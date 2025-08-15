Renault Sport Spider: trent'anni per la sportiva radicale

di 15 Agosto 2025

Esattamente trent’anni fa, al Salone di Ginevra del 1995, fu svelata la sportiva Renault Sport Spider. Era equipaggiata con il motore a benzina 2.0 16V aspirato da 147 CV di potenza e 185 Nm di coppia massima, abbinato al cambio manuale a cinque marce.

Grazie alla massa di soli 930 kg, la Renault Sport Spider raggiungeva la velocità massima di 213 km/h, accelerando da 0 a 100 in 6,9 secondi. Esteticamente, era riconoscibile per le dimensioni estremamente compatte, in quanto lunga 381 cm, larga 183 cm e alta 125 cm.

Il parabrezza non faceva parte della dotazione di serie, in quanto incrementava la massa di ulteriori 35 kg e, perciò, era disponibile solo come optional. La Renault Sport Spider uscì di scena nel corso del 1999, dopo esser stata prodotta presso l’impianto francese di Dieppe in 1.726 esemplari, di cui 90 nell’allestimento Trophy in chiave più sportiva da 180 CV di potenza.

Dario Montrone

