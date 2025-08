Come proteggere gli occhi al mare in estate

Durante l’estate, milioni di persone si riversano sulle spiagge per godersi sole, mare e relax. È il periodo delle vacanze, dello sport all’aria aperta, dei giochi sulla sabbia o del semplice ozio sotto l’ombrellone con un libro in mano.

Tuttavia, la spiaggia può nascondere qualche insidia per la salute, in particolare per quella degli occhi. Esporsi a sabbia, acqua salata, vento e creme solari può causare fastidi anche seri, soprattutto se non si adottano semplici accorgimenti.

Incidenti oculari in spiaggia: un rischio sottovalutato

Secondo gli esperti di Clinica Baviera, oltre la metà degli incidenti oculari estivi avviene proprio in spiaggia. Il mix di fattori ambientali, abitudini e poca attenzione crea una combinazione rischiosa per la vista.

Sole diretto, sabbia sollevata dal vento, contatto accidentale con creme o prodotti, esposizione al sale marino: tutto può provocare irritazioni, fotocongiuntivite o persino microlesioni alla cornea.

Dieci regole per proteggere gli occhi al mare

Gli esperti indicano alcune azioni pratiche da seguire per ridurre i rischi e intervenire correttamente in caso di problemi.

Non strofinare gli occhi

Il primo istinto può essere quello di toccare l’occhio se entra sabbia o acqua salata. Meglio evitarlo: si rischiano graffi o infezioni. È preferibile sbattere le palpebre e lasciare che le lacrime puliscano l’occhio. Lavare sempre le mani prima di toccare gli occhi

Sabbia, sudore e residui di crema sono veicoli di batteri. Se si è in spiaggia, meglio usare gel igienizzante o salviette e aspettare che asciughino bene prima di toccarsi il viso. Sciacquare con acqua pulita

Usare sempre acqua potabile per lavare l’occhio, mai quella del mare o della piscina. L’ideale è versarla dall’angolo interno verso l’esterno, tenendo la testa inclinata. Sbattere le palpebre con delicatezza

Le lacrime sono il primo meccanismo di difesa dell’occhio. Sbattere le palpebre stimola la loro produzione e aiuta a eliminare il corpo estraneo. Evitare colliri fai da te

Non usare prodotti oculari senza indicazione medica. Se serve, meglio optare per soluzione fisiologica o lacrime artificiali prive di conservanti. Usare occhiali da sole e occhialini da nuoto

Gli occhiali da sole avvolgenti schermano dai raggi UV ma anche da vento e sabbia. Gli occhialini, invece, evitano il contatto diretto con l’acqua salata. Applicare la crema solare lontano dagli occhi

Meglio non metterla troppo vicino alle palpebre. Le creme in formato stick o gel sono più adatte per le zone delicate del viso. Portare un kit di primo soccorso oculare

Basta una busta con soluzione fisiologica monodose, garze sterili, lacrime artificiali e una piccola bottiglia d’acqua. Utile anche uno specchietto. Usare impacchi freddi in caso di gonfiore

Se l’occhio si arrossa o si gonfia, un panno pulito inumidito con acqua fresca può alleviare il fastidio. Mai usare ghiaccio direttamente sull’occhio. Consultare un medico se il fastidio persiste

Se dolore, visione offuscata o sensazione di corpo estraneo durano a lungo, è bene rivolgersi a un oculista. Potrebbe trattarsi di un’abrasione o infezione che va trattata subito.

I consigli degli esperti

Sergio Ares, medico chirurgo oculista e Country Manager di Clinica Baviera Italia, sottolinea: