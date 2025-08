Programmi TV stasera 3 agosto 2025: la guida completa alla domenica sera

La domenica sera del 3 agosto 2025 promette un palinsesto televisivo ricco e variegato, perfetto per concludere il weekend in compagnia della famiglia. I canali principali propongono una programmazione estiva che spazia dai film ai documentari, dalle fiction alle serie TV, offrendo intrattenimento per tutti i gusti.

I programmi di prima serata sui canali principali

Rai 1: “Dalla strada al palco” e intrattenimento domenicale

Su Rai 1 la serata inizia con gli appuntamenti fissi del weekend, culminando con “Dalla strada al palco”, il talent show condotto da Nek che offre agli artisti di strada l’opportunità di esibirsi su un prestigioso palco televisivo.

La programmazione di Rai 1 per domenica 3 agosto 2025 include:

18:40 – Reazione a catena

– Reazione a catena 19:45 – TG1

– TG1 20:00 – TG1 serale

– TG1 serale 21:45 – “Dalla strada al palco” – La terza edizione del talent show con Nek che dà spazio agli artisti di strada

– “Dalla strada al palco” – La terza edizione del talent show con Nek che dà spazio agli artisti di strada 23:40 – TG1 e seconda parte del programma

Canale 5: “Ti amo in tutte le lingue del mondo” in prima TV

Canale 5 punta sulla programmazione di intrattenimento con “La ruota della fortuna” in access prime time e propone un film romantico in prima visione che promette di coinvolgere il pubblico della domenica sera.

Il palinsesto di Canale 5 prevede:

20:01 – TG5 serale

– TG5 serale 20:39 – La ruota della fortuna

– La ruota della fortuna 21:31 – “Ti amo in tutte le lingue del mondo” – Prima parte del film in prima TV

– “Ti amo in tutte le lingue del mondo” – Prima parte del film in prima TV 22:22 – TGCOM24 Breaking News

– TGCOM24 Breaking News 22:29 – Meteo e seconda parte del film

Italia 1: “Sarabanda Celebrity” con i VIP

Italia 1 propone “NCIS – Unità Anticrimine” nella fascia dell’access prime time, seguita da “Sarabanda Celebrity”, la versione speciale del game show musicale con ospiti VIP che si sfidano a colpi di musica.

La programmazione di Italia 1 include:

20:32 – NCIS – Unità Anticrimine

– NCIS – Unità Anticrimine 21:21 – “Sarabanda Celebrity” – La versione VIP del celebre game show musicale

– “Sarabanda Celebrity” – La versione VIP del celebre game show musicale 00:06 – “Come ti spaccio la famiglia” – Film in seconda serata

Le proposte dei canali tematici

Rai 3: “I quattro figli di Katie Elder” e cultura

Rai 3 offre una programmazione di qualità con “Sapiens – Un solo pianeta” nella fascia dell’access prime time, seguita dal film western “I quattro figli di Katie Elder”, un classico del cinema americano perfetto per la domenica sera.

Il palinsesto di Rai 3 include:

19:00 – TG3

– TG3 19:30 – TG Regione

– TG Regione 20:00 – Blob

– Blob 20:30 – “Sapiens – Un solo pianeta” – Il programma di divulgazione scientifica

– “Sapiens – Un solo pianeta” – Il programma di divulgazione scientifica 21:20 – “I quattro figli di Katie Elder” – Film western con John Wayne

– “I quattro figli di Katie Elder” – Film western con John Wayne 23:25 – TG3 e Meteo 3

Rete 4: “La promessa” e cinema d’autore

Rete 4 propone “La promessa”, la soap spagnola che continua ad appassionare il pubblico italiano, seguita da programmazione cinematografica di qualità per la serata.

