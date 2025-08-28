Programmi TV stasera 28 agosto 2025: guida completa alla prima serata

La serata televisiva di giovedì 28 agosto 2025 si preannuncia ricca di proposte per tutti i gusti, tra grandi film, serie appassionanti, intrattenimento leggero e sport ad alta tensione. Dalle fiction di qualità ai kolossal cinematografici, passando per thriller avvincenti e programmi di varietà, ecco la guida completa per orientarsi nel palinsesto televisivo e scegliere il programma perfetto per la tua serata.

I programmi di punta sui canali principali

Rai 1: fiction e qualità italiana

Ore 21:30 – “Un professore 2” con Alessandro Gassmann torna su Rai 1 con un nuovo episodio dal titolo “Leibniz, rimorsi e rimpianti”. Il protagonista Dante affronta i suoi fantasmi interiori mentre cerca di aiutare i suoi studenti a trovare la propria strada. L’episodio di stasera promette momenti intensi e profondi, con una trama che esplora le complessità dell’insegnamento moderno e delle relazioni umane.

La serie, che ha conquistato il pubblico nella prima stagione, continua a esplorare temi sociali importanti attraverso il personaggio del professor Dante Balestra, interpretato magistralmente da Alessandro Gassmann. La fiction rappresenta l’eccellenza della produzione italiana, combinando intrattenimento e riflessione sociale.

Canale 5: medical drama e mistero

Ore 21:20 – “Watson” – La serie medical-thriller che mescola scienza e mistero torna su Canale 5. Nell’episodio di oggi, intitolato “L’uomo con la mano aliena”, un paziente presenta sintomi inspiegabili che mettono alla prova il team medico e sollevano interrogativi inquietanti.

Il programma rappresenta la strategia di Mediaset di puntare su produzioni internazionali di qualità, offrendo al pubblico italiano storie avvincenti che combinano medicina e suspense. La serie ha conquistato il pubblico grazie ai suoi casi medici complessi e ai colpi di scena inaspettati.

Italia 1: adrenalina e azione

Ore 21:20 – “No Way Up – Senza via d’uscita” – Un thriller d’azione ambientato nel Pacifico dove l’adrenalina sale alle stelle. Un gruppo di passeggeri sopravvive a un disastro aereo, ma si ritrova intrappolato in una sezione sommersa dell’aereo, con l’ossigeno che scarseggia e pericoli che si moltiplicano. Suspense garantita per gli amanti del genere.

Il film rappresenta il perfetto intrattenimento per chi cerca emozioni forti, con scene mozzafiato e una tensione costante che tiene incollati allo schermo dall’inizio alla fine.

Cinema di qualità e grandi produzioni

Rete 4: epica e mitologia

Ore 21:25 – “Troy” – Il kolossal epico con Brad Pitt nei panni di Achille va in onda su Rete 4. Il film ripercorre la leggendaria guerra di Troia, tra amori impossibili, battaglie spettacolari e il celebre inganno del cavallo di Troia. Se ami le storie mitologiche e le ambientazioni grandiose, rappresenta una scelta sicura per una serata all’insegna dell’epica.

La pellicola, diretta da Wolfgang Petersen, vanta un cast stellare che include anche Eric Bana, Orlando Bloom e Diane Kruger, offrendo uno spettacolo cinematografico di alto livello.

Rai Movie: cinema d’autore

Ore 21:10 – “Conversazioni con altre donne” – Una commedia romantica raffinata con Helena Bonham Carter e Aaron Eckhart. Due ex amanti si ritrovano casualmente a un matrimonio e, tra dialoghi brillanti e flashback emotivi, riemergono emozioni mai sopite. Perfetto per chi cerca un’atmosfera più intima e riflessiva.

Cielo: storie vere e coraggio

Ore 21:20 – “Volo Pan Am 73” – Il film racconta l’eroica vicenda di Neerja Bhanot, giovane hostess indiana che salvò decine di passeggeri durante un dirottamento. Un tributo al coraggio femminile che commuove e fa riflettere, rappresentando il cinema che sa ispirare attraverso storie vere di grande umanità.

Sport e intrattenimento live

Il grande basket europeo

Rai 2 – ore 20:20 trasmette in diretta EuroBasket 2025, con l’attesissimo match tra Italia e Grecia. Un’occasione imperdibile per tifare gli azzurri e godersi il grande basket europeo, con una partita che si preannuncia equilibrata e spettacolare.

Atletica di livello mondiale

Rai 3 – ore 20:00 segue le finali della Diamond League di atletica da Zurigo, con i migliori atleti del mondo in gara. Un appuntamento fisso per tutti gli appassionati di atletica leggera, con gare di altissimo livello tecnico.

