Programmi tv stasera 9 agosto 2025: guida completa alla prima serata

La programmazione televisiva di sabato 9 agosto 2025 offre una serata ricca di intrattenimento per tutti i gusti. Tra film imperdibili e varietà iconici, il palinsesto si snoda tra titoli classici, novità e programmi che promettono leggerezza e divertimento.

Rai: tra repliche e cinema

Rai 1 – Evviva! (replica)

Su Rai 1 alle 20:35 va in onda “Evviva!”, la replica dello show del 2024 con Gianni Morandi, un varietà che ha conquistato il pubblico con la sua formula vincente di musica, ospiti e momenti di puro intrattenimento.

Orario: 20:35 Genere: Varietà/Intrattenimento Conduttore: Gianni Morandi

Rai 2 – Un figlio ad ogni costo

Alle 21:20 su Rai Due va in onda “Un figlio ad ogni costo”, una commedia pungente che affronta con ironia il desiderio di maternità e le contraddizioni della società moderna. Una coppia è disposta a tutto pur di avere un figlio, anche a sfidare la legge e la morale.

Orario: 21:20 Genere: Film commedia

Rai 3 – Papillon

Su Rai 3 va in onda “Papillon”, il celebre film con Steve McQueen e Dustin Hoffman che racconta la storia di un uomo condannato ingiustamente e dei suoi tentativi di fuga dalla prigione della Guyana francese.

Orario: Prima serata Genere: Film drammatico

Mediaset: varietà e cinema d’azione

Canale 5 – Ciao Darwin (replica)

Su Canale 5 va in onda la replica di “Ciao Darwin”, lo storico varietà di Paolo Bonolis che mette a confronto due filosofie di vita attraverso giochi spettacolari e prove esilaranti.

Orario: Prima serata Genere: Varietà/Intrattenimento Conduttore: Paolo Bonolis

Italia 1 – Indiana Jones e l’ultima crociata

Su Italia 1 alle 21:20 va in onda “I predatori e l’ultima crociata”. 1938. Quando Indiana Jones scopre che il padre è stato rapito da Hitler che vuole entrare in possesso del sacro Graal, si mette sulle sue tracce.

Orario: 21:20 Genere: Film d’avventura Cast: Harrison Ford, Sean Connery

Trama: Il celebre archeologo Indiana Jones deve salvare suo padre, interpretato da Sean Connery, dalle grinfie dei nazisti in una corsa contro il tempo per trovare il Santo Graal.

Rete 4 – Una moglie bellissima

Su Rete 4 alle 21:30 va in onda “Una moglie bellissima”. La fama e il denaro minacciano il rapporto di un’umile coppia toscana.

Orario: 21:30 Genere: Film commedia

Altri canali in evidenza

La7 – La frode

Su La7 alle 21:15 va in onda “La Frode”, film con Richard Gere. Quando il magnate Robert Miller, che conduce una vita all’apparenza perfetta, si ritrova a dover nascondere di aver commesso una frode, decide di chiedere aiuto a un suo ex collega.

Orario: 21:15 Genere: Thriller drammatico Cast: Richard Gere

Rai 4 – Ida Red

Su Rai 4 alle 21:20 va in onda “Ida Red”. La famiglia Walker ha il crimine nel sangue: Ida, matriarca malata e in prigione, guida ancora il figlio Wyatt, rapinatore e trafficante, e lo zio Dallas.

Orario: 21:20 Genere: Film crime/thriller

Iris – Paura

Su Iris alle 21:15 va in onda “Paura”, thriller di James Foley con Reese Witherspoon e Mark Wahlberg su un amore che si trasforma in incubo.

Orario: 21:15 Genere: Thriller psicologico

Programmi del pomeriggio e pre-serata

Quiz e intrattenimento

Prima della prima serata, le reti propongono i consueti appuntamenti del sabato sera:

Reazione a catena su Rai 1 alle 18:45

su Rai 1 alle 18:45 Studio Aperto su Italia 1 alle 18:30

su Italia 1 alle 18:30 TG1 alle 20:00

alle 20:00 4 di sera weekend su Rete 4 alle 20:30

Serie TV del pomeriggio

Su Italia 1 vanno in onda CSI Miami alle 19:30 e NCIS alle 20:30, mentre su Rete 4 continua “La promessa” alle 19:35.

Seconda serata: alternative per nottambuli

Per chi vuole continuare la serata, diverse opzioni sono disponibili:

Film della notte

Non è mai troppo tardi su Rai 1 alle 23:00: “Paul, comandante d’aviazione al culmine della carriera, ha fallito però come marito e padre. Ora, con la terza moglie Susanne e il piccolo Franz, ha promesso di lasciare il lavoro.”

su Rai 1 alle 23:00: “Paul, comandante d’aviazione al culmine della carriera, ha fallito però come marito e padre. Ora, con la terza moglie Susanne e il piccolo Franz, ha promesso di lasciare il lavoro.” Beverly Hills Cop 3 su Italia 1 alle 23:45: “Il poliziotto Alex Foley torna in azione per catturare gli assassini del suo capo.”

su Italia 1 alle 23:45: “Il poliziotto Alex Foley torna in azione per catturare gli assassini del suo capo.” Prima ti sposo, poi ti rovino su Rete 4 alle 23:20: “Un avvocato divorzista inizia a frequentare la bellissima Marilyn.”

Consigli per la serata

Per le famiglie

La replica di Evviva! su Rai 1 con Gianni Morandi rappresenta un’ottima scelta per tutta la famiglia, offrendo intrattenimento leggero e di qualità.

Per gli appassionati di avventura

Indiana Jones e l’ultima crociata su Italia 1 garantisce due ore di puro intrattenimento con l’iconico archeologo interpretato da Harrison Ford.

Per chi ama le commedie

Un figlio ad ogni costo su Rai 2 e Una moglie bellissima su Rete 4 offrono due diverse sfumature della commedia italiana.

Per gli amanti del thriller

La frode su La7 e Paura su Iris propongono tensione e suspense per una serata all’insegna del brivido.

Programmazione completa dei canali principali

La guida tv di sabato 9 agosto 2025 ci fa scoprire film, serie tv, show, sport e documentari da vedere questa sera in tv. Il palinsesto televisivo offre una programmazione variegata che spazia dal varietà al cinema d’autore.

Sky e piattaforme streaming

Per gli abbonati alle piattaforme a pagamento, sono disponibili anche “The Gilded Age” su Sky Serie e “I misteri di Aurora Teagarden” su Sky Investigation.

Highlights della serata

I programmi imperdibili di questa sera includono:

Evviva! (replica) – Intrattenimento con Gianni Morandi Indiana Jones e l’ultima crociata – Avventura classica del cinema Ciao Darwin (replica) – Varietà iconico di Paolo Bonolis Un figlio ad ogni costo – Commedia italiana contemporanea

La programmazione televisiva di sabato 9 agosto 2025 dimostra come la televisione italiana continui a puntare su un mix equilibrato tra repliche di successo, grandi classici del cinema e proposte contemporanee, garantendo intrattenimento per ogni tipo di telespettatore.