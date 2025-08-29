Programmi tv stasera 29 agosto: la guida completa per una serata perfetta

La serata di venerdì 29 agosto 2025 offre un palinsesto televisivo ricco e variegato per concludere al meglio la settimana. Dalle prime visioni cinematografiche alle serie TV più amate, dai programmi di intrattenimento ai thriller d’azione, ecco la guida completa per orientarsi nella programmazione di stasera e scegliere il programma perfetto per ogni gusto.

Rai 1: cinema italiano d’autore

Ore 18:40 – Reazione a catena continua a conquistare il pubblico del pre-serata con Marco Liorni che sfida i concorrenti con giochi di parole sempre più avvincenti.

Ore 20:30 – Techetechetè propone un viaggio nella memoria della televisione italiana, rievocando momenti indimenticabili del nostro piccolo schermo.

Ore 21:30 – Le mie ragazze di carta rappresenta il pezzo forte della serata di Rai 1. Il film di Luca Lucini, in prima visione televisiva, racconta la storia di Tiberio, un ragazzino che dalla campagna arriva a Treviso negli anni ’70.

La pellicola, con Maya Sansa, Andrea Pennacchi, Alvise Marescalchi e Neri Marcoré, esplora il delicato passaggio dall’adolescenza alla pubertà attraverso gli occhi di un giovane protagonista che si imbatte nel mondo femminile adulto. Il film, poetico e ben realizzato, conferma il talento di Lucini nella direzione di giovani attori.

Rai 2: azione tedesca con Cobra 11

Ore 19:00 – The Rookie continua con la quarta stagione, seguita alle 19:40 da N.C.I.S. nella ventesima stagione.

Ore 21:00 – Squadra speciale Cobra 11 torna in prima serata su Rai 2 con nuove avventure ad alta velocità. La serie tedesca più amata dal pubblico italiano continua con Semir Gerkhan (Erdogan Atalay) e Vicky Reisinger (Pia Stutzenstein) impegnati in inseguimenti mozzafiato e casi di cronaca sulle autobahn tedesche.

La serata promette adrenalina pura con le classiche scene d’azione che hanno reso celebre la serie in tutto il mondo, confermando Cobra 11 come uno dei prodotti di punta della programmazione estiva di Rai 2.

Rai 3: sport e cultura di qualità

Ore 20:00 – Diamond League 2025 – Finali. 2a giornata dallo Stadio Letzigrund di Zurigo. La terza rete offre in diretta le finali dell’atletica leggera con i migliori atleti del mondo che si contendono i titoli nelle gare decisive del circuito.

Ore 22:00 – Stelle paralimpiche racconta le storie degli atleti paralimpici, campioni e professionisti di altissimo livello che con le loro geste e vittorie ispirano la società e contribuiscono a creare consapevolezza.

Ore 23:00 – Cari amici vicini e lontani con Renzo Arbore. Per il Centenario della Radio Italiana, una riedizione speciale del programma che nel 1984 celebrò i primi 60 anni della radio, con Alberto Sordi protagonista dell’undicesima puntata.

Canale 5: il ritorno di Tradimento

Ore 20:35 – Paperissima Sprint scalda l’atmosfera con le gag e le papere più divertenti della televisione italiana.

Ore 21:21 – Tradimento torna finalmente su Canale 5 dopo la pausa estiva. La serie turca con Vahide Perçin (l’amata Hunkar di Terra Amara) riprende dal punto in cui si era interrotta, con l’incidente di Kahraman che ha reso necessario un ricovero d’urgenza.

Gli episodi di stasera promettono molti colpi di scena: Mualla rivelerà a Celal che Kahraman è figlio del defunto marito Tahir, mentre Ipek scoprirà che Guzide e Sezai si sono sposati. La serie andrà avanti fino alle 00:15 circa con tre episodi consecutivi.

Rete 4: action hollywoodiano

Ore 21:20 – The Bourne Legacy porta su Rete 4 l’azione e l’adrenalina del celebre franchise con Jeremy Renner. Il film, diviso in due parti per la programmazione televisiva, offre inseguimenti mozzafiato e una trama avvincente per gli amanti del genere action.

Il quarto canale Mediaset punta su un blockbuster hollywoodiano per garantire una serata all’insegna dello spettacolo e dell’intrattenimento ad alta tensione.

Italia 1: drama americano con i vigili del fuoco

Ore 20:34 – NCIS – Unità Anticrimine scalda l’atmosfera con la celebre serie investigativa americana.

Ore 21:24 – Chicago Fire – Stagione 13, Episodio 15 “Troppo vicini”. La serie drama americana ambientata nella caserma dei vigili del fuoco di Chicago continua con nuovi episodi ricchi di azione, emozioni e storie umane che coinvolgono la squadra della Firehouse 51.

