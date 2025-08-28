Roma, abbandonata la pista Sancho punta ora George: tutti i dettagli

La Roma di Gian Piero Gasperini cambia strategia sul mercato degli esterni offensivi. Dopo settimane di corteggiamento infruttuoso per Jadon Sancho, il club giallorosso ha ufficialmente abbandonato la pista che portava all’inglese del Manchester United per concentrare tutti gli sforzi su Tyrique George, il giovane talento del Chelsea. Una svolta che testimonia la pragmaticità di Frederic Massara nella gestione delle ultime battute di calciomercato.

Il definitivo no di Sancho alla Roma

L’inglese ha declinato definitivamente l’offerta dei giallorossi dopo l’incontro tra il direttore sportivo Massara e l’agente del giocatore a Londra. Una decisione che ha messo fine a una lunga rincorsa caratterizzata da attese e incertezze.

Le ragioni del fallimento

Sancho in queste settimane non ha mai detto ‘no’, ma neanche dato segnali particolari di apertura. Nessuna risposta, con Roma e Manchester ad attendere per tutto questo tempo dopo aver trovato l’accordo tra club. Le motivazioni del mancato trasferimento sono molteplici:

Aspetti economici : La spesa complessiva della Roma in cinque anni avrebbe superato i 70 milioni di euro tra cartellino e ingaggio lordo

: La spesa complessiva della Roma in cinque anni avrebbe superato i tra cartellino e ingaggio lordo Commissioni eccessive : Le commissioni altissime sono state un’altra difficoltà principale

: Le commissioni altissime sono state un’altra difficoltà principale Priorità personali : L’inglese sembra avere altre priorità rispetto al calcio, legate anche alla relazione con la rapper americana Saweetie

: L’inglese sembra avere altre priorità rispetto al calcio, legate anche alla relazione con la rapper americana Saweetie Mancanza di motivazioni: Il giocatore non aveva mai espresso particolare entusiasmo per questa ipotesi

La frustrazione del Manchester United

Lo United è molto irritato dal comportamento di Sancho, che appunto non ha mai dato una risposta al club giallorosso. Il club inglese aveva già trovato l’accordo con la Roma, ma l’attesa infinita del giocatore ha compromesso definitivamente l’operazione.

Tyrique George: il nuovo obiettivo della Roma

Con Sancho definitivamente tramontato, Frederic Massara ha immediatamente virato su Tyrique George, talento classe 2006 del Chelsea. Una scelta che rappresenta un cambio di strategia significativo, puntando su un giovane di grande prospettiva anziché su un nome già affermato.

Chi è Tyrique George

Il diciannovenne esterno offensivo inglese rappresenta uno dei prospetti più interessanti del calcio britannico:

Età : 19 anni (classe 2006)

: 19 anni (classe 2006) Ruolo : Esterno d’attacco, può giocare anche come prima punta

: Esterno d’attacco, può giocare anche come prima punta Nazionalità : Inglese

: Inglese Club di appartenenza : Chelsea

: Chelsea Statistiche 2024/25: 38 presenze complessive, 7 gol e 11 assist per un totale di 2.053 minuti giocati

Le caratteristiche tecniche

George è considerato un prospetto di valore assoluto, ritenuto perfetto per crescere sotto la guida di un tecnico come Gian Piero Gasperini. Le sue qualità principali includono:

Versatilità : Può giocare su entrambe le fasce e come prima punta

: Può giocare su entrambe le fasce e come prima punta Fisicità : Buona struttura fisica nonostante la giovane età

: Buona struttura fisica nonostante la giovane età Tecnica : Dotato di ottimo dribbling e visione di gioco

: Dotato di ottimo dribbling e visione di gioco Potenziale di crescita: Margini di miglioramento enormi

I dettagli della trattativa

La richiesta del Chelsea

Il Chelsea avrebbe informato il club giallorosso di volere almeno 30 milioni di euro più bonus e con una corposa clausola di rivendita. I Blues hanno preso una posizione chiara:

Valutazione : 30 milioni di euro più bonus

: 30 milioni di euro più bonus Formula : Solo cessione a titolo definitivo, no al prestito

: Solo cessione a titolo definitivo, Clausola : Significativa percentuale sulla futura rivendita (almeno il 30%)

: Significativa percentuale sulla futura rivendita (almeno il 30%) Condizioni: George non vuole lasciare il Chelsea in prestito

L’offerta della Roma

I giallorossi sono disposti a portarlo in Italia per 20 milioni di euro, ma la differenza economica con le richieste del Chelsea rimane significativa:

Budget Roma : Circa 20-22 milioni di euro

: Circa 20-22 milioni di euro Richiesta Chelsea : 30 milioni più bonus

: 30 milioni più bonus Ingaggio : Al giovane basterebbe un ingaggio inferiore ai 2 milioni annui

: Al giovane basterebbe un ingaggio inferiore ai 2 milioni annui Vantaggi: Operazione più sostenibile rispetto a Sancho

La concorrenza internazionale

I club interessati

Su George ci sono diversi club di Bundesliga pronti a inserirsi, oltre a due club di Premier League. La concorrenza include:

Bundesliga : RB Lipsia in particolare ha manifestato interesse

: RB Lipsia in particolare ha manifestato interesse Premier League : Due club inglesi non specificati

: Due club inglesi non specificati Altri campionati: Possibili inserimenti dell’ultimo momento

Il vantaggio della Roma

La Roma mantiene un vantaggio strategico importante: George è assistito dallo stesso agente dell’esterno inglese del Manchester United, ovvero Emeka Obasi. Questo rapporto consolidato con il procuratore potrebbe facilitare le trattative.

Il ruolo di Gasperini nella trattativa

L’approvazione tecnica

Il ds della Roma attende anche l’ok definitivo di Gasperini per il gioiellino inglese. Il tecnico bergamasco deve dare il suo benestare finale per il cambio di strategia da Sancho a George.

La filosofia del progetto

George rappresenta perfettamente la filosofia Gasperini:

Giovane età : Ampi margini di crescita sotto la guida dell’allenatore

: Ampi margini di crescita sotto la guida dell’allenatore Versatilità tattica : Può essere impiegato in più ruoli del sistema di gioco

: Può essere impiegato in più ruoli del sistema di gioco Intensità : Caratteristiche fisiche adatte al calcio propositivo di Gasp

: Caratteristiche fisiche adatte al calcio propositivo di Gasp Investimento futuro: Possibilità di valorizzazione e plusvalenza

Le alternative parallele

Tsimikas del Liverpool

La Roma non molla nemmeno Tsimikas del Liverpool. Il terzino greco rappresenta un’opportunità per la fascia sinistra:

Ruolo : Alternativa ad Angeliño

: Alternativa ad Angeliño Valutazione : 20 milioni di valore di mercato, possibile prestito con diritto a 15 milioni

: 20 milioni di valore di mercato, possibile prestito con diritto a 15 milioni Esperienza : Conoscenza della Premier League

: Conoscenza della Premier League Versatilità: Può giocare come esterno nel sistema gasperiniano

Altri profili monitorati

La Roma continua a valutare anche altri profili per completare il reparto offensivo:

Fabio Silva : Attaccante del Wolverhampton, ma le richieste sono elevate

: Attaccante del Wolverhampton, ma le richieste sono elevate Centrocampisti: Possibili innesti per completare la mediana

Le tempistiche dell’operazione George

L’urgenza del mercato

Con la chiusura del calciomercato alle porte (30 agosto), i tempi sono stretti. Massara è rimasto a Londra e nelle prossime ore proverà a dare una svolta decisiva alla trattativa.

I fattori decisivi

Gli elementi che determineranno l’esito della trattativa:

Accordo economico : Trovare un compromesso tra i 20 milioni della Roma e i 30 del Chelsea

: Trovare un compromesso tra i 20 milioni della Roma e i 30 del Chelsea Percentuale di rivendita : Definire la quota che resterà ai Blues

: Definire la quota che resterà ai Blues Tempi di pagamento : Strutturare l’operazione in base alle esigenze di bilancio

: Strutturare l’operazione in base alle esigenze di bilancio Slot extracomunitari: La Roma ha a disposizione solo più uno slot per giocatori extracomunitari

L’impatto sul progetto tecnico

Il cambio di filosofia

Il passaggio da Sancho a George rappresenta un cambio di filosofia significativo:

Da esperienza a potenziale : Preferire un giovane di prospettiva a un nome affermato

: Preferire un giovane di prospettiva a un nome affermato Investimento a lungo termine : Puntare sulla valorizzazione piuttosto che sul risultato immediato

: Puntare sulla valorizzazione piuttosto che sul risultato immediato Sostenibilità economica : Operazione più in linea con il Fair Play Finanziario

: Operazione più in linea con il Fair Play Finanziario Progetto Gasperini: Dare al tecnico un giocatore da plasmare

Le aspettative

L’arrivo di George porterebbe alla Roma:

Qualità tecnica : Un talento riconosciuto a livello internazionale

: Un talento riconosciuto a livello internazionale Freschezza : Entusiasmo e voglia di emergere

: Entusiasmo e voglia di emergere Futuro economico : Possibili importanti plusvalenze

: Possibili importanti plusvalenze Crescita: Progressi sotto la guida di Gasperini

Le reazioni dell’ambiente

La posizione della società

Dal viaggio in Inghilterra è arrivata la quasi certezza dell’addio definitivo alla pista Jadon Sancho. La dirigenza giallorossa ha preso atto della situazione e si è mossa con pragmatismo.

Le aspettative dei tifosi

I sostenitori romanisti attendono con interesse misto a preoccupazione:

Fiducia : Nel lavoro di Massara e nelle scelte tecniche di Gasperini

: Nel lavoro di Massara e nelle scelte tecniche di Gasperini Dubbi : Sulla capacità di un diciannovenne di fare la differenza immediata

: Sulla capacità di un diciannovenne di fare la differenza immediata Speranza: Che George possa diventare un nuovo gioiello del calcio romano

Conclusioni: una scommessa sul futuro

L’abbandono della pista Sancho in favore di George rappresenta una svolta strategica importante per la Roma. Da un lato, il club rinuncia a un giocatore di esperienza internazionale che avrebbe potuto fare la differenza nell’immediato. Dall’altro, punta su un giovane di grande prospettiva che potrebbe rappresentare il futuro dell’attacco giallorosso.

L’obiettivo è capire al più presto la reale fattibilità dell’affare e valutare i margini per una chiusura che, in caso di fumata bianca, regalerebbe a Gasperini un rinforzo giovane e di prospettiva per il reparto offensivo.

La Roma di Gasperini ha scelto la via della sostenibilità e del progetto a lungo termine. George rappresenta l’incarnazione di questa filosofia: un investimento sul futuro che, se gestito correttamente, potrebbe portare grandi soddisfazioni sia tecniche che economiche.

Il tempo dirà se questa scelta si rivelerà vincente, ma una cosa è certa: la Roma ha dimostrato di saper cambiare rapidamente strategia quando una trattativa non evolve nella direzione desiderata, privilegiando il concreto alle suggestioni di mercato.

Le prossime 48 ore saranno decisive per capire se Tyrique George diventerà il nuovo talento della Roma o se Massara dovrà virare su altre alternative per completare l’organico a disposizione di Gasperini.