Programmi tv stasera 4 agosto 2025: la guida completa per una serata perfetta

La serata di lunedì 4 agosto 2025 offre una programmazione televisiva ricca e variegata, perfetta per concludere il weekend estivo. Dai canali generalisti alle emittenti tematiche, l’offerta spazia tra biografie musicali, serie crime, documentari investigativi e intrattenimento per tutta la famiglia.

Film e programmi in prima serata sui canali Rai

Rai 1: Califano, il film biografico su Franco Califano

Su Rai 1 alle ore 21:30 va in onda “Califano”, il film biografico dedicato alla vita del celebre cantautore romano Franco Califano. Il film racconta la vita tumultuosa di Franco Califano, tra successi e cadute, interpretato da Leo Gassmann e Giampiero De Concilio.

Il film parte dal 1984, nel Teatro Parioli di Roma, quando mille spettatori attendono che salga sul palco il maestro, il poeta, il saltimbanco, il Califfo. La pellicola ripercorre i momenti più significativi della carriera dell’artista, dai trionfi musicali ai periodi difficili della disintossicazione e della depressione.

Dettagli del film:

Genere: Drammatico, biografico

Drammatico, biografico Anno: 2024

2024 Durata: 100 minuti

100 minuti Regia: Alessandro Angelini

Alessandro Angelini Cast principale: Leo Gassmann, Giampiero De Concilio, Valeria Bono

Rai 2: programmazione estiva con serie e intrattenimento

Su Rai 2 la serata prosegue con la programmazione estiva che include “The Rookie” alle 19:00 e “N.C.I.S.” alle 19:40, seguite dal TG2 delle 20:30.

Rai 3: approfondimento e soap opera

La terza rete propone la consueta programmazione serale con “Un posto al sole” alle 20:50 e “Filorosso” alle 21:20, offrendo approfondimenti e intrattenimento.

La programmazione Mediaset di lunedì sera

Canale 5: Cornetto Battiti Live

Su Canale 5 va in onda “Radionorba Cornetto Battiti Live” che torna con la sua energia travolgente, portando la grande musica nelle piazze italiane. L’evento musicale estivo continua ad appassionare il pubblico con esibizioni dal vivo di artisti italiani e internazionali.

Italia 1: Chicago P.D.

Su Italia 1 va in onda “Chicago P.D.” che segue le indagini della Intelligence Unit del dipartimento di polizia di Chicago con detective determinati. La serie crime con Jason Beghe e Tracy Spiridakos offre episodi ricchi di azione e suspense.

Rete 4: programmazione serale

Rete 4 propone la sua consueta programmazione serale con approfondimenti e intrattenimento per il pubblico della rete.

Documentari e approfondimenti speciali

Rai 3: Tony Chichiarelli – Il mistero del falsario

Su Rai 3 va in onda un documentario che esplora la misteriosa figura di Tony Chichiarelli, un abile falsario del 1984 coinvolto con la criminalità romana e legato ai misteri del caso Moro, che fu ucciso nel 1984. Il programma cerca di fare luce sulla sua morte che ha spento una voce chiave sulle trame oscure della Repubblica.

Serie tv e fiction sui canali tematici

Elsbeth su canali specializzati

La serie “Elsbeth” con Carrie Preston e Carra Patterson racconta di un avvocato astuto ma non convenzionale che dopo una carriera di successo a Chicago si trova ora a New York. Gli episodi della seconda stagione offrono crime, drammatico e commedia in un mix avvincente.

Cinema e film d’azione

Rai 4: Snake Eyes – G.I. Joe Le origini

Su Rai 4 alle 21:19 va in onda “Snake Eyes: G.I. Joe – Le origini”, il film d’azione che racconta le origini del celebre personaggio della saga G.I. Joe.

Altri canali tematici

Twentyseven: “Scuola di polizia 6: La città è assediata” alle 21:14

“Scuola di polizia 6: La città è assediata” alle 21:14 Cielo: “Il mistero di Donald C.” alle 21:15

“Il mistero di Donald C.” alle 21:15 Iris: Programmazione cinematografica serale

Sport e intrattenimento alternativo

Programmi sportivi

La serata offre anche diverse opzioni per gli appassionati di sport:

Rai Sport: Campionati italiani di atletica leggera

Campionati italiani di atletica leggera Sky Sport: Programmazione sportiva varia

Programmazione sportiva varia Eurosport: Eventi sportivi internazionali

Consigli per la scelta della serata

Per gli amanti della musica italiana: Il film “Califano” su Rai 1 rappresenta la scelta ideale per conoscere la vita di uno dei cantautori più iconici della musica italiana.

Per chi preferisce l’azione: “Snake Eyes” su Rai 4 offre spettacolo e adrenalina con effetti speciali di alto livello.

Per gli appassionati di cronaca: Il documentario su Tony Chichiarelli propone un viaggio nei misteri della Repubblica italiana.

Per chi cerca leggerezza: “Cornetto Battiti Live” su Canale 5 garantisce musica e divertimento in una formula consolidata.

Programmazione notturna e replica

Dopo la prima serata, i canali propongono:

Repliche dei programmi più seguiti

dei programmi più seguiti Film d’autore sui canali cinematografici

sui canali cinematografici Documentari per chi preferisce andare a letto più tardi

per chi preferisce andare a letto più tardi Programmi di attualità per rimanere informati

Alternative digitali e streaming

Oltre alla programmazione tradizionale, ricordiamo che molti dei programmi sono disponibili anche:

In streaming sulle piattaforme ufficiali

sulle piattaforme ufficiali In replica nei giorni successivi

nei giorni successivi Su RaiPlay e Mediaset Infinity per recuperare eventuali episodi perduti

La varietà dell’offerta televisiva del 4 agosto 2025 conferma la ricchezza del panorama mediatico italiano, capace di soddisfare gusti ed esigenze diverse. Che si tratti di una serata in famiglia o di un momento di relax personale, la programmazione di stasera offre qualcosa di interessante per ogni tipo di spettatore.

Ricordiamo che le emittenti possono variare le programmazioni senza preavviso. Per informazioni sempre aggiornate, consultate le guide ufficiali dei canali televisivi.