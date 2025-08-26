Un esordio da sogno per Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter. I nerazzurri aprono la Serie A 2025/2026 con una prestazione perfetta, travolgendo il Torino di Marco Baroni con un perentorio 5-0 a San Siro. Una partita senza storia, dominata dall’inizio alla fine dalla squadra di casa che ha mostrato subito il proprio potenziale offensivo.

Cronaca della partita

Il match si è sbloccato al 18′ minuto con Alessandro Bastoni, abile a sfruttare un calcio d’angolo di Barella e sovrastare Simeone con un’incornata precisa nell’angolo opposto. L’Inter ha continuato a spingere e al 36′ minuto è arrivato il raddoppio con Marcus Thuram, servito magistralmente da Sucic con un’imbucata perfetta che ha permesso al francese di incrociare con il destro.

Nella ripresa i nerazzurri non si sono fermati. Al 53′ minuto Lautaro Martinez ha approfittato di un grave errore di Gineitis per realizzare il 3-0 in scivolata, anticipando Israel in uscita. Il 62′ minuto ha portato il poker con la doppietta di Thuram, bravo a staccare di testa su cross di Dimarco. La ciliegina sulla torta è arrivata al 72′ minuto con Ange-Yoan Bonny, che ha realizzato il primo gol con la maglia nerazzurra su assist di Lautaro Martinez.

Marcatori e Gol

18′ – Alessandro Bastoni (1-0)

Il difensore nerazzurro trova il varco giusto su calcio d’angolo di Barella, superando Simeone di testa con una traiettoria perfetta che batte Israel.

36′ – Marcus Thuram (2-0)

Imbucata millimetrica di Sucic che serve il francese, perfetto nell’incrociare con il destro e siglare un gol di pregevole fattura tecnica.

53′ – Lautaro Martinez (3-0)

Il capitano approfitta dell’errore in fase di costruzione del Torino, anticipando il portiere granata e segnando il suo primo gol stagionale.

62′ – Marcus Thuram (4-0)

Doppietta per il francese che svetta di testa su cross dalla sinistra, dimostrando grande tempismo e precisione nell’impatto aereo.

72′ – Ange-Yoan Bonny (5-0)

Il giovane attaccante segna all’esordio con la maglia nerazzurra, finalizzando un ottimo assist di Lautaro Martinez.

Pagelle: Top e Flop del match

TOP – Inter

Marcus Thuram (8): Protagonista assoluto con una doppietta di alta qualità. Il francese ha fatto vedere tutto il suo repertorio, dalla finalizzazione di precisione al gioco aereo. Prestazione da campione.

Alessandro Bastoni (7,5): Oltre al gol che ha sbloccato la partita, ha fornito un assist perfetto per il poker di Thuram. Leadership difensiva e qualità in fase di impostazione.

Lautaro Martinez (7,5): Il capitano ha trascinato la squadra con gol e assist. Grande altruismo nel servire Bonny per il 5-0, confermando la sua maturità da leader.

Sucic (7,5): Alla prima da titolare in Serie A ha impressionato per visione di gioco e qualità tecnica. L’assist per Thuram è un piccolo capolavoro di calcio.

Ange-Yoan Bonny (7): Esordio da sogno per il giovane attaccante che corona una prestazione positiva con il gol del 5-0. Grande potenziale.

FLOP – Torino

Gineitis (4,5): Errore gravissimo in occasione del 3-0 che ha spalancato la porta a Lautaro Martinez. Prestazione da dimenticare per il centrocampista granata.

Israel (5): Il portiere non ha potuto fare miracoli su alcune conclusioni, ma su almeno due gol poteva fare qualcosa in più.

Giovanni Simeone (5): Completamente annullato dalla difesa nerazzurra, non è mai riuscito a rendersi pericoloso nell’area di rigore avversaria.

Masina (4,5): Difficoltà enormi nel contenere le incursioni offensive dell’Inter, apparso in evidente difficoltà per tutto il match.

Statistiche di gioco

Possesso palla : Inter 68% – Torino 32%

: Inter 68% – Torino 32% Tiri totali : Inter 18 – Torino 4

: Inter 18 – Torino 4 Tiri in porta : Inter 11 – Torino 1

: Inter 11 – Torino 1 Calci d’angolo : Inter 8 – Torino 2

: Inter 8 – Torino 2 Falli commessi : Inter 9 – Torino 12

: Inter 9 – Torino 12 Cartellini gialli : Inter 1 – Torino 3

: Inter 1 – Torino 3 Passaggi riusciti: Inter 542 (91%) – Torino 289 (78%)

L’Inter ha dominato praticamente ogni statistica del match, dimostrando una superiorità netta in ogni reparto del campo.

Prossimi impegni

L’Inter proseguirà il suo cammino in Serie A ospitando l’Udinese nel prossimo turno, mentre il Torino cercherà il riscatto in casa contro la Fiorentina.

Un avvio di stagione che ha già messo in chiaro le ambizioni dell’Inter di Chivu: dopo la delusione della scorsa stagione, i nerazzurri sembrano pronti a lottare per i vertici del campionato italiano.