L’episodio di stasera, dal titolo “Troppo vicini”, promette situazioni ad alta tensione e sviluppi inattesi per i protagonisti della serie, che da anni tiene incollato allo schermo il pubblico giovane della rete Mediaset.

Canale 20: azione militare

Ore 21:10 – Mine racconta la storia di Mike, un tiratore scelto inviato nel deserto per una missione pericolosa. Quando qualcosa va storto, si ritrova circondato da mine antiuomo in una corsa contro il tempo per la sopravvivenza.

Il film offre tensione psicologica e azione militare per gli appassionati del genere thriller d’azione.

Cine 34: commedia italiana classica

Ore 21:00 – Sabato domenica e venerdì porta sul canale tematico Mediaset una commedia italiana in tre episodi con un cast stellare che include Adriano Celentano, Edwige Fenech e Barbara Bouchet.

La pellicola rappresenta il meglio della commedia all’italiana degli anni ’70, con situazioni esilaranti e interpretazioni memorabili.

Canali Sky: cinema d’autore e internazionale

Sky Cinema

Cinema Uno – The Brutalist alle 21:15 offre una proposta cinematografica d’autore per gli abbonati Sky.

Cinema Family – Il cacciatore e la regina di ghiaccio alle 21:00 presenta un fantasy adventure perfetto per tutta la famiglia.

Cinema Action – Valerian e la città dei mille pianeti alle 21:00 porta la fantascienza spettacolare di Luc Besson.

La7: informazione e approfondimento

La settima rete continua con la sua programmazione di qualità dedicata all’informazione, documentari e approfondimento giornalistico per chi cerca contenuti culturali e di attualità.

Consigli per la serata

Per gli amanti del cinema d’autore

La Chimera su Rai 3 rappresenta la scelta ideale per chi cerca qualità cinematografica e la poetica visione di Alice Rohrwacher, una delle registe più apprezzate del panorama internazionale.

Per i fan delle serie turche

Tradimento su Canale 5 è l’appuntamento imperdibile dopo la lunga pausa estiva, con nuovi colpi di scena e sviluppi inattesi.

Per chi ama le serie TV americane

Chicago Fire su Italia 1 offre il drama americano più seguito dai giovani, con storie coinvolgenti ambientate nel mondo dei vigili del fuoco di Chicago.

Per i nostalgici della commedia italiana

Sabato domenica e venerdì su Cine 34 offre il meglio della tradizione comica italiana con interpreti indimenticabili.

Programmazione streaming e on demand

Tutti i programmi Rai sono disponibili in diretta streaming e on-demand su RaiPlay, mentre i contenuti Mediaset si possono seguire su Mediaset Infinity.

La serie Tradimento sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity per chi volesse recuperare gli episodi o rivederli in differita.

Sky offre la propria programmazione completa attraverso Sky Go per gli abbonati, con possibilità di rivedere i contenuti anche nei giorni successivi.

Note importanti per gli spettatori

Le emittenti possono variare le programmazioni senza preavviso, quindi si consiglia sempre di verificare gli orari attraverso:

La guida TV del proprio decoder digitale terrestre

I siti ufficiali delle reti televisive

Le applicazioni mobile dedicate (RaiPlay, Mediaset Infinity, Sky Go)

I canali social ufficiali delle emittenti

È inoltre importante ricordare che molti programmi offrono la possibilità di essere recuperati attraverso le piattaforme on-demand, permettendo una fruizione flessibile anche a chi non può seguire la diretta.

La battaglia degli ascolti

La serata del venerdì rappresenta tradizionalmente uno slot importante per la televisione italiana. Le mie ragazze di carta su Rai 1 punta sulla qualità del cinema italiano, mentre Tradimento su Canale 5 fa leva sulla fedeltà del pubblico alle serie turche.

The Bourne Legacy su Rete 4 cerca di intercettare gli amanti dell’action movie, mentre Into the Storm su Italia 1 si rivolge a un pubblico più giovane in cerca di emozioni forti.

Conclusioni

Il 29 agosto 2025 conferma la ricchezza dell’offerta televisiva italiana, capace di soddisfare gusti diversificati con una programmazione che spazia dal cinema d’autore alle serie internazionali, dall’intrattenimento familiare ai thriller d’azione.

La serata di oggi dimostra come la televisione italiana sappia bilanciare sapientemente qualità e intrattenimento, offrendo alternative valide per ogni tipo di spettatore e confermando la vitalità del palinsesto nazionale anche durante il periodo estivo.

Buona visione a tutti e buon fine settimana!