Programmi tv stasera 7 agosto 2025: guida completa alla prima serata

La programmazione televisiva del 7 agosto 2025 offre un ricco palinsesto per tutti i gusti, dalle fiction alle commedie, dai documentari storici ai film d’azione. Ecco la guida completa ai programmi tv di stasera per non perdere i migliori contenuti della prima serata italiana.

I programmi di punta della serata

Rai 1 – Un professore 2

Su Rai 1 alle 21:30 va in onda “Un Professore 2” in replica, la seconda stagione della fiction con Alessandro Gassmann che interpreta un insegnante di filosofia alle prese con i problemi sociali di una scuola di periferia. Un appuntamento imperdibile per chi ama le storie che mescolano dramma sociale e speranza.

Rai 2 – Delitti in Paradiso 13

Rai 2 propone alle 21:20 la replica di “Delitti in Paradiso 13”, la popolare serie crime britannica ambientata nei paradisiaci paesaggi dei Caraibi. Un mix perfetto di giallo e atmosfera tropicale che continua ad appassionare il pubblico italiano.

Rai 3 – Il discorso perfetto

Su Rai 3 alle 21:20 va in onda “Il discorso perfetto”, commedia francese raffinata e ironica diretta da Laurent Tirard. Adrien, trentacinquenne ipocondriaco e in crisi sentimentale, si ritrova a una cena di famiglia che lo costringe a riflettere su sé stesso e sulla sua relazione. Una commedia intelligente che affronta con delicatezza i rapporti familiari e le crisi esistenziali.

Le proposte Mediaset per il 7 agosto

Canale 5 – Belle e Sebastien

Su Canale 5 alle 21:21 va in onda “Belle e Sebastien“, il film francese del 2013 diretto da Nicolas Vanier che racconta la commovente storia di amicizia tra un bambino orfano di otto anni e un grande cane bianco dei Pirenei. Ambientato nelle Alpi francesi durante la Seconda Guerra Mondiale nel 1943, il film narra le avventure di Sébastien che vive con il pastore César e sua nipote Angelina nel piccolo villaggio di Saint-Martin, occupato dai nazisti. La pellicola, tratta dai romanzi di Cécile Aubry, rappresenta il primo capitolo di una trilogia cinematografica che ha conquistato il pubblico di tutte le età.

Italia 1 – Baywatch

Italia 1 trasmette “Baywatch”, il cult degli anni ’90 che ha reso famosi i bagnini della California. Un tuffo nella nostalgia perfetto per la serata estiva.

Rete 4 – Zona Bianca

L’approfondimento giornalistico continua con “Zona Bianca“, il programma di Giuseppe Brindisi che analizza i temi più attuali della politica e della società italiana.

Film e cinema in prima serata

TV8 – Rocky V

TV8 propone alle 21:30 “Rocky V” con Sylvester Stallone, diretto dal regista del primo “Rocky”, John G. Avildsen. Dopo la vittoria su Ivan Drago, Balboa trova sulla sua strada un giovane talento che gli chiede di allenarlo. Il quinto capitolo della saga del pugile più famoso del cinema continua ad emozionare.

Canali specializzati

Rai 4 : “Midsommar – Il villaggio dei dannati” alle 21:20, il thriller psicologico che ha fatto parlare di sé

: “Midsommar – Il villaggio dei dannati” alle 21:20, il thriller psicologico che ha fatto parlare di sé Cine 34 : “Grandi Magazzini” alle 21:10, una lunga serie di gag, con un cast “all star” della commedia italiana

: “Grandi Magazzini” alle 21:10, una lunga serie di gag, con un cast “all star” della commedia italiana Warner TV: “xXx” alle 21:30 con Xander Cage, specializzato in sport estremi, reclutato dal governo per una missione speciale

Documentari e approfondimenti

Rai 3 – Speciali Hiroshima e Nagasaki

In occasione dell’80° anniversario del bombardamento atomico, la programmazione include speciali dedicati a Hiroshima e Nagasaki, con testimonianze dirette e materiale d’archivio inedito.

Focus e documentari storici

I canali tematici propongono documentari di alta qualità che spaziano dalla storia contemporanea alla natura, offrendo alternative culturali per chi preferisce l’approfondimento all’intrattenimento.

Serie TV e crime internazionali

Giallo TV

Giallo propone alle 21:10 “Il commissario Gamache – Misteri a Three Pines”, la serie canadese tratta dai romanzi di Louise Penny che sta conquistando il pubblico internazionale.

Sky e Premium

Sky Atlantic : “The Outsider” con nuovi episodi della serie supernatural-crime

: “The Outsider” con nuovi episodi della serie supernatural-crime Sky Serie : “Dr. House” con le repliche della settima stagione

: “Dr. House” con le repliche della settima stagione Sky Investigation: “Lie to me” con Tim Roth nei panni dell’esperto di menzogne

Consigli per la serata

La programmazione del 7 agosto 2025 offre diverse opzioni per ogni tipo di spettatore:

Per gli amanti del drama : “Un Professore 2” su Rai 1

: “Un Professore 2” su Rai 1 Per i fan del crime : “Delitti in Paradiso” su Rai 2

: “Delitti in Paradiso” su Rai 2 Per chi cerca leggerezza : “Il discorso perfetto” su Rai 3

: “Il discorso perfetto” su Rai 3 Per le famiglie : “Belle e Sebastien” su Canale 5

: “Belle e Sebastien” su Canale 5 Per i nostalgici : “Baywatch” su Italia 1 e “Rocky V” su TV8

: “Baywatch” su Italia 1 e “Rocky V” su TV8 Per gli appassionati di thriller: “Midsommar” su Rai 4

Orari e palinsesto dettagliato

La prima serata inizia alle 21:20-21:30 su tutti i principali canali. Prima dei programmi principali, come sempre, spazio ai telegiornali delle 20:00 e ai programmi di access prime time come “Techetechetè” su Rai 1 e l’intramontabile “4 di Sera” su Rete 4.

Seconda serata

Anche la seconda serata offre contenuti interessanti:

Rai 1: “Overland” con i reportage di viaggio

Rai 2: “Prisma 2” in prima tv free

TV8: “Now you see me – I maghi del crimine”

La serata televisiva del 7 agosto 2025 si conferma ricca e variegata, con proposte che spaziano dall’intrattenimento puro all’approfondimento culturale, garantendo a tutti gli spettatori la possibilità di trovare il programma più adatto ai propri gusti e al proprio mood serale.

Non resta che scegliere il telecomando e godersi una bella serata in compagnia della televisione italiana, che anche in piena estate continua a offrire contenuti di qualità per tutti i target di pubblico.