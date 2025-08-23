Programmi tv stasera 23 agosto 2025: la guida completa per una serata perfetta

La serata di sabato 23 agosto 2025 promette di offrire agli spettatori una programmazione televisiva ricca e variegata, capace di soddisfare tutti i gusti e le preferenze. Dalle emozionanti avventure cinematografiche ai documentari culturali, dai programmi di intrattenimento agli eventi musicali dal vivo, la televisione italiana presenta un palinsesto studiato per garantire una serata di qualità a tutta la famiglia.

Rai: tradizione e innovazione per tutti i gusti

Rai 1: tra nostalgia e romanticismo

La prima rete pubblica italiana propone una serata all’insegna della nostalgia e del romanticismo. Alle 20:35 va in onda “Evviva!”, lo speciale condotto da Gianni Morandi che, in occasione dei 70 anni della Rai, ci conduce in un viaggio attraverso generi, personaggi e temi che hanno fatto la storia della televisione italiana.

Il clou della serata arriva alle 23:55 con “Sognando il Signor Darcy”, un delizioso film romantico che reinterpreta in chiave moderna il capolavoro di Jane Austen. La storia segue Harriet, una bibliotecaria e aspirante scrittrice che vive immersa nei romanzi di Jane Austen, convinta che nessun uomo reale possa competere con l’ideale di Mr. Darcy.

La protagonista viene catapultata magicamente nel mondo di “Orgoglio e Pregiudizio”, dove la sua presenza inizia a deviare il corso degli eventi originali. Il film utilizza il meccanismo del “personaggio contemporaneo catapultato nel passato” non solo per creare gag o anacronismi, ma per interrogarsi sul rapporto tra fantasia e realtà.

Cast principale:

Eliza Bennett nel ruolo di Harriet

Nicholas Bishop

Nell Barlow

Catherine Hannay

Rai 2: sport e thriller internazionali

La seconda rete punta su un mix di sport e fiction internazionale. Alle 19:00 appuntamento con i “Campionati Mondiali di Ginnastica Ritmica” in diretta da Rio de Janeiro, dove le Azzurre, reduci dal successo agli Europei di Tallinn, scenderanno in campo per conquistare il titolo mondiale.

Il prime time alle 21:00 è dedicato a “Vendicherò mia madre”, un thriller avvincente che promette di tenere incollati allo schermo gli amanti del genere. A seguire, alle 22:40, spazio al calcio con “90° minuto – Il Sabato al 90°”.

Rai 3: musica e cultura dal Salento

La terza rete offre uno degli eventi più attesi dell’estate italiana: “La Notte della Taranta 2025” in diretta da Melpignano alle 21:20. Il concertone finale del festival di musica popolare salentina rappresenta uno degli appuntamenti culturali più importanti dell’estate italiana.

Preceduto alle 20:30 da “Sapiens – Un solo pianeta”, il programma di Mario Tozzi dedicato all’ambiente e alla sostenibilità, la serata di Rai 3 si distingue per la sua qualità culturale e l’attenzione alle tradizioni popolari italiane.

Mediaset: intrattenimento e avventura per tutta la famiglia

Canale 5: nostalgia televisiva con stile

Il flagship network Mediaset propone alle 21:20 “Ciao Darwin”, lo storico programma di Paolo Bonolis che continua a essere uno dei format più amati della televisione italiana. La trasmissione, con il suo mix di giochi, prove fisiche e momenti di spettacolo, rappresenta l’intrattenimento televisivo nella sua forma più pura.

Preceduto alle 20:40 da “La Ruota della Fortuna” con Gerry Scotti, la serata di Canale 5 punta su format consolidati e conduttori di grande esperienza.

Italia 1: azione e avventura con Indiana Jones

Italia 1 punta sull’action con “Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo” alle 21:15. Il quarto capitolo della saga con Harrison Ford trasporta gli spettatori nell’atmosfera della Guerra Fredda, dove l’archeologo più famoso del cinema è alle prese con i russi per contendersi un prezioso reperto archeologico.

Il film, diretto da Steven Spielberg, rappresenta il ritorno del leggendario personaggio dopo 19 anni di assenza dalle sale cinematografiche. A seguire, alle 23:30, “Scuola di Polizia 2”, il secondo capitolo della celebre saga comica.

Rete 4: cinema italiano e d’autore

Rete 4 dedica la serata al cinema italiano con “Se son rose” alle 21:30, commedia con Leonardo Pieraccioni. Il film racconta la storia di Leonardo, un annoiato Peter Pan cinquantenne che viene scosso dalla figlia attraverso un’email inviata alle sue ex fidanzate.

A chiudere la serata, alle 23:10, “Il Padrino: Epilogo – La morte di Michael Corleone”, il terzo e ultimo capitolo della saga con Al Pacino, per gli amanti del cinema d’autore.

I canali tematici: varietà e specializzazione

Rai 4 e cinema d’azione

Rai 4 alle 21:20 propone “Drug War”, thriller d’azione che racconta la storia di Ming, spietato trafficante di droga che sopravvive a un incidente e finisce in arresto.

Canale 20: arti marziali e leggende

Canale 20 alle 21:00 trasmette “Rise of the Legend – La nascita della leggenda”, adrenalinico racconto delle origini del maestro di kung-fu Wong Fei-Hung e della sua lotta contro una dinastia corrotta.

I canali Sky: programmazione premium

Per gli abbonati Sky, la serata offre numerose alternative:

Sky Atlantic alle 21:15 propone “The Walking Dead: Dead City” con i nuovi episodi della serie spin-off.

Sky Serie presenta “Maria Antonietta” con una programmazione doppia alle 21:15.

Sky Crime alle 21:00 approfondisce i “Mostri senza nome” con un focus su Firenze.

Sky Documentaries alle 21:15 racconta “Lockerbie – La vera storia dell’attentato”.

Sport in tv: calcio e ginnastica ritmica

Serie A: il ritorno del campionato

Importante novità per gli appassionati di calcio: su DAZN debutta la Serie A con in serata Milan-Cremonese e Roma-Bologna (anche su Sky). Il campionato italiano riparte con due match che promettono spettacolo ed emozioni.

Ginnastica ritmica: le Azzurre a Rio

I Mondiali di Ginnastica Ritmica da Rio de Janeiro vedono protagoniste le “Farfalle”, reduci dal recente successo agli Europei di Tallinn. L’appuntamento è alle 19:00 su Rai 2 per seguire le prestazioni delle nostre atlete in una competizione di altissimo livello.

I programmi dell’access prime time

I quiz show più amati

Reazione a Catena su Rai 1 alle 18:40 continua a conquistare il pubblico del pre-serata con i suoi giochi di parole e la simpatia dei concorrenti.

La Ruota della Fortuna su Canale 5 alle 20:40 con Gerry Scotti offre il mix perfetto di suspense e intrattenimento familiare.

Informazione e attualità

I telegiornali delle 20:00 su Rai 1 e Canale 5 offrono il consueto approfondimento sui temi di attualità, seguiti dai servizi meteo per programmare il weekend.

“4 di Sera Weekend” su Rete 4 alle 20:30 propone il cons