Programmi TV stasera 5 agosto 2025: guida completa alla prima serata

Lunedì 5 agosto 2025 si presenta con un palinsesto televisivo ricco e variegato, perfetto per iniziare la settimana davanti al piccolo schermo. La programmazione di stasera offre una vasta scelta tra film biografici, serie tv, documentari e programmi di intrattenimento, garantendo opzioni per tutti i gusti e per tutta la famiglia. Scopriamo insieme cosa vedere stasera in TV sui principali canali del digitale terrestre.

Rai 1: Califano, l’omaggio al cantautore napoletano

La proposta della prima rete

Su Rai 1, la serata inizia con i classici appuntamenti del lunedì:

18:40 – Reazione a catena (Stagione 2025)

– Reazione a catena (Stagione 2025) 20:00 – TG1

– TG1 20:30 – Techetechetè (Stagione 2025)

– Techetechetè (Stagione 2025) 21:30 – Califano (Prima TV)

Focus sul film della serata

Il programma di punta della serata su Rai 1 è “Califano”, un film biografico dedicato alla vita e alla carriera di Franco Califano, uno dei cantautori più iconici e controverse della musica italiana. La pellicola ripercorre la vita artistica e personale del “Califfo”, dalle sue origini romane al successo nazionale, dalle sue canzoni immortali ai suoi eccessi, offrendo un ritratto completo di un artista che ha segnato la cultura musicale italiana.

Il film promette di emozionare il pubblico con la ricostruzione delle atmosfere degli anni ’70 e ’80, quando Califano era al massimo della sua popolarità, e di svelare anche i lati più intimi e controversi della sua personalità.

Canale 5: La notte nel cuore, il talk show estivo

Il palinsesto Mediaset

Canale 5 propone per la serata:

20:01 – TG5

– TG5 20:39 – La Ruota della Fortuna (con Gerry Scotti e Samira Lui)

– La Ruota della Fortuna (con Gerry Scotti e Samira Lui) 21:40 – La notte nel cuore (Prima TV)

Il programma della prima serata

“La notte nel cuore” rappresenta l’appuntamento clou della serata su Canale 5. Si tratta di un programma di intrattenimento che unisce musica, interviste e momenti di spettacolo, pensato per accompagnare i telespettatori nelle calde serate estive. Il format prevede ospiti del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport, in un’atmosfera rilassata e coinvolgente.

Il programma si distingue per la sua capacità di alternare momenti di intrattenimento leggero a interviste più approfondite, creando un mix perfetto per il pubblico estivo che cerca un intrattenimento di qualità ma non troppo impegnativo.

Rai 2: Serie TV e intrattenimento americano

La programmazione della seconda rete

Rai 2 punta sulle serie televisive americane:

18:00 – TG Parlamento

– TG Parlamento 18:15 – TG2

– TG2 19:00 – The Rookie (Stagione 3)

– The Rookie (Stagione 3) 19:40 – N.C.I.S. (Serie storica)

– N.C.I.S. (Serie storica) 21:20 – Approfondimenti e documentari

La rete si conferma come punto di riferimento per gli appassionati delle serie TV d’oltreoceano, proponendo episodi delle stagioni più amate dal pubblico italiano.

Rai 3: Programmazione culturale e di qualità

L’offerta della terza rete

Rai 3 mantiene la sua vocazione culturale con:

19:30 – TG Regionale

– TG Regionale 20:00 – Blob

– Blob 20:30 – Generazione Bellezza

– Generazione Bellezza 20:55 – Un Posto al Sole

– Un Posto al Sole 21:20 – Cinema d’autore e documentari

La programmazione di Rai 3 si rivolge a un pubblico più esigente, offrendo contenuti di approfondimento e cinema di qualità.

Rete 4: Cinema e approfondimento

La proposta del Biscione

Rete 4 presenta:

18:58 – TG4 Telegiornale

– TG4 Telegiornale 19:40 – Meteo.it

– Meteo.it 19:42 – La Promessa (Episodi 470-471)

– La Promessa (Episodi 470-471) 20:29 – 4 di Sera News

– 4 di Sera News 21:30 – Gold Run – L’oro di Hitler (Prima parte, Prima TV)

Il film della serata

“Gold Run – L’oro di Hitler” è un thriller storico che racconta una delle pagine più misteriose della Seconda Guerra Mondiale. La pellicola segue le tracce dell’oro nazista nascosto durante gli ultimi giorni del conflitto, in una corsa contro il tempo che mescola azione, mistero e ricostruzione storica.

Italia 1: Intrattenimento per i giovani

La programmazione Mediaset per i giovani

Italia 1 propone:

18:30 – Studio Aperto

– Studio Aperto 19:30 – CSI Miami

– CSI Miami 20:30 – NCIS

– NCIS 21:23 – Din Don 8 – Viaggio di nozze a Cinecittà World (Prima TV)

Il film “Din Don 8” rappresenta il nuovo capitolo della saga comica italiana, ambientato stavolta nel parco divertimenti di Cinecittà World, promettendo risate e situazioni esilaranti.