Sport e canali specializzati

La programmazione sportiva

Gli appassionati di sport possono contare su diversi canali specializzati che offrono:

Motocross : Su Rai Sport alle 22:00 il Mondiale MXGP delle Fiandre con la gara MX2

: Su Rai Sport alle 22:00 il Mondiale MXGP delle Fiandre con la gara MX2 Motori: Programmi dedicati agli appassionati di auto e moto

I canali tematici del digitale terrestre

La ricca offerta del digitale terrestre include numerose alternative specifiche:

Canale 20 : “The Next Three Days” alle 21:05 – Thriller con Russell Crowe

: “The Next Three Days” alle 21:05 – Thriller con Russell Crowe Iris : “Argo” alle 21:13 – Il film premio Oscar di Ben Affleck

: “Argo” alle 21:13 – Il film premio Oscar di Ben Affleck Twentyseven : “Beetlejuice – Spiritello porcello” alle 21:17 – La commedia cult di Tim Burton

: “Beetlejuice – Spiritello porcello” alle 21:17 – La commedia cult di Tim Burton La 5 : “Un amore improvviso” alle 21:10 – Film romantico

: “Un amore improvviso” alle 21:10 – Film romantico Cine34 : “Ma cosa ci dice il cervello” alle 21:00 – Commedia italiana

: “Ma cosa ci dice il cervello” alle 21:00 – Commedia italiana Focus : “Freedom – Oltre il confine” alle 21:26 – Documentari con Roberto Giacobbo

: “Freedom – Oltre il confine” alle 21:26 – Documentari con Roberto Giacobbo Top Crime : “Perry Mason: Omicidio sull’asfalto” alle 21:16 – Crime classico

: “Perry Mason: Omicidio sull’asfalto” alle 21:16 – Crime classico Italia 2: “The Big Bang Theory” alle 21:15 – Le avventure dei fisici più famosi della TV

Consigli per la serata del 3 agosto 2025

Per le famiglie

La domenica sera è tradizionalmente dedicata alla famiglia, e i canali principali lo sanno bene. Le proposte di Rai 1 con “Dalla strada al palco” e Canale 5 con il film romantico “Ti amo in tutte le lingue del mondo” sono pensate per un pubblico trasversale, con contenuti che possono coinvolgere spettatori di tutte le età.

Per gli appassionati di cinema

Chi ama il cinema può scegliere tra diverse proposte cinematografiche: il western “I quattro figli di Katie Elder” su Rai 3, il thriller “The Next Three Days” su Canale 20, il premio Oscar “Argo” su Iris, o la commedia cult “Beetlejuice” su Twentyseven.

Per chi cerca cultura e approfondimento

I canali Rai specializzati offrono documentari e programmi culturali che arricchiscono la serata con contenuti formativi e di qualità.

La seconda serata e la notte

Anche la programmazione notturna offre diverse opportunità di intrattenimento, con repliche dei programmi più seguiti, film d’autore e documentari per chi preferisce andare a letto più tardi.

Programmi di approfondimento

La notte televisiva del 3 agosto 2025 include programmi di attualità, documentari scientifici e contenuti culturali per un pubblico più esigente.

Cinema notturno

I canali cinematografici continuano la loro programmazione anche nelle ore notturne, offrendo film di diversi generi per soddisfare ogni preferenza.

Come scegliere il programma giusto

Valutare i propri interessi

La ricchezza dell’offerta televisiva della domenica sera permette di scegliere in base ai propri gusti:

Fiction italiana per chi ama le storie nostrane

per chi ama le storie nostrane Cinema internazionale per gli appassionati del grande schermo

per gli appassionati del grande schermo Documentari per chi cerca contenuti formativi

per chi cerca contenuti formativi Sport per gli appassionati delle competizioni

Considerare il pubblico

Se si guarda la TV in famiglia, è importante scegliere programmi adatti a tutti. Le proposte dei canali generalisti sono solitamente pensate per un pubblico ampio e trasversale.

Modifiche dell’ultimo minuto

È importante ricordare che le emittenti possono variare le programmazioni senza preavviso. Per essere sempre aggiornati sui cambiamenti è consigliabile:

Consultare la guida TV aggiornata

Verificare sui siti ufficiali delle emittenti

Controllare le app dedicate ai programmi televisivi

Conclusioni

La domenica sera del 3 agosto 2025 si presenta ricca di opportunità per tutti i gusti. Dalla fiction italiana ai documentari, dal cinema d’autore alle serie TV internazionali, l’offerta televisiva garantisce intrattenimento di qualità per concludere al meglio il weekend.

La varietà della programmazione conferma la ricchezza del panorama televisivo italiano, con canali generalisti e tematici che lavorano insieme per offrire contenuti diversificati e di alta qualità. Che si tratti di una serata in famiglia o di un momento di relax personale, la TV del 3 agosto 2025 ha sicuramente qualcosa di interessante da proporre a ogni telespettatore.