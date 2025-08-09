Raspadori all’Atletico Madrid ufficiale: Napoli si rinforza dalla Spagna

Il calciomercato del Napoli vive ore decisive con movimenti importanti in entrata e in uscita. L’ufficialità dell’accordo tra Napoli e Atletico Madrid per la cessione di Giacomo Raspadori è arrivata, con l’attaccante che si trasferisce in Liga per una cifra pari a 22-26 milioni di euro bonus compresi. Nel frattempo, gli azzurri si preparano a un doppio colpo dalla Spagna con Miguel Gutierrez e Juanlu Sanchez.

L’addio di Raspadori: cifre e dettagli dell’operazione

Raspadori è stato autorizzato a lasciare il ritiro di Castel di Sangro ed è stato l’unico grande assente durante la presentazione della squadra davanti ai tifosi. Secondo gli esperti di mercato, l’accordo definitivo prevede 22 milioni di euro più 4 milioni di bonus, con il giocatore che ha trovato l’accordo sui termini personali e ha spinto per il trasferimento all’Atlético.

L’operazione rappresenta la prima esperienza all’estero per l’ex attaccante del Sassuolo, che aveva attirato l’interesse dei Colchoneros dopo il tramonto dell’affare Millot con lo Stoccarda. Il Napoli inizialmente valutava il giocatore tra i 25 e i 30 milioni, mentre l’Atletico Madrid aveva formulato una prima offerta di circa 20 milioni con bonus.

Miguel Gutierrez: il primo rinforzo dalla Spagna

Il Napoli è vicinissimo all’accordo per Miguel Gutierrez, terzino sinistro del Girona. Il giocatore ha già accettato il contratto quinquennale del Napoli da circa 2,5 milioni netti a stagione. L’operazione dovrebbe chiudersi attorno ai 18 milioni di euro più 2 di bonus.

Le caratteristiche di Gutierrez

Gutierrez è stato uno dei giocatori più importanti del Girona negli ultimi due anni. Parte terzino sinistro dalla difesa, ma sale tantissimo in fase offensiva. Tuttavia, c’è da considerare un aspetto importante: il giocatore si è operato alla caviglia sinistra a inizio luglio e fino a metà agosto non si potrà allenare regolarmente.

Juanlu Sanchez: la trattativa più complessa

La situazione più delicata riguarda Juanlu Sanchez, terzino destro del Siviglia. Il Siviglia ha rifiutato l’offerta del Napoli di 17 milioni presentata nelle ultime ore, richiedendo 20 milioni più il 20% sulla futura vendita.

La volontà del giocatore fa la differenza

Il giocatore vuole fortemente il Napoli, tanto da essersi imposto col Siviglia per la cessione. Lo spagnolo ha fatto sapere al suo club che non è intenzionato ad accettare l’offerta del Wolverhampton. Juanlu Sanchez ha raggiunto con i suoi agenti la sede del Siviglia per sbloccare la sua uscita.

Le caratteristiche tecniche del giocatore sono molto apprezzate dalla dirigenza napoletana: Juanlu Sanchez può sorprendere i tifosi del Napoli, visto che può ricoprire diversi ruoli ed è più in una fase di crescita rispetto a Gutierrez.

La strategia di Conte per le fasce

Antonio Conte ha le idee chiare sui profili da inserire nella sua squadra. Sia Juanlu che Gutiérrez sono esterni di scuola spagnola, ideali per la filosofia tattica di Conte, che predilige laterali capaci di accentrarsi per favorire il palleggio e l’impostazione.

I due giocatori spagnoli andrebbero a completare un reparto che già può contare su:

Mathías Olivera sulla fascia sinistra

sulla fascia sinistra Leonardo Spinazzola come jolly adattabile

come jolly adattabile Giovanni Di Lorenzo capitano e punto fermo a destra

Tempistiche e sviluppi futuri

Per Juanlu Sanchez non si andrà oltre il 10 agosto, mentre per Gutierrez l’operazione è molto avanzata. Secondo Radio Kiss Kiss Napoli, ci sono accordi già fatti con i calciatori per due quinquennali e accordo anche sull’ingaggio.

L’obiettivo della dirigenza del Napoli è chiaro: completare il doppio colpo dalla Spagna per consegnare a Conte una squadra competitiva sin dall’inizio della stagione. Entrambi i giocatori sono considerati profili ideali per il progetto tecnico di Antonio Conte.

Le alternative in caso di mancato accordo

Se dovesse saltare l’affare Juanlu Sanchez, il Napoli ha comunque diverse opzioni per rinforzare la fascia destra. La dirigenza azzurra sta valutando anche altri profili, ma la priorità rimane il giovane talento del Siviglia.

In caso di cessione di Raspadori, inoltre, il club partenopeo andrebbe a caccia di nuovi esterni offensivi, con i nomi più caldi che sono Ademola Lookman dell’Atalanta, Kevin dello Shakhtar Donetsk, Jack Grealish, Federico Chiesa e Raheem Sterling.

La sessione di mercato estiva del Napoli si conferma dunque molto movimentata, con l’asse Madrid-Napoli che ha portato all’ufficialità di Raspadori ai Colchoneros e quello Spagna-Napoli che promette di regalare due rinforzi di qualità per le fasce di Conte.