La7: Approfondimento e cinema d’autore

La proposta di La7

La7 mantiene la sua linea editoriale con:

20:00 – TG La7

– TG La7 20:35 – In Onda

– In Onda 21:15 – Lenin – Cronaca di un mistero

“Lenin – Cronaca di un mistero” è un documentario che esplora aspetti poco conosciuti della vita del leader rivoluzionario russo, offrendo nuove chiavi di lettura su uno dei personaggi più controversi del XX secolo.

I canali tematici: un mondo di opportunità

Rai Movie e Rai Premium

I canali tematici Rai offrono:

Rai Movie : Cinema italiano e internazionale

: Cinema italiano e internazionale Rai Premium: Serie TV e fiction italiane

Canali Mediaset tematici

Canale 20 : Cinema d’azione e thriller

: Cinema d’azione e thriller Iris : Grandi classici del cinema

: Grandi classici del cinema La5 : Programmazione femminile

: Programmazione femminile Mediaset Extra: Repliche dei programmi di punta

TV8 e Nove: l’alternativa del digitale terrestre

TV8

TV8 propone:

20:30 – Alessandro Borghese 4 ristoranti estate

– Alessandro Borghese 4 ristoranti estate 21:15 – Film e documentari

Il Nove

Il Nove presenta:

20:30 – Programmi di intrattenimento

– Programmi di intrattenimento 21:25 – Cinema e documentari

Consigli per la serata del 5 agosto

Per gli amanti della musica italiana

Il programma imperdibile è sicuramente “Califano” su Rai 1, che offre un ritratto completo di uno dei cantautori più amati e controversi della musica italiana.

Per chi cerca intrattenimento leggero

“La notte nel cuore” su Canale 5 rappresenta la scelta ideale, con il suo mix di musica, interviste e momenti di spettacolo perfetti per una serata estiva.

Per gli appassionati di storia

“Gold Run – L’oro di Hitler” su Rete 4 e “Lenin – Cronaca di un mistero” su La7 offrono approfondimenti storici di grande interesse.

Per i fan delle serie TV

Rai 2 con “The Rookie” e “N.C.I.S.” soddisfa gli appassionati delle serie americane, mentre Italia 1 propone “CSI Miami” per chi ama il genere investigativo.

L’access prime time: La Ruota della Fortuna continua a dominare

Il fenomeno dell’estate

La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui continua a dominare la fascia dell’access prime time su Canale 5, confermandosi come il programma più seguito della fascia oraria. Il game show mantiene il suo appeal grazie alla conduzione carismatica di Gerry Scotti e alle novità introdotte in questa edizione 2025.

La concorrenza

Su Rai 1, “Techetechetè” cerca di tenere testa al successo della Ruota della Fortuna, proponendo i migliori momenti della televisione italiana in un formato nostalgico molto apprezzato dal pubblico.

La seconda serata: intrattenimento per i nottambuli

Approfondimenti e cinema di genere

La seconda serata del 5 agosto offre:

Rai 1 : “Cose Nostre” – approfondimento giornalistico

: “Cose Nostre” – approfondimento giornalistico Canale 5 : “Paperissima Sprint Estate” – intrattenimento leggero

: “Paperissima Sprint Estate” – intrattenimento leggero Rai 3 : Cinema d’autore e documentari

: Cinema d’autore e documentari Italia 1: Repliche e film

Conclusioni: una serata ricca di opportunità

Il palinsesto televisivo del 5 agosto 2025 conferma la varietà e la qualità dell’offerta televisiva italiana. Dalla biografia musicale “Califano” su Rai 1 al talk show “La notte nel cuore” su Canale 5, dal thriller storico “Gold Run” su Rete 4 alle serie americane su Rai 2, ogni spettatore può trovare il programma più adatto ai propri gusti.

Le novità della serata

Tra le novità più interessanti della serata spicca sicuramente “Califano” su Rai 1, che promette di emozionare con la storia di un artista indimenticabile, e “La notte nel cuore” su Canale 5, che si presenta come una piacevole alternativa per chi cerca intrattenimento estivo di qualità.

Per tutti i gusti

La programmazione del 5 agosto 2025 dimostra come la televisione italiana riesca ancora a soddisfare pubblici diversi: dagli amanti della musica e del cinema a chi preferisce l’intrattenimento leggero, dalle serie TV ai documentari storici. Una serata che conferma la ricchezza e la varietà dell’offerta televisiva del nostro Paese.

La guida è aggiornata al 5 agosto 2025. Si consiglia di verificare eventuali cambiamenti dell’ultimo minuto sui siti ufficiali delle emittenti.