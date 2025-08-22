Programmi tv stasera 22 agosto 2025: guida completa ai palinsesti

La serata di venerdì 22 agosto 2025 promette un palinsesto televisivo ricco e variegato, perfetto per chiudere la settimana in bellezza. Dalle fiction ai film d’azione, passando per documentari e sport, ecco cosa ci aspetta stasera sui principali canali del digitale terrestre.
La programmazione Rai di stasera
Rai 1: Era ora e speciale Toto Cutugno
Su Rai 1, la serata inizia alle 20:30 con “Techetechetè – Toto Cutugno: emozioni italiane”, uno speciale dedicato al grande cantautore italiano scomparso. A seguire, alle 21:30, va in onda “Era ora”, un programma che promette di intrattenere il pubblico con contenuti di qualità.
La programmazione prosegue alle 23:25 con “Codice, la Vita è digitale”, seguito dal TG1 Sera alle 23:55.
Rai 2: The Americas – viaggio nel continente
Rai 2 propone una serata dedicata ai documentari con “The Americas” alle 21:00. Il programma presenta l’episodio “La West Coast” seguito alle 21:50 da “La Patagonia” e alle 22:35 da “Dietro le quinte di The Americas”.
La serata prosegue con “F.B.I. International” stagione 2, episodio 19 “La fratellanza” alle 23:20.
Rai 3: grande sport con l’atletica
Rai 3 dedica la serata allo sport con l’“Atletica: Diamond League 2025 – 14a tappa: Bruxelles” dalle 20:00, seguita alle 22:00 dalla “Ginnastica Ritmica: Mondiali 2025 – Finali All Around (Gruppo A)”.
I programmi Mediaset della serata
Canale 5: Only You in prima tv
Su Canale 5, dopo il TG5 delle 20:01 e “La ruota della fortuna” alle 20:36, va in onda alle 21:36 “Only You” in prima TV. Il film promette di essere uno dei piatti forti della serata televisiva.
A seguire, alle 23:42 il TG5 e alle 00:20 “Amore & altri rimedi”.
Italia 1: Chicago Fire in prima tv
Italia 1 punta sulle serie americane con “NCIS – Unità Anticrimine” alle 20:30, seguito alle 21:17 da “Chicago Fire” in prima TV. La serata continua con “Law & Order: Unità Speciale” alle 23:39.
Rete 4: cinema drammatico con The Impossible
Rete 4 propone una serata cinematografica con “The Impossible” alle 21:30, seguito alle 23:30 da “Malena”. Due film intensi e drammatici per una serata all’insegna delle grandi emozioni.
Canali tematici: una vasta scelta
La7: commedia francese e cucina
La7 offre “Tutte le donne della mia vita” alle 21:15, seguito alle 23:15 da “Sì, Chef! – La Brigade”.
TV8: talent e stand-up comedy
TV8 propone “Italia’s Got Talent” alle 21:30, seguito alle 23:30 da “Stand Up Comedy”.
Canale 20: azione e fantascienza
Il Canale 20 punta sull’azione con “Guardians – Il risveglio dei guardiani” alle 21:13, seguito alle 22:49 da “The Equalizer”.
Cinema e intrattenimento sui canali specializzati
Rai 4: Maximum Risk con Van Damme
Rai 4 propone alle 21:20 “Maximum Risk” seguito alle 23:01 da “Wire Room – Sorvegliato Speciale”.
Iris: Brooklyn – storia di immigrazione
Su Iris va in onda alle 21:14 “Brooklyn”, seguito alle 23:31 da “North Country – Storia di Josey”.
Rai Movie: guerra e suspense
Rai Movie presenta alle 21:10 “Tora! Tora! Tora!” seguito alle 23:30 da “L’uomo che sapeva troppo”.
Programmi per tutta la famiglia
La5: musical con Mamma Mia!
La5 dedica la serata ai musical con “Mamma mia!” alle 21:10, seguito alle 23:15 da “Mamma mia! Ci risiamo”.
Cine34: commedia italiana
Cine34 propone “Occhio malocchio prezzemolo e finocchio” alle 21:00, seguito alle 23:19 da “Dove vai in vacanza?”.
Documentari e approfondimenti
Focus: natura e predatori
Focus presenta “Predatori e prede – L’eterna sfida” alle 21:25, seguito alle 23:10 da “Hot Roads – Strade di fuoco”.
Rai 5: travel e musica
Rai 5 offre “Kilimangiaro Collection” alle 21:16, seguito alle 23:07 da “La storia di Amy Winehouse in dieci scatti”.
Crime e investigazioni
Giallo: polizieschi europei
Il canale Giallo propone “Jacobs: un veterinario per agente” alle 21:10, seguito alle 23:10 da “Il giovane ispettore Morse”.
Top Crime: FBI e CSI
Top Crime presenta “FBI: Most Wanted” alle 21:13, seguito alle 22:56 da “C.S.I. – Scena del crimine”.
Consigli per la serata del 22 agosto
I programmi imperdibili
Per gli amanti del cinema:
- “Only You” su Canale 5 per una storia romantica in prima TV
- “The Impossible” su Rete 4 per un dramma intenso e toccante
- “Brooklyn” su Iris per una storia di immigrazione commovente
Per chi cerca azione:
- “Maximum Risk” su Rai 4 con Jean-Claude Van Damme
- “Guardians” su Canale 20 per fantascienza e avventura
Per le famiglie:
- “Mamma Mia!” su La5 per cantare e divertirsi insieme
- “Italia’s Got Talent” su TV8 per talenti straordinari
Per gli sportivi:
- Diamond League su Rai 3 per l’atletica leggera internazionale
- Ginnastica Ritmica sempre su Rai 3 per i Mondiali 2025
Programmazione di qualità
La serata del 22 agosto 2025 si distingue per la varietà e qualità dell’offerta televisiva. Dalle grandi produzioni cinematografiche ai documentari di approfondimento, passando per lo sport internazionale e l’intrattenimento familiare, ogni telespettatore può trovare il programma più adatto ai propri gusti.
Come seguire i programmi in streaming
Piattaforme disponibili
Tutti i programmi Rai sono disponibili in diretta streaming e on-demand su RaiPlay, mentre i contenuti Mediaset si possono seguire su Mediaset Infinity. Per i canali tematici, molti offrono servizi di catch-up TV attraverso le rispettive piattaforme digitali.
Seconda serata e programmazione notturna
Le proposte dopo mezzanotte
La programmazione prosegue nella seconda serata con film, serie tv e approfondimenti:
- Rai 1: “Cinematografo estate” alle 00:40
- Canale 5: “Paperissima Sprint” alle 02:13
- Italia 1: “Fuori le prove!” alle 01:09
- Rai Movie: “Fango, sudore e polvere da sparo” alle 01:45
Conclusioni
Il venerdì 22 agosto 2025 offre un palinsesto televisivo completo e bilanciato, capace di soddisfare tutti i gusti e le età. Dalla qualità delle produzioni cinematografiche all’eccellenza dei documentari sportivi, dalla comicità italiana ai thriller d’azione, la televisione italiana conferma la sua capacità di offrire intrattenimento di qualità.
Ricordate che gli orari possono subire variazioni dell’ultimo minuto, quindi è sempre consigliabile verificare sui canali ufficiali. Buona visione a tutti e buon weekend!