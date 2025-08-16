Riordino di fine estate: come riorganizzare casa prima del rientro

Con l’arrivo di settembre e la fine delle vacanze estive, è il momento perfetto per dare una rinfrescata alla casa e prepararla ad accogliere la nuova stagione. Il riordino di fine estate non è solo una questione di ordine: rappresenta un vero e proprio rituale di rinnovamento che permette di liberarsi del superfluo e creare spazi più armoniosi e funzionali.

Perché fare il riordino a fine estate

L’estate è spesso sinonimo di accumulo. Tra souvenir delle vacanze, abiti leggeri e accessori, la casa può riempirsi di oggetti che non useremo più nelle stagioni fredde. È proprio per questo che la fine dell’estate rappresenta il momento ideale per una pulizia profonda e una riorganizzazione completa degli spazi.

Rimettere in ordine gli spazi vitali, liberandosi di ciò che non occorre più, rilascia una sensazione di benessere: tutto ciò che di materiale conserviamo, infatti, è correlato alla sfera emotiva e quando diventa ingombrante, è necessario lasciarlo andare via. Inoltre, vivere in una casa più ordinata stimola la creatività e migliora il benessere generale.

Da dove iniziare: la pianificazione del riordino

Prima di iniziare qualsiasi attività di riorganizzazione, è fondamentale pianificare il lavoro. Il primo passo fondamentale per affrontare le pulizie di fine estate è una buona pianificazione.

Il metodo delle quattro scatole

Per semplificare il compito si possono preparare quattro scatole in cui suddividere gli oggetti esaminati:

Da buttare : oggetti rotti e non riparabili

: oggetti rotti e non riparabili Da vendere o regalare : oggetti in buone condizioni che non servono più

: oggetti in buone condizioni che non servono più Da riparare : oggetti che potrebbero ancora servire con piccoli aggiustamenti

: oggetti che potrebbero ancora servire con piccoli aggiustamenti Da conservare: tutto ciò che utilizziamo ancora regolarmente

Decluttering stanza per stanza

La cucina: il cuore della casa

La cucina è un ambiente dove un riordino periodico è necessario: proprio qui, infatti, possono cominciare ad accumularsi non solo alimenti in scadenza o scaduti, ma anche utensili e piccoli elettrodomestici non utilizzati.

Come procedere:

Svuotare completamente la dispensa

Controllare le date di scadenza di tutti gli alimenti

Valutare l’utilizzo effettivo di elettrodomestici e utensili

Riorganizzare gli spazi per categoria di utilizzo

Predisporre la cucina al meglio per il cambio di alimenti e di attività permette di risparmiare tempo e fatica, ottimizzando gli spazi e agevolandone l’uso.

La camera da letto e l’armadio

Il cambio di stagione nell’armadio è forse l’operazione più impegnativa del decluttering di fine estate. Con l’autunno e le temperature più basse, i vecchi abiti estivi e i costumi devono cedere il passo a cappotti, giacche e maglioni.

Strategia per l’armadio:

Svuotare completamente ogni sezione Pulire a fondo mensole e cassetti Selezionare i capi seguendo la regola: “L’ho indossato quest’estate?” Organizzare per categoria i capi da conservare

Il soggiorno e la zona giorno

La zona giorno e il soggiorno sono gli ambienti dove trascorriamo più tempo in casa, ed è normale accumulare oggetti con utilizzi diversi. Durante il decluttering di questa area è importante concentrarsi su:

Elettronica : cavi inutilizzati, apparecchi non funzionanti

: cavi inutilizzati, apparecchi non funzionanti Libri e riviste : donare quelli non più consultati

: donare quelli non più consultati Decorazioni estive: riporre quelle stagionali e sostituirle con elementi autunnali

Il bagno: prodotti e cosmetici

I mobiletti del bagno sono spesso stracolmi di cosmetici, make-up, creme, medicinali. È importante verificare:

Date di scadenza dei medicinali e cosmetici

dei medicinali e cosmetici Prodotti aperti da troppo tempo

da troppo tempo Doppioni e prodotti mai utilizzati

Strategie efficaci per un decluttering di successo

La regola dei 15 minuti

Prendetevi 15 minuti al giorno per una settimana e procedete a gettare tutto ciò che non utilizzate più direttamente nel sacco della spazzatura. Sentirete subito quanto sarà liberatorio!

Procedere per categoria

Procedete per categoria. Decidete da cosa iniziare: scarpe, abbigliamento, libri, oggetti, documenti e dedicatevi a ognuna singolarmente. Questo metodo, reso famoso da Marie Kondo, permette di valutare oggetti simili tutti insieme e prendere decisioni più consapevoli.

Il test della necessità

Per ogni oggetto che prendete in mano, chiedetevi:

Quando l’ho usato l’ultima volta?

Mi serve davvero?

Mi rende felice?

Posso trovare facilmente un sostituto se ne avessi bisogno?

Come mantenere l’ordine nel tempo

Fondamentale sarà poi mantenere lo stesso ordine anche per il futuro ed evitare di ricominciare ad accumulare oggetti inutili.

Consigli per mantenere l’ordine:

Dedicare 5 minuti al giorno al riordino

al riordino Seguire la regola “ uno entra, uno esce “

“ Fare piccole sessioni di decluttering ogni mese

Non rimandare le decisioni sui nuovi acquisti

I benefici del decluttering di fine estate

Benefici psicologici

Avere una casa in ordine regala un senso di benessere, stimola la creatività, la voglia di fare e il benessere. Il decluttering agisce come una vera e propria pulizia mentale, liberando energia positiva e riducendo lo stress.

Benefici pratici

Maggiore facilità nel trovare gli oggetti

nel trovare gli oggetti Spazi più ampi e vivibili

e vivibili Risparmio di tempo nelle pulizie quotidiane

nelle pulizie quotidiane Consapevolezza dei propri consumi

Sostenibilità ambientale

Il decluttering ha molto a che fare con la scelta di uno stile di vita sostenibile. Donare, vendere o riciclare gli oggetti in eccesso contribuisce all’economia circolare e riduce gli sprechi.

Accessori utili per organizzare

Per mantenere l’ordine dopo il decluttering, è importante dotarsi degli accessori giusti:

Scatole trasparenti per visualizzare il contenuto

per visualizzare il contenuto Contenitori sottovuoto per abiti stagionali

per abiti stagionali Organizer per cassetti per piccoli oggetti

per piccoli oggetti Etichette per identificare rapidamente il contenuto

Quando è il momento giusto

Ci sono alcuni segnali, evidenti, che suonano come un campanello d’allarme, per indicare che ormai è arrivato il momento del decluttering:

Il livello di disordine è diventato insostenibile

è diventato insostenibile Non ci sentiamo a nostro agio in casa

in casa Stress quotidiano legato al disordine

legato al disordine Difficoltà nel trovare gli oggetti al loro posto

Conclusioni

Il decluttering di fine estate è molto più di una semplice pulizia: è un’opportunità per rinnovare la propria casa e il proprio stato d’animo. Liberarsi del superfluo permette di creare spazi più funzionali, ridurre lo stress e prepararsi al meglio per affrontare la nuova stagione.

Tutti abbiamo bisogno di spazio, specie a casa, e il modo con il quale organizziamo lo spazio può condizionare, sia positivamente sia negativamente, il nostro stato d’animo, il nostro umore.

Iniziare questo processo richiede solo 15 minuti e la volontà di cambiare: il resto verrà da sé, regalandovi una casa più bella, ordinata e funzionale per tutto l’autunno e l’inverno che verranno.