Mercoledì 6 agosto 2025 si presenta con un palinsesto televisivo ricco e variegato, perfetto per trascorrere una serata estiva davanti al piccolo schermo. La programmazione di oggi offre una vasta scelta tra fiction, film, documentari e programmi di intrattenimento, garantendo opzioni per tutti i gusti e per tutta la famiglia. Scopriamo insieme cosa vedere stasera in TV sui principali canali del digitale terrestre.

I programmi di punta della prima serata

Rai 1: fiction e cinema di qualità

La serata di Rai 1 inizia con gli appuntamenti fissi del mercoledì. Alle 18:45 va in onda “Reazione a catena”, il popolare game show condotto da Marco Liorni che continua a conquistare il pubblico dell’access prime time con i suoi giochi di parole e la competizione tra squadre.

Alle 20:00 spazio al TG1, seguito alle 20:30 da “Techetechetè”, il programma che ripropone i migliori momenti della televisione italiana, perfetto per un tuffo nella nostalgia.

Il programma di punta della serata su Rai 1 è “Simon Coleman” con gli episodi 3 e 4 della seconda stagione in prima TV. La serie, che ha già conquistato il pubblico nelle precedenti puntate, continua a offrire storie avvincenti e personaggi memorabili.

A seguire, alle 23:25, “Qualcosa di speciale”, un film drammatico ambientato a Seattle che racconta la storia di Burke, un vedovo autore di un fortunato manuale per gestire il lutto, che si innamora di Eloise scoprendo di non aver del tutto elaborato la propria perdita.

Canale 5: il fascino imperiale con Sissi

Canale 5 punta forte sulla programmazione serale con “La ruota della fortuna” alle 20:38, il game show condotto da Gerry Scotti che continua a dominare la fascia dell’access prime time con la sua formula vincente e il carisma del conduttore.

La prima serata è dedicata a “Sissi 4” alle 21:43, con gli episodi della quarta stagione in prima TV. La serie sull’imperatrice Elisabetta d’Austria continua ad appassionare il pubblico italiano con le sue storie di corte, amori e intrighi politici nell’impero austro-ungarico.

Rai 2: investigazioni e storie italiane

Rai 2 propone alle 19:00 “The Rookie” con l’episodio 11 della terza stagione, seguito alle 19:40 da “NCIS” con l’episodio 4 della diciannovesima stagione.

Dopo il TG2 delle 20:30 e “TG2 Post” delle 21:00, la prima serata è dedicata a “Rocco Schiavone 4” alle 21:20 con il primo episodio della quarta stagione. La serie con Marco Giallini continua a conquistare il pubblico con le avventure del vicequestore romano trasferito in Valle d’Aosta.

A completare la serata, alle 23:15, “Storie di donne al bivio”, programma che racconta le vicende di donne che hanno dovuto fare scelte importanti nella loro vita.

La programmazione dei canali tematici

Rete 4: informazione e cinema

Rete 4 offre una serata dedicata all’informazione e al cinema. Alle 19:35 va in onda “La promessa”, la soap spagnola che continua ad appassionare il pubblico italiano, seguita alle 20:30 da “4 di sera”.

La prima serata, alle 21:31, è dedicata a “Delitti ai Caraibi” in prima TV, una serie poliziesca ambientata nelle paradisiache isole caraibiche dove omicidi e misteri si intrecciano in scenari da sogno.

Italia 1: azione e medicina

Italia 1 propone alle 20:39 “NCIS – Unità Anticrimine”, seguito alle 21:26 da “Max Working – Lavori in corso”.

I canali del digitale terrestre

L’offerta del digitale terrestre si arricchisce con numerose alternative:

Canale 20 alle 21:15 propone “Superman Returns” , il film con Brandon Routh nei panni dell’Uomo d’Acciaio

alle 21:15 propone , il film con Brandon Routh nei panni dell’Uomo d’Acciaio Iris alle 21:10 trasmette “Alcatraz – L’isola dell’ingiustizia” , dramma carcerario basato su una storia vera

alle 21:10 trasmette , dramma carcerario basato su una storia vera Cine34 alle 21:00 presenta “Loro Chi?” , commedia italiana con protagonisti David e Marcello

alle 21:00 presenta , commedia italiana con protagonisti David e Marcello TV2000 alle 21:15 offre “Rapsodia in agosto”, film drammatico sui bombardamenti atomici del 1945

Le alternative per tutti i gusti

Per gli amanti delle serie TV

I canali specializzati offrono diverse opzioni per gli appassionati delle serie televisive:

Rai Premium alle 21:20 trasmette “Mina Settembre” con gli episodi 5 e 6 della prima stagione

alle 21:20 trasmette con gli episodi 5 e 6 della prima stagione Cielo alle 21:15 propone “The Walking Dead” con i primi due episodi della seconda stagione

alle 21:15 propone con i primi due episodi della seconda stagione Giallo alle 21:10 presenta “Squadra speciale invisibili” con gli episodi 3 e 4

alle 21:10 presenta con gli episodi 3 e 4 Top Crime alle 21:10 offre “Law & Order SVU” con gli episodi 5 e 6 della ventitreesima stagione

Cinema per ogni gusto

L’offerta cinematografica della serata spazia tra diversi generi:

La7d alle 21:15 trasmette “L’amante” , dramma romantico ambientato nell’Indocina francese degli anni ’30

alle 21:15 trasmette , dramma romantico ambientato nell’Indocina francese degli anni ’30 Italia 2 alle 21:15 propone “Contagious” , thriller post-apocalittico sull’epidemia zombie

alle 21:15 propone , thriller post-apocalittico sull’epidemia zombie Twentyseven offre programmazione cinematografica di intrattenimento

Consigli per la serata

Programmazione family-friendly

Per le famiglie con bambini, si consigliano:

“Techetechetè” su Rai 1 per un momento nostalgico condiviso

“La ruota della fortuna” su Canale 5 per il divertimento garantito

“Sissi 4” per le storie di corte adatte a tutte le età

Per gli appassionati di fiction italiana

Gli amanti delle produzioni italiane non possono perdere:

“Simon Coleman” su Rai 1

“Rocco Schiavone 4” su Rai 2

“Mina Settembre” su Rai Premium

Alternative per chi cerca azione

Chi preferisce adrenalina e suspense può scegliere tra:

“Delitti ai Caraibi” su Rete 4

“Superman Returns” su Canale 20

“Alcatraz – L’isola dell’ingiustizia” su Iris

La programmazione notturna

Anche la programmazione notturna offre diverse opportunità di intrattenimento. I canali continuano con repliche dei programmi più seguiti, film d’autore e documentari per chi preferisce andare a letto più tardi.

La ricchezza dell’offerta televisiva della serata del 6 agosto 2025 permette di scegliere in base ai propri gusti, dall’intrattenimento leggero ai contenuti più impegnativi, dalla fiction italiana ai film stranieri.

Informazioni utili per la visione

È importante ricordare che le emittenti possono variare le programmazioni senza preavviso, quindi si consiglia di verificare gli orari sui siti ufficiali dei canali o tramite le guide TV digitali.

La guida è aggiornata al 6 agosto 2025 e include tutti i principali canali del digitale terrestre. Per le piattaforme streaming come Netflix, Prime Video e Disney+, sono sempre disponibili contenuti on-demand che si aggiungono all’offerta televisiva tradizionale.

La serata del 6 agosto 2025 si presenta quindi ricca di opportunità per tutti i telespettatori, confermando la qualità e la varietà dell’offerta televisiva italiana tra canali generalisti, tematici e del digitale terrestre.