Varietà e intrattenimento musicale

Sky Uno: talenti in cerca di gloria

Ore 21:15 – “X Factor” con giudici d’eccezione come Francesco Gabbani e Ornella Vanoni. Tra esibizioni sorprendenti e momenti di tensione, lo show continua a scoprire nuove voci e storie emozionanti. Il programma rappresenta uno dei talent show più seguiti della televisione italiana.

TV8: musica e divertimento

Ore 21:30 – “Tilt – Tieni il Tempo” condotto da Enrico Papi. Un game show musicale che mette alla prova ritmo e memoria dei concorrenti, perfetto per una serata all’insegna del divertimento e della musica.

I classici che non tramontano mai

Per i nostalgici, Mediaset Extra ripropone “Sarabanda” alle 21:30, mentre Canale 5 manda in onda una replica di “Ciao Darwin”, il varietà cult con Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Thriller e mistero per i nottambuli

Rai 4: brividi garantiti

Ore 21:20 – “A Lonely Place to Die” – Gli amanti del brivido troveranno pane per i loro denti. Un gruppo di alpinisti scopre una bambina imprigionata in una grotta nelle Highlands scozzesi. Il tentativo di salvarla si trasforma in una corsa contro il tempo, tra paesaggi mozzafiato e minacce invisibili.

La7: cinema cult italiano

Ore 23:15 – “La ragazza con la pistola” con Monica Vitti. Una commedia pungente e moderna che racconta la vendetta di una donna siciliana emigrata in Inghilterra. Un capolavoro del cinema italiano che non passa mai di moda.

Seconda serata e approfondimenti

La programmazione prosegue nella seconda serata con contenuti di qualità:

Italia 1 propone “Underwater” alle 23:05, un thriller sottomarino con Kristen Stewart

propone alle 23:05, un thriller sottomarino con Rai 4 continua con “Criminal Minds: Beyond Borders” alle 20:35

continua con alle 20:35 I canali tematici offrono una programmazione ricca di serie TV, documentari e film per tutti i gusti

Le tendenze del palinsesto estivo 2025

Le televisioni italiane stanno seguendo alcune tendenze specifiche per l’estate 2025:

Maggiore spazio alla musica live con eventi e talent show

con eventi e talent show Puntare su fiction di qualità con produzioni italiane e internazionali

con produzioni italiane e internazionali Bilanciamento tra intrattenimento leggero e contenuti di approfondimento

Offerta diversificata per soddisfare tutti i target di pubblico

Streaming e catch-up TV

Molti programmi offrono anche la possibilità di essere rivisti on demand, permettendo di recuperare gli appuntamenti perduti:

Tutti i programmi Rai sono disponibili su RaiPlay

sono disponibili su I contenuti Mediaset si possono seguire su Mediaset Infinity

si possono seguire su I canali tematici offrono servizi di catch-up TV attraverso le rispettive piattaforme digitali

Consigli per la serata

Per scegliere il programma perfetto per la tua serata del 28 agosto 2025, ecco alcuni suggerimenti:

Se ami le storie di formazione e crescita : “Un professore 2” su Rai 1

: “Un professore 2” su Rai 1 Per chi cerca azione e adrenalina : “No Way Up” su Italia 1 o “Troy” su Rete 4

: “No Way Up” su Italia 1 o “Troy” su Rete 4 Gli appassionati di sport non possono perdere Italia-Grecia su Rai 2

non possono perdere Italia-Grecia su Rai 2 Chi preferisce cinema d’autore : “Conversazioni con altre donne” su Rai Movie

: “Conversazioni con altre donne” su Rai Movie Per una serata di puro intrattenimento: “X Factor” su Sky Uno o “Tilt” su TV8

Conclusioni

La serata del 28 agosto 2025 conferma la ricchezza dell’offerta televisiva italiana, capace di soddisfare tutti i gusti e le età. Dalla qualità delle produzioni cinematografiche all’eccellenza dei documentari sportivi, dalla comicità italiana ai thriller d’azione, la televisione italiana dimostra la sua capacità di offrire intrattenimento di qualità anche durante il periodo estivo.

La battaglia degli ascolti estivi vede le reti competere per conquistare il pubblico con una programmazione che bilancia sapientemente tradizione e innovazione, puntando sia su contenuti consolidati che su nuove proposte. Qualunque sia la tua preferenza, la serata televisiva del 28 agosto 2025 ha sicuramente il programma giusto per te.

Ricordiamo che le emittenti possono variare le programmazioni senza preavviso, quindi ti consigliamo di verificare sempre gli orari sui siti ufficiali o attraverso la guida TV del tuo decoder.