai in dirittura d’arrivo dopo l’accordo raggiunto con l’Aston Villa per un prestito oneroso di 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 22 milioni, mentre sfuma definitivamente la pista Jadon Sancho. L’attaccante inglese ha rifiutato il trasferimento nella Capitale, mandando in fumo i piani di Massara.

Bailey: affare fatto con l’Aston Villa

I dettagli dell’operazione

La Roma ha trovato l’accordo con l’Aston Villa per l’acquisto di Leon Bailey. Operazione in prestito per 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 22. Il giamaicano classe 1997 rappresenta il rinforzo tanto cercato da Gasperini per il reparto offensivo giallorosso.

Caratteristiche tecniche del giocatore

Leon Bailey è un’ala giamaicana classe 1997 di proprietà dell’Aston Villa. Esterno offensivo di piede mancino, gioca indistintamente a destra (rientrando sul piede forte) ma anche a sinistra. Il giocatore vanta un curriculum di tutto rispetto, avendo militato in club di prestigio come Genk, Bayer Leverkusen e Aston Villa.

I numeri di Bailey

Un jolly offensivo capace nella stagione 2023/2024 di mettere a segno 12 gol e 13 assist fra Premier League e Conference League. Nell’annata passata invece, qualche problema fisico di troppo con uno score molto basso con una sola rete segnata in 24 presenze in campionato.

L’esclusione che conferma il trasferimento

Leon Bailey non è stato convocato dall’Aston Villa per la sfida contro il Newcastle. L’attaccante giamaicano è stato escluso da Unai Emery, allenatore dei Villains, per la prima partita della Premier League 2025/26. Questo dettaglio conferma l’imminente trasferimento del giocatore alla Roma.

Tempistiche dell’arrivo

Leon Bailey attende ormai solamente l’ok per viaggiare verso la capitale e dovrebbe arrivare a Roma nella giornata di domani. Il classe 1997 è atteso in serata a Roma, poi nei prossimi giorni arriveranno le visite mediche e la firma sul contratto.

Sancho: il no che cambia tutto

Il rifiuto dell’inglese

La trattativa per Jadon Sancho si è definitivamente arenata. Jadon Sancho ha rifiutato il trasferimento proposto alla Roma, bloccando un affare da 20 milioni di sterline. Secondo Fabrizio Romano, il rappresentante di Sancho ha comunicato la decisione alla Roma, chiudendo così le trattative.

I motivi del rifiuto

Il Manchester United ha accettato di lasciare andare Jadon Sancho alla Roma per 23 milioni di euro, ma il giocatore non è soddisfatto dei termini del contratto personale, poiché i romani gli stanno offrendo un accordo quinquennale con uno stipendio di 3 milioni di euro all’anno. Il problema principale riguarda l’ingaggio: al Manchester United, Sancho guadagnava 15 milioni di euro all’anno, quindi il giocatore non è disposto ad accettare una significativa riduzione dello stipendio.

La strategia di Sancho

Secondo l’esperto di mercato Ben Jacobs, Sancho è convinto che arriveranno offerte migliori e per questo ha respinto non solo la Roma, ma anche l’interesse dei club turchi. L’attaccante inglese preferisce attendere proposte più vantaggiose dal punto di vista economico.

Le conseguenze per il Manchester United

Il mancato trasferimento complica i piani del Manchester United, che sperava di liberarsi dell’ingaggio pesante del giocatore. Il fallimento nel garantire l’uscita di Sancho complica i piani per liberare fondi per ulteriori rinforzi.

La strategia di mercato della Roma

Investimenti senza cessioni

I Friedkin hanno confermato a Gasperini e Massara la volontà di rinforzare la rosa senza privarsi di alcun giocatore: i giallorossi hanno infatti deciso di tenere Manu Koné, dato che non c’erano le condizioni per proseguire la trattativa con l’Inter.

Le richieste di Gasperini

Il nuovo allenatore si sta facendo sentire anche fuori dal campo per cercare di avere quanti più rinforzi possibili per rendere la rosa competitiva sui tre fronti stagionali. I maggiori problemi sembrano essere nel reparto offensivo, dove servono ali capaci di creare superiorità numerica e che siano veloci.

