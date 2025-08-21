Programmi TV stasera 21 agosto 2025: la guida completa alla prima serata

Il palinsesto televisivo di giovedì 21 agosto 2025 offre una programmazione ricca e variegata per soddisfare tutti i gusti. Dalle fiction di successo ai documentari di approfondimento, dai film cult alle serie internazionali, ecco la guida completa per orientarsi nella serata televisiva.
Rai: tra fiction e approfondimento
Rai 1: il meglio della fiction italiana
Ore 21:30 – “Un Professore 2 – Thoreau: Un pianeta da salvare” La prima rete nazionale propone la seconda stagione della fiction con Alessandro Gassmann. Nell’episodio di stasera, il forte caldo spinge Dante a sfidare gli studenti, mentre Luna manda foto osé al suo ammiratore sempre più insistente. La verità su Nicola farà infuriare tutti. Serata maratona con tre episodi consecutivi fino alle 00:05.
Programmazione della serata:
- 18:40 – Reazione a catena
- 20:00 – TG1
- 20:30 – Techetechetè St 2025
- 21:30 – Un Professore St 2
- 22:30 – Un Professore St 2 (secondo episodio)
- 23:30 – Un Professore St 2 (terzo episodio)
Rai 2: crime britannico ai Caraibi
Ore 21:00 – “Delitti in Paradiso” – Stagione 12 Episodio 7 “Una cruda verità” La seconda rete propone la popolare serie crime britannica ambientata ai Caraibi. Nell’episodio di stasera, tutti gli indizi relativi alla morte di David Cartwright conducono a Neville, che viene arrestato. La sua squadra, convinta della sua innocenza, cercherà di scagionarlo.
Programmazione della serata:
- 18:15 – TG2
- 18:35 – TG Sport – TG Sport Sera
- 19:00 – The Rookie St 4
- 19:40 – N.C.I.S. St 19
- 20:30 – TG2
Rai 3: cinema francese in prima TV
Ore 21:20 – “I re della scena” (Prima TV) Film francese che racconta la storia di Rachel Zimmerman che ha cresciuto i suoi figli Sam e Jérémie e il nipote Nathan insegnando loro l’arte della truffa, tra piccoli furti e piani improbabili. Una commedia che esplora i legami familiali attraverso il mondo della piccola criminalità.
Programmazione della serata:
- 18:00 – Geo St 2025
- 19:00 – TG3
- 19:30 – TG Regione
- 20:00 – Blob
- 20:30 – Viaggio in Italia (Doc) St 2024
- 20:50 – Fin che la barca va St 2025
Mediaset: intrattenimento e divulgazione
Canale 5: medical drama in prima TV
Ore 21:20 – “Watson” (Prima TV) Sei mesi dopo la morte di Sherlock Holmes per mano di Moriarty, John Watson riprende la sua carriera come direttore di una clinica per malattie rare. Una nuova serie che reimmagina il celebre personaggio di Conan Doyle in chiave medical drama.
Access prime time:
- 18:45 – Sarabanda
- 19:43 – Sarabanda
- 20:00 – TG5
- 20:40 – La ruota della fortuna
Italia 1: thriller d’azione in prima TV
Ore 21:16 – “Crawl – Intrappolati” (Prima TV) Un violento uragano si abbatte sulla Florida, mentre una giovane nuotatrice tenta di raggiungere il padre intrappolato nella loro casa allagata. Thriller d’azione mozzafiato con alligatori e tensione ai massimi livelli.
Programmazione serale:
- 18:30 – Studio Aperto
- 19:27 – C.S.I. Miami – “Reazione a catena”
- 20:29 – NCIS – Unità Anticrimine – “Lavoro no stop”
- 22:16 – TGCOM24 Breaking News
Rete 4: cinema classico
Ore 21:30 – “The Untouchables – Gli intoccabili” Il capolavoro di Brian De Palma con Kevin Costner, Sean Connery e Robert De Niro. Al Capone domina la città esercitando il suo potere attraverso corruzione e crimine, controllando sindaco, polizia, bar e locali notturni. Un film cult che ha fatto la storia del cinema.
Programmazione serale:
- 19:41 – La Promessa (episodi della soap spagnola)
- 20:29 – 4 di sera news
Canali tematici e altre proposte
Rai 4: thriller psicologico
Ore 21:21 – “Influencer – L’isola delle illusioni” Mentre si trova in vacanza in Thailandia, Madison, una popolare influencer sui social media, incontra CW, una donna misteriosa che sembra essere la sua fan perfetta. Thriller psicologico contemporaneo sui pericoli del mondo digitale.
Canale 20: action drama
Ore 21:09 – “The Equalizer” Stagione 3 (Prima TV) Episodio “Gioco da patriota”: dopo che un agente operativo uccide tutti gli impiegati tranne un uomo in un centro di ricerca biologica, McCall e la sua squadra lavorano insieme per scoprire la verità. Serata con tre episodi consecutivi.
Seconda serata: le proposte alternative
La programmazione della seconda serata offre ulteriori opportunità di intrattenimento:
- Rai 1: continua “Un Professore 2” fino alle 00:05
- Rai 4: “The Innocents” (22:56)
- Canale 20: “The Equalizer” – episodi aggiuntivi fino a tarda notte
- Italia 1: programmazione notturna dopo “Crawl”
Palinsesto access prime time
Gli appuntamenti del pre-serata vedono protagonisti i programmi consolidati:
- “Reazione a catena” su Rai 1: il quiz dell’estate continua a intrattenere
- “La ruota della fortuna” su Canale 5: il programma di Gerry Scotti che ha raggiunto il 25.4% di share
- “4 di sera news” su Rete 4: informazione e attualità
- “TG5” su Canale 5: le notizie del giorno
Streaming e repliche
Per chi non riuscisse a seguire i programmi in diretta, molte delle proposte sono disponibili:
- RaiPlay: per rivedere fiction e programmi Rai
- Mediaset Infinity: per il recupero dei contenuti Mediaset
- Canali tematici: repliche nei giorni successivi
La sfida della prima serata
Questa sera i canali principali puntano su generi diversi per conquistare il pubblico:
- Rai 1 con la fiction italiana consolidata “Un Professore 2”
- Canale 5 con la novità “Watson”, medical drama in prima TV
- Italia 1 con l’action thriller “Crawl – Intrappolati”
- Rete 4 con il cinema classico de “Gli Intoccabili”
- Rai 3 con il cinema francese “I re della scena”
Il giovedì 21 agosto 2025 si presenta come una serata ricca di opportunità televisive, con proposte che spaziano dall’intrattenimento familiare all’approfondimento culturale, garantendo a ogni telespettatore la possibilità di trovare il programma perfetto per concludere al meglio la giornata.
La programmazione televisiva è soggetta a possibili variazioni dell’ultimo minuto da parte delle emittenti. Si consiglia di verificare gli orari sui canali ufficiali.