La qualità aggiunta di Bailey

Il giamaicano aumenterebbe di gran lunga la qualità del reparto offensivo della Roma, fornendo così a Gian Piero Gasperini un innesto veloce e rapido che in un campionato come la Serie A può fare veramente la differenza.

Alternative dopo il no di Sancho

Nuovi obiettivi all’orizzonte

Dopo il no di Sancho, il ds Massara è al lavoro per un altro esterno. Tentativo per Rowe del Marsiglia, sul quale c’è anche il Bologna. La Roma non si ferma e continua a sondare il mercato per trovare l’alternativa giusta.

Altri nomi nella lista

Sono diversi i nomi sul taccuino del ds romanista per regalare a Gasp quell’esterno offensivo/trequartista che possa arricchire il reparto offensivo della Roma. Oltre a Bailey infatti nella shortlist giallorossa restano Ezzalzouli del Betis, Echeverri del Manchester City e Fabio Silva del Wolverhampton.

Le mosse in uscita

Kumbulla verso la Spagna

Il calciomercato Roma trova l’accordo per cedere Marash Kumbulla. Il 25enne lascerà la Capitale per accasarsi al Maiorca dove vivrà un’altra avventura in Spagna dopo quella della passata stagione con la maglia dell’Espanyol.

Situazione Koné

Nessun nuovo contatto tra Roma e Inter per Manu Koné, che resta importantissimo per Gasperini. Nella giornata di venerdì i giallorossi hanno chiamato il club del presidente Marotta per comunicargli la sua incedibilità.

Il progetto tecnico di Gasperini

Le priorità tattiche

La Roma di Gasperini punta su esterni offensivi di qualità per il suo sistema di gioco. Bailey rappresenta il profilo ideale: veloce, tecnico e capace di giocare su entrambe le fasce. La sua esperienza internazionale e la conoscenza del calcio europeo lo rendono un acquisto strategico.

L’impatto sul budget

In questo modo il trasferimento avrà un impatto minuto minore sul bilancio del club dei Friedkin. La formula del prestito con diritto di riscatto permette alla Roma di dilazionare l’investimento, mantenendo la sostenibilità economica.

Prospettive future

Obiettivi stagionali

Con l’arrivo di Bailey, la Roma si prepara ad affrontare una stagione impegnativa su tre fronti: Serie A, Coppa Italia e competizioni europee. L’esterno giamaicano dovrà integrarsi rapidamente nei meccanismi di Gasperini per essere subito utile alla causa.

Mercato ancora aperto

Nonostante il no di Sancho, il mercato della Roma non si chiude. Massara continua a lavorare per regalare altri rinforzi al tecnico bergamasco, con particolare attenzione al reparto offensivo.

L’eredità del caso Sancho

Lezioni apprese

Il caso Sancho insegna quanto sia complesso il mercato moderno, dove le esigenze economiche dei giocatori possono far saltare trattative apparentemente definite. La Roma ha dimostrato pragmatismo nel virare rapidamente su altre opzioni.

Strategie alternative

L’esperienza con Sancho porta la dirigenza giallorossa a valutare con maggiore attenzione i profili dei giocatori, non solo dal punto di vista tecnico ma anche economico e motivazionale.

Conclusioni

Il calciomercato della Roma si arricchisce di un nuovo capitolo con l’arrivo imminente di Bailey e la chiusura definitiva della pista Sancho. È fatta per Bailey: trattativa in chiusura con l’Aston Villa nelle ultime ore i contatti tra il club giallorosso e gli agenti dell’esterno giamaicano sono stati particolarmente proficui, segnale di un accordo sempre più vicino.

La capacità di Massara di trovare alternative valide dimostra la solidità del progetto tecnico romano. Bailey rappresenta un innesto di qualità che può fare la differenza nel gioco di Gasperini, mentre il no di Sancho, seppur deludente, non compromette i piani della società.

I Friedkin continuano a investire nella squadra con oculatezza, bilanciando qualità tecnica e sostenibilità economica. La Roma si prepara così ad affrontare la nuova stagione con rinforzi mirati e un progetto tecnico sempre più definito sotto la guida di Gasperini.